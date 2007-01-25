Замороженные из термоса Дьюара

Сальвадор Дали дремлет в ледяной пещере?

В 1925 г. известный советский писатель-фантаст Алек­сандр Беляев (автор таких нашумевших книг, как «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия») написал рассказ «Ни жизнь, ни смерть», в котором он предвосхитил многие проблемы современной крионики. Один из героев этого рассказа - астроном, который впал в анабиоз по собст­венному желанию, чтобы наблюдать важное астрономическое событие через много-много лет. Потом он был успешно разморожен и сумел увидеть то, к чему так стремился. Выходит, Беляев гениально предугадал события будущего?

Сегодня есть сведения, что в американских криоцентрах находятся, ожидая воскрешения, Уолт Дисней и Сальвадор Дали. Но точно об этом сказать никто не может, поскольку многие «замораживаемые» внесли в контракт условие, чтобы факт их анабиоза не оглашался. Фирмы пытаются держать все в тайне, но иногда находятся очень болтливые менеджеры.

В США несколько лет назад случился скандал вокруг замораживания звезды бейсбола Теда Уильямса. Он умер в июле 2002 г., и уже через десять дней поднялась шумиха. Многие из тех, кто знал Теда лично, утверждали, что он никогда в жизни не собирался ложиться в криостазис, а вся затея - дело рук его сыночка Джона Генри Уильямса. А вскоре из «морозильной» компании ушел один из топ-менеджеров, Ларри Джонсон. В августе в 2003 г. в издании Sports Illustrated появилась статья «Что случилось с Тедом?». Интервью дал Джонсон. Оказывается, сын Уильямса затянул с выплатами криокомпании. А потому к июлю 2003 г. голова Теда была в неудовлетворительном состоянии. И во время витрификации - то есть ускоренного замораживания - череп Уильямса треснул. Так мир узнал о том, что Тед Уильямс находится в термосе Дьюара.

В анабиозе сегодня находится и известный американский комедийный актер и телепродюсер Дик Джонс, лауреат нескольких премий «Эмми». Он сам пожелал рассказать об этом перед своим погружением в жидкий азот.

В последние годы, по официальным данным Американской крионической ассоциации, в криодепозитарии поступило около 150 замороженных тел. Более 1500 человек уже заключили договора на криосохранение. Сколько же среди них - богатых, знаменитых и узнаваемых?

Голова профессора Бэдфорда

Термин «анабиоз» был предложен в 1873 г. немецким ученым Вильгельмом Прейером. Это название происходит от греческих слов «ана» - «вновь» и «биос» - «жизнь» и переводится как «возврат к жизни».

- Первым крионированным в 1967 г. человеком был профессор психологии Джеймс Бэдфорд из Лос-Анджелеса, - рассказал «Аргументам неделi» известный московский ученый-биофизик Игорь Артюхов. - Узнав, что он умирает от рака легких, Бэдфорд сам согласился на то, чтобы его заморозили и вернули к жизни, когда медицина победит это смертельное заболевание. Взялось за это Калифорнийское крионическое общество. Бэдфорд и в настоящее время находится в Фонде продления жизни «Алькор».

Всего в мире в начале

70-х существовало более 20 крионических организаций. Большинство из них прекратили свое существование. Были попытки внедрить крионику и в СССР. С этой целью в 1971 г. президент Французского крионического общества Анатоль Долинов приезжал в СССР и встречался с ведущим советским реаниматологом Владимиром Неговским. Но Неговский лишь дал согласие стать одним из учредителей Европейской крионической корпорации. Проект не был осуществлен из-за бюрократических барьеров.

Пионеры крионики в США в итоге прекратили свое сущест­вование, а их «пациенты» были разморожены и похоронены. Виной тому неправильная финансовая политика, которую они применяли для обеспечения хранения «пациентов». Деньги за хранение должны были выплачивать родственники «пациентов». А практика показала, что в скором времени они платить отказывались.

Маяковский и биокосмисты

- Любопытно, что во многом на возникновение крионики в США повлияли события в России в начале ХХ века, - продолжает свой рассказ биофизик Игорь Артюхов. - В то время идея замораживания для продления жизни была достаточно популярна. Существовало даже такое движение, как биокосмизм, главной целью которого провозглашалась реализация бессмертия и межпланетного перелета - то есть достижение свободы во времени и пространстве.

А наиболее перспективным способом для достижения бессмертия биокосмисты и считали холодовой анабиоз, который американцы позже назвали крионикой. Одна из самых многочисленных групп биокосмистов находилась в Петербурге, ее возглавлял Александр Ярославский. Идею замораживания пропагандировал Владимир Маяковский. Его пьеса «Клоп», главный герой которой был перенесен в будущее посредством замораживания, повлияла на возникновение движения сторонников крионики в Америке.

Сильный толчок к развитию крионический бизнес получил в середине 80-х, когда был изобретен туннельный микроскоп. Он позволил работать с материалами на молекулярном и даже атомарном уровнях.

