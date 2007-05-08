Ториевая «бомба» российского Эдисона

Самый гениальный писатель ХХ века Курт Воннегут как-то заметил: «Мы все находимся в наркотической зависимости от жидкого топлива, стоим на грани синдрома лишения: померкнет свет, наступит холод, опустошение». Что же, энергетика, построенная на углеводородах, похоже, себя исчерпала. Мировое энергопотребление к 2050 г., по прогнозам авторитетных ученых, достигнет 15-25 млрд. т. н. э. (тонн нефтяного эквивалента), что приведет человечество к очевидной катастрофе. В качестве решения этой проблемы у нас решено строить десятки новых атомных станций и плавучих АЭС, в реакторы которых загружают оружейный уран. Люди просвещенные против: мы окончательно погубим планету, на которой живем.

Между тем уже несколько лет новосибирский физик-ядерщик Лев Максимов предлагает прорывной энергетический проект. Он не только способен вывести Россию из грядущего энергетического кризиса, но и дать ей шанс стать Державой №1. Физик Максимов призывает строить подземные ториевые станции. Россия - к слову - сказочно богата торием.

50 лет без перезагрузки

ЛЕВ Максимов в недавнем прошлом - директор Института физико-технических проб­лем металлургии и машиностроения в Новосибирске. Там он и разработал проект модернизации атомной станции с использованием тория вместо урана. Это снимает с повестки дня опасность радиоактивного загрязнения при возможных авариях реакторов и вопрос терроризма. Одновременно решает самую глобальную экологическую проблему - утилизацию отработанного ядерного топлива.

- В моих работах обоснована технология перехода мировой ядерной энергетики на новую элементную базу, - рассказал «Аргументам неделi» Лев Николаевич, - с использованием принципиально новой конструкции тепловых элементов (ТВЭЛов). С ними ториевый ядерный реактор способен работать без перезагрузки от 30 до 50 лет. Загруженное ядерное топливо заканчивается в нем, когда сама станция исчерпывает свои ресурсы. Нынешние же урановые реакторы пополняют землю ядерными отходами каждые полтора-два года. В отличие от урана при использовании тория не образуются плутоний и другие трансурановые элементы.

Очень важно и то, что в ториевой ядерной энергетике есть перспектива использования государственных запасов оружейного урана и плутония в мирных целях. Эти стратегические материалы могут быть применены в качест­ве так называемого запального элемента в ториевых реакторах.

Сделка Гор - Черномырдин

В РОССИИ ториевый проект Максимова постоянно пытаются «задвинуть». В чем же причина? Дело в том, что в ториевой энергетике запальным элементом служит оружейный уран. А в 1993 г. Виктор Черномырдин, который был тогда в ранге премьер-министра, утвердил «Соглашение между правительством РФ и правительством США об использовании высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия». Этот позорный документ еще называют ВОУ-НОУ, или «Мегатонны в мегаватты». Соглашение с американской стороны подписал Альберт Гор. В ходе работ высокообогащенный уран (ВОУ) из боеприпасов перерабатывается в низкообогащенный уран (НОУ). В соответствии с этим документом наша страна обязалась передать США 500 т оружейного урана, то есть практически весь ядерный потенциал страны.

- Глава правительства при отсутствии контроля продал по дешевке наш ядерный паритет, - считает доктор технических наук, бывший депутат Госдумы Иван Никитчук (в ГД Иван Игнатьевич был депутатом с 1995 г. по 2003 г.).

Кстати, именно выездная комиссия из пяти профильных комитетов Госдумы во главе с доктором технических наук, физиком из Федерального ядерного центра России (Арзамас-16) Иваном Никитчуком в 1997 г. проверяла в Институте физико-технических проб­лем металлургии и специального машиностроения обоснование ториевого проекта. В итоге комиссия заявила, что те 500 т, которые американцам передали за 11,9 млрд. долл., стоят как минимум 8 трлн. долларов.

