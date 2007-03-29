Бушерская афера Березовского
Олигарх озолотился в Иране вместе с «российским доктором Ханом»
№ 13(47) от 29.03.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Надежда ПОПОВА ]
Что обнаружили шпионы?
Россия уже объявила Ирану, что не будет осуществлять поставки ядерного топлива, если Тегеран не выполнит требования Совета Безопасности ООН и не свернет свою программу по обогащению урана. Ультиматум был предъявлен главой российского Совета безопасности Игорем Ивановым заместителю главы иранской делегации на переговорах по Ядерной программе Али Хоссейну Ташу.
Но вернемся в 2005 год. В конце апреля 2005го американские спутники-шпионы сделали снимки иранского ядерного центра «Арак». Специалисты, расшифровавшие снимки, заявили, что Иран почти закончил строительство завода по производству «тяжелой воды», необходимой для работы дейтериевого реактора. Министр обороны США Дональд Рамсфельд еще в феврале 2005 г. пытался убедить Конгресс дать денег на разработку новой антииранской бомбы Robust Nuclear Earth Penetrator (RNEP), что в переводе означает «сильный ядерный пробиватель земли». Бомба уже разработана.
В феврале того же 2005 г. Иран отказался от европейского подарка - легководного реактора. Почему? Европа потребовала взамен избавиться от реактора на «тяжелой воде», но Иран опять отказался. И нынче там роют и роют глубокие тоннели (более 1000 м), для того чтобы спрятать ядерные сокровища.
«Ядерная энергетика» -это бизнес
Проект тяжеловодного реактора Ирану преподнес российский ученый Евгений Адамов. Этот факт подтвердили сразу три человека: один из бывших заместителей Адамова в Минатоме, а также член-корреспондент РАН Алексей Яблоков и бывший помощник главы Госатомнадзора Сергей Щербаков.
Экс-министр Адамов не уставал повторять, что ядерная энергетика - это бизнес. Эту же фразу он озвучил и вице-президенту США Альберту Гору. Летом 1998 г. тот приезжал в Москву. Прямо «с порога» вице-президент США заявил, что основная задача его визита в столицу России - «остановить активность Адамова в Иране». Почти 2 часа продолжалась беседа Гора и Адамова в Спасо-Хаусе (Резиденция посла США в Москве. - «АН»). Встреча закончилась безрезультатно.
Позже Госсекретарь США Мадлен Олбрайт на встрече с министром иностранных дел Евгением Примаковым в Малайзии тоже завела разговор о докторе Адамове и его активности в Иране. Выходит, так и не остановили…
Позднее, в начале мая 2005 г, он был арестован в Берне сразу после того, как были расшифрованы съемки завода по производству «тяжелой воды» в иранском Араке. И это не было простым совпадением.
Директор на букву «А»
Академик РАН Виктор Михайлов, министр РФ по атомной энергии (1992-1998), говорить про Евгения Адамова не любит. Во время нашей встречи Виктор Никитович невольно морщился, когда разговор заходил про Адамова.
По отзывам Михайлова, Адамов был коммерсантом чистой воды. Учредил более десятка различных фирм и фирмочек. Экспорт Минатома во времена дедушки Ельцина составлял сумасшедшую сумму - более 2 млрд. долларов. Это и радиактивные изотопы, и природный уран, и строительство АЭС за границей. Этот бизнес не давал спокойно спать многим членам так называемой ельцинской «семьи».
- И прибрать к рукам его хотели многие, в частности Березовский. Он-то и продвигал своих людей в Минатом. Я понял: пора уходить. Написал заявление. И тут меня пригласил премьер Черномырдин. Он спросил: «Кого рекомендуешь?» Я назвал две кандидатуры. Черномырдин: «Нет, не подходят». Потом спросил: «Вот есть у тебя директор института, фамилия, кажется, на букву «А» начинается». Я сразу понял, что речь идет об Адамове. Мне стало ясно, что эта кандидатура была спущена сверху, ведь Черномырдин даже имя не запомнил!
Академик Михайлов рассказал и об Иране.
- Конфликт был. В начале 1998го наша делегация находилась в Иране. Как-то вечером в гостинице шел «разбор полетов». За моей спиной Адамов начал очень активно сотрудничать с иранскими фирмами. Я потребовал в резкой форме это прекратить…
Значит, Адамов начинал «работать» с Ираном, когда еще не был министром. Летом 1998 г. он вновь отправился в Иран. Еще в маршруте значились Китай и Индия. Но он уже был в ранге атомного министра.
Ирану - бомбу, Адамову - стул премьера
- Чтобы понять, какие отношения связывали и связывают Россию и Иран, вспомним об урановой сделке между Гором и Черномырдиным в 1995 г, - рассказал доктор технических наук Иван Никитчук. - По просьбе Черномырдина Гор тогда согласился сохранить в тайне от Конгресса США подробности российского сотрудничества с Ираном в ядерной области. Но позже представитель госдепартамента США Джеймс Рубин заявил, что два российских ядерных НИИ ведут переговоры с Ираном о сотрудничестве в сфере строительства тяжеловодного реактора. Одно из этих ядерных предприятий -
НИКИЭТ - возглавлял Адамов. В январе 1999 г. США ввели односторонние санкции против института. А накануне этих сообщений в НИКИЭТе очень часто видели Березовского.
Сотрудники Генпрокуратуры РФ и Минатома в течение двух лет проводили комплексную проверку по экспортному контролю в НИКИЭТе.
И ничего не нашли. За это время Адамов из кресла директора института спланировал в кресло министра. В это кресло Адамова - факт известный - усадил Березовский. И уже в Минатоме он постоянно маячил за спиной Адамова, потирая ручки в предчувствии дележки атомного пирога. И дележка началась. За «понятливость» Адамову было обещано кресло премьера.
Строители в хиджабах и русари
- Я возил группу депутатов Госдумы в Иран в 2001 году, - рассказывает Сергей Щербаков. - Мы были в Бушере. Первое, что бросилось в глаза, - огромные надписи на стенах: «Смерть американцам!», «Смерть евреям!» А еще одна надпись была замазана. Местные потом сказали, что замарали «Смерть русским!».
Почему появилась такая надпись?
- Бушерский легководный реактор в жизнь двигал все тот же господин Адамов начиная с 1998 г. У иранцев со временем к гну Адамову появилось много вопросов: мол, деньги-то мы и за Бушер заплатили, причем «живые», миллиард долларов, а реактор все еще мертвый стоит!
К слову, миллиард действительно заплатили, но большая часть денег растворилась. Как заметил Щербаков, «деньги сперли». Кто же?
Тем временем по поселку Нируга, пока разъезжаются спецы, бегают непугливые мангусты. Нируга в переводе с фарси - «электростанция». Немцы (они первыми начинали строить АЭС) оставили нашим коттеджный поселок. Забыли забрать клюшки для гольфа и даже не стали разбирать специально привезенный из Германии миниатюрный пивной завод. В Нируге наши специалисты обязаны одеваться в соответствии с требованиями Корана. В поселке висят щиты с надписями по-русски: «Форма одежды для женщин в Иране». И даже в бассейне наши дамы купаются в хиджабах - длинных накидках. На голову накидывают русари (своего рода платок). Тяжелое это занятие - строить атомную станцию на хорошо простреливаемом пространстве, особенно тем, кто знает, что иранцы вряд ли простили России пропажу сотен миллионов долларов во времена правления в Минатоме г-на Адамова.
Росатом играет не в интересах России
Что Иран должен России? Вот какие комментарии дал журналистам депутат Госдумы Юрий Савельев (несколько месяцев назад Юрий Петрович был в Иране в составе большой делегации. С делегацией встречался президент Ирана Ахмадинежад):
- Вопрос о якобы имеющейся задолженности за выполненные работы обсуждался еще тогда. Речь шла о сумме в 25 млн. долл. Иранская сторона настаивала, что не имеет никаких долгов. Российская сторона утверждала и утверждает, что никаких денег не получала.
Проблема в другом.
Речь идет о поставках из России в Иран ядерного топлива для того, чтобы первая очередь Бушерской АЭС могла заработать уже осенью. Россия не собирается поставлять это топливо. Америка и Европа оказывают на Россию давление, мы под этим нажимом делаем вид, что Иран нам что-то должен. Россия, как мне кажется, для того и выводит своих специалистов из Ирана: освобождает площадку в Бушере от людей под предлогом, что ей что-то недоплатили. Но если Россия уйдет, она автоматически станет врагом Ирана, чего США и добиваются. Бушерскую АЭС будет достраивать уже Евроатом. Так что Атомстройэкспорт и Росатом работают сейчас против интересов России.
Доктор Хан в компании был третьим?
Ученый-ядерщик, отец пакистанской атомной бомбы, основатель черного рынка атомных технологий, доктор Абдул Кадир Хан тоже приложил руку к тому, чтобы у Ирана появились свои ядерные технологии. Как известно, он возглавлял тайную сеть незаконной ядерной торговли, в которую входили европейские инженеры и бизнесмены.
Первые контакты Хана с иранцами произошли раньше адамовско-березовских: Хан начал снабжать Иран ядерными технологиями в середине 90х. Помимо образцов и моделей центрифуг пакистанский ученый передал Тегерану документы по созданию ядерных ракетных боеголовок. За центрифугу для обогащения урана в Натанзе Хан попросил всего-то 3 млн. долларов. Сегодня, как пишут западные СМИ, Иран обладает всеми необходимыми элементами для создания еще более мощной бомбы, чем та, что была сброшена на Хиросиму.
Доктор Хан был арестован в 2004 году. Говорят, он был специально выбран на роль «козла отпущения».
- Мы полагаем, что его попросили «броситься на меч», чтобы спасти более могущественных людей. В обмен за такую жертву Хан получил прощение, и ему было позволено сохранить 400 миллионов долларов, - заявила бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто в интервью частному телеканалу в Лондоне.
Абдул Кадир Хан живет сегодня с комфортом под домашним арестом. Даже представителям США не дали разрешения его допросить. Из нескольких десятков человек, которых подозревали в причастности к преступной сети д-ра Хана, были осуждены только трое.
Похоже, что сухим из воды вышел и Адамов? Вот уже почти 8 месяцев, как он покинул Матросскую Тишину и спокойно живет в уютном коттедже. Сохранил ли свои миллионы «российский доктор Хан»? И почему его не трогают? Кто замолвил словечко за экс-министра? Ну не политэмигрант же Березовский, сумевший удрать в Лондон вместе с заработанными ядерными миллионами?
«Рваный клочок бумажки»
Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) при участии представляющей Евросоюз Германии согласовали текст новой резолюции по Ирану и представили его непостоянным членам Совета Безопасности. Документ вводит запрет на экспорт из Ирана оружия и расширяет список иранских фирм, организаций и отдельных лиц, счета и финансовые активы которых должны быть заморожены.
Новая Резолюция СБ ООН по Ирану 1747 жестче принятой в декабре 2006 г. Резолюции 1737. Документ отводит Ирану 60 дней на то, чтобы он привел свою ядерную программу в соответствие с требованиями ООН. Помимо эмбарго на поставки оружия из Ирана и значительного увеличения списка подпадающих под санкции иранских организаций и отдельных лиц правительство страны может лишиться грантов, финансовой помощи и концессионных займов. Все предложенные шаги находятся в рамках 41й статьи Устава ООН, в которой идет лишь речь о мерах торгово-экономического и дипломатического воздействия. 42я статья, разрешающая применение военной силы против страны, угрожающей «международному миру и безопасности», пока не задействована.
В согласованном тексте констатируется лишь, что «иранская атомная программа представляет риск для режима нераспространения ядерного оружия».
Иранский президент Ахмадинежад назвал документ «рваным клочком бумажки».
Грузия и Азербайджан обещали подтянуться
Глава МАГАТЭ М. Эль-Барадеи за свою плодотворную работу в Иране, как известно, был награжден Нобелевской премией. Пока этого хмурого египтянина награждали, в Иране откровенно смеялись: один из сотрудников ВСНБ (Высшего совета национальной безопасности. - «АН») Хасан Роухани получил от министра обороны Ирана Али Шамхани (уже ушедшего в отставку) благодарность «за отвлечение МАГАТЭ на протяжении 22 месяцев от строительства тяжеловодного реактора».
В последнем докладе МАГАТЭ говорится, что Иран расширяет деятельность в Натанзе, развивает реактор на «тяжелой воде» в Араке. Все это подвигло президента Буша подписать ряд секретных распоряжений в отношении Ирана. К авианосцам - USS John C. Stennis и USS Dwight D. Eisenhower - могут присоединиться еще три: USS Ronald Reagan, USS Harry S. Truman, USS Theodore Roosevelt. Каждый авианосец несет сотни крылатых ракет. Только за один налет на территорию Ирана могут быть поражены до 10 000 целей.
Но и Иран не сидит сложа руки: он провел крупномасштабные учения «Корпуса стражей исламской революции».
В учениях «Эгтедар» («Мощь») были задействованы 20 пехотных и механизированных бригад наземных войск. Главный козырь армии Ирана - ракеты «Шихаб». Они могут нести боеголовку весом около тонны и поражать цели не только на территории Израиля, но и в европейских странах.
А вот список иранских целей весьма обширен. Это завод по обогащению урана в Натанзе, урановые шахты в Сагханде, завод по производству «тяжелой воды» в Араке, урановый центр в Исфахане, Тегеранский исследовательский центр, а также завод по молибденовым и йодным радиоизотопам, авиабазы, командные, контрольные и коммуникационные объекты спецслужб. Не исключено, что США в ходе атаки на Иран испытают новое ядерное оружие.
Как сообщают ино-СМИ, уже строятся несколько новых военных баз в Азербайджане. США рассчитывают использовать для удара по Ирану аэродромы и военные базы Грузии.
Третья мировая война с подачи беглых российских олигархов, выходит, не за горами?
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