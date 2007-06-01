Как победить в компьютерной войне?

Этот скандал едва не сорвал майскую встречу на Волге. Хотя публично главы государств Европейского Союза и России, собравшиеся на саммит под Самарой, старались не делать сенсационных заявлений. Чуть ранее за них это сделал министр обороны Эстонии Яак Аавиксоо. Он, по сути дела, объявил войну России, призвал рассматривать атаки на виртуальное пространство стран – членов НАТО как военное вторжение на территорию этих стран.

МИНИСТР обороны Эстонии предлагает в ближайшее время решить вопрос о признании кибератак военными акциями. Сейчас нападения хакеров не считаются военными действиями, и это значит, что на по­страдавших не распространяется 5-я статья Договора НАТО о военной защите. Эстонские власти хотят пересмотреть это положение и объявить компьютерную войну России.

Что стало поводом для конфликта?

В МАЕ 2007 г., после сноса в Таллине Бронзового солдата, были зафиксированы массовые атаки на эстонские правительст­венные сайты. Министр обороны Эстонии заявил, что хакеры действовали из России, в том числе с компьютеров россий­ских гос­учреждений. Словом, опять виновата «рука Кремля». А значит, нужна срочная защита Запада. Помощь последовала незамедлительно.

«На днях ведущие специалисты НАТО по кибертерроризму прибыли в Таллин для расследования произошедшего и оказания помощи Эстонии в установлении надежных систем элект­ронной защиты», – пишет «Гардиан». По словам издания, «если будет доказано, что за атаками на эстонские серверы стоит Россия, это окажется первым случаем кибервойны между государствами».

Но английская газета немного лукавит. Не мы первыми начали компьютерные войны. Командование во­оруженных сил США официально признало, что существует особое подразделение, которое занимается подготовкой к войне в компьютерных сетях. Оно носит название Joint Functional Component Command for Network Warfare и предназначено как для обороны компьютерных сетей США, так и для ведения наступательных действий в отношении информационной инфраструктуры противника.

Более об этом подразделении военных хакеров практически ничего не известно. Численность сотрудников этой структуры, ее бюджет, дислокация и т.д. – остаются засекреченными.

Кибероружие в действии

В США военные уже приняли на вооружение методы и средства ведения компьютерных войн. В Пентагоне десять лет как разрабатывают планы применения этого новейшего кибернетического оружия.

Так, во время операции «Буря в пустыне» американ­ские спецподразделения смогли вывести из строя компьютеры иракской системы ПВО, введя в нее разрушительную информацию. Это было сделано через иракскую телефонную сеть. Во время войны против Ирака вооруженные силы союзников и прежде всего Соединенные Штаты постарались вывести из строя систему связи между военным командованием в Багдаде и иракскими войсками вдоль кувейтской границы.

В начале операции в Косово, когда авиация блока НАТО начала бомбежки военных объектов на территории Сербии, группа сотрудников американских спецслужб или военных высадилась в Сербии, разыскала линию связи, которая объединяла системы ПВО страны, и подключила к ней свой компьютер. После этого военные хакеры взломали защиту сербской сети. В результате на экранах радаров сербских военных начали появляться десятки ложных целей – это позволило резко уменьшить эффективность ПВО Сербии и провести операцию с минимальными потерями.

Впрочем, впоследствии выяснилось, что около 60% сербских военных объектов, уничтоженных самолетами НАТО, являлись «обманками» – муляжами танков, артиллерий­ских оружий и пр.

Другой пример. Во время бомбежек Югославии в Косово та же операция была проведена с самолета. С борта «Авакса» сильным радиоэлект­ронным импульсом были выведены из строя компьютеры системы наведения сербских истребителей.

На грани фантастики

СЕГОДНЯ вооруженные силы США могут физически сжечь компьютерную сеть противника, применив лазерное оружие. А совсем скоро так смоделируют лазерную энергию, что с большого расстояния смогут заносить разрушительную информацию в компьютерную сеть, даже не подключаясь к ней.

Мнение эксперта

ПРОФЕССОР Академии военных наук Вадим Козюлин полагает, что приравнивать кибератаки к военным нельзя. «США без конца прибегают к подобным атакам. Поэтому это можно рассматривать лишь как один из компонентов нападения». Кроме того, эксперт напомнил, что Интернет контролируют США, а не Россия, поэтому заявления министра обороны Эстонии выглядят натянутыми.

БЕСЕДА СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Главное оружие XXI века не атомная бомба, а компьютер

Доктор технических наук, полковник Виктор Савченко – теоретик компьютерных войн. Поэтому даже в беседе с корреспондентом «Аргументов неделi» он старался придерживаться строгих научных формулировок.

– ВИКТОР Сергеевич, в своей диссертации вы пишете, что «в XXI веке мировое компьютерное пространство превратилось в единый театр военных действий». Так что, Третья мировая война, если не дай бог разразится, станет компьютерной?

