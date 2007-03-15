В Северодвинске приступили к созданию плавучих атомных электростанций

Как обогреть тундру

В России две трети территории находится вдали от мощностей большой энергетики. Нехватка углеводородного топлива каждую зиму вызывает сильную головную боль у жителей отдаленных территорий. На Крайнем Севере и Камчатке, в районах Сибири и Дальнего Востока транспортная составляющая в цене органического топлива - угля, газа и мазута, - используемого на электростанциях, достигает 60%. Тянуть газопровод в отдаленные регионы очень дорого и трудоемко. Как же быть?

Группа экспертов Минатома предложила использовать АЭС малой мощности на основе реакторов судовых и корабельных атомных энергетических установок. Основание - Постановление Правительства РФ от 9 июня 1992 г. за №389 о путях преодоления кризиса топливного энергетического комплекса Дальнего Востока и Восточной Сибири. Были проведены конкурсы на лучший проект атомной станции малой мощности и выбраны десятки населенных пунктов для размещения этих станций - как стационарных, так и плавучих. Проведенный в 1994 г. Минатомом анализ энергообеспечения российского Севера и Дальнего Востока показал, что руководст­во более 80 населенных пунктов этих регионов согласно на использование атомной энергетики. В марте 1998 г. «Норильский никель», Минатом и администрация Таймырского автономного округа подписали «Ходатайство о намерениях строительства атомной теплоэлектростанции на базе плавучего энергоблока с реакторными установками КЛТ40С в районе г. Дудинки». Но планы остались нереализованными: не хватило денег. Строительство плавучих станций замерло на несколько лет.

ПАТЭС: анфас и профиль

Но энтузиасты трудились не покладая рук, и в октябре 2002 г. был утвержден технический проект плавучей АЭС. Пройдены все экспертизы и согласования, включая государственную экологическую экспертизу. Получены лицензии Госатомнадзора и Ростехнадзора. В мае 2005 г. коллегия Росатома приняла решение о целесообразности строительства головной ПАТЭС ММ в Северодвинске.

Что же такое ПАТЭС ММ? Это баржа величиной с 10-этажный дом. Ее водоизмещение - 21 500 тонн, ширина 30 м, длина 144 м (последняя яхта чукотского губернатора Абрамовича «Secret» будет подлиннее - все 160 м). Баржа встанет на «мертвых якорях» (такие якоря «кидают» наглухо, без подъема) у завода «Севмаш». Она снабжена двумя энергоблоками с реакторными установками. Мини­АЭС будет давать электроэнергию, необходимую для производственной и бытовой структуры «Севмаша». В случае необходимости станция может производить тепло и опреснять морскую воду. Баржа буксируется к специально оборудованному пирсу, куда протягиваются линии электропередачи.

В учебном центре ВМФ в Обнинске уже все готово для обучения специалистов плавучих станций. Но многие ученые задаются вопросом: а не проще ли использовать для плавучей АЭС списанные атомные субмарины? Сегодня таковых в стране «пылится» 90 штук. Ответ прост: переделывать атомные подлодки под энергетические объекты намного дороже, чем строить новые плавучие станции. Этот вариант многократно рассматривался и был признан «экономически и технически нецелесообразным».

Безумна ли идея?

15 июля 2006 г. Правительство РФ утвердило концепцию Федеральной целевой программы развития атомного энергопромышленного комплекса. Программа разбита на два этапа - до 2010 г. и до 2015 г. В программе упоминаются ПАТЭС. Параллельно начнет развиваться совершенно новая подотрасль энергетики - атомное теплоснабжение. В соответ­ствии с Федеральной целевой программой «Энергоэффективная экономика» на 2002-2005 гг. и на перспективу до 2010 г. был проведен закрытый тендер на создание ПАТЭС ММ. Победителем тендера было объявлено предприятие «Севмаш» в Северодвинске. Концерн Росэнергоатом, эксплуатирующий АЭС, и военная верфь «Севмаш» уже подписали договор о строительстве плавучей АТЭС ММ стоимостью 270 млн. евро.

