Кошмары самовозгорания

Ученый мир все еще пытается разгадать одну из самых таинственных жизненных загадок: почему происходит спонтанное самовозгорание человека (ССЧ)? За последние 100 лет сгорели несколько сот человек. Горели мужчины, женщины, дети. Толстые и худые. Больные и здоровые. Пламя могло начать пожирать свою жертву и в закрытом доме, и на свежем воздухе, и за рулем автомобиля, и даже за штурвалом корабля! И, как правило, если горело тело, то одежда оставалась нетронутой. Мистика? Наваждение? Или что-то другое? Что по этому поводу думают ученые мужи?

ГОРЯТ - ЯСНО. НЕЯСНО - ПОЧЕМУ ГОРЯТ?

«Отоны» - малые «черные дыры»?

В 1971 г. советский академик Яков Зельдович объявил об открытии существующих в природе миниатюрных «черных дыр», которые он назвал «отоны» (аббревиатура от фразы «общая теория относительности»).

Лабораторные эксперименты, проведенные британскими физиками, показали, что отон представляет собой частицу размером с атомное ядро, но с массой, в 40 раз превышающей атом. Отоны присутствуют в природе подобно всем прочим микрочастицам. «Черные микродыры» существуют и в космосе, и в земных недрах.

Ученые считают, что ССЧ может вызываться именно отонами, появляющимися из космоса или из земных недр, которые, сталкиваясь с телом человека, вступают во взаимодействие с находящимися в нем «личными» отонами. Возникает тепловой взрыв, энергия которого не выделяется, а поглощается, создавая в человеческом теле крематорий с огромной температурой горения. Известнейший современный британский физик Стивен Хокинг рассчитал, что малые «черные дыры» излучают колоссальное количе­ство энергии.

26 апреля 1986 г. перед взрывом на Чернобыльской АЭС прямо над атомной станцией сначала наблюдалось свечение, а потом пошел подземный гул и произошла сейсмическая встряска. При исследовании был обнаружен весьма специфический разрыв фундамента четвертого энергоблока. И это была загадка.

Человек - это ходячий реактор?

НЕКОТОРЫЕ ученые, как российские, так и зарубежные, считают, что в клетках человека, особенно в структурах его мозга, идут реакции, которые можно назвать «холодным термоядом». С их помощью организм не только получает энергию, но и может создавать для себя необходимые химические элементы, которых ему не хватает. Такую идею высказал известный российский академик, директор Института клинической и экспериментальной медицины РАМН В. Казначеев. Если это действительно так, то можно предположить, что, как и в атомных электростанциях, в организме человека при определенных условиях могут возникать неуправляемые ядерные реакции.

Крупный хирург, профессор Геннадий Петра­кович тоже считал, что в основе клеточной энергетики лежат термоядерные реакции. И, как в работе любого реактора, в работе этого механизма возможен сбой - с катастрофическими последствиями.

Причина холодно-плазменного горения - свободные радикалы?

КАНДИДАТ технических наук Анатолий Стехин, старший научный сотрудник НИИ экологии и гигиены окружающей среды Российской академии медицинских наук считает, что открыл причину самовозгорания людей. Стехин уверен, что пирокинез - это холодно-плазменное горение. Человек на три четверти состоит из жидкостных образований. Свободные радикалы в ее молекулах способны забирать энергию. Это может быть или солнечная энергия, или биологическая. В исключительных случаях она потоком вырывается наружу. Это и есть холодно-плазменное горение. При нем внешняя температура тела не превышает 36, а внутренняя достигает 2000 градусов. Теория Стехина объясняет странный парадокс самовозгорания: при холодном плазменном горении в пепел превращаются даже кости ног, но обувь остается нетронутой пламенем.

Исследователей пирокинеза интересуют два вопроса: почему происходит самовозгорание и как оно происходит? Наверное, самой первой появилась теория о воспламенении горючих газов в организме человека. В США даже существует целая «Ассоциация осторожно дышащих людей». Они утверждают, что могут воспламенять своим дыханием предметы. Президент этой ассоциации Джимми Борисон из Сиэтла продемонстрировал свои феноменальные способности комиссии, состоящей из авторитетных медиков. Перед демонстрацией ученые мужи заставили его раздеться, а также прополоскать рот и горло и почистить зубы, чтобы возможность мистификации была полностью исключена. Борисон своим дыханием поджог и бумаги на столе у ученых светил, и приготовленные опилки.

Сбои в биополе или путаница во времени?

ЛЮБОПЫТНОЙ является гипотеза, предложенная московским парапсихологом Юрием Малышевым. Он объясняет возгорание людей изменением скорости окислительных процессов в организме человека. Происходят резкие сдвиги в параметрах его биоэнергетического поля, и окислительные процессы под воздействием этого поля начинают идти в сотни раз быст­рее. Организм не выдерживает такого напряжения и сгорает.

