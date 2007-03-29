Бушерская афера Березовского

Что обнаружили шпионы?

Россия уже объявила Ирану, что не будет осуществлять поставки ядерного топлива, если Тегеран не выполнит требования Совета Безопасности ООН и не свернет свою программу по обогащению урана. Ультиматум был предъявлен главой российского Совета безопасности Игорем Ивановым заместителю главы иранской делегации на переговорах по Ядерной программе Али Хоссейну Ташу.

Но вернемся в 2005 год. В конце апреля 2005­го американ­ские спутники-шпионы сделали снимки иранского ядерного центра «Арак». Специалисты, расшифровавшие снимки, заявили, что Иран почти закончил строительство завода по производст­ву «тяжелой воды», необходимой для работы дейтериевого реактора. Министр обороны США Дональд Рамсфельд еще в феврале 2005 г. пытался убедить Конгресс дать денег на разработку новой антииран­ской бомбы Robust Nuclear Earth Penetrator (RNEP), что в переводе означает «сильный ядерный пробиватель земли». Бомба уже разработана.

В феврале того же 2005 г. Иран отказался от европейского подарка - легководного реактора. Почему? Европа потребовала взамен избавиться от реактора на «тяжелой воде», но Иран опять отказался. И нынче там роют и роют глубокие тоннели (более 1000 м), для того чтобы спрятать ядерные сокровища.

«Ядерная энергетика» -это бизнес

Проект тяжеловодного реактора Ирану преподнес российский ученый Евгений Адамов. Этот факт подтвердили сразу три человека: один из бывших заместителей Адамова в Минатоме, а также член­-корреспондент РАН Алексей Яблоков и бывший помощник главы Госатомнадзора Сергей Щербаков.

Экс­-министр Адамов не уставал повторять, что ядерная энергетика - это бизнес. Эту же фразу он озвучил и вице-президенту США Альберту Гору. Летом 1998 г. тот приезжал в Москву. Прямо «с порога» вице-президент США заявил, что основная задача его визита в столицу России - «остановить активность Адамова в Иране». Почти 2 часа продолжалась беседа Гора и Адамова в Спасо­-Хаусе (Резиденция посла США в Москве. - «АН»). Встреча закончилась безрезультатно.

Позже Госсекретарь США Мадлен Олбрайт на встрече с министром иностранных дел Евгением Примаковым в Малайзии тоже завела разговор о докторе Адамове и его активности в Иране. Выходит, так и не остановили…

Позднее, в начале мая 2005 г, он был арестован в Берне сразу после того, как были расшифрованы съемки завода по производству «тяжелой воды» в иранском Араке. И это не было простым совпадением.

Директор на букву «А»

Академик РАН Виктор Михайлов, министр РФ по атомной энергии (1992-1998), говорить про Евгения Адамова не любит. Во время нашей встречи Виктор Никитович невольно морщился, когда разговор заходил про Ада­мова.

По отзывам Михайлова, Адамов был коммерсантом чистой воды. Учредил более десятка различных фирм и фирмочек. Экспорт Мин­­атома во времена дедушки Ельцина составлял сумасшедшую сумму - более 2 млрд. долларов. Это и радиактивные изотопы, и природный уран, и строительство АЭС за границей. Этот бизнес не давал спокойно спать многим членам так называемой ельцин­ской «семьи».

- И прибрать к рукам его хотели многие, в частности Березовский. Он-то и продвигал своих людей в Минатом. Я понял: пора уходить. Написал заявление. И тут меня пригласил премьер Черномырдин. Он спросил: «Кого рекомендуешь?» Я назвал две кандидатуры. Черномырдин: «Нет, не подходят». Потом спросил: «Вот есть у тебя директор института, фамилия, кажется, на букву «А» начинается». Я сразу понял, что речь идет об Адамове. Мне стало ясно, что эта кандидатура была спущена сверху, ведь Черномырдин даже имя не запомнил!

Академик Михайлов рассказал и об Иране.

- Конфликт был. В начале 1998­го наша делегация находилась в Иране. Как-то вечером в гостинице шел «разбор полетов». За моей спиной Адамов начал очень активно сотрудничать с иранскими фирмами. Я потребовал в резкой форме это прекратить…

Значит, Адамов начинал «работать» с Ираном, когда еще не был министром. Летом 1998 г. он вновь отправился в Иран. Еще в маршруте значились Китай и Индия. Но он уже был в ранге атомного министра.

