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Сломать мужика легче, чем кажется

№ 9(43) от 01.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Сломать мужика легче, чем кажется

 

  - Почему слабеют мужчины?

 - Да потому, что мужская половая функция как система не менее сложна, чем женская. И к тому же по сравнению с женской так же, если не более, чувствительна к агрессивной атаке внешней среды. Вообще мы слишком долго жили в заблуждении, что репродуктивная функция мужчин - это очень крепкий и безупречно отлаженный механизм, который вывести из равновесия практически невозможно.

 - А на самом деле?

 - Среди веществ, оказывающих влияние практически на все показатели репродуктивного здоровья, ведущее место занимают стойкие органические загрязнители, являющиеся псевдоэстрогенами (аналоги половых гормонов). Этот класс веществ, куда входят хлорорганические пестициды, и в первую очередь ДДТ, полихлорированные бифенилы и диоксины. У мужчин они предпочитают аккумулироваться в семенной жидкости. И поэтому ранимость всей половой системы намного возрастает. Воздействие токсических стойких органических загрязнителей имеет свое влияние не только во взрослом, но и в детском, а также подростковом возрастах. Что касается остального, то на каждом этапе жизни мальчика, юноши, мужчины его подстерегают ловушки, которые могут кардинально повлиять на его здоровье.

 - Какие же?

 - Самая большая группа нарушений - это врожденные расстройст­ва. Чаще всего в детстве мальчика подстерегает крипторхизм (неопущение яичка). Сейчас мы даем настоятельные рекомендации мамам: ребенок должен быть прооперирован по этому поводу до двух лет! Не тяните с операцией!

 Проведение хирургической коррекции в более позднем возрасте может привести к развитию орхипатии, т.е. снижению в дальнейшем функ­ции сперматогенеза и стероидогенеза (продукции мужских половых гормонов). Что, естест­венно, может отразиться на репродуктивном здоровье пациента. В подростковом возрасте наиболее часто к специалистам обращаются с проб­лемой варикозно расширенных вен гроздьевидного сплетения левого яичка, т.е. варикоцеле. Данная патология сопровождается нарушением оттока венозной крови. При этом в запущенных случаях нарушение фертильности (фертильность -
способность иметь собственных детей) у данных пациентов может составлять, по данным Всемирной организации здравоохранения, до 40%. В связи с этим своевременно проведенные диагностика и хирургическая коррекция позволят избежать грозного осложнения данного заболевания.

 Затем, в подростковом возрасте - инфекционный паротит, или свинка. Этому вирусу вполне под силу сделать мужчину бесплодным. Мальчик должен быть под наблюдением врача, пройти курс лекарст­венной терапии. Наконец лет в пятнадцать просыпаются яички (а ведь они спали самым настоящим образом, как спят медведи в берлоге). Начинает вырабатываться тестостерон, подросток становится гиперсексуальным. Вступает, не особенно думая о возможных последствиях, в половые отношения и часто подхватывает инфекционные заболевания. При этом ни в коем случае нельзя оттягивать визит к специалисту и заниматься самолечением, так как переход воспалительного процесса в хронику зачастую приводит к бесплодию. Мужчин подстерегают семеномы (опухоли), гипогинадизм (это заболевание, которое сопровождается дефицитом мужского полового гормона и ведет к нарушению сперматогенеза, нарушению потенции и эректильной дисфункции) и т.д. Молодеет и «старая» аденома.

 - А когда мужчины идут именно к андрологу?

 - Чаще всего, когда брак бесплодный. Но бесплодие - понятие собирательное. Причин много. Как правило, при возникновении проблем в сексуальной сфере сценарий раз вития событий у всех мужчин примерно одинаков. Мужчина на первых этапах заболевания считает его временным, являющимся следствием усталости, отсутствием настроения и т.д. Большинство предпринимают попытку «поправить положение» с помощью «волшебных таблеток». В лучшем случае это не приводит к желаемому результату, а на практике зачастую усугубляет положение, т.к. многие препараты-стимуляторы имеют множество противопоказаний и побочных явлений. И только после всего этого, упустив драгоценное время и потратив деньги, пациент обращается к врачу.

