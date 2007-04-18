За 14 лет из России вывезено 4,5 триллиона долларов

После украинского «газового кризиса» и срыва поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Белоруссии Еврокомиссия в экстренном порядке опубликовала проект энергетической стратегии Евросоюза. Ключевые разделы документа посвящены обеспечению поставок энергоносителей из альтернативных источников. Подтверждена необходимость строительства транспортных трубопроводов, портовых сооружений и иных объектов инфраструктуры в обход России.

Принятая в конце января Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила фундаментальный характер изменений энергетической стратегии ЕС.

Докладчик по Резолюции Марко Михельсон процитировал заключение Международного энергетического агентства: «К 2010 г. Европа будет недополучать из России около 126 млрд. кубометров газа… в основном из-за низкого качества инфраструктуры».

Поставки российских энергоносителей

НАСЧЕТ «недополучения российского газа» - совсем не факт. У нас в этом плане имеются значительные резервы. Как по объемам добычи нефти и газа, так и по пропускной способности имеющихся и строящихся трубопроводов.

Наша страна сегодня является бесспорным основным поставщиком энергоресурсов для объединенной Европы.

Россия обеспечивает почти треть потребляемой ЕС нефти и четверть потребляемого газа. При этом на экспорт идет менее 40% добываемой в России нефти и четверть природного газа. Даже с учетом огромного внутреннего потребления пока остается запас для увеличения поставок.

Имеется также неиспользованный резерв трубопроводной системы. В 2002 г. был сдан в эксплуатацию газопровод «Голубой поток» для прямых поставок газа в Турцию по дну Черного моря. Он способен обеспечить десятую часть всех российских поставок в европейском направлении. Сегодня он загружен всего на треть. Больше экономика Турции не в состоянии переварить.

В случае реализации проекта Северо-Европейского газопровода по дну Балтийского моря возможности экспорта российского природного газа увеличатся сразу на треть.

То же касается поставок нефти на европейский рынок. Только что подписанное соглашение по нефтепроводу Бургас - Александруполис открывает перед нами перспективу составить достойную конкуренцию другим поставщикам на юге Европы. А расширенная Балтийская трубопроводная система сможет перекачать уже половину всей поставляемой в ЕС нефти.

Это нам под силу, но должна быть уверенность, что объемы экспорта нефти в Европу будут расти. Сегодня такой уверенности нет.

Трубопроводы в обход России

ГОСУДАРСТВА, чья экономика на порядок превышает наши возможности, быст­ро и эффективно обустраивают новую структуру поставок энергоносителей.

На практике это означает, что для ЕС потратить, например, 25 млрд. долл. для обеспечения полномасштабного транзита энергоносителей из всей Центральной Азии в Европу то же самое, что для нас - 2, 5 млрд. долл. на введение в строй Балтийской трубопроводной системы.

Посчитав возможную от таких «капвложений» прибыль и оценив стабильность ожидаемых доходов, множество конкурентов стараются занять место в нише поставок энергоресурсов. К тому же в новой энергетической стратегии Евросоюза определено, что «к 2030 г. зависимость ЕС от импорта энергоносителей вырастет с 50% до 65%. Причем третьи страны будут обеспечивать потребность ЕС в газе на 84% (сейчас 55%), а в нефти - на 93%».

На фоне таких прогнозов полным ходом началось строительство трубопроводов в обход России.

Закономерностей много, принцип один

ИЗВЕСТНО несколько закономерностей взаимосвязи между уровнем экономического развития государства и наличием у него значительных сырьевых ресурсов:

- чем больше природных ресурсов, тем хуже показатели экономического развития и ниже уровень жизни населения (Иран, Ирак, страны Африки и Латинской Америки);

- страны с развитой экономикой и высоким уровнем жизни собственными природными богатствами не пользуются, предпочитая закупать сырье на стороне (США);

- страны с самым высоким уровнем жизни населения ввиду экономических причин вынуждены разрабатывать собственные месторождения, откладывая прибыль от этой деятельности в Фонд будущих поколений (Норвегия).

Закономерностей много, принцип один. Страны, которые подсели на «нефтегазовую иглу», не испытывают необходимости модернизации собственной экономики. В большинстве случаев там увеличивается разрыв между богатыми и бедными и происходит движение в сторону системного кризиса или создаются условия для внеш­него вмешательства со стороны третьих стран (Ирак, Иран, Венесуэла).