С его появлением стали активно развиваться нанотехнологии. До сих пор главной проблемой крионики является невозможность безопасного размораживания. Даже при использовании современнейших криопротекторов после оттаивания оказываются поврежденными до 10% клеток. Исправить ситуацию призваны молекулярные нанороботы, к созданию которых приблизились нанотехнологи. Управляемые суперкомпьютером, расположенным вне тела, роботы смогут обнаруживать и ликвидировать повреждения клеток, лечить и омолаживать их. В результате замороженный должен ожить. Известный американский исследователь в области молекулярной инженерии Эрик Дрекслер уверен, что такие устройства будут созданы не раньше 2040 г. Лауреат Нобелевской премии по химии Ричард Смолли считает, что они появятся уже года через четыре.

Ленин - вечно живой

Отцом российской криобиологии считают русского ученого Порфирия Бахметьева. Бахметьев первый вызвал анабиоз у летучих мышей. Он объединил вокруг себя сторонников анабиоза человека. Среди них были даже добровольцы, готовые заморозиться во славу науки. Менделеев воевал с ними, убеждал, что заморозка влечет за собой неминуемую смерть. Бахметьев же разработал термоэлектрический термометр для измерения температуры у насекомых и показал, что выход из состояния анабиоза возможен, если тканевые жидкости остаются в переохлажденном, но жидком состоянии. В сочинении «Рецепт дожить до XXI века» (1901 г.) ученый высказывает мысль об использовании открытого им явления анабиоза для продления человеческой жизни, для «путешествия в будущее». Идеями Бахметьева был «заражен» единственный технократ в большевистском правительстве, инженер Леонид Красин. Именно он после смерти Ульянова предложил заморозить вождя.

Проект Красина был поддер­жан и принят Дзержинским и Молотовым. В Германии закупили необходимое холодильное оборудование. Его начали устанавливать в одной из башен Кремля. Однако работы не удалось завершить быстро. Тело Ленина начало разлагаться. Да тут еще энергетики сообщили, что не гарантируют бесперебойного снабжения электроэнергией хранилища-морозильника. И тогда было принято решение забальзамировать тело Ильича. Мозг Ленина забальзамировали почти сразу после смерти. Он хранится в Институте мозга в Москве. Ученые считают, что есть шансы, что забальзамированный мозг Ленина хранит достаточно информации для оживления. Так считает и Илья Збарский, 18 лет работавший в лаборатории при Мавзолее.

Обледеневший бабуин

В 1992 г. американские ученые из калифорнийской исследовательской компании «Биотайм» заморозили несколько бабуинов до минус 20C. В таком состоянии бабуины находились 55 минут, после чего были разморожены и остались живыми и здоровыми. Секретом возвращения животных из небытия стал созданный учеными раствор хекстент, который назвали чудом XXI века. Эту жидкость ввели в тела обезьян через вену перед охлаждением. С помощью анестезии температуру тела животных снизили. Хекстент, частично заменивший кровь, явился защитным механизмом для сохранения жизнедеятельности. Выведенные из анабиоза приматы вернулись к жизни без всяких последствий. Значит, и проблема с заменой крови как будто бы уже решена?

Ученый мир считает возможным в скором будущем выведение из глубокой заморозки и людей. А пока побочные эффекты этого явления можно использовать в медицине: при пониженной температуре тела проводить, например, пересадку органов или делать операции с сильными кровотечениями (кровообращение снижается и кровоточивость тоже), охлаждать тела раненых бойцов и доставлять их на качественное лечение в тыловые госпитали.

В России внук заморозил бабушку

Россия стала еще одной страной, где нынче предлагаются услуги крионики, - продолжает свой рассказ биофизик Игорь Артюхов. - Крионика в нашей стране легальна - человек имеет право сам определять условия своего сохранения после смерти. Законы разрешают сохранение тела в России или отправку в американские криофирмы.

В сентябре 2005 г. в Санкт-Петербурге было осуществлено первое в России криосохранение. Пациенткой стала жительница Северной столицы, находившаяся в городской больнице №15. Причиной смерти стал инсульт. Пациентку звали Федоренко Лидия Ивановна, 79 лет. Бывшая учительница математики. При жизни Лидия Ивановна просила своего внука сохранить ее с помощью крионики, и ее воля была исполнена.

- Тело еще одной женщины сегодня находится в пенопластовом контейнере, - заметил Игорь Артюхов, - но в скором времени оно будет переложено в криостат с жидким азотом.

В апреле 2006 г. мозг еще одного российского криопациента был помещен на постоянное хранение в недавно созданное криохранилище в Алабушево под Зеленоградом. Пациент был криосохранен в Москве в 2002 г., и до переезда его мозг хранился во временном контейнере. Это пожилой мужчина, умерший от рака. На криосохранении мозга настоял его сын, проживающий в Швейцарии.

