Цирк - это уже не смешно

Эдгард Запашный: дядя - профессионал, но не чиновник

В основном недовольные положением дел в Росгосцирке артисты решаются открыто заявлять об этом только после ухода из Компании. Пока числятся в штате, они зависимы, и открытое недовольство может привести к негативным последствиям. Впрочем, подобное положение наблюдается во многих организациях, где доминирует власть одного человека, даже если формально эти организации предполагают коллегиальное принятие решений (в Росгосцирке существует Творческий совет). Что же касается Мстислава Запашного, то он, судя по всему, в демократию играть вовсе не намерен. Одними из немногих, кто все же решается противостоять ему открыто, являются дрессировщики, заслуженные артисты России братья Эдгард и Аскольд Запашные, племянники Мстислава Михайловича.

- Мы с братом подали заявление об уходе через три месяца после того, как Мстислав Михайлович пришел к власти, - сказал в интервью «Аргументам неделi» Эдгард. - Но он его не подписывал. А его замы как бы в обход начали уговаривать нас не уходить. Тогда мы выставили им свои условия, которые они в результате пообещали выполнить. Мы остаемся в компании Росгосцирк, потому что нам хочется работать в России. Если же уйдем, то будем вынуждены заключать длительные контракты за рубежом.

- Но некоторые зарубежные контракты Росгосцирка оборачиваются печально. Чего стоят гастроли в Индии два года назад, которые закончились пожаром и гибелью животных...

- Да, первое время Росгосцирк заключал контракты со всеми, кто предлагал организовать гастроли, не проверяя «организаторов». Нужны были показатели для министерства: мол, как быстро мы добились успехов. Индия стала одним из первых плачевных примеров. Кончилось тем, что Росгосцирк стал вести очень скромную зарубежную деятельность, отклоняя даже явно выгодные контракты.

- В чем, на ваш взгляд, причина происшедшего в Росгосцирке?

- В личных качествах его руководителя. Я не могу отрицать, что Мстислав Михайлович очень высокий профессионал, преж­де всего как артист. Он действительно очень многого добился. Но, идя к своей цели, приобрел немало врагов. И получив должность, почему-то решил им мстить.

Мне кажется, чиновник должен уметь отбрасывать личные факторы. Но Мсти­слав Запашный не может победить свое самолюбие. Я не понимаю, как можно было не найти общего языка с таким прекрасным человеком и выдающимся артистом, как Сарват Бегбуди? Или не удержать в Компании аттракцион смешанных животных Аркадия Гарегиняна! То, что крупные номера и аттракционы стали уходить, это очень показательно. Насколько возможно изменить ситуацию, сказать трудно. Потому что на сегодняшний день в Росгосцирке существует властелин один - Мстислав Запашный.

Биография героя

Из досье М. Запашного, размещенного на сайте Российской государственной цирковой компании:

«Впервые выйдя на манеж в семилетнем возрасте, Мстислав Запашный постиг многие жанры циркового искусства: акробатику, воздушную гимнастику, высшую школу верховой езды, дрессуру. За уникальность и новаторство многих своих работ, созданных в разные годы в различных жанрах («Акробаты-вольтижеры на лошадях», воздушные аттракционы «К звездам» и «Союз-Аполлон», уникальный героико-патриотический спектакль-пантомима «Спартак», где М.М. Запашный выступил как автор сценария и первый исполнитель роли Спартака в цирке), он был отмечен званиями лауреата всесоюзных конкурсов циркового искусства. Вершиной его творчества стал аттракцион «Слоны и тигры», единст­венный в мире цирковой спектакль, в котором непримиримые в природе враги ведут себя в одной клетке как добрые друзья. За создание этого аттракциона М.М. Запашному была присуждена Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства за 1996 год. Он проявил себя и как талантливый режиссер. Его работы по постановке крупных тематических спектаклей и детских представлений («На арене - москвичи», «Новороссиец, вспомни!», «Мы - артисты цирковые», «Братья наши меньшие», «Весне навстречу», «Доктор Айболит», «Ну, погоди!» и др.) всегда отличались красочностью, театральностью и современным общественным звучанием».

