В Германии объявился гитлеровский космонавт, побывавший в космосе еще в 1943 году

С тех пор как человечество начало осваивать звездное простран­ство - а просвещенные люди еще до Джордано Бруно, Галилео Галилея и Николая Коперника понимали, что земля крутится во Вселенной, а не держится на трех китах, - космос тянет к себе новых исследователей. О нем также глубоко задумывались и Гитлер, и Черчилль, и Сталин. Космос все еще таит немало загадок. И сегодня в странах, использующих достижения практической космонавтики, решаются актуальные проблемы в астрономии и астрофизике, экономике и информатизации, навигации и создании передовых видов вооружения. Кто владеет космосом - владеет миром!

Звездный «агрегат» фюрера

ЭТО хорошо понимал Гитлер. Известно, что Адольф Гитлер был «болен» космосом. И в своем австрийском имении «Орлиное гнездо», недалеко от Зальцбурга, фюрер частенько «общался» с космосом. Но все космические исследования в гитлеровской Германии были тщательно закамуфлированы. И лишь в 1990 г. в зарубежных СМИ появилось любопытное сообщение: бывший немецкий летчик, некий Ганс Х. заявил, что он - первый космонавт, а полет в космос был совершен нацистской Германией еще в 1943 году.

Летчик поведал, что много лет провел в психиатрической лечебнице в ГДР, поскольку после войны никто не хотел верить его признаниям. История получила неожиданное продолжение после вскрытия архивов разведки ГДР «Штази». Оказывается, во время Второй мировой войны в Германии действительно работали несколько сверхсекретных ракетных центров. Результатом их бурной деятельности стало создание управляемой баллистической ракеты А-­4 («Агрегат-4»), более извест­ной как «ФАУ-­2».

Уже после окончания войны, 1 июня 1945 г., когда советские военные специалисты появились в Пенемюнде (это был один из главных немецких ракетных полигонов), они были поражены технологическим уровнем ракетной техники - они увидели не только «ФАУ-­2», но и малые ракеты - «Рейнтохтер», «Рейнботе», «Вассерфаль». Еще в начале 1941 г. в Пенемюнде был готов эскизный план ракетной системы, способной вывести человека в космос.

К 1943-­му проект под названием ­«А9/А10» вполне мог оказаться на орбите. Позже его стали называть «ФАУ‑3». Проводились ли эксперименты с человеком на борту? Ответа на этот вопрос советские генералы так и не нашли, но обнаружили документы, что специалист по диверсиям Отто Скорцени возглавлял набор военных летчиков. Однако времени на эксперименты у фашистской Германии не оставалось: близился крах Треть­его рейха, и главный конструктор Вернер фон Браун предложил фюреру использовать систему «ФАУ-­3» для удара по Нью-Йорку. Операции дали кодовое название «Эльстер» («Сорока»). В ночь на 30 ноября 1944 г. с подводной лодки у берегов США была высажена группа, которая должна была установить радиомаяк наведения на одном из небоскребов Нью-Йорка. Однако операция «Сорока» провалилась: в ее проведение вмешалось ФБР.

И о том, что Гитлер имел своих космонавтов, стало известно лишь в 1990 г., когда появился «сумасшедший» летчик. Но в Германии нашелся еще один космонавт - 85-летний Рауль Штрайхер. В интервью журналу «Шпигель» в 2000 г. он утверждал, что титул «космонавта №1» принадлежит не Гагарину, а ему, так как он побывал на орбите еще в 1945 году. Это можно было бы счесть фантазиями выжившего из ума старикана, но расследование, проведенное «Шпигелем» с привлечением архивов Третьего рейха, подтвердило слова Штрайхера о космическом полете. Значит, космонавтов у Гитлера было два? Или больше?

