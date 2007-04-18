//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Тема номера

За 14 лет из России вывезено 4,5 триллиона долларов

Начав строительство трубопроводов в обход России, США и ЕС снимают нас с «нефтяной иглы»

№ 16(50) от 19.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]

За 14 лет из России вывезено 4,5 триллиона долларов

 После украинского «газового кризиса» и срыва поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Белоруссии Еврокомиссия в экстренном порядке опубликовала проект энергетической стратегии Евросоюза. Ключевые разделы документа посвящены обеспечению поставок энергоносителей из альтернативных источников. Подтверждена необходимость строительства транспортных трубопроводов, портовых сооружений и иных объектов инфраструктуры в обход России.

 Принятая в конце января Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила фундаментальный характер изменений энергетической стратегии ЕС.

 Докладчик по Резолюции Марко Михельсон процитировал заключение Международного энергетического агентства: «К 2010 г. Европа будет недополучать из России около 126 млрд. кубометров газа… в основном из-за низкого качества инфраструктуры».

Поставки российских энергоносителей

 НАСЧЕТ «недополучения российского газа» - совсем не факт. У нас в этом плане имеются значительные резервы. Как по объемам добычи нефти и газа, так и по пропускной способности имеющихся и строящихся трубопроводов.

 Наша страна сегодня является бесспорным основным поставщиком энергоресурсов для объединенной Европы.

 Россия обеспечивает почти треть потребляемой ЕС нефти и четверть потребляемого газа. При этом на экспорт идет менее 40% добываемой в России нефти и четверть природного газа. Даже с учетом огромного внутреннего потребления пока остается запас для увеличения поставок.

 Имеется также неиспользованный резерв трубопроводной системы. В 2002 г. был сдан в эксплуатацию газопровод «Голубой поток» для прямых поставок газа в Турцию по дну Черного моря. Он способен обеспечить десятую часть всех российских поставок в европейском направлении. Сегодня он загружен всего на треть. Больше экономика Турции не в состоянии переварить.

 В случае реализации проекта Северо-Европейского газопровода по дну Балтийского моря возможности экспорта российского природного газа увеличатся сразу на треть.

 То же касается поставок нефти на европейский рынок. Только что подписанное соглашение по нефтепроводу Бургас - Александруполис открывает перед нами перспективу составить достойную конкуренцию другим поставщикам на юге Европы. А расширенная Балтийская трубопроводная система сможет перекачать уже половину всей поставляемой в ЕС нефти.

 Это нам под силу, но должна быть уверенность, что объемы экспорта нефти в Европу будут расти. Сегодня такой уверенности нет.

Трубопроводы в обход России

 ГОСУДАРСТВА, чья экономика на порядок превышает наши возможности, быст­ро и эффективно обустраивают новую структуру поставок энергоносителей.

 На практике это означает, что для ЕС потратить, например, 25 млрд. долл. для обеспечения полномасштабного транзита энергоносителей из всей Центральной Азии в Европу то же самое, что для нас - 2, 5 млрд. долл. на введение в строй Балтийской трубопроводной системы.

 Посчитав возможную от таких «капвложений» прибыль и оценив стабильность ожидаемых доходов, множество конкурентов стараются занять место в нише поставок энергоресурсов. К тому же в новой энергетической стратегии Евросоюза определено, что «к 2030 г. зависимость ЕС от импорта энергоносителей вырастет с 50% до 65%. Причем третьи страны будут обеспечивать потребность ЕС в газе на 84% (сейчас 55%), а в нефти - на 93%».

 На фоне таких прогнозов полным ходом началось строительство трубопроводов в обход России.

Закономерностей много, принцип один

 ИЗВЕСТНО несколько закономерностей взаимосвязи между уровнем экономического развития государства и наличием у него значительных сырьевых ресурсов:

 - чем больше природных ресурсов, тем хуже показатели экономического развития и ниже уровень жизни населения (Иран, Ирак, страны Африки и Латинской Америки);

 - страны с развитой экономикой и высоким уровнем жизни собственными природными богатствами не пользуются, предпочитая закупать сырье на стороне (США);

 - страны с самым высоким уровнем жизни населения ввиду экономических причин вынуждены разрабатывать собственные месторождения, откладывая прибыль от этой деятельности в Фонд будущих поколений (Норвегия).