Людвиг Шумахер из США предложил свое объяснение самовозгорания, увязывая воедино биополе человека и внешние по отношению к нему поля, существующие в природе. По его мнению, окружающее нас пространство насыщено неизвестными науке энергетическими излучениями. При взаимодействии с энергией биополя человека они могут вызывать своеобразный взрыв, приводящий к самовозгоранию живого тела.

Известный авиаконструктор и создатель теории шестимерной вселенной, русский итальянец Роберто Бартини еще в 60-х годах высказал предположение, что явление самовозгорания есть не что иное, как следы перемещения во времени.

Теорию Бартини в некотором роде поддерживает японский ученый Хирачи Ито. Он считает, что причиной пирокинеза является изменение хода времени в организме человека. В обычном состоянии тело вырабатывает и излучает в пространство определенное количество тепла. Если внутри организма по какой-либо причине резко замедляются происходящие процессы, а на поверхности скорость не меняется, то выделяемое тепло не успевает уходить в окружающее человека пространство, и он сгорает.

Работники Центра подготовки космонавтов при быстром вращении медицинской центрифуги не раз отмечали странные хрональные изменения: сбои в работе часов, замедление физиологических реакций организма. Испытуемый как-будто отделяется от своего тела и начинает видеть себя со стороны. И этот эффект вполне может проявиться не только в лабораторных, но и в природных условиях. Хрональные возмущения возникают в так называемых аномальных зонах - там, где есть изгибы русел рек, подземные потоки, разломы.

Вражина из пролетающей тарелки?

АМЕРИКАНСКИЙ теоретик Герхард Ливингстон выдвинул теорию, что причиной самовозгорания является воздействие на человека магнитных бурь. Исследователь Владимир Авдеев приписал гибель людей от ССЧ короткому замыканию в биополе. Наиболее экзотическая версия выдвинута польским аномальщиком Кшиштофом Бзовским: по его мнению, людей сжигает пучок невидимого излучения, испускаемый враждебными «летающими тарелками»…

Однако официальная наука наотрез отказывается признавать явление самовозгорания, утверждая, что в человеке недостаточно горючего материала, чтобы сделать процесс экзотермичным. Действительно, общая масса жиров, углеводов и белков у человека при сгорании дает меньше энергии, чем требуется для испарения воды, из которой в основном и состоит наш организм.

Депрессия или лучи?

В СВОЕЙ книге «Ча­рующий огонь» исследователь Джон Хай­мер, проанализировав ряд случаев самовозгорания, сделал вывод о том, что его жертвами чаще всего становятся одинокие люди, которые впадают в прострацию прямо перед тем, как загореться. Хаймер предположил, что психосоматическое расстройство у людей, страдающих депрессией, может привести к высвобождению водорода и кислорода из человеческого тела и к началу цепной реакции митохондрических микровзрывов.

Еще один исследователь, Ларри Арнольд, высказал мнение, что причиной самовозгорания может быть неизвестная субатомная частица, называемая пиротоном, испускаемая космическими лучами. Эта частица свободно проходит сквозь человеческое тело, не принося вреда (как нейтрино), но иногда она может задеть ядро клетки и привести к цепной реакции, способной уничтожить тело человека.

А может, это «пьяная» бактерия?

ФРАНЦУЗСКИЙ врач-психиатр Жан Миллон опубликовал гипотезу о некой неизученной бактерии, содержащейся в человеческом организме. Она поедает сахар в крови и вырабатывает горючие летучие вещества, похожие на спирт. По мнению мсье Миллона, пирокинез - это всего лишь сгорание проспиртованного организма от незаметной, случайной искры.

Есть и еще одна теория. Наравне с электрическим и магнитным полями существует и пирополе (вспомните, как вас бросает в жар при каждом сильном душевном волнении). Возможно, как и любое другое поле земли, оно иногда возмущается и выдает мощный всплеск своей энергии.

Подруга сгорела - совсем не от стыда

ОБ ЭТОМ феномене заговорили в 1951 г., когда 2 июля в собственной квартире в американском городе Сент-Питерсберг в штате Флорида была обнаружена 67-летняя Мери Ризер, точнее, то, что от нее осталось, - кучка пепла, череп и абсолютно не тронутая огнем левая нога в тапочке. Больше в квартире ничего не пострадало. Затем посыпались сообщения о похожих случаях.

В мае 1953 г. в Лос-Анд­желесе была найдена 30-летняя Эстер Дублин. От огня сгорели она и стул, на котором сидела Дублин, но все остальное в доме осталось невредимым.

