Европа получит иски от России

-История с собственностью кажется совсем запутанной: СССР в свое время стал правопреемником царской России...

- Да, но надо отдать должное большевикам, правовые вопросы они отработали четко.

По-настоящему наша страна столкнулись с проблемами зарубежной собственности все же после развала СССР. Свои права заявили сразу 15 «осколков» советской «империи». И целых 15 лет шли всевозможные юридические споры о том, кто вообще имеет право на наследство Совет­ского Союза.

Профессор Дипломатической академии при МИД РФ В.Г. Сироткин (ныне покойный) и английское частное агентство «Pinkerton» оценили стоимость россий­ской зарубежной собственности в 400 млрд. долларов США. Эта цифра основана на документах, хотя следует оговориться, что туда входит и часть спорного имущества.

- Вы считаете, что правопреемник у СССР один - Россия?

- Все «отплывшие» республики убедились, что Россия берет на себя все долги СССР. Из этого логично вытекало то, что и активы СССР, которые остались за рубежом, должны достаться нашей стране.

Логично-то логично, но буквально через год-два стало ясно, что это схема так и не заработала. И Россия начала заключать двусторонние договоры с каждой из бывших советских республик - нынешними участ­никами СНГ. Они признавали, что Россия берет на себя долги СССР, и одновременно переставали претендовать на собственность Советского Союза за рубежом. Этот процесс оказался сложным и занял полтора десятилетия. В разных странах ведь разное отношение к России. В результате где-то мы вступали в свои права частично, где-то вступаем только сейчас...

Но все это время мы «гасили» советские долги. Решающий перелом произошел после выплаты долгов Парижскому клубу. С этого момента кроме юридического у нас появилось еще и моральное право говорить о советской собственности за рубежом как о российской.

- Но вопросы все равно остались?

- Грузия и Украина не ратифицировали упомянутые двусторонние соглашения. Эти страны распространили заявление о том, что проблемы с собственностью бывшего СССР у них с Россией не решены. Возникла неопределенность, которая и сегодня де-юре мешает России приступить к управлению своей собственностью за рубежом. Но проблема решаема: ведь право на собственность во всем мире - священно. И так как по поводу каждого объекта, на который претендует Россия, есть документальные подтверждения, то разбираться со всеми спорными моментами будут не политики. А только суд.

Главное - выиграли время. За 15 лет мы заплатили долги, оформили документы и договоры, разобрались во взаимоотношениях. Теперь можем громко заявить, что, во-первых, хотим вернуться к вопросам, которые касаются нашей собственности за рубежами бывшего СССР. Во-вторых - за рубежами сегодняшней России.

В СНГ тоже существует много объектов, права на которые сегодня может предъявить Россия. Главным образом речь идет о называемой сегодня «федеральной» советской собственности. Когда-то она была для республиканских властей неподвластна и недосягаема...

Кроме того, «собственность» - это не только здания, территория, участок земли. Самый главный пласт - ценные бумаги, активы и даже живые деньги.

Или, скажем, у СССР по всему миру была масса внешнеторговых структур. Например, Минрыбхоз СССР никогда не был Минрыбхозом Украины. А где те объекты, которые были за ним закреплены, - корабли, флот? Все это ушло. Но права на все представительства, которые остались за рубежом: квартиры, офисы, резиденции и так далее - у кого они должны находиться? Конечно, у России.

- А есть ли в этой ситуации особые «пласты», о которых мы даже не догадываемся?

- Гигантский пласт - имущество, доставшееся СССР после Второй мировой войны. Ее итоги были подведены четырехсторонним соглашением между Францией, Великобританией, США и СССР в Потсдаме. Страны-победительницы определились с зонами влияния и правовым режимом на их территориях. В соглашении было четко указано, что все, принадлежавшее нацизму, конфискуется.

А теперь скажите мне: можно ли представить в Германии хотя бы деревушку, в которой бы не было преступных нацистских организаций - своего гестапо или ячеек партии? Все это должно было быть конфисковано в пользу соответствующей зоны оккупации.

В послевоенной Германии было введено военно-админист­ративное командование. Предста­вителем совет­ского государст­ва был военный комендант. И разумеется, такие объекты, как личное имущество Гимлера, Гейдриха, Бормана или Геринга, - все это было конфисковано. Наверное, это было не самое худшее имущество.

Кроме того, нарком внеш­ней торговли Анастас Иванович Микоян, очень мудро оценив ситуацию, выкупал многие объекты в пользу СССР у их владельцев. Используя для этого конфискованные у Германиирейхсмарки. Юридически это был блестящий шаг. Документы, подтверждающие факт покупки недвижимости, по сей день хранятся в наших архивах - Управления делами Президента и МИДа. Оспорить эти договора сегодня не сможет никто.