Максим Никулин: на Цветной бегут из Росгосцирка

После смерти Юрия Владимировича Никулина цирк возглавил его сын Максим. Он быстро заявил о себе как о способном топ-менеджере. С нынешним руководителем Росгосцирка отношения у Максима Юрьевича не сложились. И прежде всего потому, что Росгосцирк часто отказывался предоставить свои номера для участия в программах Цирка на Цветном или выставлял невыполнимые финансовые требования.

Почему Цирк Никулина на Цветном не дает спать спокойно Росгосцирку, в общем, понятно. Прекрасное, историческое здание в самом центре Москвы... О подобной площадке можно только мечтать. К тому же программы Никулинского цирка каждый раз делают хорошие сборы, и условия для артистов там достойные. Наверное, Росгосцирк раздражает и растущая очередь из их же артистов, желающих попасть в штат цирка Никулина.

- Практически все артисты знают, что у нас их ждет совершенно другая жизнь. Они всегда будут обеспечены всем необходимым - костюмами, реквизитом, надежными контрактами, для иногородних - хорошими условиями проживания в гостинице, - говорит генеральный директор Цирка на Цветном Максим Никулин. - У нас более высокие зарплаты и небольшие проценты с зарубежных контрактов артистов - 10%. В отличие от Росгосцирка, который берет не меньше 40%. Неудивительно, что очень многие хотят перейти к нам.

- Почему, на ваш взгляд, сложилась такая ситуация в Росгосцирке?

- Потому, что система Росгосцирка - это монстр, который пережил себя лет на пятнадцать. Огромная бюрократическая надстройка - около 400 человек, преследует только свои интересы, распределяет между собой бюджетные деньги и стрижет купоны с зарубежных гастролей, которые также осуществляются на основе госфинансирования. Я не хочу считать чужие деньги, но это безнравственно. Положение провинциальных цирков в большинстве своем ужасающее. Где автосалон, где мебельный магазин. Но попробуй я заговорить с Росгосцирком о гастролях, об аренде - выставляют космические счета. Да что далеко ходить, вот цирковое училище в Москве - в полной нищете.

- Ваш цирк - частная компания. Трудно выживать?

- При грамотной постановке вопроса можно очень неплохо существовать.

Аргумент чиновника

Советник министра культуры РФ Людмила Петровна Яирова:

- Я считаю, что положение дел в Росгосцирке на сегодняшний день - катастрофическое. Так получилось, что Министерство культуры не занимается цирком напрямую. Он в ведении Агентства по культуре и кинематографии, которое возглавляет Михаил Швыдкой. Но лично я десять лет была на посту руководителя Росгосцирка и знаю эту кухню не понаслышке. Можно быть прекрасным, выдающимся артистом, каким, безусловно, является Мстислав Запашный, но управленец - это другая профессия. Та политика, которую сейчас проводит Росгосцирк, на мой взгляд, окончательно ввергнет цирковое искусство в состояние комы. Они решили вернуться к той системе, которая была при Советском Союзе, когда все цирки были не юридическими лицами, а филиалами, и работал распределительный метод. Это значит, что директор каждого цирка должен ждать, когда до него дойдет транш, то есть бюджет. С этим, как правило, всегда бывают задержки. Вот и получается, что цирки сидят без денег, кормить животных нечем, зарплату платить нечем, не говоря уже о том, чтобы делать достойные программы.

В сегодняшней рыночной ситуации циркам надо дать возможность самим зарабатывать деньги. У Запашного нет команды, которая могла бы заниматься финансово-экономическим развитием. Да и в творческом отношении тоже полный застой.

Раньше со всех международных фестивалей мы привозили выс­шие награды. А сейчас артисты Росгосцирка в лучшем случае получают бронзу (золото и серебро в основном достаются цирку Никулина). Я написала министру большой критический материал по поводу положения дел в компании.

Сейчас Росгосцирк снова затеял очередной Международный фестиваль на Поклонной горе. Уже понятно, что это будет, - пригласят «копеечных» артистов, отчитаются перед начальством, а государственные деньги распределят между собой.

