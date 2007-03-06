С кухни погоды потянуло жареным

Человеческий фактор

Ушедший год (не календарный, а гидроклиматический, который начался 1 марта) стал самым теплым в Европе за последние два столетия, т.е. за период инструментальных метео­наблюдений. Декабрь оказался на 6-8oС теплее и много пасмурней обычного. Да и в январе 2007 г. солнце нас не баловало, что стало причиной учащений неврозов, астм, заболеваний у метеозависимых людей.

Уже не первое десятилетие человечество живет в ожидании экологической катастрофы, которую связывают с озоновыми дырами, образующимися под воздействием ультрафиолетовой радиации Солнца. И все же большинство ученых предполагают, что изменение климата связано с увеличившимися выбросами углекислого газа. Рост уровня жизни и массовая пересадка людей в автомобили могут привести к увеличению выбросов углерода к 2010 г. на 40% по сравнению с уровнем 1990 г.

В результате бурного промышленного роста Москва стала самым большим на Русской равнине островом тепла - среднегодовая температура в Москве за последние 70 лет стала более чем на 2oС выше, чем, скажем, в 50 км к западу от нее.

Апокалипсис наступает?

По-настоящему процесс потепления проявился в Арктике. В конце ХIХ - начале ХХ века температура воздуха севернее 60o с.ш. поднялась более чем на 2oС. Это было время таяния ледников, деградации вечной

мерз­лоты, продвижения к северу лесов, благоприятных ледовых условий в арк­тических морях. Северный мор­ской путь превратился в важную транспорт­ную артерию.

Но во второй половине ХХ века началось постепенное похолодание в Арк­тике. Понизилась температура в Кар­ском море. В 1961-1965 гг. ее среднегодовое значение стало на 3oС ниже, чем в 1941-1945 гг. Климат в приатлантической Арктике стал более континентальным, природные условия стали такими же суровыми, как в начале ХIХ века. Но с 70-х гг. наметился очередной перелом в климатическом тренде, начался период нового потепления; тенденция эта сохраняется и сегодня.

Потепление коснулось и южных регионов нашей страны, в частности Черноморского побережья Кавказа, юга Дальнего Востока, Прибайкалья, юга Средней Сибири.

В целом за последние 100 лет уменьшился уровень континентальности климата страны - пошла на убыль годовая амплитуда температур.

Природа диктует свое

На наш взгляд, причина участившихся природно-климатических аномалий - в неустойчивости атмосферной циркуляции, в нарушении процессов саморегуляции в антропогеосфере. По­просту говоря, климат планеты устал - Земля стареет.

Безусловно, кроме антропогенных (то есть связанных с деятельностью человека) есть и естественные причины глобального потепления. В частности, связанные с морскими течениями (Эль-Ниньо в Южном полушарии, Северо-Атлантическим - в Северном). Изучение вклада этих течений привело специалистов к выводу об изменениях механизма атмосферной циркуляции. В частности, это приводит к возрастанию меридиональных (широтных) перемещений циклонов, одним из центров происхождения которых является Северная Атлантика.

Ведь атмосфера Земли находится в постоянно изменчивом состоянии. Неравномерность нагрева экваториальных и полярных регионов, а также суши и океана - главная причина перемещения воздушных масс. Теплый воздух экваториальной зоны устремляется к северу, но под действием вращения Земли (так называемой силы Корриолиса) отклоняется в направлении с запада на восток, создавая так называемый западный перенос циклонов и антициклонов. Поэтому погода на территории России определяется западными ветрами, приносящими насыщенный влагой воздух Атлантики и Средиземноморья.

Существуют так называемые центры действия атмосферы - области с постоянно преобладающими высокими или низкими значениями атмосферного давления.

Исландский и Алеутский минимумы приносят гигантские (до 1000 км и более в поперечнике) вихри с пониженным давлением («внетропические циклоны»). Эти области низкого давления несут плохую погоду, облачность, осадки и высокую влажность воздуха. Летом их появление сопровождается понижением температуры, а зимой они приносят потепление. Частота появления таких циклонов в последние десятилетия возросла, что стало заметно даже в Сибири.

Южные циклоны, насыщенные теплым и влажным воздухом Средиземноморья, особенно сильно влияют на погоду южных и срединных территорий Русской равнины. На севере Русской равнины, в Арктике, возникают зоны повышенного давления - антициклоны, и массы тяжелого холодного воздуха начинают распространяться к югу. В ряде случаев холодный арктический воздух проникает далеко на юг европейской части России и является причиной серьезных неприятностей. Именно такая ситуация сложилась в Москве в новогоднюю ночь 1977-1978 гг., когда температура понизилась до -45oС. Повторилась такая синоптическая ситуация и в феврале 2006 г., когда среднемесячная температура в Москве и области была -13,3oС, что на 5,6oС ниже нормы. Но случаи вторжения таких холодных арктических масс на Русскую равнину становятся все реже, что еще раз и подтвердила нынешняя зима.

Что готовится на «кухне погоды»?

Уменьшение частоты вторжения арк­тических воздушных масс на Русскую равнину связано не только с активизацией широтного (зонального) переноса циклонов из района Северной Атлантики. Есть и другая причина резкого зимнего потепления, более существенная, - это ослабление Арктического (в том числе и Сибирского) зимнего антициклона. А ведь именно он «делает зиму» в Северном полушарии.