Каждый год из России в среднем вывозятся природные ресурсы на сумму 300 млрд. долл. (в рыночных ценах). Процесс длится уже 16 лет. Сумма, равная стоимости вывезенного за один год сырья, теперь накоплена в виде золотовалютного резерва РФ.

За остальные 15 лет из России вывезено природных богатств не менее чем на 4, 5 трлн. долларов. Почти два бюджета США за прошлый год. Судя по публикациям в зарубежной прессе, на эти деньги скуплена половина элитной недвижимости Европы, множество островов в южных морях и приятная всячина типа «всемирного профсоюза» проституток. 6% граждан России уже не знают, что еще придумать, чтобы показать, какие они «крутые». Пора уже остановиться.

Понятно, что без развития собственного производства экономику не поднять. А у нас уже образовалась гигантская «подушка» денег. Сейчас она лежит мертвым грузом, якобы на «черный день» или с целью «удержания инфляции». При этом инфляция, которая в 2004/2005 гг. была выше 10%-й отметки, уже успела основательно урезать накопленные средства.

Так не главная ли задача сегодня - эффективно освоить накопленные средст­ва? А там, глядишь, нефть и газ потомкам останутся, когда соседские нефтепродукты уже сгорят в автомобильных моторах Европы и Китая.

Вы получали что-нибудь от нефтегазовых сверхдоходов? Я лично не получал.

Алексей ВОДОВОЗОВ

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан

ВВЕДЕН в эксплуатацию летом прош­лого года. Стоимость более 4 млрд. долларов. Планируемая мощность составляет 20% от объема российских поставок в Европу. Стратегический нефтепровод предназначен для доставки каспийской нефти транзитом через Грузию в турецкий порт Джейхан на Средиземном море. Далее танкерами на западные рынки. В общей стратегии энергообеспечения ЕС рассматривается в качестве одного из ключевых звеньев в планируемом воссоединении нефтяных потоков из Центральной Азии и Ирана.

Транскаспийский газопровод

ПРОЕКТ рассчитан на переброску природного газа из стран Центральной Азии в Турцию с последующим транзитом в Европу. Теперь его планируемая сухопутная часть продлена до Тенгиза (Казахстан). Пропускная способность газопровода составит 20% объема поставок российского газа в Европу. Технико-экономическое обоснование проекта составляется при участии США. Предположительная стоимость - не менее 5 млрд. долларов.

Проект имеет ряд узких мест, ключевым из которых является газопроводная система Турции. После запуска газопровода Баку - Тбилиси - Эрзерум две трети поступающего природного газа будет составлять транзит. Такое увеличение объемов требует срочную модернизацию более 1000 км внутренней трубопроводной системы Турции и других элементов ее газопроводной инфраструктуры.

Прошлым летом транскаспийский газопровод попал в список первоочередных мер Евросоюза. В мае 2006 года во время своего визита в Астану комиссар Еврокомиссии по вопросам энергетики Андрис Пиебалгс официально подтвердил интерес ЕС к импорту казахстанских энергоносителей: «Мы поддер­живаем создание четвертого коридора для транспортировки газа в страны Евросоюза, поскольку нам это даст дополнительные объемы газа, а для Казахстана станет одним из путей диверсификации своих экспортных маршрутов».

Не остались в стороне и США. После распада СССР американцы объявили Каспийский регион, где сосредоточено 2/3 мировых запасов природного газа, зоной своих стратегических интересов.

Согласно их оценкам, инвестиции 25-30 млрд. долл. в маршрут «Центральная Азия - Европа» позволят полностью перекрыть все российские поставки природного газа в Европу.

Еще в 2004 г. был опубликован доклад заместителя Государственного секретаря США Алана Ларсона, в котором прорабатывалась тема уменьшения рисков при поставках энергоносителей. В связи с тем, что месторождения «ископаемого топлива», как правило, находятся в странах с нестабильными режимами, А. Ларсон провозгласил как главный прин­цип энергетической стратегии «надежность через диверсификацию».

Учитывая, что Каспийский бассейн обладает огромным сырь­евым потенциалом, он выделил три ключевые задачи развития каспийской энергетики:

1) завершить создание второй опоры энергетического коридора Восток - Запад, построив газопровод на Южном Кавказе;

2) улучшить инвестиционный климат во всем регионе;

3) вовлечь в коридор Восток - Запад казахстанскую нефть.