Между тем на Севере и Дальнем Востоке России и без ПАТЭС сложилась очень неблагоприятная радиологическая обстановка. Она вызвана воздействием 182 ядерных действующих установок и 133 отслуживших свой срок реакторов. Проект плавучих станций вызывает ужас у экологов. Они отмечают ряд конструктивных недостатков ПАТЭС и считают, что вероятность крупной аварии на плавучей АЭС значительно выше, чем на наземных АЭС.

- Планы Росатома по распространению ПАТЭС ММ в других странах мира крайне опасны с позиций нераспространения оружия массового уничтожения, - уверена председатель Движения за ядерную безопасность Наталия Миронова. - Высокообогащенного урана оружейного качества, содержащегося в двух реакторах АЭС, достаточно для изготовления десятков атомных бомб.

Надежней автомата Калашникова

Тем временем к плавучим АТЭС уже проявили интерес Китай, Индия, Таиланд, страны Персидского залива и Северной Африки. Плавучей АЭС заинтересовалась и Индонезия. Но как ПАТЭС может повести себя в случае природных катаклизмов? Например, при землетрясении на острове Кракатау (1883 г.) образовалась океанская волна высотой 39 м. Строительство и эксплуатация плавучих АЭС связаны и с большими экологическими рисками, которые, как считают экологи, атомщики недооценивают.

- В проектных материалах отсутствуют оценки влияния огромного выброса тепла работающей ПАТЭС, - говорит Наталия Миронова, - что чрезвычайно опасно для уникальной природы Арктики. Среди других прогнозируемых последствий - образование постоянных туманов, изменение характера осадков, обледенение зданий и сооружений, наледи, таяние вечной мерзлоты.

Но это едва ли остановит потенциальных заказчиков. Многим зарубежным странам плавучие станции нужны не столько для выработки тепла и электроэнергии, сколько для опреснения морской воды. Рынок опреснения бурно развивается: в 1995 г. его объем составлял 3 млрд. долл. в год. К 2015 г., по прогнозам МАГАТЭ, он достигнет 12 млрд. долл. Одно из основных препятствий для развития этого рынка - высокая энергоемкость процесса опреснения. По данным ООН, дефицит пресной воды в мире возрастет. Ныне он оценивается в 230 млрд. кубометров в год, а к 2025 г. может превысить 2 трлн. кубометров. Тем временем глава концерна Росэнергоатом Сергей Обозов сравнивает надежность плавучих АЭС «с надежностью автомата Калашникова».

Цунамиопасные бухты и террористы

- Плавучая АЭС начнет работать на Камчатке после 2010 г., - заявил глава Вилючинского ЗАТО Александр Маркман. Он считает, что плавучая АЭС решит много проблем. Например, безудержный рост тарифов на мазут провоцирует непомерный взлет тарифов на электроэнергию. Маркман же убежден, что плавучая АЭС сможет в полном объеме обеспечить энергией не только Вилючинск, но и самый крупный район Камчатской области - Елизовский. По предварительным расчетам, тариф для потребителей станет в два раза ниже.

Но бухта Крашенинникова, в которой собираются строить атомную станцию, - цунамиопасный район. Каким образом будет обеспечена безопасность плавучей станции? К тому же плавучие АЭС могут стать объектом повышенного внимания террористов. ЮгоВосточная Азия сегодня - это десятки террористических организаций, имеющих корабли, снаряжение и людей, подготовленных для подводной диверсионной работы. Это регион интенсивного морского пиратства.