Ирану - бомбу, Адамову - стул премьера

- Чтобы понять, какие отношения связывали и связывают Россию и Иран, вспомним об урановой сделке между Гором и Черномырдиным в 1995 г, - рассказал доктор технических наук Иван Никитчук. - По просьбе Черномырдина Гор тогда согласился сохранить в тайне от Конгресса США подробности российского сотрудничества с Ираном в ядерной области. Но позже представитель госдепартамента США Джеймс Рубин заявил, что два российских ядерных НИИ ведут переговоры с Ираном о сотрудничестве в сфере строительства тяжеловодного реактора. Одно из этих ядерных предприятий -

НИКИЭТ - возглавлял Адамов. В январе 1999 г. США ввели односторонние санкции против института. А накануне этих сообщений в ­НИКИЭТе очень часто видели Березов­ского.

Сотрудники Генпрокуратуры РФ и Минатома в течение двух лет проводили комплекс­ную проверку по экспортному контролю в НИКИЭТе.

И ничего не нашли. За это время Адамов из кресла директора института спланировал в кресло министра. В это кресло Адамова - факт известный - усадил Березовский. И уже в Мин­атоме он постоянно маячил за спиной Адамова, потирая ручки в предчувствии дележки атомного пирога. И дележка началась. За «понятливость» Адамову было обещано кресло премьера.

Строители в хиджабах и русари

- Я возил группу депутатов Госдумы в Иран в 2001 году, - рассказывает Сергей Щербаков. - Мы были в Бушере. Первое, что бросилось в глаза, - огромные надписи на стенах: «Смерть американцам!», «Смерть евреям!» А еще одна надпись была замазана. Местные потом сказали, что замарали «Смерть русским!».

Почему появилась такая надпись?

- Бушерский легководный реактор в жизнь двигал все тот же господин Адамов начиная с 1998 г. У иранцев со временем к г­ну Адамову появилось много вопросов: мол, деньги-то мы и за Бушер заплатили, причем «живые», миллиард долларов, а реактор все еще мертвый стоит!

К слову, миллиард действительно заплатили, но большая часть денег растворилась. Как заметил Щербаков, «деньги сперли». Кто же?

Тем временем по поселку Нируга, пока разъезжаются спецы, бегают непугливые мангусты. Нируга в переводе с фарси - «электростанция». Нем­цы (они первыми начинали строить АЭС) оставили нашим коттеджный поселок. Забыли забрать клюшки для гольфа и даже не стали разбирать специально привезенный из Германии миниатюрный пивной завод. В Нируге наши специалисты обязаны одеваться в соответствии с требованиями Корана. В поселке висят щиты с надписями по-русски: «Форма одежды для женщин в Иране». И даже в бассейне наши дамы купаются в хиджабах - длинных накидках. На голову накидывают русари (своего рода платок). Тяжелое это занятие - строить атомную станцию на хорошо простреливаемом пространстве, особенно тем, кто знает, что иранцы вряд ли простили России пропажу сотен миллионов долларов во времена правления в Минатоме г-на Адамова.

Росатом играет не в интересах России

Что Иран должен России? Вот какие комментарии дал журналистам депутат Госдумы Юрий Савельев (несколько месяцев назад Юрий Петрович был в Иране в составе большой делегации. С делегацией встречался президент Ирана Ахмадинежад):

- Вопрос о якобы имеющейся задолженности за выполненные работы обсуждался еще тогда. Речь шла о сумме в 25 млн. долл. Иранская сторона настаивала, что не имеет никаких долгов. Российская сторона утверждала и утверждает, что никаких денег не получала.

Проблема в другом.

Речь идет о поставках из России в Иран ядерного топлива для того, чтобы первая очередь Бушерской АЭС могла заработать уже осенью. Россия не собирается поставлять это топливо. Америка и Европа оказывают на Россию давление, мы под этим нажимом делаем вид, что Иран нам что-то должен. Россия, как мне кажется, для того и выводит своих специалистов из Ирана: освобождает площадку в Бушере от людей под предлогом, что ей что-то недоплатили. Но если Россия уйдет, она автоматически станет врагом Ирана, чего США и добиваются. Бушерскую АЭС будет достраивать уже Евроатом. Так что Атомстройэкспорт и Росатом работают сейчас против интересов России.

Доктор Хан в компании был третьим?

Ученый-­ядерщик, отец пакистанской атомной бомбы, основатель черного рынка атомных технологий, доктор Абдул Кадир Хан тоже приложил руку к тому, чтобы у Ирана появились свои ядерные технологии. Как известно, он возглавлял тайную сеть незаконной ядерной торговли, в которую входили европейские инженеры и бизнесмены.

Первые контакты Хана с иранцами произошли раньше адамовско-березовских: Хан начал снабжать Иран ядерными технологиями в середине 90­х. Помимо образцов и моделей центрифуг пакистан­ский ученый передал Тегерану документы по созданию ядерных ракетных боеголовок. За центрифугу для обогащения урана в Натанзе Хан попросил всего-то 3 млн. долларов. Сегодня, как пишут западные СМИ, Иран обладает всеми необходимыми элементами для создания еще более мощной бомбы, чем та, что была сброшена на Хиросиму.