Пушинка для супруги Кеннеди

АДОЛЬФ Гитлер как будто бы отправил первого человека в космос еще в 1943 году. В СССР людьми рисковать не стали: и к звездам сначала спровадили лягушачью икру, лабораторных мышей, грибы и кукурузу. В ноябре 1957 г. в космос «уехала» собака Лайка. Но она умерла на орбите от удушья. Потом отправляли морских свинок, высшие растения - традесканцию, семена пшеницы, гороха и нигеллы, а также икру улитки, одноклеточные водоросли и фаги (вирусы, вызывающие разрушения. - «АН»).

В 1960 г. произошел запуск космического корабля «Восток». На его борту находилась команда из двух лабораторных крыс, 13 белых мышей, 287 плодовых мух-дрозофил и двух собак - Белки и Стрелки. В космосе умерли все, кроме собак. Белка и Стрелка блестяще справились со сложным заданием и, совершив 17 витков, вернулись на землю. Всего в космосе побывало 48 собак. Двадцать из них погибли. Они отзывались на клички: Лиса и Дезик, Мишка и Чижик, Рита и Кнопка, Бульба и Пальма, Пушок и Лисичка…

Кстати, после полета в космос у Стрелки родилось 6 щенков. Одного из них попросил Никита Хрущев. Щенка он подарил супруге Джона Кеннеди - Жаклин. Так в Белом доме появилась подмосковная дворняжка, дочь Стрелки - Пушинка. Кеннеди прекрасно понимал значение этого подарка: очередная победа Совет­ского Союза в космосе - ощутимый удар по его самолюбию и престижу США.

Кроша и Ероша кружились в капсулах

РАННЕЙ весной 1961 г. в космос полетела дворняжка Чернушка и некий Иван Иваныч - манекен в оранжевом скафандре. На землю и Иван Иванович, и Чернушка вернулись благополучно. И вот только тогда настала очередь Юрия Гагарина.

После людей, столкнушихся со многими физиологическими проблемами, в космос отправили и человекообразных. Приматы помогли ученым разработать комплекс профилактических мер для адаптации человека к работе в невесомости. В космос летали 12 обезьян. В октябре 1973 г. с космодрома Плесецк был запущен первый из специализированных аппаратов серии «Бион», предназначенных для проведения биологических исследований. В 1975 г. на борту спутника «Космос-­782» скрупулезно изучали биологические эффекты силы тяжести. В ходе полета «Космоса-­1129» осенью 1979 г. впервые были проведены эксперименты по изучению возможности оплодотворения и развития в условиях невесомости зародышей белых крыс и японской перепелки.

Новым шагом в отечественной космической биологии стал 1983 год. В декабре в полет ушел «Космос-­1514» с двумя космонавтами на борту - обезьянами Абреком и Бионом. 29 декабря 1992 г. в космос отправились обезьяны Кроша и Ероша, каждая - в отдельной капсуле. В результате проведенных биологических исследований было установлено, что человек может жить и работать в условиях космического полета продолжительное время.

Лунный отель у моря Спокойствия

ОСВОЕНИЕ космоса стало существенно меняться к концу 60-­х. Вдруг появилось немало желающих поделить на кусочки Луну. Поэтому в 1967 г. под эгидой ООН был принят Международный кодекс, благодаря которому внеатмосферное пространство, включая Луну, не подлежало национальному присвоению. Но количество притязаний на лунные участки только увеличивается. Многие космические агентства уже имеют проекты освоения полезных ископаемых: гелия-­3, лунной воды, магнезии, урана и астероидного золота.

Существуют также проекты создания лунных отелей. И уже находятся чудаки, предлагающие наделы на Луне. Наиболее известен американец Деннис Хоуп, который провозгласил себя главой Галактического правительства. Хоуп умудрился еще в 1980 г. получить в Земельной службе Сан-­Франциско свидетельства о собственности на Луну. Затем через свою компанию он начал продавать лунные участки. Так, участок площадью 4 тыс. кв. м около моря Спокойствия он предлагал всего за 30 евро.

Споры вокруг систем ПРО

ВЛАДИМИР Путин на днях подписал Указ о включении в состав концерна ПВО «Алмаз-­Антей» 11 новых предприятий. Наша страна готовится к созданию системы воздушно-­космической обороны нового поколения. Для координации работ под новый проект будет создано головное КБ.