Скорее всего, причина этого связана с усиливающимся таянием ледового покрова в Арктике. Норвежские ученые из Института им. Ф. Нан­сена подсчитали, что ледовитость Арктического океана сокращается каждое десятилетие на 5%, и при таких темпах к середине ХХI века на месте Северного полюса будет открытый океан. Причина сокращения ледового покрова - не только в потеплении климата, но и в изменении циркуляции теплого Гольфстрима - главной «печки» Северной Европы. Гольфстрим все более загрязняется теплыми сточными водами, бытовым и промышленным мусором (с Восточного побережья Северной Америки, с Северной Европы).

А ведь там, где проходит Гольфстрим, находится один из центров действия атмосферы - Исландский минимум. Именно здесь формируются циклоны, приносящие нам зимой осадки и тепло. Чем теплее в Северной Атлантике - тем теплее зимой и у нас, в России.

Аргументы ученых

Изменение климата - процесс обратимый

Далеко не все ученые разделяют мнение об антропогенных причинах потепления климата. Член-корреспондент РАН А.П. Капица считает, что изменение климата - процесс циклический и обратимый. Например, во второй половине XVII века в Северной Европе на несколько градусов понизилась среднегодовая температура - это время называют Малым ледниковым периодом. В Англии даже замерзала Темза, и по ней катались на коньках, как и в Голландии (это событие запечатлено на полотнах фламандских живописцев). С тех пор и по сей день идет потепление в этом регионе на 0,5-1oС в столетие. И связано это явление, по мнению Андрея Капицы, с активностью Солнца.

Между прочим, при потеплении нагреваются и воды Мирового океана, а в них растворено 95% углекислого газа планеты. Вот почему при нагреве океана лишь на доли градуса произойдет куда больший выброс углекислоты, чем вследствие деятельности человека.

Будем ли мы управлять климатом?



В городе дождь не нужен. А снег не нужен тем более. Там от них одни убытки. По расчетам независимых экспертов, уборка 1 кг снега обходится крупному мегаполису в 22 рубля (закупка и ремонт тяжелой техники, бензин, химикаты, зар­платы, накладные расходы). Поэтому хорошо, если бы снег выпадал только за пределами городов и на горнолыжных курортах. Но для этого нужно научиться управлять даже не погодой, но - климатом. Выгоды это сулит неисчислимые.

Возможно, кому-то цифра в 22 рубля за килограмм снега покажется слишком преувеличенной. Что ж, точных подсчетов действительно не существует: уборка снега, уборка мусора и строительство - самые труднопроверяемые и потому самые криминогенные области человеческой деятельности. Причем не только в отстающей России, но и на передовом Западе. Тем не менее известно, например, что одна только малонаселенная Канада тратит на расчистку дорог от снега больше 50 000 000 долл. в год. Известно также, что, если бы среднегодовая температура в России была всего на 1oС выше, это сэкономило бы нашей стране 100 миллионов тонн условного топлива в год (т.у.т.) Одна тонна у.т. стоит около 250 долл. Умножьте сами. И это экономия за один только год! А за век?.. Подсчитано, что потепление всего на градус за сто лет сэкономит стране на отопление такое количество топлива, которое практически равно всем сегодняшним нефтяным запасам России!

Есть за что бороться, согласитесь. А если нам удастся повысить среднегодовую температуру страны на пару градусов, вечная мерзлота отступит на 200 км к северу, освободив для жизни территорию, равную двум Франциям. Ведь сейчас две трети территории России - это непригодная для жизни вечная мерзлота, где невозможно всерьез что-то строить, тянуть дороги... Да и для сельского хозяй­ства прибыток будет большой: при таком казалось бы, незначительном потеплении климата виноград будет вызревать под Орлом. «Орлов­ские вина» - каково?

Из-за таяния так называемых льдов в Северном ледовитом океане станет круглогодично проходимым знаменитый Северный морской путь. А это значит, что весь поток грузов между Европой и Азией, который сейчас идет через Суэцкий канал, пойдет через Россию: путь от Лондона до Иокогамы через Суэц - 21 000 км, а по Севморпути - всего 14 000 км. Как говорится, почувствуйте разницу! Соответственно, все денежки, которые сейчас получает за транзит по Суэцу Египет, будем получать мы.

Аргумент специалиста

Ведущий климатолог России, профессор Владимир КЛИМЕНКО:

- То самое потепление, «о котором так долго говорили большевики», случится и так! Я имею в виду глобальное потепление. Причем, что интересно, в России потепление происходит быстрее, чем в среднем по «шарику»: среднемировое повышение температуры на 1oС для России оборачивается повышением на 2-3oС из-за особенностей климатической системы. России это сулит необыкновенные преимущества. Мы буквально идем к золотому веку.

Справка «АН»

Потерянный рай

Все мировые цивилизации зародились там, где проходит среднегодовая изотерма, равная 20oС - Египет, Месопотамия, долина Инда, Южный Китай, места великих американских цивилизаций. Для человека температура в 20 градусов наиболее комфортна. Специалистами по эргономике установлено, что с повышением температуры на каждый градус производительность труда падает на 4%, а при 28oС она уменьшается практически вдвое. Возможно, именно из-за холодов и, в особенности, малой инсоляции (редко солнышко показывается) в северных странах так велик уровень самоубийств. Ничего не поделаешь, мы - южный вид.