 - Когда брак считается бесплодным?

 - Если в течение двух лет при нормальной половой жизни без применения контрацептивов не происходит зачатия (по некоторым данным - в течение года). Существует приказ МЗ: обследование на предмет бесплодия производится одновременно и мужчины, и женщины. Необходим анализ спермы мужа. И только потом начинается исследование репродуктивной функции женщины.

 Помимо этого обращаются, когда возникают проблемы с потенцией или выявляется другая дисфункция. Что касается анализа спермы, то помимо количества сперматозоидов, их активности существует целый ряд очень важных показателей, напрямую влияющих на способность воспроизводст­ва. К огромному сожалению, количество спермограмм, соответствующих нормативным оценкам, в последние годы становится все меньше и меньше...

 - Что бы вы рекомендовали родным и близким, самому молодому человеку для сохранения мужского здоровья?

 - Вести здоровый образ жизни. Этот затертый термин, который мы часто употребляем, понимаем, что это значит, но... в жизни его никак не применяем. Это комплекс: здоровое питание, сон, занятия физкультурой и спортом. Употребление в пищу чрезмерного количества острых, соленых блюд, появление зависимости от алкогольных напитков и никотина резко повышают риск получить проблемы со стороны половой сферы. Отдельные пожелания для любителей бани и жарких стран: после бани, сауны обязательно нужно перейти к холодным водным процедурам. На солн­це лучше не жариться. Мужскому организму более полезен умеренный температурный режим. Сперматозоиды при «подогреве» погибают. Недаром мужские гонады находятся в мошонке, температурный режим в которой на 3-4 градуса ниже температуры тела человека. Негативно отражается на половой функ­ции мужчин гиподинамия - длительное пребывание за рулем, сидячая, неподвижная работа. Наиболее благоприятными видами спорта являются динамичные, игровые, приводящие к активизации кровотока области тазового дна. Полезными являются плавание, лыжи, легкоатлетические виды спорта. Достаточно вредное воздействие на половую сферу имеет длительное половое воздержание. Ведение регулярной половой жизни способст­вует не только поддержанию репродуктивной функции, но и повышению психоэмоционального состояния мужчин.

 - В чем заключается лечение у андролога?

 - Прежде чем назначать какую-либо терапию, необходимо провести тщательный и максимально информативный диагностический анализ для постановки точного диагноза и проводить терапию, направленную на непосредственную причину заболевания, а не ее последствия. При выявлении патологии, связанной с нарушением стероидогенеза (гормонопродукции), проводится индивидуальный подбор медикаментозной терапии. При выявлении патологии, связанной с нарушением формирования половых органов, проводится хирургическая коррекция данной патологии, не говоря уже о косметической хирургии ре­продуктивных органов. Но здесь много сложностей.

Советы профессора

В чем сила, брат?

 Нарушения репродуктивной функции зачастую ведут своими корнями в детство, поэтому с первых дней и месяцев жизни необходимо обращать внимание на состояние наружных половых органов мальчиков. При обнаружении каких-либо изменений безотлагательно обращайтесь к специалисту - уроанд­рологу.

 Профилактические осмотры необходимо проводить ежегодно у специалиста.

 Молодым людям, подросткам - не скрывать появившиеся проблемы, не стесняясь советоваться с родителями или самим обращаться к врачу, советы «в подворотне» до добра не доведут. Вовремя диагностированное и пролеченное заболевание - залог в дальнейшем нормальной здоровой жизни.

Взрослым мужчинам - ведение здорового образа жизни, соблюдение культуры и гигиены половых отношений является основой благополучия для нормального продолжения рода.

 

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