31 января 1959 г. в доме для престарелых самовоспламенился 72-летний Джек Лардер.

В ноябре 1960 г. на дороге к округу Пайк (штат Кентукки) в машине были найдены пять обугленных мужских трупов, оставшихся сидеть в свободных позах. Следователи заметили, что отсутствовали какие-либо следы, свидетельствующие о попытках пострадавших выбраться из машины.

В октябре 1980 г. в г. Джексонвилл (штат Флорида) странное происшест­вие случилось с американской летчицей Джиной Винчестер. Она ехала в автомобиле с подругой, когда ее вдруг охватило пламя. Спутница, сидевшая за рулем, попыталась его загасить, и машина потеряла управление. Через мгновение автомобиль врезался в столб, и огонь, полыхавший на Джине, погас. Летчица получила сильные ожоги, но осталась жива.

- Я долго силилась найти логическое объяснение, - рассказывала Винчестер журналистам. - Я никогда не курила, окно в машине было закрыто. Потом я вспомнила о феномене спонтанного самовозгорания…

И только рукописи ССЧ не горят

СРЕДНЕВЕКОВАЯ литература скрупулезно регистрировала случаи человеческого самовозгорания. Во времена правления королевы Боны Сфор­ца (XV в.) в Польше на глазах своих родителей погиб рыцарь Полоний Вортий. После двух ковшей выпитого вина его вдруг охватил столб пламени. В 1731 г. в итальянском городе Кассино погибла графиня Корнелия ди Банди. Слуги обнаружили в ее спальне лишь ноги, одетые в чулки, и часть черепа.

В апреле 1744 г. в Ипсвиче (Англия) дочь 60-летнего алкоголика Грайса Пета нашла своего папашу мертвым на полу дома. По ее словам, «он сгорел без огня, подобно вязанке дров». Одежда на старике была целехонька!

В Колумбусе (штат Огайо) в 1849 г. загорелся и был сожран пламенем владелец винного магазина, немец по национальности. Об этом случае упомянул Чарльз Диккенс в своем романе «Холодный дом» в 1853 году. Он описал гибель героя, заядлого пропойцы по имени Крук, от спонтанного возгорания. После выхода романа английский философ и критик Джордж Генри Льюис заявил, что подобное невозможно, и обвинил Диккенса в невежестве. Однако в предисловии ко второму изданию книги писатель сообщил, что, прежде чем описать смерть Крука, он изучил 30 случаев самовоспламенения людей.

ССЧ волновало не только Чарльза Диккенса, но и многих других знаменитых писателей XIX в. Душераздирающие сцены самовозгораний попали в романы Вашинг­тона Ирвинга («История Нью-Йорка»), Марка Твена («Жизнь на Миссисипи»), Германа Мелвилла («Рэдберн»), Оноре де Бальзака («Кузен Понс»), Эмиля Золя («Доктор Паскаль»). И у нашего Николая Гоголя в романе «Мертвые души» помещица Коробочка горько сетовала, что у нее кузнец «сам» сгорел.

АРГУМЕНТЫ КЛАССИКОВ

«- Нет, матушка, другого рода товарец: скажите, у вас умирали крестьяне?

- Ох, батюшка, осьмнадцать человека, - сказала старуха, вздохнувши. - …На прош­лой неделе сгорел у меня кузнец, такой искусный кузнец и слесарное мастерство знал.

- Разве у вас был пожар, матушка?

- Бог приберег от такой беды, пожар бы еще хуже; сам сгорел, отец мой. Внутри у него как-то загорелось, чересчур выпил, только синий огонек пошел от него, весь истлел, истлел и почернел, как уголь, а такой был преискусный кузнец!.

- На все воля божья, матушка!»

Николай Васильевич Гоголь, «Мертвые души»

«Самозапальными» занималось ОГПУ

ОСЕНЬЮ 1924 г. ОГПУ расследовало серию странных происшествий в Москве, объединенных в «Дело о самозапальных». В городе зафиксировали три случая самовозгорания людей. Один - в «Новом пролетарском театре Луны», располагавшемся на Полянке в здании бывшей церкви. Во время репетиции загорелся и погиб актер. При расследовании в театре обнаружили непонятные предметы, напоминающие атрибуты для какого-то ритуала. Чекистам объясняли: это реквизит. Но было и то, что реквизитом назвать трудно: карта западного полушария земли с непонятными пометками - луна в фазе полумесяца, полная луна, какие-то значки. Часть значков приходилась на советскую Россию. Помечены были и подмосковные Горки - место, где еще недавно жил Ленин. Из-за этой карты «самозапальными» заинтересовалась Лубянка: не идет ли речь о шпионском заговоре? Может, это схема законспирированной организации?