 Закономерностей много, принцип один. Страны, которые подсели на «нефтегазовую иглу», не испытывают необходимости модернизации собственной экономики. В большинстве случаев там увеличивается разрыв между богатыми и бедными и происходит движение в сторону системного кризиса или создаются условия для внеш­него вмешательства со стороны третьих стран (Ирак, Иран, Венесуэла).

 Каждый год из России в среднем вывозятся природные ресурсы на сумму 300 млрд. долл. (в рыночных ценах). Процесс длится уже 16 лет. Сумма, равная стоимости вывезенного за один год сырья, теперь накоплена в виде золотовалютного резерва РФ.

 За остальные 15 лет из России вывезено природных богатств не менее чем на 4, 5 трлн. долларов. Почти два бюджета США за прошлый год. Судя по публикациям в зарубежной прессе, на эти деньги скуплена половина элитной недвижимости Европы, множество островов в южных морях и приятная всячина типа «всемирного профсоюза» проституток. 6% граждан России уже не знают, что еще придумать, чтобы показать, какие они «крутые». Пора уже остановиться.

 Понятно, что без развития собственного производства экономику не поднять. А у нас уже образовалась гигантская «подушка» денег. Сейчас она лежит мертвым грузом, якобы на «черный день» или с целью «удержания инфляции». При этом инфляция, которая в 2004/2005 гг. была выше 10%-й отметки, уже успела основательно урезать накопленные средства.

 Так не главная ли задача сегодня - эффективно освоить накопленные средст­ва? А там, глядишь, нефть и газ потомкам останутся, когда соседские нефтепродукты уже сгорят в автомобильных моторах Европы и Китая.

 Вы получали что-нибудь от нефтегазовых сверхдоходов? Я лично не получал.

Алексей ВОДОВОЗОВ

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан

 ВВЕДЕН в эксплуатацию летом прош­лого года. Стоимость более 4 млрд. долларов. Планируемая мощность составляет 20% от объема российских поставок в Европу. Стратегический нефтепровод предназначен для доставки каспийской нефти транзитом через Грузию в турецкий порт Джейхан на Средиземном море. Далее танкерами на западные рынки. В общей стратегии энергообеспечения ЕС рассматривается в качестве одного из ключевых звеньев в планируемом воссоединении нефтяных потоков из Центральной Азии и Ирана.

Транскаспийский газопровод

 ПРОЕКТ рассчитан на переброску природного газа из стран Центральной Азии в Турцию с последующим транзитом в Европу. Теперь его планируемая сухопутная часть продлена до Тенгиза (Казахстан). Пропускная способность газопровода составит 20% объема поставок российского газа в Европу. Технико-экономическое обоснование проекта составляется при участии США. Предположительная стоимость - не менее 5 млрд. долларов.

 Проект имеет ряд узких мест, ключевым из которых является газопроводная система Турции. После запуска газопровода Баку - Тбилиси - Эрзерум две трети поступающего природного газа будет составлять транзит. Такое увеличение объемов требует срочную модернизацию более 1000 км внутренней трубопроводной системы Турции и других элементов ее газопроводной инфраструктуры.

 Прошлым летом транскаспийский газопровод попал в список первоочередных мер Евросоюза. В мае 2006 года во время своего визита в Астану комиссар Еврокомиссии по вопросам энергетики Андрис Пиебалгс официально подтвердил интерес ЕС к импорту казахстанских энергоносителей: «Мы поддер­живаем создание четвертого коридора для транспортировки газа в страны Евросоюза, поскольку нам это даст дополнительные объемы газа, а для Казахстана станет одним из путей диверсификации своих экспортных маршрутов».

 Не остались в стороне и США. После распада СССР американцы объявили Каспийский регион, где сосредоточено 2/3 мировых запасов природного газа, зоной своих стратегических интересов.