Дрессировщик Багдасаров: Мстислав Мизайлович неприручаем

В апреле 2006 года в штат Никулинского цирка пришел дрессировщик с попугаями (единственный в России профессионал в этом жанре) Вениамин Игумнов. А летом 2006-го - следующий удар по Росгосцирку - на Цветной в полном составе перешел аттракцион с тиграми Михаила Багдасарова.

Народный артист Михаил Багдасаров прошел в цирке путь настоящего бойца. В юности попал служащим в аттракцион с тиграми к знаменитой Маргарите Назаровой (она снималась в фильме «Полосатый рейс»). Затем сам стал дрессировщиком хищников, создал свой аттракцион с тиграми, объездил весь Советский Союз.

- Для меня это была ужасная боль, - говорит Михаил Багдасаров. - Я в цирке с 1958 года. Стал единственным беспартийным дрессировщиком, которому разрешили делать аттракцион. Вы представляете, что это значило в советские времена? У меня не было никакой поддержки: ни мамы, ни папы, никакой династии. Я вышел буквально из конюшни. Такие препоны преодолел, чтобы работать со своим аттракционом «Давид Сасунский»! В тяжбах с парткомами прошел огонь, воду и все канализационные трубы! Но для меня всегда были закрыты Ленинград и Москва. Потому что Мстислав Запашный делал похожий аттракцион - «Спартак». Но он его отрабатывал 25 лет, а я сделал за три года. Мы с ним конкурировали.

Я ушел из Росгосцирка потому, что не хотел, чтобы мои дети подвергались тем же унижениям, которые пережил я. Считаю, что со стороны Запашного идет откровенное уничтожение фамилии. Сейчас Росгосцирк пытается отобрать у нас тигров, которые им не принадлежат! Всех животных я покупал за свои деньги.

- Какие ваши прогнозы на будущее?

- В подчинении Компании более сорока цирков, не считая шапито, зооцирков и луна-парков. Половина цирков вообще не работает, а большинство других в ужасном состоянии. В гостиницах - страшная антисанитария: без света, с крысами, тараканами, клопами. Малюсенькие гримерные, в которых артисты живут в течение всех гастролей, иногда без окон и дверей в буквальном смысле слова. Полноценно работающих цирков единицы. В том числе это Сочинский цирк, где директором теперь назначен сын Мстислава Михайловича. Понятно, почему этот цирк в отличие от других успешно финансируется. Я думаю, если Запашный не останется на своем посту на следующий срок, наладить все это хозяйство будет очень трудно, но возможно. А если останется, боюсь, будет еще хуже.

«Уголок дедушки Дурова»: подняться можно только вопреки Компании

Хорошая финансовая и творческая ситуация существует не только в Цирке на Цветном. По соседст­ву с ним находится известный Театр «Уголок дедушки Дурова». В этом году он отпраздновал свое 95-летие. С августа прошлого года заместителем директора по творчеству в нем стал один из самых известных потомственных цирковых артистов, легендарный дрессировщик, народный артист России Сарват Бегбуди. Вслед за ним на должность главного режиссера пришел не менее известный артист, представитель династии Дуровых, дрессировщик слонов, заслуженный артист России Юрий Дуров.

В театре развернулись строительные работы. Уже построена новая конюшня, рядом планируется создание большого комплекса для лошадей, отремонтирована малая сцена, начала строиться гостиница.

Напротив «Уголка» планируется строительство большого детского комплекса. Кроме того, уже поставлено пять новых спектаклей. Работы много и, казалось бы, нет времени на разговоры. Но, едва начав говорить о Росгосцирке, Сарват Бегбуди с трудом сдерживает эмоции:

- Я уволился в августе прошлого года. Не мог больше видеть, как рушится российский цирк. До этого три года был директором цирка в Твери. На базе Тверского цирка должен был создаваться конный цирк. Запашный, подписывая заявление о моем назначении, наверное, рассчитывал, что я буду «карманным» начальником, исполняющим все его указания, включая и откровенно противозаконные. Но мне хотелось работать во благо цирка. За три года мы своими средствами отремонтировали 13 гримерных, провели капитальный ремонт фойе второго этажа, построили детский развлекательный комплекс. От Росгосцирка Тверской цирк не получил ни копейки.