- На ПАТЭС в качестве топлива используется оружейный уран (40% урана­235), запас которого - около 960 кг. При этом никакая специальная охрана объекта проектом не предусмотрена, - рассказал «Аргументам неделi» эксперт Рашид Алимов. - Проект не предусматривает специальных охранных мер, например, присутствия в районе ПАТЭС российских военных кораблей ВМФ. Нельзя пренебрегать безопасностью ради выгоды, которую Росатом намеревается извлечь из продажи ПАТЭС в нестабильные регионы. Такие проекты Росатома фактически нарушают режим ядерного нераспространения. Обязательства, взятые на себя Россией в 1992 г. как страной - членом группы ядерных поставщиков, запрещают ей продавать ядерные технологии в нестабильные регионы, - подытожил г-­н Алимов.

Флотилия из 7 станций

Генеральный директор концерна Росэнергоатом Сергей Обозов заявил, что до 2015 г. концерн планирует построить флотилию из 7 атомных станций. Особая роль в проекте отведена вопросам их безопасной эксплуатации. Технический проект прошел все необходимые государственные экспертизы и получил лицензию на строительство в Ростехнадзоре. ПАТЭС ММ обладает пятью барьерами радиационной защиты, способна выдержать землетрясение силой 7-8 баллов по шкале Рихтера (макетные испытания показали устойчивость к 9 баллам), скорость ветра до 45 м/с, мощные снегопады и даже падение на станцию самолета типа Як­40».

Кстати. В конце 2002 г. Минатом предлагал установить плавучую ПАТЭС в Калининградской области, однако местные власти отвергли эту идею и выступили с заявлением об опасности плавучих атомных станций на «мертвых» якорях.

Как же быть? Нужны ли атомные «поплавки» нашей стране?

Аргументы специалистов

PRO

Мнение Валентина Иванова, депутата Государственной Думы, бывшего заместителя министра по атомной энергии:

- Плавучие АЭС могут быть широко использованы в России, особенно в отдаленных местах, куда сложно и дорого вести газ. Плавучая АЭС - давняя идея. А сегодня найдена возможность финансирования этого проекта. Строить станцию будут в Северодвинске на заводе «Севмаш». Она даст и электричество, и тепло. Очень пригодится опыт корабельного атомного машиностроения. Полностью готовая станция может быть доставлена по воде к месту работы. Все, что нужно, - это защитить ее от волн и сильных ветров. Облученное топливо будет храниться на этой же барже в отдельном помещении. Таким образом, никаких экологических проблем для территории не создается.

- Альтернативы атомной энергии на сегодняшний день нет, - считает советник директора Института теоретической и экспериментальной физики РАН Олег Шведов. - Во Франции 85% электроэнергии производится на АЭС, сходная ситуация и в других государствах ЕС, но найти площадки для новых атомных станций в густонаселенной Европе весьма сложно. ПАТЭС могут стать хорошим выходом из ситуации для стран, у которых мало земли, но много моря, например для Великобритании. Другой вопрос, что я бы никогда не стал строить АЭС у берегов тех стран, где возможны тайфуны.

CONTRO

Мнение Эрнеста Петрова, председателя правления СанктПетербургского ядерного общества, главного конструктора ГНЦ ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова:

- Техническо­экономическое обоснование проекта уже много лет вызывает сомнения специалистов. Превращать атомную станцию в корабль очень дорого. Необходимо учесть регулярный ремонт такого судна в доке, высокую стоимость его проводки в северных льдах с помощью ледоколов, проблему хранения и замены топлива для атомной установки, наконец, высокую заработную плату обслуживающего станцию персонала, которому придется на время превратиться в матросов. Если же добавить к этому необходимость соответствовать стандартам безопасности МАГАТЭ, к примеру, обеспечить защиту станции от потенциальной атаки с самолета или от стихийных бедствий, то весь проект оказывается попросту неконкурентоспособным. Есть гораздо более экономичные решения. Например, строительство той же атомной станции в подземном укрытии на берегу. Плавсредство используется лишь для ее транспортировки и установки. Это позволило бы сделать проект привлекательным для широкого рынка.

