Все более изощренными и «технологичными» становятся вызовы тем, кто занимается обеспечением личной и государственной безопасности. Всех, кто работает в зоне риска, интересует один и тот же вопрос: можно ли изменить дату смерти? Являются ли заказные убийства закономерностью? Можно ли предсказывать и предот­вращать катастрофы на основе научных расчетов?

Фатальная профессия и судьба?



В ПОВЕСТИ Дж. Д. Сэлинджера (Jerome David Salinger) «Над пропастью во ржи» главный герой в мыслях постоянно возвращается к одному навязчивому сну: стоя над глубоким обрывом, он не дает сорваться вниз детям, бегающим во ржи над пропастью. Он рискует и сам, но не может оставить свой пост – несмышленыши тотчас же посыпятся в бездну. Этот образ можно включить в представление о миссии, которую выполняют люди, именуемые «безопасниками», в том числе телохранителями. По сути, телохранитель берет на себя часть рисков охраняемого человека. Эта работа подчиняется особым законам и допускает к себе только особых людей. Именно о телохранителях сказано, что не они выбирают профессию, а она их. В астрологических натальных картах этих людей обычно есть информация о склонности к повышенному риску, а хирологические параметры на ладонях могут дать информацию о возможной критической ситуации в будущем.

В 2003 г. при Академии НАСТ (Национальной Ассо­циации телохранителей) России была создана психоаналитическая лаборатория для разработки новых методов прогнозирования ситуаций, а также проверки состояния тело­хранителя для снижения риска его работы.

Прежде чем поставить человека на охранный пост, с ним проводят тестирование и беседу специалисты, чтобы понять, есть ли «доступ» у человека к работе в сфере риска. Опытные люди могут увидеть, тянется ли за ним шлейф неблагополучия. Последствия «от присутствия таких людей» в коллективе сказываются на большом количе­стве людей.

Второй важный фактор – это оценка профессиональной подготовки и готовности выполнить свою работу. Например, по статистике, 80% нападений связано с автомашинами. При нападении на автомобиль 90% телохранителей не успевают достать пистолет. Он у них просто находится в кобуре, хотя нужно держать его наготове. И этому специалистов постоянно учат. Вместе с тем…

Еще один фактор. По данным исследования, в 50% случаев в своей смерти виноваты сами охраняемые. Это закономерность. Люди, обеспокоенные своей безопасностью, нанимают телохранителей, а далее начинают вести себя самонадеянно, не слушая профессионалов. Фактически мешают защитить себя в нужный момент. И губят всех, кто находится рядом. Специалисты определяют такое поведение как «виктимное», провоцирующее угрозы. Поэтому предупреждают: нельзя иметь дело с проблемными людьми, и телохранитель вправе отказаться охранять подобного «клиента». Нельзя также «работать с криминалом».

СТАТИСТИКА

ПО ДАННЫМ Национальной Ассо­циации телохранителей (НАСТ), в России сегодня функционирует более 26 000 частных охранных структур, 730 000 лицензированных охранников. Расчетное число телохранителей –

15 000 (19%). Из них профессионально годными являются всего 8%.

Сверхвоз­можности снижения риска для жизни



НАУКЕ выживания профессионалов безопасности посвящено огромное количество трудов во всем мире. Но есть тема, которую принято затрагивать только в узком кругу.

У работников безопасности важнейшим профессиональным качеством является умение контролировать пространство и предугадывать ситуации. Сложился целый комплекс интуитивных подходов, учитывающий «язык» символов. Например, счастливое число телохранителей – девять.

В России телохранители вышли из 9-го Управления КГБ СССР – свой номер оно получило, так как Сталина охраняло девять человек – «девятка». Существуют 9 правил телохранителя, 18 навыков телохранителя (1 + 8 – это девять). Герб НАСТ вписан в 9-конечную звезду. На гербе Рождественского бала НАСТ – 9 лилий.

Телохранители обращают внимание также на автомобильные номерные знаки при выполнении заданий. Три девятки (999) – удача. Три семерки (777) – нормально. Три шестерки (666) – плохо. Три тройки (333) – плохо, но не очень. Три пятерки (555) – будь настороже. Три единицы (111) – нехорошо. Можно по-разному оценить эту практику, но для людей сферы риска нет мелочей.