 Согласно их оценкам, инвестиции 25-30 млрд. долл. в маршрут «Центральная Азия - Европа» позволят полностью перекрыть все российские поставки природного газа в Европу.

 Еще в 2004 г. был опубликован доклад заместителя Государственного секретаря США Алана Ларсона, в котором прорабатывалась тема уменьшения рисков при поставках энергоносителей. В связи с тем, что месторождения «ископаемого топлива», как правило, находятся в странах с нестабильными режимами, А. Ларсон провозгласил как главный прин­цип энергетической стратегии «надежность через диверсификацию».

 Учитывая, что Каспийский бассейн обладает огромным сырь­евым потенциалом, он выделил три ключевые задачи развития каспийской энергетики:

 1) завершить создание второй опоры энергетического коридора Восток - Запад, построив газопровод на Южном Кавказе;

 2) улучшить инвестиционный климат во всем регионе;

 3) вовлечь в коридор Восток - Запад казахстанскую нефть.

 Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Мэтью Брайза, посетивший в начале февраля Азербайджан и Казахстан, прямо заявил о заинтересованности США в постройке транскаспийского газопровода: «Сейчас происходят важные геополитические перемены в Туркмении. Мы собираемся продолжить дипломатию с этой страной и надеемся на новые подходы в отношениях с ней после выборов президента, в том числе и в вопросе строительства газовой магистрали по дну Каспия».

 В случае реализации данного проекта все государства, участвующие в цепочке поставок энергоносителей на евро­пейский рынок, приобретают самостоятельность в решении целого ряда внутри­- и внешнеполитических вопросов.

Газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум

 ВВЕДЕН в эксплуатацию в конце марта. Закончен первый этап строительства стратегического газопровода по территории Азербайджана и Грузии. Строится турецкий участок газопровода. Проект предназначен для освоения крупнейшего газового месторождения Азербайджана Шах­-Дениз. Общая стоимость проекта оценивается в 4,1 млрд. долларов.

 Проект уже принес ощутимые выгоды странам Закавказья. Так, по своей квоте, Грузия будет получать газ по цене 63 долл. за 1 тыс. кубометров. Вместо объявленной «Газпромом» цены 230 долл. за 1 тыс. кубометров.

 В перспективе газ Шах­-Дениза планируется поставлять в Южную и Центральную Европу. Планируемые объемы транзита равняются 13-20% россий­ских поставок в Европу.

 В общей стратегии энергообеспечения ЕС рассматривается в качестве одного из ключевых звеньев транспортировки газового потока из Центральной Азии и Ирана.

 На следующей стадии проекта предусмотрено подключение к газопроводу месторождений Казахстана. Предполагается экспорт казахского и туркменского газа с восточного побережья Каспия через Азербайджан в Турцию в обход России.

Трансконтинентальная магистраль

 НЕСМОТРЯ на участие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда, как известно, входят Россия, Китай и республики Центральной Азии, Китай ведет самостоятельную от других энергетическую политику.

 Еще недавно один из ведущих экспортеров нефти, Китай сегодня обеспечивает лишь половину своих потребностей.

 В конце 2005 г. завершилось строительство «проекта века» - магистрального нефтепровода от крупнейшего казахстанского месторождения Атасу до города Алашанькоу в восточной части Китая. Проектная мощность трубопровода полностью заменит весь объем перевозок нефти по Восточно-Сибирской железной дороге.

 Планируется построить еще один трубопровод для обеспечения казахской нефтью западных промышленных центров Китая.

 Подписано генеральное соглашение о строительстве газопровода Туркменистан - Китай. Его пропускная способность в два раза превысит возможности, например, «Голубого потока». Поставки рассчитаны на 30 лет. В транзите энергоресурсов особое место занимают планы Китая построить Центрально-Азиатский участок железной дороги (Китай - Киргизия - Узбекистан).

СПРАВКА АН

 БЮДЖЕТ РФ по расходам в 2006 г. - 164 млрд. долл., на 2007 г. - 210 млрд. долларов.

