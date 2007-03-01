Сломать мужика легче, чем кажется
№ 9(43) от 01.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]
- Почему слабеют мужчины?
- Да потому, что мужская половая функция как система не менее сложна, чем женская. И к тому же по сравнению с женской так же, если не более, чувствительна к агрессивной атаке внешней среды. Вообще мы слишком долго жили в заблуждении, что репродуктивная функция мужчин - это очень крепкий и безупречно отлаженный механизм, который вывести из равновесия практически невозможно.
- А на самом деле?
- Среди веществ, оказывающих влияние практически на все показатели репродуктивного здоровья, ведущее место занимают стойкие органические загрязнители, являющиеся псевдоэстрогенами (аналоги половых гормонов). Этот класс веществ, куда входят хлорорганические пестициды, и в первую очередь ДДТ, полихлорированные бифенилы и диоксины. У мужчин они предпочитают аккумулироваться в семенной жидкости. И поэтому ранимость всей половой системы намного возрастает. Воздействие токсических стойких органических загрязнителей имеет свое влияние не только во взрослом, но и в детском, а также подростковом возрастах. Что касается остального, то на каждом этапе жизни мальчика, юноши, мужчины его подстерегают ловушки, которые могут кардинально повлиять на его здоровье.
- Какие же?
- Самая большая группа нарушений - это врожденные расстройства. Чаще всего в детстве мальчика подстерегает крипторхизм (неопущение яичка). Сейчас мы даем настоятельные рекомендации мамам: ребенок должен быть прооперирован по этому поводу до двух лет! Не тяните с операцией!
Проведение хирургической коррекции в более позднем возрасте может привести к развитию орхипатии, т.е. снижению в дальнейшем функции сперматогенеза и стероидогенеза (продукции мужских половых гормонов). Что, естественно, может отразиться на репродуктивном здоровье пациента. В подростковом возрасте наиболее часто к специалистам обращаются с проблемой варикозно расширенных вен гроздьевидного сплетения левого яичка, т.е. варикоцеле. Данная патология сопровождается нарушением оттока венозной крови. При этом в запущенных случаях нарушение фертильности (фертильность -
способность иметь собственных детей) у данных пациентов может составлять, по данным Всемирной организации здравоохранения, до 40%. В связи с этим своевременно проведенные диагностика и хирургическая коррекция позволят избежать грозного осложнения данного заболевания.
Затем, в подростковом возрасте - инфекционный паротит, или свинка. Этому вирусу вполне под силу сделать мужчину бесплодным. Мальчик должен быть под наблюдением врача, пройти курс лекарственной терапии. Наконец лет в пятнадцать просыпаются яички (а ведь они спали самым настоящим образом, как спят медведи в берлоге). Начинает вырабатываться тестостерон, подросток становится гиперсексуальным. Вступает, не особенно думая о возможных последствиях, в половые отношения и часто подхватывает инфекционные заболевания. При этом ни в коем случае нельзя оттягивать визит к специалисту и заниматься самолечением, так как переход воспалительного процесса в хронику зачастую приводит к бесплодию. Мужчин подстерегают семеномы (опухоли), гипогинадизм (это заболевание, которое сопровождается дефицитом мужского полового гормона и ведет к нарушению сперматогенеза, нарушению потенции и эректильной дисфункции) и т.д. Молодеет и «старая» аденома.
- А когда мужчины идут именно к андрологу?
- Чаще всего, когда брак бесплодный. Но бесплодие - понятие собирательное. Причин много. Как правило, при возникновении проблем в сексуальной сфере сценарий раз вития событий у всех мужчин примерно одинаков. Мужчина на первых этапах заболевания считает его временным, являющимся следствием усталости, отсутствием настроения и т.д. Большинство предпринимают попытку «поправить положение» с помощью «волшебных таблеток». В лучшем случае это не приводит к желаемому результату, а на практике зачастую усугубляет положение, т.к. многие препараты-стимуляторы имеют множество противопоказаний и побочных явлений. И только после всего этого, упустив драгоценное время и потратив деньги, пациент обращается к врачу.
- Когда брак считается бесплодным?
- Если в течение двух лет при нормальной половой жизни без применения контрацептивов не происходит зачатия (по некоторым данным - в течение года). Существует приказ МЗ: обследование на предмет бесплодия производится одновременно и мужчины, и женщины. Необходим анализ спермы мужа. И только потом начинается исследование репродуктивной функции женщины.
Помимо этого обращаются, когда возникают проблемы с потенцией или выявляется другая дисфункция. Что касается анализа спермы, то помимо количества сперматозоидов, их активности существует целый ряд очень важных показателей, напрямую влияющих на способность воспроизводства. К огромному сожалению, количество спермограмм, соответствующих нормативным оценкам, в последние годы становится все меньше и меньше...
- Что бы вы рекомендовали родным и близким, самому молодому человеку для сохранения мужского здоровья?
- Вести здоровый образ жизни. Этот затертый термин, который мы часто употребляем, понимаем, что это значит, но... в жизни его никак не применяем. Это комплекс: здоровое питание, сон, занятия физкультурой и спортом. Употребление в пищу чрезмерного количества острых, соленых блюд, появление зависимости от алкогольных напитков и никотина резко повышают риск получить проблемы со стороны половой сферы. Отдельные пожелания для любителей бани и жарких стран: после бани, сауны обязательно нужно перейти к холодным водным процедурам. На солнце лучше не жариться. Мужскому организму более полезен умеренный температурный режим. Сперматозоиды при «подогреве» погибают. Недаром мужские гонады находятся в мошонке, температурный режим в которой на 3-4 градуса ниже температуры тела человека. Негативно отражается на половой функции мужчин гиподинамия - длительное пребывание за рулем, сидячая, неподвижная работа. Наиболее благоприятными видами спорта являются динамичные, игровые, приводящие к активизации кровотока области тазового дна. Полезными являются плавание, лыжи, легкоатлетические виды спорта. Достаточно вредное воздействие на половую сферу имеет длительное половое воздержание. Ведение регулярной половой жизни способствует не только поддержанию репродуктивной функции, но и повышению психоэмоционального состояния мужчин.
- В чем заключается лечение у андролога?
- Прежде чем назначать какую-либо терапию, необходимо провести тщательный и максимально информативный диагностический анализ для постановки точного диагноза и проводить терапию, направленную на непосредственную причину заболевания, а не ее последствия. При выявлении патологии, связанной с нарушением стероидогенеза (гормонопродукции), проводится индивидуальный подбор медикаментозной терапии. При выявлении патологии, связанной с нарушением формирования половых органов, проводится хирургическая коррекция данной патологии, не говоря уже о косметической хирургии репродуктивных органов. Но здесь много сложностей.
Советы профессора
В чем сила, брат?
Нарушения репродуктивной функции зачастую ведут своими корнями в детство, поэтому с первых дней и месяцев жизни необходимо обращать внимание на состояние наружных половых органов мальчиков. При обнаружении каких-либо изменений безотлагательно обращайтесь к специалисту - уроандрологу.
Профилактические осмотры необходимо проводить ежегодно у специалиста.
Молодым людям, подросткам - не скрывать появившиеся проблемы, не стесняясь советоваться с родителями или самим обращаться к врачу, советы «в подворотне» до добра не доведут. Вовремя диагностированное и пролеченное заболевание - залог в дальнейшем нормальной здоровой жизни.
Взрослым мужчинам - ведение здорового образа жизни, соблюдение культуры и гигиены половых отношений является основой благополучия для нормального продолжения рода.
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