Ученые наблюдают бурный рост количества детей «индиго» с феноменальными способностями

На планете продолжают рождаться необыкновенные дети! Во Франции их называют «тефлоновыми». На Британских островах - «детьми тысячелетия». В России они - «дети света». И еще их называют «индиго». Во многих развитых странах мира детьми-индиго занимаются на государственном уровне. Но в России некоторым государственным мужам вопрос кажется несерьезным. Комиссия по вопросам интеллектуального потенциала нации Общественной палаты РФ решила подготовить государственно-общественный проект по поддержке «индиго» - детей с необыкновенным уровнем интеллекта и способностей.

Дети-магниты

НЕСКОЛЬКО лет назад из разных уголков России стала приходить странная информация - то там то сям объявлялись «магнитные» дети. Так, 14-­летняя Маша Епифанова из Нижнего Новгорода ничего странного в своей способности удерживать на теле металлические предметы не видит. Она может часами ходить, обвешавшись ложками и вилками (если друзья просят). Еще к девочке прилипают монеты. А вот ее подруга, 13-­летняя Таня Свирина, может удерживать на себе не только монеты и ложки, но и крышки от кастрюль. А магнитный мальчик Коля Тенькаев из Саратова способен носить на своем теле утюги. 12-­летняя Анна Зверева из Новосибир­ска обладает способностью притягивать предметы различной тяжести не только ладонями, но и ступнями ног. Десятилетняя Кристина Гюларян из подмосковного Королева «подвешивала» к своим ладошкам не только металлические предметы, но и толстые журналы.

По мнению ученых, занимающихся проблемой биомагнетизма, количество детей, обладающих «магнитными» способностями, за последнее время возросло в разы. Если раньше были извест­ны единичные случаи, то теперь их уже сот­ни. Самый настоящий «магнитный детский бум» случился в середине 90-­х. Ученые этот феномен объяснить не в силах, как, впрочем, и многое другое из того, что происходит с современными детьми. А врачи могут еще и обидный диагноз поставить.

«Детская шизофрения» или одаренность?

ЧУДО-МАЛЬЧИК Булат Хусаинов родился в Казани. В десять месяцев он уже умел считать до ста. В два года Булат считал до ста на трех языках - русском, татарском и английском. Любил листать словарь Ожегова. В детский сад Булат пошел в 1 год 10 месяцев. Воспитательницы были шокированы, обнаружив младенца, который в тихий час в своей люльке распевал песенки Шаинского. И еще этот малыш с серьезным личиком устроил всем воспитательницам допрос с пристрастием: взяв ручку, он как-то написал на бумаге: «Мяса нет» (это произошло вскоре после обеда).

Феноменальная память у Булата обнаружилась, когда ему было всего 1 год 8 месяцев. Мама читала сыну стихи Агнии Барто. После перерыва снова открыли эту же книгу, но ребенок сам наизусть начал декламировать стихи Барто. В первом классе родителям посоветовали поставить одаренного мальчика на психиатрический учет, мол, ребенок не вполне нормален… Поскольку современная психиатрия в нашей стране пользуется терминологией советской психиатрии, в которой нет понятия «аутизм», то Булату поставили диагноз… детская шизофрения. В западной психиатрии аутизм - это не столько болезнь, сколько состояние души (у Билла Гейтса есть талантливые аутисты-программисты, работающие в области самых высоких информационных технологий). Булат прекрасно учился в школе. Он сочиняет стихи и очень любит слушать «разговоры» рыб в аквариуме.

Еще один очень необыкновенный ребенок - Борис Киприянович - живет в Волгоградской области. В 3 года малыш проявил странные астрономические познания. Он полностью описал, как выглядит планета Марс. И еще он предсказывает будущее. О будущем России Борис говорит с оптимизмом: в нашей стране скоро всем будет хорошо. В мире ожидаются лишь две катастрофы: в 2009 и 2013 гг. Обе они будут связаны с водой. Так утверждает малолетний Боря Киприянович.

Сегодня почти все забыли о Нике Турбиной, гениальной маленькой девочке, которая начала писать «мудрые» стихи в 4 года. В 9 лет девочка стала знаменитой на весь Советский Союз: она опубликовала книгу стихов «Черновик» (в издательстве «Молодая гвардия»). На нее обрушилась слава: Нике покровительствовали знаменитости, ее сборник стихов перевели на 12 языков, ей вручили престижную премию «Золотой Лев» (из российских поэтов эту премию получала лишь Анна Ахматова). Необыкновенной девочке прочили блистательное будущее, но 27-­летняя Ника сломалась - она выбросилась из окна в 2002 году.