Тем временем государство выделяет Компании ежегодно порядка 300 000 миллионов рублей. Куда они идут? В первую очередь, близким к руководству Росцирка. А подавляющая часть цирков страны ничего не получают! Директора ничего не могут сделать. Их держат на крючке - заключают контракты на год. Артисты и служащие месяцами не получают зарплату, им не выплачивают отпускные. Задерживают деньги на корма животным. Все государственные дотации Запашный распределяет лично, несмотря на то, что есть Творческий совет. Полный произвол!

Уже несколько месяцев нам постоянно звонит огромное количество артистов Росгосцирка. Они просятся к нам. Но принять всех желающих ни мы, ни Никулинский цирк, ни цирк на Вернадского не можем.

- Причина, по которой я бы покинул Росгосцирк, - это полное безразличие или даже откровенные помехи в работе со стороны руководства, - говорит заслуженный артист России Юрий Дуров. - Этим летом Максим Юрьевич Никулин пригласил меня отработать у него в шапито. Но Мстислав Михайлович выставил за контракт такую сумму, которая для шапито абсолютно не­адекватна. В результате я лишился контракта. Если бы Росгосцирк выставил нормальные условия для контракта, Компания заработала бы 750 000 рублей, а так в результате потеряла 1 500 000.

Политика гастролей у Компании совершенно безграмотная - они могут отправить тебя через всю страну ради 10 спектаклей и отказать соседнему городу только потому, что им чем-то не угодил директор тамошнего цирка.

Сейчас я работаю по совместительству главным режиссером Теат­ра «Уголок дедушки Дурова». Параллельно ведутся переговоры о передаче моих слонов в этот театр. И опять - необъяснимые препоны со стороны Запашного. Он готов отдать слонов при условии выплаты за каждого по 50 000 - 60 000 долларов. Хотя реальная стоимость обоих животных (по оценке «Росимущества») составляет примерно 164 000 рублей. Сумма, которую называет Запашный, просто взята с потолка.

К тому же свою стоимость эти слоны окупили не один раз. Я уж не говорю про то, что все необходимое для животных - две фуры-перевозки, полы, костюмы, машину для мойки - я покупал на свои деньги. Получается, что Росгосцирк торгует тем, что ему не принадлежит.

Понимаете, я не могу взять и уйти, не думая о том, что будет с моими слонами. Я проработал с ними 35 лет, они уже как члены семьи. Если я уйду и оставлю их, то в лучшем случае они окажутся в каком-нибудь зооцирке, так как ни с каким другим дрессировщиком работать уже не смогут.

...Лучше деньгами



Почему же никак не решается ситуация в Росгосцирке, если она и в самом деле так ужасна, как описывают ее ведущие цирковые деятели? На этот счет можно сделать несколько предположений. Во-первых, в большинстве своем артисты цирка могут работать только в цирке и больше нигде. В России, кроме двух московских цирков, Санкт-Петербургского, Ижевского и Казанского, которые забиты до отказа, все остальные принадлежат компании Росгосцирк. Стало быть, переходить артистам просто некуда. Во-вторых, цирк - не театр, там нет постоянной труппы, которая варится в собственном соку и в случае чего может «поднять восстание» и заставить директора или главного режиссера уйти из театра. В цирке же артисты переезжают с места на место, состав программы постоянно меняется, поэтому здесь очень хорошо работает прин­цип «разделяй и властвуй». Разъединенные во времени и пространстве люди не могут представлять реальную силу, способную кардинально повлиять на ту или иную ситуацию.

В-третьих, Мстислав Запашный - признанный мастер манежа с очень солидным послужным списком. Его заслуги как артиста не могут не оказывать воздействия на чиновников.

Когда-то наш цирк был «золотой валютой». Не только в Советском Союзе, но и во всем мире он блистал наравне с балетом. Конечно, периоды бывают разные, но все же хочется сказать: уважаемые господа чиновники, вы лично можете не любить цирк как искусство, но там же работают живые люди и звери. Они тоже «ваши», российские. И они тоже нуждаются в вашем внимании!