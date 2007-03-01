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Слабеющая функция защитников Отечества

Рост российских юношей достиг уровня 1935 года

№ 9(43) от 01.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Слабеющая функция защитников Отечества
Хорошо «расслабился»!

 

 

 Врачи-педиатры давно бьют во все барабаны и трубят во все трубы: здоровых детей практически нет, так откуда же взяться здоровым мужчинам? По данным Всероссийской диспансеризации детей и подростков, только 5% выпускников могут считаться здоровыми на момент окончания среднего учебного заведения. Где же происходит потеря здоровья?

Детское питание

 Будущие защитники родины - недокормлены. 25% подростков элементарно недоедают. И как результат - 18-летние меньше весят, чем их сверстники 20 лет назад. Но даже там, где вроде бы с массой тела формально все в порядке, по данным ученых, масса образуется не за счет мышц, а за счет жира. Мальчишки стремительно толстеют, даже быстрее, чем девочки. Все дело в структуре питания: вес легко набирается с помощью картошки и макарон, а также чипсов и прочей быстрой, очень калорийной, но совершенно не годной для растущего организма еды. Федеральный бюджет готов взять на себя переоборудование школьных столовых, но за питание не отвечает. Все находится на откупе у муниципалов, которые не в состоянии оплатить питание ребенка, а у родителей денег тоже нет. Плохое питание - самый главный фактор нездоровья. В структуре заболеваний болезни от недостатка питания занимают первое место: это болезни опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта.

Загрузить «под завязку»

 Еще один фактор риска - непомерная учебная нагрузка. Рабочая неделя ребенка составляет в обычной школе 39-46 часов. Во всевозможных лицеях и гимназиях и того больше. В то время как у взрослых - по закону всего 40. «Загрузить под завязку», чтобы некогда было «безобразиями заниматься», - вот принцип, которым руководствуются семья и школа. Но принцип не действует. Перегруженный «организм» требует расслабления и - находит-таки возможность и пивка попить, и сигаретку выкурить. Словом, снять стресс. В городе все чаще для этого используют наркотики. На селе по старинке - алкоголь. Согласно опросам, к 17 годам почти 30% ребят такой вид «расслабления» откровенно нравится. Ну а к армии привычки становятся все более устойчивыми. В этом тоже одна из причин армейских трагедий.

Про «козла» давно забыли

 Единственный контраргумент, который как-то мог сгладить и уравновесить положение, - правильная организация физического воспитания. Но... любовь к физкультуре обычно начисто пропадает у подро­стков уже к пятому классу. Да и как же ей не пропасть! Уроки физкультуры первыми заменяют в угоду любым другим. Но чаще и заменять не нужно - их просто нет в расписании. По статистике, 70% детей вообще не занимаются никакой формой физкультуры. Только 13% детей посещают школьные спортивные секции. И 15% решают эти вопросы самостоятельно. Сказывается нехватка профессиональных учителей (их только 43%). Госкомспорт вроде бы хочет взять под свое крыло «физру». Но врачи от этого не в восторге. Если в школу придут разрядники и спортсмены, то, скорее всего, прогнозируют ученые, дело закончится окончательным и бесповоротным разрушением всей системы физподготовки. Спортсмены не обладают знаниями возрастной физиологии и анатомии, необходимыми для учителя физкультуры. Они начинают натаскивать (тренировать) перспективных ребят, оставляя большинство в полном простое. Отсутствие необходимой физической нагрузки, физической культуры вылилось во вполне конкретные цифры: сила сжатия правой кисти у молодого человека на 10 кг меньше, чем у его сверстника каких-нибудь 10 лет назад. Уменьшился и объем легких.

Аргументы нацпроекта

В рамках ХI Всероссийского конгресса педиатров, где, собственно, и были обозначены проблемы, касающиеся здоровья мальчиков и юношей, врачи горько сетовали: «Мы, конечно, знали, что государству не до здоровья подрастающего поколения. Но все-таки не предполагали, что до такой степени...»

Свои предложения по формированию и сбережению здоровья молодого поколения они передадут в правительство уже весной. Надеются, что и в Национальный проект «Здоровье» будут внесены изменения и отпущены средства на здоровье детей и подростков. Изменится вся система первичной помощи детям, и будут внесены коррективы в подготовку врачей-педиатров. Врачи также настаивают на принятии Закона «Об охране здоровья детей в Российской Федерации».

Время акселератов прошло 

  Ученые Института возрастной физиологии Российской академии образования констатируют: по уровню здоровья и параметров призывника мы находимся в... 1935 году. Нынешние 18-летние ничуть не крепче родившихся в период революции и Гражданской войны. Ученые гадают, куда делись акселераты, куда исчезла сама акселерация? «Видимо, она закончилась, а мы так и не поняли, что же это было», - признают специалисты. Причем подобный процесс одновременно произошел и в развитых странах Европы. Биологический возраст определяют по половому созреванию, а вот психоэмоциональных критериев биологической зрелости нет. Между тем уже 15% 18-летних отстают в половом развитии. А педиатры прямо указывают - если 50% юношей в возрасте до 18 лет не лечить, то в дальнейшем они не смогут иметь детей.

 По наблюдениям военных медиков, значительно увеличилось количество призывников, страдающих расстройством личности и просто умственно отсталых.
В структуре заболеваний психические расстройства вышли на второе место (16-17%). Если так и дальше пойдет, то скоро в армии будут одни дебилы. А пока более 20 тысяч ребят, тех, кому не удалось отвертеться от призыва, армия вынужденно докармливает и откармливает.

 «В течение первых трех месяцев службы они просто набирают, «наедают» вес. Офицеры в недоумении: вместо обучения призывника - «санаторий». Государство тратит на это 100 млн. рублей в год», - констатирует заместитель председателя Центральной военно-врачебной комиссии Василий Ядчук.

Что касается психосоциального развития, то и здесь полным-полно провалов. Главный - к 18 годам у юношей не сформирован механизм стрессоустойчивости. Наоборот - они повышенно конфликт­ны. Причем это тенденция общеевропейская. Более того, именно 18-летние создают критические ситуации в армии, так как среди них 10% - психопаты.

Аргументы военных

 Ученые предупреждают: в возрасте 15 лет около 83% современных юношей имеют так называемый акцентуированный тип личности, то есть дисгармоничность развития характера. Это, что называется, со временем пройдет, когда юноша повзрослеет. Как правило, это происходит к 19 годам. Именно в 19 лет у юношей ВДРУГ происходит прыжок во взрослость. И к 20 годам им вполне можно доверить защиту Отечества. Поэтому военные вообще предпочли бы на призывных пунктах 20-летних...

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