«Стереть» информацию невозможно

В ПОСЛЕДНИЕ годы внимание общественности привлекла проб­лема исчезновения людей и их возвращение с потерей памяти. Специалисты констатируют факт ее «стирания». Но с позиции новых научных подходов, это – заблуждение. Информация записывается не в мозгу, а в полях человека, которые входят в единое информационное пространство (поле сознания). «Стереть» информацию с таких носителей невозможно. Люди, потерявшие память, подверглись лишь блокировке центров мозга, через которые обеспечивается доступ к хранящейся в полях информации. Гениальная булгаковская формула «рукописи не горят» отражает факт: информация не исчезает. Ее всегда можно «прочесть».

Манифесты – это не то, что вы думали



ТАК как все в нашем мире взаимосвязано и находится в состоянии непрерывного энерго-информационного обмена, нужно знать формы, в которых энергии себя проявляют, чтобы «считывать» нужную информацию. Огромную роль играют так называемые манифесты – энергетические потоки, излучаемые человеком: глазами, выражением лица, цветом и линиями одежды, положениями тела, жестикуляцией. Они «читаются» подсознанием.

Например, манифесты глаз обычного человека резко отличаются от манифестов человека, скрывающего свои намерения, – жулика, маньяка, убийцы.

Одежда также является достаточно информативной. Это сильный «пульт управления» энергетическими манифестациями. С помощью цвета, покроя, деталей можно оказывать энергетическое воздействие на окружающих. В 30-х годах прошлого века при разработке униформы войск СС герман­ские дизайнеры соединили два самых агрессивных фактора – черный цвет и военный покрой. В Вооруженных силах СССР только в 70-х годах отказались от традиционной гимнастерки, созданной на основе национальной косоворотки, которая отличалась низкой энергетикой агрессивности. В современной Российской армии консерватизм в униформе еще велик, что отрицательно сказывается на имидже и боевых успехах.

Учет энергетических манифестаций разного рода играет огромную роль в контроле пространства с точки зрения безопасности. Опытный профессионал интуитивно чувствует дисгармонию в диспозиции, таящую опасность, что сбережет его в работе.



Программы-убийцы



ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ жизнь подчинена определенным программам. Об этом нас впервые заставили задуматься астрологи, с потрясающей точностью вычисляющие те или иные даты событий. Таких программ – множество, они сопровождают нас всю жизнь. Одни заданы помимо нашей воли, в другие мы «вставляем» себя сами. Есть программы человека, рода, корпорации, социума, государства, человечества. Нам дана возможность менять некоторые из них. Это называется проявлением свободы воли, точнее – правом на ошибку.

Программы из категории больших обладают высокой энергетикой, и их трудно изменить. Это может быть жизнь известного человека, деятельность корпорации, финансовой или политической системы, государства. Если объект защиты принадлежит к большой программе, то задача профессионала – грамотно совместить свою программу с ней, тогда работа сопровождена разумным риском.

Например, человек нанимается в охрану владельца крупного предприятия, являющегося предметом конфликта с угрозой рейдерского захвата. Он должен представлять, что для организации захвата «недружественная сторона» выделяет огромные средства, на которые организуется рейдерская группа, проплачиваются СМИ, юристы, чиновники. Иначе, организуется столкновение программ, обладающих высокими энергиями. В этих условиях энергетика программы охранника несопоставима с такой мощью. Если допускается промах, это приводит к гибели.

Есть еще один опасный фактор – люди с негативной энергетикой и поведением, на которых не только чужие деньги, но и кровь других людей. С ними лучше не иметь дела, их судьба определена, и можно только ее разделить. Не случайно, что 90% заказных убийств происходят из-за денег (5% – из-за бытовых вопросов и 5% – по форс-мажорным обстоятельст­вам). Финансовые потоки обладают энергиями, способными смести на своем пути все – людей, предприятия, банки, корпорации, правительственные кабинеты. Это – сферы высоких рисков. Здесь выживает только тот, кто знает и соблюдает правила игры.

Цена жизни в России выше



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ сфера охраны и телохранительст­ва вынуждена подстраиваться под энергетику своей страны, разделять присущие ей риски. Российская специфика заключается в том, что страна переживает период быстрой смены экономической формации, политико-идеологической платформы, грандиозного передела собственности и перераспределения ресурсов.

