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Чиновники продолжают гробить авиапром

№ 27(61) от 05.07.2007 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Чиновники продолжают гробить авиапром

 Публикация в нашей газете материала «НК-93» – КТО МЕШАЕТ ВЗЛЕТУ?» возымела необычайно быстрый отклик в авиационной среде. В Самаре и Казани смели в мгновение ока весь тираж «Аргументов неделi». Одна хитроумная тетенька бегала от киоска к киоску и скупала. Есть 25 экземпляров – забирала 25. Есть 10 – значит 10. А потом продавала их с рук у проходных авиапредприятий. С неслабой наценкой!

Что такое хорошо…

 ЧУДЕСНЫМ образом, ровно через неделю после статьи в «АН», на Казанском моторостроительном производственном объединении состоялось совещание, на котором обсуждали дальнейшую судьбу НК-93. Вместе собрались главные конструкторы и инженеры известнейших фирм – кузнецовцы и туполевцы. Производ­ственники – авиастроители КАПО им. Горбунова, самарские и казанские моторостроители. И что интересно, туполевцы, еще вчера весьма скептически настроенные по поводу будущего супердвигателя, подписались под установку НК-93 на самый востребованный самолет ОКБ – Ту-214. Самолеты
Ту-214 – это современные эффективные магистральные узкофюзеляжные двухдвигательные авиалайнеры с высоким уровнем комфорта и привлекательной в отличие от зарубежных конкурентов «российской» ценой. Стоимость «одноклассника»  
Ту-214, двухсотместного Boeing 757 – 75 млн. долл., а «туполев» обходится авиакомпаниям почти в три раза дешевле. С установкой кузнецовского двигателя «тушка» будет вне конкуренции.

 Генерального конструктора СНТК им. Н.Д. Кузнецова Дмитрия Федорченко можно поздравить – у двигателя наконец-то появился «свой» самолет. А когда конструкторы самолета начинают прорабатывать и просчитывать машину под определенный мотор – это уже говорит о том, что профессионалы в двигатель верят и ждут. Так что с прошлой недели у кузнецовцев и их смежников в Самаре и Казани расправились плечи – двигатель востребован!

И что такое плохо…

 ДЕЛО осталось за малым. Эпопея с признанием НК-93 полезным и перспективным должна была завершиться выделением 94 млн. руб. на испытания двигателя в этом году и такой же суммы в следующем. Для этого требовалась подпись начальника Управления авиационной промышленности Роспрома Евгения Горбунова под протоколом «привязки» двигателя к
Ту-214.

 Ему предоставили  протокол с решением авиационщиков, на какой самолет будут ставить двигатель. И началось – пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Но бюджетные деньги распределяет именно Горбунов. А он свою подпись под документом ставить не желает. И понятно почему.

 Подпись под протоколом, открывающим финансирование программы испытаний и доводки НК-93, по сути, политическая. Она означает господдерж­ку двигателя, против которого играют все. И в первую очередь зарубежные компании, которые вольготно чувствуют себя на российском авиарынке по причине «внутреннего блокирования» российских разработок.

 Время идет и работает против отечественной авиации. Но г-н Горбунов вместе с руководителем Роспрома Б. Алешиным отбыл в зарубежную командировку. А будущее двигателя в их руках. Получается, что российским моторостроителям только и осталось, что сидеть на земле и ждать – когда во главе Роспрома появятся новые люди, которые будут дело делать.

 Интересно, что господа Алешин и Горбунов ответят Президенту России? Владимир Путин давно заинтересовался чудо-мотором и следит за его судьбой. На Международном авиасалоне в Жуковском аргумент у летчиков-испытателей и конструкторов будет один – вот двигатель, он на крыле, не летает только потому, что Роспром на письмо президента ответил формальной отпиской. И денег на полеты летающей лаборатории Ил-76ЛЛ не выделил. Нет доведенного до «серии» отечественного мотора большой мощности – нет проблем у чиновников. Покупайте и устанавливайте на самолеты двигатели Rolls-Royce и Pratt and Whitney да летайте себе на здоровье! А наши рабочие и конструкторы пусть зубами от голода щелкают. Не привыкать.

 А пока зам. генерального директора СНТК им. Н.Д. Кузнецова по летным испытаниям обивает «властные» пороги. На политсовете самарского отделения «Единой России» умолял партию власти помочь деньгами. «Дайте хоть 2,5 млн. руб. на покраску летающей лаборатории Ил-76ЛЛ, на которой установлен испытываемый экземпляр НК-93». Стыдно будет в августе на Международном авиасалоне в Жуковском показывать обшарпанный самолет с символикой СССР. Как-никак, на нем будет демонстрироваться НК-93 – новейшее достижение российского авиационного моторостроения. «Единая Россия» – возьми проблему на контроль!

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