Во время перевозки были соблюдены все необходимые меры предосторожности, выдержан необходимый температурный режим. Затем уже в криохранилище было выполнено постепенное охлаждение в парах азота, и контейнер был погружен в жидкий азот. Всего замороженных в России сегодня трое.

Лежать (точнее, стоять вниз головой) в криостатах можно хоть тысячу лет, лишь бы вовремя подливали испаряющийся жидкий азот.

«Оживление пока нереально?»

- Ожиаление пока нереально, - считают ученые из Института цитологии РАН.

Питерские ученые тоже единодушны: пока все это из области фантастики. Этой точки зрения придерживаются директор Балтийского института репродуктологии, д.м.н. Анатолий Никитин, директор россий­ского Центра координации фундаментальных и прикладных исследований для медицины, д.т.н. Игорь Прудников.

Состояние науки на сегодняшний день не позволяет осуществить полноценное замораживание и размораживание крупного теплокровного организма, уверены ученые мужи. Эксперименты на живом человеке запрещены законом. Возможно лишь отогреть и оживить некоторых мелких животных, ведь процессы обмена на молекулярном уровне не прекращаются даже при минус 1000С. Гарантированное блокирование жизненных процессов (обратимое) наступает только при температуре жидкого азота - минус 1300С. Человек состоит из миллиардов разных клеток и органов. Для них нужны разные режимы криоконсервации и совершенные антифризы.

Возвращение к жизни было бы возможно, если бы замораживание происходило сразу на всю глубину тела. Все клетки организма должны подвергаться заморозке или оттаиванию одновременно. При резком снижении температуры внутриклеточная вода не успевает превратиться в лед, а остается водой, только приобретает другие свойства.

Человек умирает не сразу. После остановки сердца и прекращения дыхания (клиническая смерть) в течение часа его еще можно вернуть к жизни. Даже после прекращения биоэлектрической активности мозга и при отсутствии рефлексов большая часть клеток в органах человека еще жива, а умершие клетки еще не разрушены полностью - многие клеточные структуры еще функ­ционируют.

Аргумент палача

Интересную историю рассказывают в стенах Французской академии наук. Химик Антуан Лавуазье был гильотинирован в Париже в 1794 г. Перед казнью Лавуазье просил палача, чтобы тот, когда отрубит голову, заглянул ему в глаза: если Лавуазье подморгнет правым глазом, то будет сделано научное открытие, которое следует сообщить академии: голова мыслит еще несколько секунд после казни.

- Научное открытие тут нулевое, - зло расхохотался палач, - ведь если бы вы ничего не чувствовали, то мне не приходилось бы каждую неделю менять корзины с обкусанными краями, куда падают ваши отрубленные головы.

Технология бессмертия

Стоимость замораживания и бессрочного хранения сегодня составляет от 30 тыс. рублей до 150 тыс. долл. По мнению экспертов, пик бизнеса придется на 2030 г., когда совокупный доход криокомпаний будет исчисляться десятками миллиардов долларов. И предприниматели уже почувствовали, что пахнет очень большими день­гами. Бизнесмен Дэвид Пайзер приобрел в Аризоне участок земли за 700 тыс. долл. под строительство крио­санатория. Клиенты, дни которых сочтены, будут приезжать туда умирать (чем быстрее мертвое тело будет заморожено, тем больше клеток удастся сохранить неповрежденными). В обозримом будущем с помощью нанотехнологий можно будет исправлять почти любые повреждения человеческого организма, включая повреждения, нанесенные при заморозке, и старческие повреждения, а также любые причины смерти. И неважно, что убило потенциального клиента - старость или болезнь, неважно даже то, что технологии замораживания на момент смерти могут быть еще грубыми. Рано или поздно - ученые уверены - человечество достигнет такого уровня развития, при котором оно сможет оживить и вылечить ранее крионированных людей.

Широкому внедрению в медицинскую практику методов хладолечения в России мешает, как всегда, отсутст­вие денег и централизованного финансирования научно-исследовательских работ.

Сегодня современные наноисследования (увы, не у нас, в России, а в США, Канаде и других «продвинутых» странах) фокусируются в трех направлениях: наноэлектроника (кардинальное уменьшение размеров и веса электронных приборов и деталей), наноматериалы (создание материалов, обладающих различными уникальными свойствами) и бионанотехнологии (совмещение свойств живой клетки и искусственного устройст­ва). Когда же станет возможным «внедрение» молекулярных роботов в живой организм на уровне атомов? Прогнозируемый срок - середина XXI в. И тогда, вполне возможно, каждый из нас будет решать - нужно ли ему бессмертие? Или хочется просто предотвратить старение клеток? Человечество сможет заниматься и оживлением, и излечением тех безнадежно больных людей, которые были заморожены методами крионики еще в 60-х гг. прошлого века!

Похоже, мы действительно стоим на пороге новой жизни. Жизни после смерти?