- Выгодны только большие реакторы. Маленькие же используют, например, на ледоколах в северных морях, - говорит академик Владимир Лобашев (он много лет работал в Институте ядерных исследований РАН). - Что касается цены, то дороги не столько реакторы, сколько гидротехнические сооружения, ограждающие акваторию базирования плавучего энергоблока от негативных воздействий. Недешевы и береговые сооружения, обеспечивающие прием и передачу электроэнергии.

Кто потянет плашкоут?

Эдуард Балтин, герой Советского Союза, подводник­атомник:

- Еще в 1989 г., когда я был первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом, - рассказывает Эдуард Дмитриевич, - из Москвы на экспертизу прислали техническое обоснование этой идеи. Обратились, думаю, потому, что к тому времени вместе с главными конструкторами мне пришлось принимать почти все атомные подводные лодки. Такая станция от атомохода мало чем отличается. Я дал отрицательную оценку проекта. Почему? АЭС планировали строить несамоходной. Это огромная баржа, плашкоут. Но для ее буксировки пришлось бы организовывать целую операцию - не менее 8-10 мощных мор­ских буксиров. Еще вертолеты и спасательные суда.

Стоять эта баржа должна на «мертвом» якоре. А что делать в случае ядерной аварии? На атомных подлодках действует принцип: командир обязан пожертвовать экипажем, но не подвергать радиоактивному заражению местность. И если беда случилась на базе, а подводный корабль способен экстренно дать ход, инструкция требует от командира немедленно уходить в море и там бороться за живучесть. На плавучих электростанциях таких возможностей не предусмотрено - они стоят на якоре. Я считаю, что они непременно должны быть самоходными. И поскольку речь идет об использовании плавучих АЭС в заполярных районах, их корпуса должны быть прочными настолько, чтобы противостоять мощным льдам. Ничего подобного в проекте не было. В таком виде эти сооружения опасны.

Справка «АН»

Атомные аварии прошлого

1992 г. На атомных судах зафиксировано 12 случаев срабатывания аварийной защиты (АЗ) и 7 случаев экстренного снижения мощности, из них 68% вызваны ошибочными действиями персонала ядерной паропроизводящей установки (ЯППУ).

1993 г. Авария на ледоколе «Россия»: нарушена герметичность трубной системы. Срабатывание АЗ на ЯППУ обоих бортов ледокола «Советский Союз». В реакторном отсеке ледокола «Арктика» зафиксировано превышение содержания радиоактивных газов. 1994 г. Отказ системы дистанционного управления регулятора давления пара на лихтеровозе «Севморпуть». 1995 г. На атомных ледоколах зафиксировано 20 эксплуатационных происшествий. 1996 г. На ледоколе «Арктика» обнаружена газовая неплотность системы, которая в дальнейшем развилась в малую течь. 1997 г. Обнаружено три течи парогенераторов: на атомном ледоколе «Ямал», на ледоколе «Советский Союз» и на ледоколе «Арктика». Из шести срабатываний АЗ реактора пять происходили на ледоколе «Арктика».

Кроме инцидентов на атомных судах гражданского назначения, за сорокалетний период эксплуатации отечественных корабельных атомных энергетических установок, по официальным данным, произошло 7 тяжелых аварий, сопровождавшихся серьезными радиологическими и радиоэкологическими последствиями.

Заметки оптимиста

Проект ПАТЭС ММ имеет, как видим, и очевидные плюсы, и очевидные минусы. Судьба этого источника энергии, по всей видимости, будет зависеть от цен на нефть. Одно дело - если они останутся на уровне 60 долл. за баррель, совсем другое - если упадут до 20 долл.

И еще. Ученые питерского ГНЦ ЦНИИ им. академика Крылова предлагают строить подземные атомные станции (своего рода ПАТЭС2). Подземная АЭС является станцией без риска радиационных катастроф для населения. По расчетам ученых, изготовление оборудования атомных энергоблоков «под ключ» на судостроительных заводах и разработка подземного пространства обеспечивают готовность серийной подземной АЭС к эксплуатации через 3-4 года.