- Какие конкретно структуры должны вступить в право собст­венности за рубежом?

- В 2000 году были подписаны соответствующие указы Президента России. По ним у нас может быть два собственника, представляющих государст­венные интересы за рубежом: МИД и Управление делами президента. Под эгидой Управления делами президента был создан ФГУП «Госзагрансобственность», которому была передана часть имущества. В частности, зарубежное имущество всех бывших министерств СССР.

Имеющийся комплект договоров и соглашений позволяет России создать соответствующие прецеденты. Сегодня мы можем предъявить свои права на конкретные участки и земельные угодья, здания и объекты в Европе - в Польше, Венгрии, Чехии, Словакии (то есть не только и не столько на объекты, находящиеся на территории Германии). Но для полного прояснения ситуации нужен окончательный реестр всего нашего зарубежного имущества.

По моему мнению, пришел час, когда обо всем этом пора говорить публично и открыто. Нам, россиянам, надо наконец-то начать уважать себя. Как говорится, на чужое не претендуем, но свое не отдадим. То, что принадлежит нам по праву, - должно быть нашим. С этого начинается путь к уважению и признанию в мире.

Главный аргумент

Из выступления Президента России Владимира Путина на конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 года в Мюнхене:

«...Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того, отдель­ные нормы, да, по сути, чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере - и навязывается другим государствам. Кому это понравится?

В международных делах все чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, исходя из так называемой политической целесообразности, основанной на текущей политической конъюнктуре...

...Россия - страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. Вместе с тем мы хорошо видим, как изменился мир, реалистично оцениваем свои собственные возможности и свой собственный потенциал».

Возьмется ли НАТО решать имущественые споры?

Главная политическая интрига сюжета о зарубежной россий­ской собственности в том, что при решении имущественных вопросов Россия, как когда-то СССР, более не опирается и не рассчитывает на свое военное присутствие. А публично и открыто призывает все государст­ва и их правительства следовать и подчиняться нормам и прин­ципам международного права.

Это существенно отличает позицию России от многих и многих стран Европы. Например, прибалтийские республики, Венгрия, Чехия, Польша, Украина и даже наименее «европейская» из всех - Грузия, словно подчиняясь какой-то неведомой силе, мгновенно устремились под эгиду военного блока НАТО. Для чего же нужна такая спешка? Уж не для решения ли возможных имущественных споров и проб­лем по поводу российской зарубежной собственности? Как говорится, «чует Васька, чье мясо ест». Видимо, не хотят цивилизованные европейцы решать имущественные проблемы в суде. Знают, что проиграют.

Постсоветский беспредел

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги

Что же на практике происходило с современными российскими зарубежными активами? Объективные политические неудачи М. Горбачева и Э. Шеварднадзе умножились на безынициативность российского правительства в отношении конкретных вопросов управления загрансобственностью.

В итоге жесткая позиция Германии на переговорах с Россией по проблеме долга бывшего СССР бывшей ГДР привела к тому, что задолженность СССР в пользу ГДР трансформировалась из 6,4 ­млрд. переводных рублей (так называлась денежная единица, принятая для взаиморасчетов стран СЭВ) в 15 млрд. марок ФРГ. Просто немцы настояли на курсе: один переводной рубль за 2,34 марки ФРГ.

Тем не менее газ и нефть у России немцы забирали по стабильно низким ценам.

Не лучше выглядела и последующая работа экономических «реформаторов». Деятельность правительства Виктора Черномырдина - это «особая» тема по отношению к российским активам и национальному достоянию. Щедро выплатив 400 млн. долларов США французским держателям «золотых» облигаций индустриального займа царской России, правительственные чиновники даже не потребовали подтверждения подлинности этих бумаг. Хотя из 400 тыс. претендентов - держателей царских акций на деле менее 10% имели право на получение компенсаций.

А вот французское правительство, демонстрируя государственный подход, заморозило эти деньги на специальных счетах до выяснения подлинного количества потомков. И предложило претендентам самим доказать правомочность своих притязаний.

Видимо, после этого Виктору Черномырдину предложили исправиться и заняться обеспечением добрых отношений с Украиной.

Собственность в поисках хозяина



Недвижимость России за рубежом накапливалась веками. Ее основу составляют здания и участки (представительские резиденции и жилые дома) дипломатических и торговых представительств, предприятий с российским капиталом, военные объекты, собственность русской церкви и граждан, которые передали ее при жизни или по завещанию. После Второй мировой войны в этот список был дополнен имуществом, полученным по репарации. Кроме того, в состав зарубежного имущества входят объекты культурного достояния государства и архивы, не предназначенные для продажи.