Планетарная и космическая роль России – огромна. И энергетика процессов многократно превосходит уровни других стран. Уровень рисков – так же существенно выше. Отсюда возможен огромный размер материальных потерь и человеческих жертв. И на энергетическом уровне, в программах России, цена человеческой жизни – гораздо выше, чем в любой благополучной стране.

Статистический материал, собранный Академией НАСТ России, не может сравниться ни с одним архивом международной школы, имеющей также десятилетние корни. Такого количества покушений не имел ни один зарубежный рынок.

«Попасть под колеса» программ

В МИРЕ много мест и ситуаций, которые служат задаче прекращения жизни человека. Это – «вывод из игры».

После трагической гибели губернатора Евдокимова 7 августа 2005 г. лаборатория Академии НАСТ определила уровень угрозы в отношении водителя перевернувшегося «Мерседеса» в 100% (редкий результат!). Что заставило его разогнать машину до запредельной скорости? (Да и Анри Поля – водителя принцессы Дианы 31 августа 1997 г.?) Есть ли аналогия в событиях со смертью губернатора Лебедя? Может, та, что оба были губернаторами и охраняемыми лицами? Но 28 июля 2006 г. на повороте федеральной трассы М-52 на поселок Плешково на месте гибели губернатора Евдокимова столкнулись утром два автомобиля «ВАЗ» шестой и десятой моделей. Пострадали десять человек. Один из них скончался.

Странные совпадения. Авраам Линкольн – Джон Кеннеди

ЛИНКОЛЬН был избран в Конгресс в 1846 г. Кеннеди – в 1946 г. (100 лет).

В письме в «Цинциннати газетт» 8 ноября 1858 г. кандидатуру Линкольна предлагал министр, которого звали Джон Кеннеди. Линкольн был избран в 1860 г. и стал президентом в 1861 г., Кеннеди – в 1960 г. и стал президентом в 1961 г. (100 лет). Фамилия личного секретаря Линкольна, который предупреждал президента об опасности, была Кеннеди; личного секретаря Кеннеди, которая пыталась убедить не ехать в Даллас, – Эвелин Линкольн. Оба южане, демократы. Преемник Линкольна после убий­ства – Эндрю Джонсон. Преемник Кеннеди – Линдон Джонсон. Первый Джонсон родился в 1808 г., второй – в 1908 г. (100 лет). Оба президента были убиты в пятницу, в присутст­вии жен. Линкольн – в театре Форда. Кеннеди – в «Линкольне», машине фирмы «Форд». Джон Уилкис Бутс, застреливший Линкольна, родился в 1839 г. Ли Харви Освальд, застреливший Кеннеди, – в 1939 г. (100 лет). Джон Бутс выстрелил в Линкольна в театре и был пойман на складе. Освальд стрелял из окна склада и был пойман в кинотеатре.

Трагедия

СОБЫТИЯ 11 сентября (США) заставили задуматься многих.

New York City – 11 букв. The Pentagon – 11 букв. Имя Ramsin Yuseb (террорист, покушавшийся на башни-близнецы в 1993 г.) – 11 букв. George W. Bush – 11 букв. Нью-Йорк – 11-й штат США. Номер рейса первого самолета, атаковавшего башни, – 11. Количество пассажиров – 92 (9+2 = 11). Количество пассажиров, летевших рейсом 77, который разбился, – 65 (6+5 = 11). Дата трагедии – 9.11 совпадает с номером телефона службы спасения в США – 911, сумма цифр 11. На панораме башни-близнецы как две единицы – 11.

Вместо P.S.

Техника разумного (не)вмешательства

ВМЕШАТЕЛЬСТВО в программный ход событий, как правило, приводит к нелинейному результату. То есть влекущему непредсказуемые повороты событий. За примерами далеко ходить не надо. Пуски ракет, осушение болот, поворот рек и иные якобы «созидательные» меры – вмешательство в большие программы с помощью локальных. Чтобы снизить процент потерь, нужно просто изменить баланс разумным «(не)вмешательством». Человек должен знать, ради чего и кого он живет. Только тогда станет возможным «прожить свой век» в полную меру. Но кто-то всегда будет стоять на краю пропасти, не давая сорваться в нее «заигравшимся во ржи»…