- Сегодня в России урана добывается всего 20% от потребностей, - говорит депутат Государст­венной Думы, бывший министр обороны РФ Игорь Родионов. - Ситуация усугубляется злополучной сделкой ВОУ-НОУ между США и РФ. Этого урана России хватило бы на десятки лет. Правда, сделка так и не ратифицирована, но к настоящему времени вывезено уже 50% запасов оружейного урана.

- Тем временем все научные работы были свернуты, - еще раз подчеркнул Лев Максимов. - Это беспрецедентный случай: институт, отнесенный двумя распоряжениями федерального правительства к перечню особо режимных объектов, был ликвидирован преступной группой. Все наши архивы, включая материалы по 10 важнейшим прорывным изобретениям, которые были полностью подготовлены к патентованию за рубежом, были похищены. Должного расследования не удается добиться до сих пор.

За это время Максимов пережил два покушения.

Наш патент действует до 2013 года

- Ториевые реакторы в нашей стране можно строить уже сегодня, - убежден Лев Николаевич. - Модернизация реакторов одной АЭС для работы на новой элементной базе оценивается примерно в 100 млн. долларов. Но мощность станции при этом увеличивается как минимум в два раза. Строительство АЭС с нуля обходится обычно в 2-3 млрд. долларов.

Несколько недель назад Лев Максимов побывал в Германии в На­учном ядерном центре в Карлс­руэ. Встречался с немецкими физиками. Они были потрясены простым и гениальным проектом «российского Эдисона». В Германии принят закон о выходе из ядерной энергетики, но в стране пока еще работают 17 ядерных блоков. Их доля в электроснабжении страны составляет более 30%. Последняя атомная станция в Германии будет остановлена в 2022 г. У немцев есть своего рода «атомобоязнь». И хотя в настоящее время уже ведутся разборки двух АЭС, немецкие специалисты решили передать ториевый проект физика Максимова в Еврокомиссию. Возможно, и Германия нач­нет возводить ториевые АЭС?

А с торием у нас, в России, полный порядок. В 20 км от Сибирского химического комбината (СХК) в Томске-7 находится гигантское ториевое месторождение. Рядом расположена железная дорога, развита промышленная инфраструктура СХК. Российский торий будет предельно дешевым. Гигант­ские месторождения тория есть и в районе Новокузнецка. Если учесть, что к ним практически никто еще не прикасался, то сегодня мы имеем очень дешевые месторождения.

- Ториевый цикл произведет революцию в атомной энергетике и позволит делать АЭС совершенно безопасными, - уверен физик Максимов.

Что еще важно? Россия вообще может потерять статус ядерной державы, если мы не нач­нем действовать. Изобретенная Евгением Адамовым (атомным министром с сильно подмоченной репутацией) и утвержденная правительством «Стратегия развития атомной энергетики России до 2013 г.» ориентировала страну на развитие так называемых быстрых реакторов, которые нарабатывают плутоний. Вопросы же ториевой энергетики в документе были указаны как второстепенные, разработкой которых Минатом (Росатом) намеревался заняться лишь после 2013 года. Примечательно, что именно к этому сроку Россия обязана отдать весь свой оружейный уран в США.

Что еще любопытно?

Исходный базовый патент Льва Максимова на приоритетные права России в ториевой энергетике теряет юридическую силу именно в 2013 году.

Вот такие скандальные совпадения…

АРГУМЕНТ СПЕЦИАЛИСТА

Гранаты не надо

- ИНСТИТУТ Льва Максимова был создан в Новосибирске по решению ЦК КПСС и Совмина СССР для решения специальных атомных проблем, - рассказал член-корреспондент РАН, известный эколог Алексей Яблоков. - Максимов замечательный изобретатель, своего рода российский Эдисон. Он показал, что есть один уязвимый узел на всех атомных станциях мира, где простой гранатой можно превратить любую АЭС в «Чернобыль». Максимов предлагает загружать в атомные реакторы торий, который также может при расщеплении давать энергию. Но для этого, конечно, нужны затраты, нужна перестройка всего процесса.

Атомщики перестраиваться не хотят

ЛЕВ Николаевич Максимов - известный советский ученый. С 1962 по 1982 г. - главный физик одного из объектов Минсредмаша СССР и заведующий лабораторией Института гидродинамики Сибирского отделения Академии наук СССР. Позднее - зав­отделом физико-технических проб­лем металлургии при Президиуме СО АН СССР. Максимову удалось разработать новые принципы управления жидкими средами, в том числе жидкими металлами и радиоактивными суспензиями. Эти работы после государственной экспертизы были представлены на заседании Президиума Совмина СССР (12.04.72). По итогам их заслушивания в Правительст­венном решении за подписью Алексея Косыгина значилось: «Отметить важное значение…»

В 1980 г. выходит секретное Постановление Совмина СССР (от 16.12.80 №1162-396) о строительстве специализированной экспериментальной базы.

В 1988 г. выходит секретное Распоряжение Совмина СССР (от 23.03.88 №545) о необходимости предельного ускорения работ с официальным утверждением 8 главных научно-технических направлений приоритетных работ автора, не имеющих зарубежных аналогов.

В 1989 г. подписано Распоряжение Совмина СССР (от 29.12.89 №2261р) о создании целевого Института физико-технических проблем металлургии и специального машиностроения. Распоряжение сопровождалось секретным приложением (п. 7) об отнесении этого института к перечню особо режимных объектов, а также важным поручением: «…обеспечить ввод в действие упомянутой базы в 1992 г.».

Но в 1994 г. работа института Максимова была остановлена. Сделано это было не по официальному решению федеральной власти, а группой лиц, преступно связанных с представителями коррумпированной власти. Необходимо подчеркнуть, что ни одного отрицательного научно-технического заключения Минатома (Росатома) по концепции ториевого топливного цикла не существует.

Более того, проект строительства ториевых реакторов признала прорывным высшая атомная инстанция - комиссия Курчатовского института. На руках у Льва Максимова имеется и базовый международный патент, защищающий права России на эту технологию в 23 европейских странах. Международная патентная заявка звучит так: «Способ управления ториевым реактором и тепловыделяющая сборка для его осуществления» (заявка №РСТ/RU01/00251 с приоритетом от 26.06.01).

Торий «одолжили» у Адольфа

ТОРИЕВОЙ энергетикой наши ученые интересовались еще в далеких 40-х годах. 27 сентября 1947 г. на стол И. Сталину положили письмо с проектом Постановления СМ СССР по добыче ториевых руд и производст­ву концентратов тория и металлического тория. В апреле 1948 г. Берия направил Сталину письмо с проектом Постановления СМ СССР «Об организации добычи тория в Алданском районе Якутской АССР». В письме, в частности, отмечалось, что в Алданском районе были открыты россыпи монацитовых песков с содержанием тория более 1000 тонн. Предполагалось начать его добычу с 1949 года.

К 1948 г. были созданы технические и организационные предпосылки и для успешной разведки урановых месторождений. Были созданы поисковые гамма-радиометры, позволяющие определять интенсивность гамма-излучения на поисковых маршрутах без отбора отдель­ных образцов. Разработаны и выпущены опытные серии аэро-гамма-радиометров, которые устанавливали на самолетах и вертолетах. Во время полетов ими измерялся уровень гамма-излучения. За 10 лет было открыто и разведано 50 месторождений урана с общими запасами 84 000 тонн. Таким образом была успешно создана база для реализации атомного проекта в СССР.

Тем временем неподалеку от Томска начали разрабатываться ториевые залежи. Огромные запасы тория в качестве военного трофея были вывезены и из гитлеровской Германии. Оказывается, нацисты давно экспериментировали с торием, рассматривая его в качестве потенциального компонента для создания ядерного оружия. Советская армия конфисковала ториевый монацит у гитлеровской Германии и вывезла в СССР. Немецкие ученые так и не смогли добиться цепной реакции в работе с торием. Но это сделали русские и американские физики-ядерщики. И кто бы мог подумать - теперь монацитовый концентрат хранится на полуразрушенных складах недалеко от Екатеринбурга. «Начальство» не знает, что с ним делать!

Ох уж это начальство - сегодня к ториевым месторождениям проявляют неподдельный интерес российские олигархи. Известный обладатель яиц из коллекции Фаберже г-н Вексельберг заявил, что желает разрабатывать Туганское ториевое месторождение. Предприимчивый олигарх уже предложил свои «услуги» администрации Томской области, на территории которой находятся ториевые сокровища.

Манхэттенский «сговор»

В США в 40-е годы тоже не спали. «Манхэттенский проект» - так называлась глубоко засекреченная работа группы американских, английских и канадских ученых, которая с осени 1942 г. вела разработку ядерного оружия. Были созданы три атомные бомбы: «Тринити» (взорвана при первом ядерном испытании), урановый «Малыш» (сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 г.) и плутониевый «Толстяк» (сброшен на Нагасаки 9 августа 1945 г.). Проектом руководили физик Роберт Оппенгеймер и генерал Лесли Гровс. Были привлечены огромные научные силы и финансовые ресурсы.

Но и сегодня ядерные разработки как никогда раньше актуальны. Свою оценку ситуации с энергобезопасностью США дал лидер демократов в Конгрессе Ричард Гепхардт. Он подверг критике энергетическую политику, проводимую президентом Бушем, который действует в интересах нефтяных концернов, и заявил, что стране «необходим Манхэттенский проект в области топливных элементов». Демократическая партия США ставит целью добиться энергонезависимости до 2010 года. Реализация нового Манхэттенского проекта в области топливных элементов должна обеспечить нации независимость от иностранной нефти.

Нынешняя администрация США полагает, что на ближайшие полвека основным видом топлива останутся углеводороды. США является абсолютным мировым лидером по производству и потреблению энергии. Поэтому они сделали ставку на то, чтобы решать энергетическую проблему на 20-30 ближайших лет за счет захвата углеводородных ресурсов Ближнего и Среднего Востока. Война в Ираке - тому пример. Раздаются голоса и тех, кто говорит о «гидрогенной революции» - переходе на водородное топливо. Но, по мнению ученых мужей, это топливо не сможет решить энергетическую проблему, поскольку оно достаточно дорогостоящее.

Тем временем Конгресс США выделил миллиарды долларов на ускоренное проведение работ по ториевому ядерному циклу. 24 ноября 2003 г. Джордж Буш подписал закон о государственной программе развития ториевой энергетической технологии.

А что у нас в России? 6 октября 2006 г. правительством утверждена Федеральная целевая программа развития атомного энергопромышленного комплекса до 2015 года. О ториевой энергетике в программе нет ни слова.

Осло и Бхабха строят ториевые АЭС

НОРВЕГИЯ в начале апреля 2007 г. объявила о планах строительства двух ториевых АЭС. Они будут введены в эксплуатацию через 10 лет. Представляя планы по строительству АЭС, президент норвежской компании Thor Energi Алф Бжоэрсет сообщил, что в реакторах на тории никогда не произойдет аварии с расплавлением активной зоны. Такой реактор производит минимальное количество ядерных отходов, и он не может быть использован для создания ядерного оружия. Кстати, Норвегия владеет сегодня самыми крупными запасами тория в мире. Бжоэрсет отметил, что доля двух ториевых АЭС составит в энергоснаб­жении страны 15%.

- Ториевые реакторы способны разрешить глобальный энергетический кризис и обеспечить мир электроэнергией на все обозримое будущее, - в этом уверен известный норвежский физик, профессор Эгиль Лиллестол.

Индия тоже намерена начать строительство усовершенствованного ториевого реактора (AHWR-300). Модель разработана индийскими учеными из Центра ядерных исследований Бхабха. Глава Комиссии по ядерной энергетике Анил Какодкар заявил, что строительство реактора будет завершено в течение 5 лет, и его мощность составит 300 мегаватт. AHWR-300 станет первым реактором в мире, работающим на ториевом топливе и срок работы которого составит 100 лет, - уверен г-н Какодкар.