Еще в 2002 году в Европе правопреемником СССР Россию признали только 5 стран: Болгария, Венгрия, Исландия, Финляндия и Швеция.

В 90-х годах, когда Министерство государственного имущества России было одним из главных владельцев зарубежной собственности, его специалисты насчитали 2559 объектов общей площадью около 2 млн. кв. м и балансовой стоимостью в 2,667 млрд. долларов США на территории 120 государств.

По данным специалистов, совсем недавно, еще в 1998 году, все эти 2559 объектов признавались бесхозными. Это были торгпредства и их инфраструктура, офисы и квартиры «Интуриста», «Морфлота» СССР, «Совэкспортфильма».

Иное дело - дипломатическая собственность МИД, по отношению к ней особых проблем у России не возникало. Это 231 совзагранучреждение: 133 посольства, 92 консульских учреждения и 6 представительств при международных организациях.

Счетная палата РФ определила стоимость российской зарубежной собственности в 300 млрд. долл. Аналитики полагают: практически весь внеш­ний долг нашей страны может быть обеспечен тем российским имуществом, которое сегодня находится за границей. Руководитель Совета по материальным и культурным ценностям России за рубежом профессор академии при МИД РФ Владлен Сироткин прямо указывал на возможность реализации Россией подобного экономического сценария.

К тому же нынешняя загрансобственность - это далеко не последние российские авуары. Историю про неудачные покупки оружия царским правительством в 1914-1917 годах знают многие. Тогда две трети золотого запаса России было переправлено в Японию, США, Канаду, Англию и Францию. Золото везли через Сибирь и Дальний Восток, а затем отправляли на военных кораблях.

По оценкам экспертов, эти страны-поставщики выполнили свои обязательства не более чем на 20%. Но возврата золота не последовало.

Только из Англии мы можем получить около 50 млрд. долларов. Ведь только с начала Первой мировой войны туда было вывезено золота, по разным подсчетам, более чем на 4 млрд. долларов. Средства размещали на счетах Банка Англии и старейшего банка «Бэрингс».

Кроме того, на счетах в Америке в свое время находилось до 80 млн. долларов, перевод которых был санкционирован Временным правительством.

Все это имущество может и должно быть востребовано Россией.

Европейцы жгут архивы

Цифры, свидетельст­вующие о размерах российской зарубежной собственности, безусловно, впечатляют. Еще больше впечатляет и масштаб бюро­кратических процедур, принятых в ряде стран для фиксации прав и возможности пользования имуществом. Если опустить многотрудные поиски собственности, то все начинается со взятия собственности на учет. Затем следует этап установления правопреемства. При положительном решении реализуется процедура оформления прав, оценка и внесение в единый реестр.

Но ситуацию с имуществом внутри России определяли и определяют существенные правовые пробелы законодательства. Так, ни в Граждан­ском кодексе РФ, ни в каком ином федеральном законе до сих пор нет ясного и четкого механизма управления зарубежной собственностью.

При этом поражает то, что никакого «публичного» шума по поводу скандальной неурегулированности вопросов с российской зарубежной собст­венностью от «генеральных отечественных собственников» - олигархов и маститых правительственных чиновников - до сих пор не слышно.

Единственной, кто отважился на открытую и публичную борьбу, была... Русская православная церковь (РПЦ). В 1995 году на парламентских слушаниях, посвященных зарубежной собственности, РПЦ довольно четко и внятно обозначила свою позицию по отношению к спорному церковному имуществу. По данным Священного синода РПЦ, серьезные проблемы с имуществом Московского патриархата в середине 90-х возникли в Эстонии, Израиле и Германии.

Минули годы. И деятельность Русской православной церкви по систематизации и справедливому оформлению прав собственности во многом увенчалась заслуженным успехом. Став примером бережного и рачительного отношения к своему имуществу и достоянию.

Чего, увы, пока нельзя сказать про иные сферы общественной жизни России. Скорее, наоборот, в этой области обозначились новые проблемы.

Так, летом 1992 года в г. Потсдаме сгорело здание федерального имущественного ведомства, с многотысячной подборкой документов. Основу сгоревших бумаг составляли материалы, подтверждающие имущественные права России на зарубежную недвижимость.

Весной 1993 года выгорела часть документов Центрального земельного архива в г. Барби. Погибли весьма ценные архивные материалы, также многое было повреждено во время тушения.

Подобные факты подтверждают мнение о том, что кто-то активно и целенаправленно готовится к российским имущест­венным претензиям. Готовится не допустить экономическое развитие России в Европе. Возникает резонный вопрос - а справедливо ли это?