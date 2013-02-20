Спасти Сергея Филина

Более двух недель назад художественный руководитель балета Большого театра Сергей Филин, получивший страшные ожоги лица и глаз концентрированной серной кислотой, улетел на лечение в Германию. Перед вылетом он заявил, что понимает, кто стоит за этим преступлением. Казалось, в скором времени можно ждать первых арестов.

Однако прошло уже более месяца с момента нападения, и, несмотря на то что круг возможных преступников не так уж велик, пока никому не предъявлено обвинение. Возможно, следователям недостаточно собранных улик, и они намерены добыть дополнительные доказательства. Но в последние дни адвокаты предупредили родственников Филина, что раскрытие дела могут растянуть на неопределённый срок. Верить в это не хочется, хотя примеров, когда громкие дела спускают на тормозах, достаточно.

Жизнь во мгле

Из-за опасения повторного нападения непойманных бандитов возникла необходимость постоянной охраны детей Сергея Филина. Родственникам изувеченного худрука никто не может дать гарантию, что обезумевшие от безнаказанности преступники не продолжат своё чёрное дело. Вчера они изуродовали народного артиста, завтра начнут просто убивать стоящих на их пути людей. Но провести всю жизнь в окружении секьюрити – невозможно. Только представьте: каждый день вам приходится ждать звонка от охраны с докладом, что дети доставлены на учёбу или домой и с ними всё в порядке. От постоянного стресса легко сойти с ума.

Сам Сергей, находящийся сейчас в немецкой клинике, не может прервать лечение и прилететь в Москву, чтобы лично помочь своим детям. Он мужественно пережил десятки операций и испытывает страшные боли. Для восстановления зрения врачи делают всё от них зависящее, и многое им удаётся. Левый глаз, скорее всего, удастся спасти – динамика по нему положительная. А вот с правым всё сложнее. Конъюнктива – тонкая прозрачная ткань, покрывающая глаз снаружи, – сожжена. Такого не пожелаешь и тем варварам, которые спланировали и осуществили это преступление.

По словам врачей, для успешного лечения Сергей нуждается в позитивном настрое. Но откуда ему взяться, если следствие бездействует.

Кто тормозит следствие?

Что же делать, если раскрытие дела будут бесконечно затягивать? Адвокаты потерпевшего не знают, как продвигается следствие. Удалось выяснить, что поиском злодеев занимается Отдел внутренних дел по Мещанскому району ЦАО города Москвы (ОВД Мещанского района). Это всего лишь территориальное подразделение Главного управления внутренних дел Москвы.

Хотя министр культуры Владимир Мединский лично попросил генпрокурора Юрия Чайку взять дело под свой контроль. Но произошло ли это – так и неизвестно. После нападения на худрука Большого очень резко выступил глава московского департамента культуры Сергей Капков. По его словам, то, что случилось с Филиным, – не просто трагедия, это позор для страны. Но добивается ли он от следствия немедленных действий – неизвестно. Ну и наконец, премьер-министр Дмитрий Медведев назвал всё «страшной трагедией». Более того, он пообещал предпринять все меры, чтобы найти виновных, которых «будет ждать самое серьёзное наказание». Так, может, настало время запросить у министра внутренних дел В. Колокольцева доклад о ходе следствия и ознакомить с ним общественность? Тем более срок с момента преступления прошёл немалый.

Все дни, пока идёт следствие, постоянно продолжаются разговоры, что за преступниками могут стоять какие-то всесильные люди. Скорее всего, эту конспирологию в надежде избежать наказания распространяют сами бандиты или люди, стоящие рядом с ними. Но если действительно есть эти «неизвестные отцы», то в дело пора вмешаться лично президенту В. Путину.

В конце концов, если такое резонансное преступление не могут расследовать наши следователи (может быть, им мешают?), то нужно пригласить иностранных. К примеру, из английского Скотленд-Ярда или из американского ФБР. Выдающегося мастера балета Сергея Филина знают во всём мире, и у него найдутся друзья, способные привлечь к расследованию лондонских Шерлоков Холмсов. И сначала они подробно изучат события, предшествовавшие этому ужасному нападению.