 Бюджет США по расходам (финансовый год начинается с 01 октября) в 2006/2007 гг. - 2,77 ­трлн. долл., проект на 2007/2008 гг. - 2,9 трлн. долларов.

 Добыча энергоносителей в России в 2006 г. и их распределение. Нефть: 640 млн. т (вместе с конденсатом), на экспорт - 248 млн. тонн. Природный газ: 656 млрд. кубометров - на экспорт, в платежеспособные страны - 160 млрд. кубометров. На внутренний рынок - 398 млрд. кубометров, из них в единую энергетическую систему России - 158 млрд. кубометров. В страны СНГ- 41 млрд. кубометров, остальное неизвестно куда.

 Общий объем российского экспорта в 2006 г. составил 302 млрд. долларов. В платежеспособные страны дальнего зарубежья - 259, 7 млрд. долл., в страны СНГ - 42,3 ­млрд. долларов. Удельный вес топливно-­энергетических товаров в страны дальнего зарубежья составил 68,3% от всего объема нашего экспорта. Рост экспорта в 2006 году - 25,1%.

 Поставки энергоносителей в страны ЕС. Нефть: Россия - 27%, Ближний Восток - 19%, Норвегия - 16%, страны Северной Африки - 12%. Природный газ: Россия - 25%, Норвегия - 15%, Ближний Восток и Африка вместе - 14%.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Эксперт считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы

Эксперт считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал доклад Института исследований в сфере безопасности Евросоюза и Оборонного колледжа НАТО о перспективах сотрудничества альянса и ЕС.

//В мире

Министр инфраструктуры Украины Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет над Владивостоком украинский флаг

Министр инфраструктуры Украины Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет над Владивостоком украинский флаг

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет украинский флаг над Владивостоком. Он прокомментировал высказывание президента Франции.

//В мире

Мария Захарова высказалась по поводу желания министра Омельяна воодрузить флаг Украины во Владивостоке

Мария Захарова высказалась по поводу желания министра Омельяна воодрузить флаг Украины во Владивостоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу желания украинского министра Владимира Омельяна водрузить флаг Украины во Владивостоке.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Основная причина протестов в том, что подрастающая молодежь не знает не то что истории, но и даже недавнего прошлого

Основная причина протестов в том, что подрастающая молодежь не знает не то что истории, но и даже недавнего прошлого

//Наука

В США раскритиковали робота "Федора"

В США раскритиковали робота "Федора"

Роботы помогут человечеству в освоении космоса, однако они никогда не смогут полностью заменить людей. Так считает бывший астронавт NASA Скотт Келли, более года проживший на МКС.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара

Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что зависимость мира от доллара США как резервной валюты сопряжена с крайним риском и предложил выбрать альтернативой новую электронную валюту.

//Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в ближайшее время публично расскажет о своей болезни

Анастасия Заворотнюк в ближайшее время публично расскажет о своей болезни

Актриса Анастасия Заворотнюк в ближайшее время публично расскажет о своей болезни. Концертный директор актрисы Стас Христов рассказал, что сейчас он ведет переговоры с одним из ведущих телеканалов.

//Шоу-бизнес

Рок-музыкант Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом

Рок-музыкант Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом

Рок-музыкант Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом. 68-летний российский актер, поэт и радиоведущий находится в реанимации. Сегодня появилось сообщение об отмене ближайших концертов исполнителя.

//В мире

Легенды Парижа: кладбище Пер-Лашез

Легенды Парижа: кладбище Пер-Лашез

Одно из самых загадочных и притягательных мест – кладбище Пер-Лашез в Париже. Люди всегда хотели «прикоснуться» к неизведанному и непонятному. По ту сторону жизни… Пер-Лашез.

//Новости партнеров

//В мире

Джонсон намерен уговорить Трампа прекратить торговые войны

Джонсон намерен уговорить Трампа прекратить торговые войны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу о своем намерении в рамках саммита G7 в Биаррице убедить президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа прекратить торговые войны.