«Дело о самозапальных» конт­ролировал заведующий Спецотделением ОГПУ Глеб Бокий. Он интересовался необъяснимыми явлениями. Бокий считал их достойными особого изучения.

В 1924-м он обратился за советом к другому крупному чекисту, Якову Петерсу: говорят, в 1909 г. в Англии были два аналогичных случая? (Петерс в предреволюционной эмиграции жил в Англии.) Тот отвечал: шумиху помню, но меня это мало волновало.

В 1937 г. Петерса арестовали. Одним из обвинений было препятствование изобличению «шпионской организации» - следователь предъявил ему ту самую карту из «Нового театра Луны». Петерс отвечал: она была составлена каким-то «сумасшедшим спиритом». «Спирит», вспоминал Петерс, говорил что-то про «энергию воли», которая оставила Ленина и теперь должна быть взята «другим человеком». Некие «хранители», заключив ленинскую «энергию воли» в себя, как в «капсулы», должны были передавать ее друг другу, пока «другой человек» - новый диктатор - не объявится. После передачи пустая «капсула» якобы сгорала. Петерс посчитал это бредом.

Елена СЪЯНОВА, историк

Мужчины горят лучше и чаще, чем женщины

СПОНТАННОЕ самовозгорание человека - феномен, часто описываемый как паранормальное явление, в результате которого человек может воспламениться, находясь вдали от источника огня. ССЧ служит объектом многочисленных слухов и споров. До сих пор нет точных физических доказательств существования данного явления.

Ученые проанализировали десятки случаев самовозгорания и составили подробные характеристики этого явления. Почти во всех случаях присутствовали три основных признака. Первое - невероятная скорость распространения. Человек обугливался или превращался в гору пепла за считанные секунды. Второе - очень высокая температура пламени: останки зачастую даже оплавлялись. И третье - удивительная локализация очага воспламенения: огонь уничтожает только отдельные участки тела, а если человек сгорает полностью, его одежда остается нетронутой.

Ноги сгорели - носки остались

ОДИН из последних случаев ССЧ в России произошел в подмосковном Томилино (апрель 2004 г.) с 25-летним Владимиром Яковлевым. Он провожал свою девушку. Попрощавшись с возлюбленной, молодой человек сел в лифт. И начал гореть. В тот момент, когда двери открылись, - а на первом этаже толпились люди, - Яковлев стремительно плавился. Тело молодого человека горело невидимым огнем, а одежда оставалась нетронутой. Яковлева увезли в больницу имени Ухтомского, а затем в ожоговый центр им. Вишневского. Спустя несколько дней молодой человек умер. Сильнее всего у него пострадали ноги. В больнице он не мог произнести ни слова. На вопросы не отвечал. Единственным официальным предположением о причине смерти следователи посчитали… воздействие кислоты. Но этому нет никаких подтверждений. В лифте, кроме пострадавшего, свидетели никого не видели.

- Это вряд ли кислота, - считает врач из больницы им. Ухтомского Михаил Павлов. - Ведь если бы его облили, то разъело бы одежду, а потом тело. А тут все наоборот. Ноги-то обгорели, а носки и обувь вообще не пострадали.

Кто сжег ладони Шлядинского?

Об Александре Шлядин­ском, человеке, ведущем борьбу с полтергейстом - «шумным духом», вселяющимся в некоторые квартиры, известно по многочисленным публикациям в СМИ. Как-то Шлядинский оказался на больничной койке в ожоговом отделении института им. Склифосовского. Оказывается, он попытался выжить огненного полтергейста из одной «нехорошей» москов­ской квартиры. Но Шлядинскому приснился странный сон. Как будто бы он очутился на кладбище. Там его ждал некто, одетый во все черное. Черный человек долго убеждал Шлядинского бросить начатое дело и покинуть «нехорошую» квартиру. Сначала просил, потом стал угрожать «огненной местью». Шлядинский заупрямился. Через несколько дней у него прямо на улице загорелись руки. В клинику Шлядинского привезли с тяжелейшими ожогами кистей. Врачи ампутировали ему несколько пальцев и пересадили лоскут кожи на спине.

Когда же будет разгадана тайна ССЧ? И будет ли? И если теория, разработанная Яковом Зельдовичем, британскими физиками и Стивеном Хокингом, верна, то теоретически можно вычислить траектории малых «черных дыр». И поставить их на службу человечеству: если точно выяснить траекторию хотя бы одного отона с его огромным количеством энергии, то можно попробовать построить отонную электростанцию. Об этом говорят светлые умы.

Что-то из области фантастики? Но горячие научные споры о возможности использования атомной энергии начались задолго до появления и атомной бомбы, и атомной электростанции.