– Вне всякого сомнения. В результате бурного прогресса компьютерных технологий мы пришли к тому, что объекты управления и связи, энергетики и транспорта, банковские системы и все другие системы инфраструктуры государства стали весьма уязвимыми по отношению к информационному воздействию компьютерным оружием.

– Атомная бомба – страшное оружие. Но теперь уже многим понятное. А что такое компьютерное оружие?

– Компьютерное оружие – это средст­во уничтожения, искажения или хищения информационных массивов противника. Это метод добывания из них необходимой информации после преодоления систем защиты. И конечно, это дезорганизация работы технических средств, вывод из строя телекоммуникационных сетей, компьютерных систем, всех средств высокотехнологического обеспечения жизни общества и функционирования враждебного государства.

– Что отличает компьютерное оружие от обычных средств поражения?

– Его основными особенностями являются скрытность, внезапность, масштабность, универсальность, избирательность и длительность применения. Арсенал средств ведения компьютерных войн богат, разнообразен и непрерывно пополняется. Но почти все, что с ним связано, составляет государственную тайну.

– Неужели все так строго засекречено, что не расскажете читателям нашей газеты никаких конкретных подробностей?

– Конечно, про конкретную технику рассказывать не буду. Скажу лишь, что наиболее многочисленной и опасной для компьютерных систем противника является группа средств активного воздейст­вия – атакующее компьютерное оружие.

– Но хоть намекните, что это такое?

– Прежде всего – это портативные генераторы электромагнитных импульсов – электромагнитные пушки, способные излучать мощные электромагнитные импульсы, достаточные для вывода из строя электронной аппаратуры различных систем управления.

К нему же относятся разнообразные устройства постановки активных коммуникационных помех, обеспечивающие подавление информационного обмена в телекоммуникационных сетях, его фальсификацию и передачу необходимой информации по каналам государственного и военного управления противника.

В нашем арсенале есть также специальные аппаратные средства, позволяющие внедрять компьютерные вирусы и логические бомбы или дистанционно управлять вычислительными системами, а также средствами связи и телекоммуникаций (аппаратные закладные устройства).

Есть и настоящая экзотика! Уже выведены специальные микроорганизмы, способные проедать изоляционный материал и радиоэлектронные элементы.

И все же наиболее значимыми средст­вами из арсенала активного компьютерного воздействия являются компьютерные вирусы, программные закладки и логические бомбы. Они в наибольшей степени способны поразить важнейшие автоматизированные системы управления противника, действующие в реальном времени. В том числе – системы слежения и предупреждения о ракетном нападении.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Почему компьютерная война стала новым оружием армии для поражения противника?

ГОВОРИТ Брюс Берковитц, один из авторов книги «Лучшая правда: разведка в век информации»:

– Это произошло прежде всего потому, что армия, как и другие общественные институты, становится все более зависимой от компьютеров и компьютерных сетей. И поскольку компьютеры все более связаны друг с другом, возможность нанесения удара по ним за последние годы значительно возросла.

Должны ли США вести компьютерную войну? Это неизбежно, поскольку возможность вести подобные войны существует.

Это уже не какая-то экзотическая форма ведения боевых дейст­вий. Это вполне реальный путь выведения из строя систем вооружений противника. Поэтому американские военные пытаются разработать стратегию таких операций.

Мартин Либики, старший научный сотрудник Рэнд Корпорейшен (США):

– Компьютерную войну дейст­вительно можно вести, но очень трудно предсказать ее результаты. Ведь атака на компьютерные системы – весьма деликатное дело в силу специфических характеристик компьютеров. Я имею в виду не только технические характеристики таких систем, но и те внимание и заботу, с которыми охраняются и управляются эти системы.

Эти операции отличаются от обычных военных действий. Если я сбрасываю большую бомбу на какой-то объект, то довольно хорошо себе представляю, какой ущерб моя бомба нанесет этому объекту. Конечно, какие-то детали, скажем, кирпичной кладки стен этого объекта могут оказать некоторое воздействие на результат бомбардировки. Но поскольку физические законы объективны, имеют внешний характер по отношению к объекту и дейст­вие взрыва можно рассчитать, то результат оказывается более или менее предсказуемым. Иное дело – законы кибернетического пространства и компьютерной войны.

Вот взгляд на проблему военного стратега, бывшего заместителя министра обороны США Алвина Бернштейна:

– В каком-то смысле можно рассматривать компьютерную войну как технологический шаг вперед в развитии современных средств и методов ведения войны и нанесения ударов по системам командования и контроля противника. Когда происходит компьютеризация этой сферы, когда появляются новые средст­ва связи и коммуникаций, эти новые средства неизбежно становятся объектами военного нападения.

ИНТЕРНЕТ В ПОГОНАХ

Россия пока отстает от США в развитии компьютерных технологий

До 1 июня 2004 г. изобретение американских военных – Интернет – было строго запрещено в российских Вооруженных силах. Это обусловливалось требованиями Генштаба о соблюдении режима секретности. И только в Главном разведывательном управлении (ГРУ) давно существовал специальный компьютерный отдел, у которого был доступ во Всемирную паутину.

ВПРОЧЕМ, к маю 2006 г. компьютерные классы с возможностью выхода в Интернет были созданы всего в двенадцати учебных воинских частях в крупных гарнизонах в Москве, Владимире, Волгограде, Ростове-на-Дону и других областных и региональных центрах. Но уже к началу 2007 г. появилось еще 145 подобных пунктов выхода в Интернет. На эти цели в рамках Федеральной целевой программы «Электронная Россия» были выделены примерно 125 млн. рублей. На что потрачены деньги?

Как пояснили корреспонденту «Аргументов неделi» в Министерстве обороны, в каждом из 145 компьютерных классов – 15 рабочих мест. Они объединены в локальную сеть, имеется рабочее место руководителя. Для демонстрационного показа учебных материалов предусмотрен цифровой проектор с экраном. Также в комплекте находятся цифровая фотокамера и три видеотерминала. С помощью этих устройств военнослужащие могут в режиме «on-line» общаться с различными структурами МО РФ, общественными организациями, родственниками. Но главное, что через Интернет военнослужащие могут пользоваться различными базами данных, получать необходимую правовую, учебную информацию, готовиться к поступлению в различные военные и граждан­ские вузы страны.

На этот год денег на военный Интернет будет выделено вдвое больше. Но, как считают специалисты в области интернет-технологий, этого все равно явно недостаточно. Чтобы Всемирная паутина опутала самые дальние гарнизоны, нужны не сотни, а тысячи компьютерных пунктов выхода в Интернет.

АРСЕНАЛ

Оружие компьютерных сражений

Для войн XXI в. нужно новое, современное оружие. Его Российской армии пока очень недостает. Не хватает не только мобильных ракетных комплексов «Тополь-М», но и компактных компьютерных средств управления войсками. Недавно в 20-ю Гвардейскую армию, штаб которой дислоцируется в Воронеже, поступил первый и единственный пока в Вооруженных силах России полевой подвижной пункт управления армией.

НОВЕЙШАЯ модификация передвижного компьютерного центра позволяет при управлении войсками в два раза выиграть в точности, мобильности, оперативности по сравнению с ранее применявшимся ЦБУ-3. Об этом нам сообщил начальник штаба 20-й армии гвардии генерал-майор Сергей Суровикин.

– Раньше работали на картах, набирали команды вручную. А теперь автоматизированные рабочие места позволяют все видеть на экране компьютера и передавать информацию в считанные секунды, – добавил генерал.

В машинах постоянного объема могут работать четыре-пять операторов, а вот техника переменного объема, проще говоря, раздвижные кунги, позволяет обеспечить местами до 12 человек. И это при том, что развернута и подготовлена к работе она может быть всего за два часа силами экипажа, на ней работающего.

Тем временем в 20-й армии ожидают новую компьютерную технику для обновления мобильного запасного и тылового командного пункта управления. Естественно, что и эти передвижные центры оборудуют современными компьютерами и средствами связи, не уступающими по возможностям своему основному собрату. Условия для офицеров управления тоже обещают предусмотреть соответствующие.

Командующий войсками Московского военного округа генерал армии Владимир Бакин подчеркнул важность внедрения в войска передовой компьютерной техники, особенно в сфере управления. По его словам, тот пункт, что поступил в Воронеж, – первая ласточка. Опыт применения таких мобильных киберцентров будет распространен во всей армии.

АГЕНТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ



США боятся России и Китая

НЕДАВНО перед Кон­грессом США выступил представитель американской разведывательной службы по имени Лоренс Гершвин. Он сообщил, что, по агентурным сведениям, Россия и Китай в настоящее время занимаются разработкой компьютерных средств, призванных нанести существенный «долговременный» ущерб Соединенным Штатам.

По словам разведчика, кибер­атаки на компьютерно-ориентированные системы противника в течение ближайших десяти лет станут разновидностью военных операций. По мнению спецслужб США, такие страны как Россия и Китай уже заняты разработкой соответствующих средств. Похожей деятельностью намерены заниматься и другие государства, однако Гершвин не стал вдаваться в подробности, сославшись на секретность сведений. Тем не менее он отметил, что власти США «очень пристально наблюдают» за подобными процессами.

По утверждению Гершвина, отдельные террористы пока все же «предпочитают пользоваться бомбами», однако на государст­венном уровне компьютерные атаки могут играть существенную роль. В настоящее время деятельность отдельных хакеров, несмотря на повышенное внимание к ним общественности, представляет незначительную угрозу инфраструктурам национального масштаба. Однако, если схожей деятельностью займется целое государство, по­следствия могут быть весьма серь­езными.

Гершвин также указал на то, что вскоре можно ожидать появления управляемых компьютерных вирусов, играющих роль оружия. США в настоящее время сдают позиции в деле защиты от компьютерной угрозы. В этих условиях министерство обороны, по его мнению, должно быть готово защищать «сети повышенной важности», от которых зависит безопасность страны.