//В мире

Депутат Рады заявил, что Украине необходимо вернуть суверенитет

Депутат Рады заявил, что Украине необходимо вернуть суверенитет

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в субботу, 24 августа, в День независимости Украины сделал важное заявление. По словам политика, стране необходимо вернуть государственный суверенитет.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева показала идеальную фигуру в разных купальниках

Ляйсан Утяшева показала идеальную фигуру в разных купальниках

Ляйсан Утяшева, которая недавно стала блондинкой, в конце лета решила продемонстрировать свою идеальную фигуру в разных купальниках. Кадры привели в восторг поклонников знаменитой гимнастки.

//В мире

Известный телеведущий заявил, что похудел благодаря "диете Елизаветы II"

Известный телеведущий заявил, что похудел благодаря "диете Елизаветы II"

Известный британский журналист и бывший ведущий популярного автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон рассказал сотрудникам СМИ, что ему удалось похудеть, соблюдая диету королевы Елизаветы II.

//В мире

Порошенко проигнорировал празднование Дня независимости Украины

Порошенко проигнорировал празднование Дня независимости Украины

Бывший президент украинского государства Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.

//Политика

Ангела Меркель прибыла в Биарриц на саммит G7

Ангела Меркель прибыла в Биарриц на саммит G7

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 24 августа, прибыла во французский Биарриц на саммит Группы семи (G7). Перед стартом мероприятия политик планирует провести встречу с президентом Франции Макроном.

//В мире

В Крыму оценили сравнение Зеленским полуострова с похищенным ребенком

В Крыму оценили сравнение Зеленским полуострова с похищенным ребенком

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина днем в субботу, 24 августа, прокомментировала сравнение президентом Украины Владимиром Зеленским Крымского полуострова с "похищенным ребенком".

//Политика

Макрон проводит встречу с Трампом во Франции

Макрон проводит встречу с Трампом во Франции

//Новости партнеров

//Культура

В Москве похоронили актрису Александру Назарову

В Москве похоронили актрису Александру Назарову

В субботу, 24 августа, в Москве простились с народной артисткой России Александрой Назаровой. В театре им. Ермоловой, где работала актриса, сообщили, что ее похоронили на Троекуровском кладбище.

//Происшествия

В Нью-Йорке мужчину насмерть раздавил лифт

В Нью-Йорке мужчину насмерть раздавил лифт

В Нью-Йорке причиной смерти местного жителя стал лифт. Как сообщает ABC News, трагедия разыгралась, когда американец выходил из кабины. Двери начали закрываться, однако лифт неожиданно рухнул вниз.

//Общество

Ученые нашли главный секрет успеха карьеристов

Ученые нашли главный секрет успеха карьеристов

Психологи сумели определить причину мотивации успешных людей. Это не жадность, но названная черта характера, как правило, относится к негативным.

//Политика

Дональд Туск предложил пригласить на саммит G7 Украину

Дональд Туск предложил пригласить на саммит G7 Украину

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не может согласиться с предложением пригласить РФ обратно в G7, призвав подумать над идеей позвать на следующую встречу Украину - как гостя.

//Наука

Стыковка "Союза" с МКС перенесена на понедельник

Стыковка "Союза" с МКС перенесена на понедельник

Специалисты Центра управления полетами отказались от намерения вторично попытаться состыковать станцию и корабль в субботу, поэтому стыковка космического корабля "Союз" с МКС перенесена на понедельник.

//Метеоновости

На Сочи движется мощный шторм

На Сочи движется мощный шторм

На территории курортного города Сочи в период с 18:00 24 августа до 18:00 25 августа пройдет сильнейший дождь с грозой. Ожидается усиление ветра, местами порывы будут достигать 12-15 м/с.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Опубликовано предсказание Тамары Глобы о России после Путина и новом президенте
2

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
3

На Украине придумали способ заставить Россию «пожалеть» о присоединении Крыма
4

Политолог раскрыл причину ненависти украинцев к присоединившемуся к России Крыму
5

На Сочи движется мощный шторм

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры