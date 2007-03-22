«Бермудские треугольники» России

Долина смерти

- Наиболее известным гиблым местом в России является Долина смерти на Камчатке, о которой стало известно еще в начале 30­х годов XX века, - рассказал «Аргументам неделi» Александр Давыдов, который более 10 лет занимается разгадками аномальных мест России. - Долину смерти обнаружили охотники, у которых при странных обстоятельствах потерялись собаки­-лайки. Трупы собак охотники нашли в верховьях реки Гейзерной у подножия вулкана Кихпиныч. Все подножие было буквально усеяно многочисленными трупами росомах, волков, зайцев. И хотя охотники очень быстро покинули зловещее место, они все же поплатились резким ухудшением здоровья.

На Камчатку хлынули многочисленные экспедиции. И десятки исследователей-­энтузиастов погибли, пытаясь разгадать тайну Долины смерти.

Ученые сразу предположили, что все живое вокруг гибло из-за отравления углекислым газом и сероводородом, которые выделялись в результате деятельности вулкана, и лишь в 1982 г. удалось установить, что в вулканических газах в Долине смерти присутствовали и высокотоксичные цианистые соединения.

Загадки Чертова кладбища

Чертово кладбище располагается в районе впадения реки Ковы в Ангару. Оно по-прежнему терзает воображение исследователей. Чертово кладбище появилось в 1908 г. сразу после падения Тунгусского метеорита. Сначала в этом аномальном месте наблюдали дыру в земле, которая со временем была завалена трупами животных. В начале 80­х в эти аномальные места отправились многочисленные самодеятельные экспедиции. И многие энтузиасты поплатились своими жизнями за попытку раскрыть тайну аномальной зоны. Загадка до сих пор не раскрыта.

Оранжевые люди с Горы мертвецов

На севере Урала, где проходит граница Коми и Свердловской области, необъяснимые трагедии происходят довольно часто. Склон 1079 горы Холат­-Сяхыл (что в переводе с манси означает «Гора мертвецов») может претендовать на звание российского «бермудского треугольника» . При весьма загадочных обстоятельствах в этих местах неоднократно погибали туристы.

Первая трагедия произошла в 1959 г. В тот солнечный зимний день на гору собрались восходить свердлов­ские туристы. Их было 9 человек, все - студенты. До темноты взойти не успели и приняли решение раскинуть стоянку прямо на склоне. Установили палатку. И легли спать. Но ночью произошло что-то необъяснимое. Окоченевшие трупы студентов обнаружил летчик Геннадий Патрушев. Он и вызвал к месту трагедии спасательную группу. Спасатели наткнулись на ужасные находки. Двое погибших лежали у входа в палатку. Еще один труп нашли в палатке. При вскрытии у него обнаружили трещину в черепе. При этом не было следов соприкосновения какого-либо предмета с кожей головы.

У одной из девушек был вырван язык. Трое молодых людей погибли от внутренних повреждений: переломанные ребра, разорванные внутренние органы, многочисленные кровоизлияния. Но на телах не было ни синяков, ни ссадин! Еще одна загадка: кожа у всех погибших была странного, оранжевого цвета, на одежде эксперты обнаружили превышение радиационного фона в разы. И все погибшие были абсолютно седыми.

Дело о гибели студентов закрыли. С припиской: «Причиной гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую люди не смогли» . Патологоанатом Мария Солтер, вскрывавшая тела, сообщила, что на всех лицах застыло выражение крайнего ужаса.

Через несколько лет на Горе мертвецов обнаружили еще 9 трупов…

Куда пропал состав с ОМП?

Свой маленький «бермудский треуго­льник» есть в Нижнеилимском районе Иркутской области: дурной славой тут пользуется Видимское урочище, в котором находится Мертвое озеро. В той стороне, где находится урочище, постоянно появляется зарево на ночном небе с серебристым оттенком, а на земле остаются ровные круги. В районе Мертвого озера часто пропадают люди: и рыбаки тонут, и охотники исчезают. В июне 1997 г. таинственно исчезла оперативная группа Видим­ского поселкового отделения милиции из трех человек. Поиски никаких результатов не дали. В 1992 г. потерялась группа исследователей из Набережных Челнов. В этом же районе, в 40 км от поселка Видим, в 1992 г. таинственно исчез состав из 23 вагонов, перевозивший компоненты оружия массового поражения (ОМП), а также 42 человека охраны и два машиниста локомотива. Ищут до сих пор!

У пришельца глаза… человека?

Случай с образованием непонятной ямы с водой произошел в одном из северных районов Волгоградской области. Сразу несколько очевидцев рассказывали о «крупном продолговатом предмете с прожекторами».



При его падении раздался мощный взрыв. Обитатели близлежащего хутора Дурновский обнаружили глубокую яму цилиндрической формы. Диаметр ямы был около 11 м, глубина - 9 м. При фотосъемке на некоторых снимках проявились невидимые невооруженному глазу изображения светящихся шаров. Они были размером с футбольный мяч. На место происшествия выезжали энтузиасты Волжской группы по изучению аномальных явлений. Спустившись на веревках на дно ямы, аномальщики как будто бы ничего особенного не обнаружили. Зато на фотоснимках, сделанных ими в непо­средственной близости от этого объекта с помощью цифрового фотоаппарата, проступили те же самые светящиеся шары, которые невооруженным глазом были не видны. Когда уфологи попытались увеличить снимки, на фотографиях появились глаза, похожие на человеческие.

Изумрудный лед Корб­озера

Свое странное происшествие случилось в Ленинградской области на Корб-озере в 1961 г. На берегу озера до сих пор сохраняются следы действий сил неизвестного происхождения. Следы аномального явления первым обнаружил работник леспромхоза Василий Бродский. Он и вызвал специалистов. Что же выяснилось?

В ночь с 27 на 28 апреля 1961 г. (через полмесяца после полета Юрия Гагарина), вероятно, в результате воздействия некого быстролетящего сверхпрочного агрегата, образовалась огромная яма на дне озера. Измерения показали, что тело, столкнувшееся с землей, выволокло из образовавшейся воронки огромный массив мерзлого грунта, часть из которого бесследно исчезла. Тело, оставившее такие разрушения, проползло по дну еще 20 м, толкая перед собой грунтовой вал высотой более 1, 5 м, а затем растворилось, не оставив после столкновения с твердой мерзлой землей ни одной частички корпуса или элемента конст­рукции.

Подводные исследования выявили, что отломанные куски льда оказались окрашенными под водой в яркий изумрудный цвет. В месте вывала были обнаружены и мелкие черные шарики, очень хрупкие и легко растираемые руками. На берегу Корб-озера работали экспедиции В. Демидова, Ю. Райтовского, академика Н. Семенова и других ученых. Их исследования позволили достоверно установить, что «врезавшееся в землю тело не могло быть: химическим или иным взрывчатым веществом, снарядом или миной, метеоритом, карстовым образованием, оползнем, молнией».



Так что же это было? Или кто? Ученые до сих пор бьются над разгадкой.

Кровохлебка на блудном месте

В России есть немало так называемых блудных мест. В Подмосковье такие они отмечены в Захарово вблизи Голицыно, в Новом Быте (Чеховский район), а также недалеко от Кутуара под Дубной. В этих местах человек может запросто заблудиться и ходить часами! Проверять такие места сложно. Но для этого существует целый комплект приборов. Комментирует Александр Давыдов:

- Мы обычно для начала исследуем радиационный фон, напряженность магнитных полей и рассматриваем химический состав почвы. Берем во внимание ряд косвенных признаков, например, смотрим, не растет ли поблизости кровохлебка. Это растение живет, как правило, именно в блудных местах.

Одно из таких мест находится на Руси в Ульяновской области, вблизи городка Сенгилей. Очень часто на определенный участок дороги опускается туман, и местные жители знают: выйти за пределы участка невозможно. Путник постоянно возвращается к исходной точке. Местные жители во время тумана предпочитают отсиживаться по избам.

Свое блудное место имеется в селе Тухани в Тверской области. Тутошнюю местную аномальную зону называют Сандовский треугольник. Люди могут сутками ходить по кругу, блуждая буквально «в трех соснах».



Компас и иные приборы в Сандовском треугольнике отказывают!

В блудном месте на территории Богатовского района Самарской области тоже происходят удивительные вещи. Можно топтаться часами на одном месте… Старожилы утверждают, что однажды ненастной ночью в этих местах «задрожала земля, заплясали холмы, и с неба упала «хвостатая звезда».



А на другой день за околицей обнаружили громадное озеро, заполненное родниковой водой. В центре озера со временем образовался остров. Его окружают три водяных кольца, вокруг которых часто возникают «блуждающие пожары».



По ночам над островом поднимается серебристое сияние.

В блудных местах, как правило, обитают блудни - неприкаянные души умерших в лесах и не похороненных по церковному обряду самоубийц, невинно убиенных и даже солдат, погибших на поле брани.

Парапсихологи утверждают, что подобные случаи время от времени фиксируются ими в разных странах мира, особенно в местах, где происходили ожесточенные бои с большим количеством жертв. Фантомы воинов или блудни, как правило, безобидны, и бояться их не стоит.

- Но нужно помнить: призрак может утянуть на тот свет искателя приключений, который вздумает преследовать его, - предупреждает Александр Давыдов.

Хрономираж. Руками не трогать

- Вызывают крайний интерес такие необъяснимые явления, как хрономиражи, - рассказывает Александр Давыдов. - Примеров заблудившихся во времени миражей великое множество. Причем временной переход может быть и из будущего в настоящее. На этот счет есть гипотеза, согласно которой время - самое загадочное на сегодня свойство физического мира - способно воздействовать на всевозможные события.

Александр Давыдов называет себя учеником известного советского астрофизика Николая Козырева. Именно Козырев сделал открытие: время, проявляясь сразу во всей Вселенной, связывает воедино абсолютно все объекты окружающего нас мира. Происходит мгновенная передача информации из одной точки пространства в другую. Уникальные эксперименты, проведенные Козыревым в Крымской обсерватории, показали, что можно измерить плотность времени и наблюдать с Земли далекое прошлое звезд и планет.

Из самых популярных исторических примеров Давыдов привел легендарный случай, связанный с сибирским походом Ермака. Оказывается, хану Кучуму до сражения с русским войском не раз являлось светлое облако, которое превращалось в странное видение: его армия сошлась в схватке с русской, были слышны выстрелы мушкетов и удары сабель. Хан увидел в этом мираже плохое для себя предзнаменование. Но сражение произошло. И стало для Кучума роковым.

В последние годы на руинах бывшего Никандровского монастыря, что в Псковской области, жители окрестных деревень часто видят монахов, совершенно непохожих на современных. Попытки запечатлеть этих людей на фотопленку заканчиваются неудачей: вместо фигур постоянно получаются световые пятна.

- В России мест, где зафиксированы хрономиражи, немало. Это Мясной Бор на Новгородчине, Протасово в Тульской губернии, Жигули в Самарской области, Новохоперская зона в Воронежской, и даже Федеральный ядерный центр в Сарове! - констатирует Александр Давыдов.

У князя Долгорукова «мебели вздумали прыгать»!

Отдельная глава исследований ученых-­аномальщиков - явления полтергейста. 170 лет назад проказы полтергейста затронули будущего московского генерал-губернатора Владимира Андреевича Долгорукова. Об этом написал в своих дневниках Пушкин: «В городе много говорят о странном происшествии. В одном из домов мебели вздумали двигаться и прыгать, князь Долгоруков нарядил следст­вие. Призвали попа, но во время молебна стулья и столы снова не хотели стоять смирно».

Уже в советское время «барабашка», он же - полтергейст (в переводе с немецкого - «шумный дух») атаковал село Лебяжьи Поляны на юго-востоке Волгоградской области. «Шумный дух» вначале поселился в доме 80­летнего старика. Однако потом с его бурной деятельностью - битьем посуды, окон, часов, полетом ножей, неграмотными записками - познакомилось все село. Эти странные случаи рассматривали специалисты Волжской группы по изучению аномальных явлений. Но так ничего и не поняли…

Полтергейст, по мнению ученых­-аномальщиков, имеет энергетическую, физическую, химическую, биологическую и психическую мотивировки. Из области духа он спокойно переходит в область материи и наоборот. Зачастую его реакция - это реакция самой природы на нарушение гармонии вещей. Давыдов считает, что полтергейст запрограммирован природой в каждом из нас.

Кто присылает пиктограммы?

О загадочных кругах аномальщики могут говорить часами. Такие круги появляются каждое лето на полях Кубани. Они стали своеобразной приметой второй половины июня. Поглазеть на диковинку собираются тысячи зевак. Исследователи устроили за кругами самую настоящую охоту. Настоящей Меккой в этом плане стал Новокубанск. За последние годы тут обнаружено несколько таинст­венных пиктограмм.

Всего же в России и странах СНГ зафиксировано около 80 кругов разных форм и размеров. Анализ загадочных пиктограмм позволил найти ряд любопытных закономерностей. Если посмотреть на карту, то места их обнаружения складываются в три пояса. Самый южный начинается в Европе, тянется через Западную Украину, Запорожье, Кубань и уходит в горы Кавказа. Круги здесь появляются во второй половине июня. Второе нашествие кругов начинается через месяц чуть севернее по полосе от Курска до Камышина и теряется в казахских степях. Третья полоса пугает пиктограммами жителей Витебска, Подмосковья, Нижнего Новгорода, Челябинска, Красноярска и Влади­востока в 20­х числах августа. На Кубани таинственные пиктограммы появляются ровно в астрономическую полночь - 1 час 24 минуты. Труднее определить день аномалии. Дата ее явления из года в год плавает.

Насчитывается 20 версий появления кругов на полях. Часть из них указывает на наземное происхождение. Кое-кто находит причину их возникновения под землей - от геоизлучений и магнитных полей до использования… удобрений. Еще одна часть версий - это или НЛО, или шаровая молния. Очевидцы рассказывают, что появление кругов обычно сопровождается световой и звуковой феерией. Быть в эпицентре - небезопасно. В некоторых кругах находили трупы животных.

- Я и мои коллеги пытаемся расшифровать пиктограммы, - признался исследователь Александр Давыдов. - Пока тщетно. Все эти изображения, хотя и пишутся на плоской земле, но часто имеют три оси симметрии: от центрального круга в три стороны под углом в 120 градусов отходят линии, в конце которых образуются четкие изображения.

Загадка? Загадка. И таких загадок у нас в стране очень много.