Новая система разрабатывается как единая система национальной воздушно-­космической обороны (ВКО) всей страны. Система ВКО уже включена в гос­программу вооружения до 2015 года. Новая российская система станет ответом на создание в США национальной системы противоракетной обороны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентин Миненков, бывший первый замминистра Минмонтажспецстроя СССР:

– Космонавтика радикально меняет военные док­трины. Она позволяет создавать оружие сверхточного поражения, которое может служить альтернативой ракетно-ядерному оружию массового уничтожения, меняет тактику управления сухопутными войсками, военно-воздушными и военно-морскими силами. И разгоревшиеся в последние годы международные споры вокруг систем ПРО тоже могут быть решены космическими средствами.

Про ангелов в иллюминаторе

ОНИ летали к звездам… И случалось, что видели такое, о чем было приказано молчать. Лето 1984 года. Шел 155-­й день полета экипажа космической орбитальной станции «Салют-­7». Вдруг станцию залило горячим оранжевым светом. Свет был так силен, что на время ослепил космонавтов. Мелькнула мысль - это пожар? Командир корабля Олег Атьков и космонавты Владимир Соловьев и Леонид Кизим связались с ЦУПом. Космонавты сообщили, что через иллюминатор «видят лица». У космического корабля зависли… семь ангелов. У них были человеческие тела, и, кроме того, у них были крылья. Ангелы сопровождали «Салют-­7» почти 10 минут, а потом исчезли. Космонавты решили, что на них нашло временное умопомрачение. Но на 167-­й день полета к космонавтам присоединились Светлана Савицкая, Игорь Волк и Владимир Джанибеков. И снова космическая орбитальная станция плавала в ярком оранжевом свете, и снова появились семь ангелов. Каждый ангел был размером с… авиалайнер. Космонавты доложили, что снова видели «улыбающихся ангелов». Но рассказывать об ангелах после возвращения на землю им запретили.

Космонавт Владимир Коваленок провел в космосе 216 суток. Он не исключил существования внеземных цивилизаций.

- Когда я работал на орбитальной станции «Салют» (1981 г.), увидел в иллюминатор объект с палец величиной. Меня удивило, что он летел по орбите, - заявил Коваленок на пресс-конференции. - Пока мой напарник Савиных ходил за фотоаппаратом, объект взорвался, оставив после себя клубы дыма.

Иногда информация о таинственных встречах в космосе бывает неправильно воспринята журналистами. Космонавты Гречко и Береговой однажды рассказали корреспондентам, как они выпивали в космосе с двумя гуманоидами. На следующий день об этом застолье сообщили некоторые СМИ. Опровержения не последовало… Загадка!

«Мы научились делать ракеты, как сосиски»

НА ОДНОМ из совещаний по Лунной программе, обращаясь к президенту Академии наук СССР Келдышу, Хрущев сказал, что наука должна быть штабом правительства. Никита Хрущев последовательно осуществлял политику развития ракетно-космической отрасли. Он считал, что при наличии межконтинентальных ракет для СССР нет надобности в тяжелых дальних бомбардировках, а количество боевых самолетов средней дальности и штурмовиков также может быть сокращено, «если мы научились делать ракеты, как сосиски».

- В общей сложности на военно-­промышленный комплекс страны тогда работало 10 450 тыс. человек, - рассказал «Аргументам неделi» патриарх космической отрасли, бывший первый заместитель министра монтажных и специальных строительных работ СССР (позже «Корпорация Монтажспецстрой») Валентин Миненков. - ВПК насчитывал 450 научно-­исследовательских и 250 опытно-конструкторских организаций.

Справка «АН»

1933 г. для ракетной техники и космонавтики нашей страны был отмечен событием, имевшим важнейшие исторические последствия, - государственным актом о создании первого в мире Реактивного научно-исследовательского института. Инициатором этого решения был зампредседателя Реввоенсовета, отвечавший за вооружение Красной армии, Михаил Тухачевский. Могли ли мы за 4 года отправить человека в космос? Вполне.