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Мэтью Брайза, посетивший в начале февраля Азербайджан и Казахстан, прямо заявил о заинтересованности США в постройке транскаспийского газопровода: «Сейчас происходят важные геополитические перемены в Туркмении. Мы собираемся продолжить дипломатию с этой страной и надеемся на новые подходы в отношениях с ней после выборов президента, в том числе и в вопросе строительства газовой магистрали по дну Каспия».

В случае реализации данного проекта все государства, участвующие в цепочке поставок энергоносителей на евро­пейский рынок, приобретают самостоятельность в решении целого ряда внутри­- и внешнеполитических вопросов.

Газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум

ВВЕДЕН в эксплуатацию в конце марта. Закончен первый этап строительства стратегического газопровода по территории Азербайджана и Грузии. Строится турецкий участок газопровода. Проект предназначен для освоения крупнейшего газового месторождения Азербайджана Шах­-Дениз. Общая стоимость проекта оценивается в 4,1 млрд. долларов.

Проект уже принес ощутимые выгоды странам Закавказья. Так, по своей квоте, Грузия будет получать газ по цене 63 долл. за 1 тыс. кубометров. Вместо объявленной «Газпромом» цены 230 долл. за 1 тыс. кубометров.

В перспективе газ Шах­-Дениза планируется поставлять в Южную и Центральную Европу. Планируемые объемы транзита равняются 13-20% россий­ских поставок в Европу.

В общей стратегии энергообеспечения ЕС рассматривается в качестве одного из ключевых звеньев транспортировки газового потока из Центральной Азии и Ирана.

На следующей стадии проекта предусмотрено подключение к газопроводу месторождений Казахстана. Предполагается экспорт казахского и туркменского газа с восточного побережья Каспия через Азербайджан в Турцию в обход России.

Трансконтинентальная магистраль

НЕСМОТРЯ на участие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда, как известно, входят Россия, Китай и республики Центральной Азии, Китай ведет самостоятельную от других энергетическую политику.

Еще недавно один из ведущих экспортеров нефти, Китай сегодня обеспечивает лишь половину своих потребностей.

В конце 2005 г. завершилось строительство «проекта века» - магистрального нефтепровода от крупнейшего казахстанского месторождения Атасу до города Алашанькоу в восточной части Китая. Проектная мощность трубопровода полностью заменит весь объем перевозок нефти по Восточно-Сибирской железной дороге.

Планируется построить еще один трубопровод для обеспечения казахской нефтью западных промышленных центров Китая.

Подписано генеральное соглашение о строительстве газопровода Туркменистан - Китай. Его пропускная способность в два раза превысит возможности, например, «Голубого потока». Поставки рассчитаны на 30 лет. В транзите энергоресурсов особое место занимают планы Китая построить Центрально-Азиатский участок железной дороги (Китай - Киргизия - Узбекистан).

СПРАВКА АН

БЮДЖЕТ РФ по расходам в 2006 г. - 164 млрд. долл., на 2007 г. - 210 млрд. долларов.

Бюджет США по расходам (финансовый год начинается с 01 октября) в 2006/2007 гг. - 2,77 ­трлн. долл., проект на 2007/2008 гг. - 2,9 трлн. долларов.

Добыча энергоносителей в России в 2006 г. и их распределение. Нефть: 640 млн. т (вместе с конденсатом), на экспорт - 248 млн. тонн. Природный газ: 656 млрд. кубометров - на экспорт, в платежеспособные страны - 160 млрд. кубометров. На внутренний рынок - 398 млрд. кубометров, из них в единую энергетическую систему России - 158 млрд. кубометров. В страны СНГ- 41 млрд. кубометров, остальное неизвестно куда.

Общий объем российского экспорта в 2006 г. составил 302 млрд. долларов. В платежеспособные страны дальнего зарубежья - 259, 7 млрд. долл., в страны СНГ - 42,3 ­млрд. долларов. Удельный вес топливно-­энергетических товаров в страны дальнего зарубежья составил 68,3% от всего объема нашего экспорта. Рост экспорта в 2006 году - 25,1%.

Поставки энергоносителей в страны ЕС. Нефть: Россия - 27%, Ближний Восток - 19%, Норвегия - 16%, страны Северной Африки - 12%. Природный газ: Россия - 25%, Норвегия - 15%, Ближний Восток и Африка вместе - 14%.