Плантации индиго

О НЕОБЫКНОВЕННЫХ детях, обладающих магнитным притяжением, в нашей стране заговорили еще четверть века назад. Со временем их стали называть «индиго». Почему их так окрестили?

- Именно такой цвет имеет аура «нового» человека - она фиолетового цвета, - рассказала «Аргументам неделi» психолог Ирина Грязнова. - Иммунитет детей индиго в 25 раз выше, чем у простых детей. И это уже доказано. Есть интересные цифры такого рода: сегодня среди 50-­летних индиго - 1%, среди 30-­летних - 10, а среди 12-­летних - 25%. Но высокая одаренность, гениальность - это всегда отклонение и в строении мозга, и в психическом развитии. Так считают авторитетные ученые. По мнению выдающегося российского генетика Владимира Эфроимсона, такой дар выпадает примерно одному из тысячи, развивается в нужной мере у одного из миллиона, а действительно гением становится один из десяти миллионов. Но нынче порядок цифр существенно изменился: начиная с 2000 г. в России появилось огромное количество детей с необыкновенным уровнем интеллекта.

Эфроимсон изучил биографии многих выдающихся людей. И выявил не только целые талант­ливые семьи, но и корреляцию гениальности с рядом врожденных отклонений в обмене веществ. Он считал, что задача воспитания - найти и раскрыть у детей блестки таланта - «стигмы». Ученый еще много лет назад видел существующую пирамиду образования опрокинутой: главное внимание следует уделять не вузам, а детсадам.

Но, похоже, ученого никто не услышал…

- Обычно к четырем годам ребенок обнаруживает 50% тех интеллектуальных способностей, которым суждено проявиться, - объяснила Ирина Грязнова, - к шести - 70%, а к восьми - 90%. Но у нынешних малышей способности проявляются чуть ли не с пеленок. И тут главное - не опоздать. Интеллект, творческие способности - наше национальное богатство. Это давно поняли японцы, которые дорожат своими одаренными детьми и не жалеют средств на их обучение. В Израиле существует своя эффективная система обучения одаренных детей. В США создана действенная система поощрения и развития одаренности.

IQ выше, чем у Джорджа Буша

КТО же они, эти вундеркинды цвета фиалки? Необыкновенно одаренный мальчик Павел Коноплев родился и вырос в Москве. Паше было 6 лет, когда специалисты выявили у него необычайно высокий интеллект - IQ 169 (у 43-­го президента США Буша IQ - 91). Мальчика назвали «сверходаренным вундеркиндом». Тогда слово «индиго» в нашей стране еще было не в чести. Паше было всего 3 года, когда он научился делать в уме сложные вычисления и бегло читать. Читал с удовольствием и сказки, и университетские учебники. В 6 лет малыш увидел периодическую таблицу Менделеева и разобрался в ее хитросплетениях. Мальчишка обучался по индивидуальной программе, поскольку в общеобразовательной школе Паша оказался «белой вороной»: первой отметкой, которую он принес, была… единица.

Но из первого класса Коноплев сразу же перешел в четвертый и стал круглым отличником. В 9 лет он решил задачу об освещенности планеты Плутон, когда Солнце в зените. Решение задачи было высоко оценено академиком Андреем Колмогоровым (похоже, известный ученый сам был из расы индиго - он стал академиком в 39 лет). В 14 лет Паша Коноплев участвовал в создании математического обеспечения для первого отечественного персонального компьютера БК­0010, публиковал свои работы в журнале «Наука и жизнь». В 15 лет поступил в МГУ. Учился в аспирантуре у профессора математики Ю. Павловского, занимался математическим моделированием будущего.

Но природа, одаривая человека высокими умст­венными способностями, как бы включает его в группу риска: такие люди чаще болеют. Сначала Павел попал в психиатрическую больницу, долго болел. Он умер в сентябре 2000 г., ему было всего 27 лет. Сегодня говорят, что Паша Коноплев был из расы индиго.

Они понимают язык птиц

МЕЖДУ тем число беспризорных детей увеличивается в нашей стране с каждым годом. Среди них есть индиго. Что же нас ожидает в ближайшем будущем?

Директор проекта «Нелинейные коммуникации» Владимир Жебит, который давно отслеживает «индиговую» тему, так прокомментировал «Аргументам неделi» ситуацию с позиции нового научного подхода:

- Гениальные личности были во все времена и во всех цивилизациях. Моцарт, Леонардо да Винчи, Винсент Ван Гог - их причисляют к расе типичных индиго. Но понятие «суперинтеллект» часто смешивают с представлениями о паранормальных способностях. У индиго отмечаются проявления как выдающихся умственных способностей, так и таких способностей, как экстрасенсорика, телекинез и даже телепортация. К сожалению, пока нет четкого представления, всех ли людей, обладающих подобными талантами, можно отнести к индиго.

В том случае, если действительно откроются какие-то генетические отличия, можно будет с уверенностью говорить, что мы имеем дело с новой расой людей.

И те дети, которые сегодня пополнили армию беспризорников, должны быть под постоянным присмотром: что будет, когда они вырастут?

То есть не появятся ли среди нас откровенные монстры?

У них другой череп!

КАК же нужно обращаться с такими детьми? С 1989 г. в Москве при Психологическом институте Российской академии образования работает лаборатория, занимающаяся одаренными детьми. Стали появляться школы для одаренных детей. Сюда приводят пятилетних малышей. Но самое главное - уже создаются индивидуальные программы для развития каждого необычного ребенка. Физиологи тем временем фиксируют существенные изменения в психофизическом развитии «новых» детей, обращая внимание на увеличение среди них доли астеников, то есть детей с повышенной утомляемостью, истощаемостью, нарушениями сна, удлинением сроков наступления пубертата - переходного подросткового возраста. Еще ученые фиксируют изменение формы черепа у детей нынешнего поколения.

Пикассо или Дон Корлеоне?

ПСИХОЛОГИ утверждают, что из «фиолетовых» детей могут вырасти и гениальные художники, и жестокие бандиты, и сумасшедшие ученые, легко перешагивающие границы здравого смысла. Индиго ничего не боятся. Для достижения своей цели они не останавливаются ни перед чем. Для них не существует ни запретов, ни авторитетов. Они сделаны из особого теста!

В России пока нет определенной концепции воспитания и обучения детей-индиго. В США и Канаде уже несколько лет существуют специальные центры, где выявляют индиго. Для них созданы спецшколы. В Израиле проблематику индиго курирует правительство. Во Франции молодые люди с IQ выше 130 могут ехать учиться в любой престижный университет за государственный счет. В Москве первое совещание на тему индиго состоялось осенью 2006 г. Речь на нем в основном свелась к тому, что с индиго нужно что-то делать.

- Концепция воспитания таких детей крайне необходима, - уверена психолог Ирина Грязнова, - потому что непонятно, кого мы можем вырастить в итоге.

В последние годы в США стали обращать внимание на участившиеся бунты школьников, которые сознательно противопоставляют себя окружающим. Их поспешили назвать «детьми с психическими отклонениями от нормы». Бунтарей стали лечить психотропными веще­ствами. Но потом провели обследования и выяснили, что эти детки имеют очень высокий интеллект и выдающиеся способности.

И сегодня точно известно, что все те дети, которые стреляли в своих товарищей в американских и японских школах, были из числа индиго.

ОТ РЕДАКЦИИ. Предложение нашим читателям: напишите нам, пожалуйста, о необыкновенных способностях ваших детишек. Чем вас удивляет (изумляет, радует или огорчает) ваш собственный ребенок?

Все дело в геноме?

- КОЭФФИЦИЕНТ интеллектуального развития индиго-детей сегодня в среднем равен 130, тогда как раньше такой показатель был только у одного человека из десяти тысяч, - заметила Ирина Грязнова. - Оба полушария головного мозга у индиго­-детей развиты одинаково, что открывает перед ними огромные возможности. Иммунитет представителей этой расы гораздо совершеннее, чем у обычных людей. Есть случаи, когда «фиолетовые» младенцы сами по себе… излечивались от СПИДа.

Диапазон электромагнитных колебаний, исходящих от тела индиго, втрое больше, чем у обычного человека. Генетики считают, что все дело в геноме. Новая раса отличается от нас своим генетическим кодом. Молекула ДНК содержит в себе 64 кодона. У индиго включены 35 и более кодонов - единиц генетической информации, зашифрованной в молекуле ДНК. У обычных людей работают 20 кодонов. Очевидно, что «спящие» 44 кодона из 64 - это резерв. И если они «просыпаются», человек обретает новые качества.

Тефлоновые, но не сковородки

ВО ФРАНЦИИ детей-индиго называют «тефлоновыми» за то, что к ним не пристают общепринятые правила поведения.

С тем, что тело любого человека окружает невидимая для глаза оболочка - аура, соглашаются нынче многие ученые. Но ауры фиолетового цвета раньше в конструкции человечества не было. Иной оказалась и радужка глаза у «новых» детей - она имеет необычную форму звездочки. Таким образом, можно говорить о целых «колониях» индиго­-детей.

Определение «дети индиго» вошло в обиход психологов с легкой руки американки Нэнси Энн Тэпп, которая написала в 1982 г. книгу «Как цвет помогает лучше понять твою жизнь». Характеризуя ауру людей через цвет, она впервые обратила внимание на его соответствие тому или иному человеческому темпераменту. У сангвиников аура - красная, у меланхоликов - голубая, у флегматиков - белая, у холериков - желтая. И теперь рождаются дети с аурой фиолетового цвета, цвета фиалки.

Индиго имеют врожденный дар целительства и активно его используют, иногда даже не подозревая об этом. Они могут читать других людей как открытую книгу, быстро подмечать и незаметно нейтрализовывать любые, даже сильно завуалированные попытки манипулировать собой.

Заклеймим Наполеона

В ОТДАЛЕННОМ селе Северной Осетии недавно объявился свой вундеркинд - 6-­летний Георгий Хинчагов поражает педагогов всех трех школ, где учится, способностями к математическому счету, лингвистике и удивительной памятью. Этот ребенок-индиго живет в станице Змейская. Он легко решает сложнейшие математические задачи, читает «серьезные» газеты, наизусть декламирует поэмы классиков. Родители возят Георгия во Владикавказ, в школу одаренных детей «Интеллект».

А в Школе сильного мышления в г. Зеленограде, где учат вундеркиндов, один из 10-­летних «фиолетовых детей» подготовил трактат, в котором в пух и прах раскритиковал политику Наполеона Бонапарта.

В 1991 г. в МВТУ им. Баумана был принят без экзаменов 12-­летний мальчик из г. Рубцовска Алтайского края, которого звали весьма необычно: Эрнесто Евгений Санчес Шайда. Позже он стал автором нескольких гениальных изобретений. Еще более юным вундеркиндом был 10-­летний Савелий Косенко. Мальчишка тоже стал студентом МВТУ им. Баумана. Савелий в два года уже бегло читал, в семь - составлял программы на домашнем компьютере. Экстерном сдал экзамены за 5 классов. В 10 лет Савелий написал учебник по физике. А в десять лет и два месяца Савелий Косенко поступил в вуз, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Институт Савелий окончил в 16 лет. И учился подросток сразу на двух факультетах.

АРГУМЕНТ СПЕЦИАЛИСТА

Ирина Грязнова, психолог:

- КАК определить, индиго ли ваш ребенок? Вот характерные черты «фиолетовых детей»: они настойчивы и решительны. У них потрясающая интуиция, они способны принимать верные решения. Индиго независимы и горды даже в унизительных для себя ситуациях. Они способны на ярость и жестокость в том случае, если натыкаются на непреодолимую стену равнодушия. Некоторые индиго понимают язык растений и птиц. И рыб, как Булат Хусаинов из Казани.

ПРОБЛЕМНЫЕ ДЕТИ

У НЕОБЫЧНЫХ детей часто возникают проблемы в школе, поскольку они категорически отвергают авторитарные методы обучения. Индиго часто не слышат своего учителя. У них нередко происходит блокировка аудиального или визуального информационного канала.

АРГУМЕНТ УЧЕНЫХ

УЧЕНЫЕ в один голос советуют воспитывать вундеркиндов в спартанских условиях. Неслучайно в самой элитарной в мире школе - колледже «Итон» в Великобритании - очень строгие спартанские условия пребывания.