Доктор Хан был арестован в 2004 году. Говорят, он был специально выбран на роль «козла отпущения».

- Мы полагаем, что его по­просили «броситься на меч», чтобы спасти более могущественных людей. В обмен за такую жертву Хан получил прощение, и ему было позволено сохранить 400 миллионов долларов, - заявила бывший премьер-­министр Пакистана Беназир Бхутто в интервью частному телеканалу в Лондоне.

Абдул Кадир Хан живет сегодня с комфортом под домашним арестом. Даже представителям США не дали разрешения его допросить. Из нескольких десятков человек, которых подозревали в причастности к преступной сети д-ра Хана, были осуждены только трое.

Похоже, что сухим из воды вышел и Адамов? Вот уже почти 8 месяцев, как он покинул Матросскую Тишину и спокойно живет в уютном коттедже. Сохранил ли свои миллионы «российский доктор Хан»? И почему его не трогают? Кто замолвил словечко за экс-министра? Ну не полит­эмигрант же Березовский, сумевший удрать в Лондон вместе с заработанными ядерными миллионами?

«Рваный клочок бумажки»

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) при участии представляющей Евросоюз Германии согласовали текст новой резолюции по Ирану и представили его непостоянным членам Совета Безопасности. Документ вводит запрет на экс­порт из Ирана оружия и расширяет список иранских фирм, организаций и отдель­ных лиц, счета и финансовые активы которых должны быть заморожены.

Новая Резолюция СБ ООН по Ирану 1747 жестче принятой в декабре 2006 г. Резолюции 1737. Документ отводит Ирану 60 дней на то, чтобы он привел свою ядерную программу в соответствие с требованиями ООН. Помимо эмбарго на поставки оружия из Ирана и значительного увеличения списка подпадаю­щих под санкции иранских организаций и отдельных лиц правительство страны может лишиться грантов, финансовой помощи и концессионных займов. Все предложенные шаги находятся в рамках 41­й статьи Устава ООН, в которой идет лишь речь о мерах торгово-экономического и дипломатического воздействия. 42­я статья, разрешающая применение военной силы против страны, угрожающей «международному миру и безопасности», пока не задействована.

В согласованном тексте констатируется лишь, что «иранская атомная программа представляет риск для режима нераспространения ядерного оружия».

Иранский президент Ахмадинежад назвал документ «рваным клочком бумажки».

Грузия и Азербайджан обещали подтянуться

Глава МАГАТЭ М. Эль­-Барадеи за свою плодотворную работу в Иране, как известно, был награжден Нобелевской премией. Пока этого хмурого египтянина награждали, в Иране откровенно смеялись: один из сотрудников ВСНБ (Высшего совета национальной безопасности. - «АН») Хасан Роухани получил от министра обороны Ирана Али Шамхани (уже ушедшего в отставку) благодарность «за отвлечение МАГАТЭ на протяжении 22 месяцев от строительства тяжеловодного реактора».

В последнем докладе МАГАТЭ говорится, что Иран расширяет деятельность в Натанзе, развивает реактор на «тяжелой воде» в Араке. Все это подвигло президента Буша подписать ряд секретных распоряжений в отношении Ирана. К авианосцам - USS John C. Stennis и USS Dwight D. Eisenhower - могут присоединиться еще три: USS Ronald Reagan, USS Harry S. Truman, USS Theo­dore Roosevelt. Каждый авианосец несет сотни крылатых ракет. Только за один налет на территорию Ирана могут быть поражены до 10 000 целей.

Но и Иран не сидит сложа руки: он провел крупномасштабные учения «Корпуса стражей исламской революции».

В учениях «Эгтедар» («Мощь») были задействованы 20 пехотных и механизированных бригад наземных войск. Главный козырь армии Ирана - ракеты «Шихаб». Они могут нести боеголовку весом около тонны и поражать цели не только на территории Израиля, но и в европейских странах.

А вот список иранских целей весьма обширен. Это завод по обогащению урана в Натанзе, урановые шахты в Сагханде, завод по производ­ству «тяжелой воды» в Араке, урановый центр в Исфахане, Тегеранский исследовательский центр, а также завод по молибденовым и йодным радиоизотопам, авиабазы, командные, контрольные и коммуникационные объекты спецслужб. Не исключено, что США в ходе атаки на Иран испытают новое ядерное оружие.

Как сообщают ино-СМИ, уже строятся несколько новых военных баз в Азербайджане. США рассчитывают использовать для удара по Ирану аэродромы и военные базы Грузии.

Третья мировая война с подачи беглых российских олигархов, выходит, не за горами?