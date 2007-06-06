Возвращение Додо и графа Дракулы

Цивилизованный мир спорит до хрипоты: нужно ли клонировать человека (а тем более злодея)? И создавать клоны Сталина, Гитлера или Наполеона? А что, если в подпольных лабораториях уже вовсю колдуют над клонами Франкенштейна, Джека-потрошителя или Бостонского душителя? Представляете себе, как они появляются друг за другом из тьмы веков? Несколько подпольных лабораторий уже обнаружили в США, Либерии и Республике Вануату.



Клонирование открыто поддерживает северокорейский лидер Ким Чен Ир – у него больная печень, и ему нужен свой собственный клон. Известно, что клонированием живо интересовался иракский диктатор Саддам Хусейн. Звезда французского кино Жерар Депардье тоже выступает за клонирование. Богатые согласны платить за все свои причуды. Но не приближаем ли мы тем самым конец света?

Дитя с рогами, кот с крыльями



НА ЗЕМЛЕ уже не первый год рождаются дети с рогами и хвостами, без ног или рук, без больших полушарий головного мозга. Появляются и козлята с двумя головами, и коты с крыльями, и телята с шестью копытами. Небывалое количество мутантов и уродов свидетельствует том, что мы уже подошли к черте… И это проблема всей нашей планеты. Но помимо мутантов нам еще угрожают и клоны.

Известный польский пи­сатель-фантаст Станислав Лем «предугадал» технологию клонирования еще полвека назад. Его герой Йон Тихий в «Звездных дневниках…» внезапно обрел одного клона, потом другого, третьего: «Когда я пришел в себя, каюта была набита людьми. Передвигаться по ней можно было только с большим трудом. Как оказалось, все люди были мною из разных дней, недель, месяцев, а один, кажется, даже из будущего»…

Похоже, что фантастика превращается в реальность: клоны вот-вот войдут в нашу жизнь.

А ведь природой за миллионы лет отработан сложнейший механизм подготовки половых клеток к выполнению их функции: дать начало новой жизни. Клонирование, то есть воспроизведение копии взрослого существа из его неполовых клеток, – это и есть попытка прорваться сквозь запреты природы. «Клонирование» не имеет ничего общего ни с «копированием», ни с «репликацией», ни с «дублированием»… Помните, в Апокалипсисе – «и восстанут мертвые и наступит торжество Сатаны»…



Где обитает человекосвин?



НО АПОКАЛИПСИС сегодня мало кто помнит. Стало быть, не помнят и его предостережения. Вот ученые и продолжают свои опасные эксперименты. Биогенетики Австралии создали человеческо-свиной эмбрион, который имплантировали в матку свиньи для дальнейшего выращивания. Для этого ученые из Главного института клетки в Австралии, объединив усилия с биотрансплантологами из США, изъяли ядро клетки человеческого эмбриона и внедрили в яйцеклетку. Полученный эмбрион содержит 97% человеческой ДНК, 3% – свиньи. Эксперты по биоэтике в тревоге: «Такие исследования строятся на девальвации человеческой жизни».

«Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира…» Новый Завет. Откровения святого Иоанна Богослова.

Но это ягодки. Генетики сразу нескольких стран приступили к выполнению программ по воссозданию исчезнувших и исчезающих видов животных с использованием сохранившегося генетического материала. В Таиланде собираются клонировать белого слона, в Австралии – тасманийского сумчатого тигра, в Китае – гигантскую панду, в Британии – птицу дронт, она же Додо. Есть опасение такого рода – а впишутся ли в наши экологические системы эти ископаемые животные? Не опасны ли для нас клонированные мамонты и динозавры? И не умертвят ли нас клоны-человеки, которые уже «растут» в лабораториях?

Клонирование человека как технология во многом уязвимо и в том отношении, что гении (если клонировать именно гения) зачастую страдают серьезными патологиями. У большинства из них отмечены и подагра, и шизофрения, и эпилепсия, и еще много разнообразных нервно-психических расстройств. Так, Циолковский после перенесенной им в детстве болезни стал глухим лунатиком. Идея клонирования гениев может обернуться угрозой здоровью генотипа человека.



Ужаснее атомной бомбы



– ПОЛОВЫЕ клетки – это генетически чистый материал. А в клетках кожи или других органах содержится генетическая память всей жизни человека. И вместе с ней мы тиражируем болезни, отклонения и даже мутации, – говорит биогенетик Сергей Попов. – То есть в будущее поколение закладываем то, что сделала атомная бомба – программу медленного, мучительного вырождения и умирания. Кроме того, мы как бы создаем человека, который в младенчестве начинает жизнь с того момента, с которого была взята клетка у взрослого донор­ского организма. Соответственно, и старость приходит раньше. Гены не могут нести полной ответственности ни за характер, ни за интеллект человека.

Сегодня сделано 6 (по другим сведениям – 8) операций по клонированию человека, если верить скандально известному итальянскому ученому Северино Антинори. По его словам, две женщины, выносившие клонов, живут в России.

А сотрудники Чикагского университета штата Иллинойс объявили о том, что вырастили полноразмерный висо­чно-челюстной сустав в условиях лаборатории. В качестве исходного материала использовались стволовые клетки крысы. Значит, вскоре станет технически возможно выращивать целые органы, которые не будут отторгаться организмом в случае пересадки.



Андроид с головой Эйнштейна



НЕДАВНО на выставке информационных технологий в Южной Корее демонстрировалась модель робота с головой Эйнштейна. Это было изобретение Корейского института науки и технологии. Робот здоровался с посетителями и вежливо говорил: «Очень приятно, Эйнштейн». А на фестивале «Next Fest – 2005» в Чикаго желающие могли пообщаться с популярным писателем-фантастом Филиппом Диком, по сюжетам которого были поставлены такие кассовые картины, как «Вспомнить все», «Бегущий по лезвию бритвы», «Особое мнение». Присутст­вующие недоумевали: Филипп Дик… скончался в 1982 году. Кто же это? Оказывается, это был андроид, продукт некой американ­ской компании. Андроид Дик улыбался, подмигивал онемевшим от удивления посетителям и даже как будто бы узнавал в лицо тех, с кем был знаком при жизни. На вопросы, касающиеся творчества Дика, робот отвечал легко и живо благодаря встроенной программе.

Управляемые двойники, по всей вероятности, будут представлять собой помесь робота и человека.

В Технологическом институте штата Джорджия ученые изобрели гиброта (т.н. гибридный робот), который использует нейроны из мозга крысиных эмбрионов.

– При желании андроид может выглядеть точной копией реального человека, – считает биогенетик С. Попов. – И наверное, сами звезды захотят приобрести своих клонов, чтобы те время от времени их подменяли.



Бородавка Элвиса Пресли



ВОТ и фанаты американского короля рок-н-ролла Элвиса Прес­ли уже пообещали широкой общественности, что клон Пресли споет на публике… в 2020 г. в Лас-Вегасе. Якобы сегодня в одной из лабораторий уже создается второй Элвис. Фанаты располагают генетическим материалом Пресли в достаточном количестве для клонирования: у коллекционера Тома Моргана есть 225 г волос кумира, проданных ему личным парикмахером Элвиса Прес­ли за 70 тыс. фунтов. И если по каким-либо причинам клонирование Элвиса Пресли из остатков его шевелюры не состоится, фанаты предпримут вторую попытку клонировать Пресли из новообразования, удаленного с руки певца в 1958 году.

Этим сокровищем – ссохшейся бородавкой – владеет актер Джонни Мейб. В каком виде он хранит бородавку, неизвестно, но, вероятно, сохранилась она хорошо. И еще у этой толпы есть вырванный зуб Элвиса Пресли. А представители мюнхенской биотехнической фирмы «Нордхорн Индастриз» уже заявили о планах клонировать Элвиса Пресли из крови, которую певец сдал для анализов в 1960 г. во время службы в Германии.

Аргумент специалиста

КЛОНИРОВАНИЕ предоставляет необъятные возможности агрессивным государствам, террористическим и преступным сообществам, – считает биогенетик Сергей Попов. – Авторитарные государства часто рушатся после смерти диктатора. Поэтому диктаторы могут попытаться создать своих клонов. Они могут создавать целые армии клонов, обладающих пониженным интеллектом, и начинать новые войны. Они могут копировать государственных деятелей других стран для того, чтобы подменить оригинал «двойником».

А может быть, это уже отлаженный процесс?

Апокалипсис чистой воды



ДОПУСТИМ, в тайных лабораториях выращивают клон Адольфа Гитлера или Аугусто Пиночета. Оживают птеродактили, сумчатые тигры… Параллельно продолжают появляться мутанты.

И что, если клонированный Гитлер снова захочет завоевать Москву, а Пиночет – расстрелять еще сотню-другую чилийцев на Национальном стадионе в Сантьяго? В это время гиброты (допустим) уже занимают Конгресс США, а робочеловеки заполняют Елисейские поля. На Даунинг-стрит прибыл клонированный Кромвель.

А из Трансильвании раздается рык Влада Цепеша: его удачно клонировали, и он снова хочет свежей крови. В небо тем временем поднялась «эскадрилья» клонированных маврикийских дронтов: птицы Додо вспомнили, что они могут летать и даже сражаться. И начинается битва Добра и Зла.

Вот он, апокалипсис чистой воды.

Похоже, что такое не снилось даже блестящему фантасту и футурологу Станиславу Лему. Но это уже не фантастика. Это почти реальность. До 2060 г. осталось совсем немного.

Воскрешать ли кровопийцу

НЕ ТАК давно несколько американских бизнесменов, связанных с фармацевтическим бизнесом, заявили о своем проекте – клонировать графа Дракулу. Для этого они хотят откопать останки Влада Цепеша III – Дракулы, который жил в XVI в. в Трансильвании. Граф Дракула похоронен в Румынии, на острове Снагов. Такая идея возникла после появления медицинских исследований, доказывающих, что вампиризм на самом деле существует и лечению не поддается. Бизнесмены выясняют у биогенетиков, как можно сделать копию графа Дракулы.

На вопрос «а зачем им этот кровопийца?», оказывается, есть ответ.

В Средневековье довольно распространенной была болезнь под названием «порфирия». У больного нарушался процесс выработки гемоглобина в крови. Его дефицит и приводил к вампиризму. Больные заметили, что употребление свежей крови дает им облегчение. Идейные вдохновители клонирования Дракулы предполагают, что воссозданная кровь Влада Цепеша ответит на многие вопросы.

Дракула был очень жестоким человеком при жизни. Его любимым развлечением было сажать на кол пленников (отсюда и происходит его прозвище – Цепеш, в переводе с румынского – «кол»). Своих слуг Дракула жестоко наказывал за малейшие проступки. Довольно часто его подручные получали распоряжение содрать кожу с живого человека. Плохо кончил и сам господин Дракула: в 1476 г. его подданные отрубили Владу Цепешу голову…

Если Дракулу клонируют, не посадит ли он на кол головы всех румын, а за компанию и американских бизнесменов?

Аргумент писателя

«СЕЙЧАС уже говорят, что клонированием можно достичь того, что все человечество будет состоять из гениев, равных Толстому и Эйнштейну. Этого не будет и не надо (это был бы кошмар), но к концу следующего столетия (хотите пари?) большинство населения планеты будет состоять из клонированных. Никакие указы нынешних правителей и церковных иерархов от этого искушения человечество не избавят».

Владимир Войнович

Что же такое клонирование?

ЭТО точное воспроизведение того или иного живого объекта в каком-то количестве копий, – объяснил «Аргументам неделi» биогенетик Сергей Попов. – Естественно, все копии должны обладать идентичной наследст­венной информацией, иметь одинаковый набор генов. Генетики получают клоны на тех объектах, которые способны размножаться посредством партеногенеза, т.е. бесполым путем.

– Говоря о клонировании, надо понимать, что этим словом называют две разные вещи – клонирование терапевтическое и репродуктивное, – уточнил известный московский ученый-биофизик Игорь Артюхов. – Первое – выращивание органов и тканей для обратной трансплантации. Однако бурю противодействия разрушение эмбриона вызывает именно тогда, когда производится с целью спасти жизнь чьей-то вполне сформировавшейся личности. Репродуктивное клонирование, наоборот, направлено на создание новой жизни. Казалось бы, те, кто так решительно борется против клонирования терапевтического, должны поддерживать клонирование ­репродуктивное. Но на практике против того и другого сражаются одни и те же люди. Считаю, что запрещать исследования в обеих этих областях бесполезно. Исследования уйдут в «подполье».

Аргумент специалиста. Бояться не надо

– Клонирование – полезная вещь во многих случаях, – уверен генеральный директор компании «КриоРус» (замораживание человека) Данила Медведев. – Страх перед клонированием – это, прежде всего, боязнь нового. Что касается России, то нам обязательно нужно «цивилизованное» клонирование. В России обязательно должны быть разрешены научные исследования по клонированию (и терапевтическому, и репродуктивному). А опасения насчет появления «массы клонов» пока преждевременны.

«Жизнь клонированного человека станет кошмаром»

С БИОФИЗИКОМ Артюховым и специалистом по замораживанию человека Медведевым не согласен Лев Киселев, академик РАН, один из руководителей российской части глобального проекта «Геном человека»:

– Поскольку в мире большинство развитых стран ставит барьер опытам по клонированию человека, есть реальная опасность возникновения криминальных структур в мировом масштабе. И если в России не будет законодательного барьера, для них это будет благодать.

Академик РАН Евгений Свердлов:

– Жизнь клонированного человека станет кошмаром, так как уже к 30 годам он превратится в старика. В 99% случаев существует риск рождения уродов.

Леонид Корочкин, член-корреспондент РАН, профессор:

– Ни у кого нет сомнений в том, что опыты по клонированию животных представляют собой большой теоретический интерес, поскольку позволяют понять закономерности генетической регуляции развивающегося организма. Но лично у меня есть определенная доля скептицизма. Процессом индивидуального развития управляют множество генов. Каждый ген может отклониться в ту или иную сторону, в том числе под воздействием внешней среды. И тогда…

«Когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из безд­ны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят». Новый Завет. Откровения святого Иоанна БогословаНьютон думал о конце света?

Ньютон думал о конце света?

ПРОГНОЗ относительно сроков конца света оставил человечеству и гениальный британский ученый-теолог Исаак Ньютон. Последние 50 лет своей жизни он потратил на расшифровку Библии и выяснение даты апокалипсиса. Он вычислил, что Армагеддон произойдет в 2060 году. Работа на эту тему у Ньютона занимает четыре с половиной тысячи страниц. Рукописная работа с расчетами была обнаружена исследователями в библиотеке города Иерусалима.

По мнению Ньютона, черной дате будут предшествовать разрушительные войны и глобальные эпидемии (уж не клонирование ли человека тому виной?).

По словам исследователей, в труде Ньютона много мистики и загадочных изречений, что весьма нехарактерно для приверженца точных наук.

За комментариями «Аргументы неделi» обратились к известному астрологу Тамаре Глобе:

– Поскольку Исаак Ньютон был теологом, занимался астрологией и алхимией, которые в тот период являлись неразрывным целым с аст­рономией и химией, то его изучение Библии должно было обязательно сопровождаться также взглядом в таблицы, изучением указаний расположения звезд и планет. Мистические стороны в текстах Библии и в Евангелии вплетались в канву текста естественным образом. Поэтому были понятны человеку, занимающемуся оккультными науками. Не думаю, что это точная расшифровка рукописей. Но даже если Исаак Ньютон сделал подобное предсказание или предполагал возможность хаоса-2060, то, скорее всего, он исходил из астрологических изысканий, которые как в ближайшие годы, так и в середине века сулят нестабильность. К тому же – и это главное – к этим аспектам добавится очередное возвращение кометы Галлея, последствия появления которой мы видели в восьмидесятых годах. Скорее, можно назвать этот период концом нашей, европейской цивилизации, сформировавшейся в тот период, когда жил и творил Ньютон.

«И стал я на песке мор­ском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах у него было десять диадим, а на головах его имена богохульные. И сказал мне Ангел: что ты дивишься? Он был подобен барсу, ноги у него, как у льва, и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Новый Завет. Откровения святого Иоанна Богослова