Вспомнить всё

Танцевальная карьера Сергея Филина закончилась неожиданно – во время балета «Лебединое озеро» он сломал ногу. Но не ушёл со сцены сразу – в первом ряду партера сидела его мама. Чтобы не пугать её, он мужественно танцевал до антракта. Уже дома выяснилось, что этим сильно усугубил травму. Со временем сцену пришлось оставить. В 2006-м Сергей закончил факультет искусств МГУ, затем создал творческий центр «Балетные традиции», лозунг которого – «Сохранить и, если можешь, приумножить». В 2008 г. стал художественным руководителем балета Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Ситуация в театре в тот момент была очень непростой. Там только закончилась реконструкция, во время которой здание дважды горело (2003 и 2005 гг.). Более того, бывший руководитель балета этого театра Дмитрий Брянцев был убит. Главный балетмейстер театра летом 2004 г. улетел в Прагу на пять дней. В Москву выдающийся хореограф и народный артист не вернулся – он попросту исчез. Брянцева искали несколько лет, и только через три года его захороненные останки нашли в чешском лесу. Похороны состоялись в Москве лишь в феврале всё того же 2008 года.

Но Филин взялся за работу. Цель – создать замечательную труппу. Для этого ввёл жёсткий отбор танцовщиков. В частности, в Воронежском хореографическом училище нашёл талантливую воспитанницу. Он способствовал её переводу на учёбу в Москву и ангажировал юное дарование в свой театр. В то время ей ещё не исполнилось 18 лет, поэтому контракт был подписан с её мамой.

В мае 2009 г. канал телевидения «Культура» восторженно передавал: руководитель балетной труппы Сергей Филин заявил, что в театре «уже точно знают, какой спектакль поставят для молодой балерины в новом сезоне». А в сентябре тот же канал информировал зрителей, что в этом году в труппу Большого взяли восемь выпускников, в том числе и «воронежское дарование». Причём она уже станцевала там главную партию в балете «Проклятие дома Эшеров».

Переманили. Что ж, понять выбор можно – никто не может конкурировать с первой сценой страны. В Большом её педагогом стал Николай Цискаридзе. Перед Новым годом – в день рождения Цискаридзе 31 декабря – она дебютировала в «Щелкунчике» в роли Мари. Принца танцевал сам учитель, который заявил накануне: «самым большим подарком для меня будет успех моей ученицы».

Возвращение в Большой

Несмотря на все трудности, многие хореографы мира высоко оценили работу Филина в театре Станиславского. Проработав там три года, он пошёл на повышение. В 2011 г. в Большом наступило время больших перемен и больших скандалов. Закончился контракт у художественного руководителя балетной труппы Юрия Бурлаки. Один из претендентов на это место – Геннадий Янин отказался от своих притязаний после того, как в Интернете были размещены порнографические снимки с его участием.

Из разных источников известно, что на эту должность претендовал и Цискаридзе. По одной из версий, на директора Большого Анатолия Иксанова и тогдашнего министра культуры Александра Авдеева оказывали давление, чтобы они остановили свой выбор именно на нём. Давили опять-таки «неизвестные отцы», про которых, однако, говорят, что они могут быть связаны с неким влиятельным лобби. Но неопровержимых доказательств этой версии никто не приводит.

Тем не менее точно известно, что позднее Цискаридзе претендовал на более высокий пост – директора Большого театра. В середине ноября прошлого года группа деятелей культуры подписала письмо президенту В. Путину с просьбой назначить Цискаридзе директором ГАБТ. Любопытно, что многие из подписантов впоследствии извинились и отозвали свои подписи. Например, Галина Волчек в конце января в интервью программе «Человек и закон» заявила, что за свою длинную жизнь подписывала подобные письма всего два или три раза – она вообще против этого. Но в этот раз к ней обратились люди, которые, как она выразилась, «не с улицы пришли». Они заверили её, что Цискаридзе справится с этой руководящей должностью. Тем не менее Волчек так и не назвала никаких фамилий, как, впрочем, и другие подписанты. Может быть, после этой страшной трагедии настало время прояснить ситуацию?

Так или иначе, но в 2011 г. г-н Иксанов, несмотря на то что у него была «целая колода карточек с именами», остановил свой выбор на Филине. А министр культуры подписал с ним контракт на пять лет. Это беспрецедентно – стандартный контракт заключается на три года. Понятно, что такой исход борьбы за главную балетную должность страны вызвал у соперников Филина настоящий шок.

Атака на Филина

Уже через несколько месяцев после назначения Сергея худруком балетной труппы Большого некоторые газеты стали безосновательно обвинять его в том, что он мстит и публично унижает ту самую молодую ученицу Цискаридзе – Анжелину Воронцову. Да и вообще портит ей жизнь и делает из неё крепостную балерину. Чтобы понять накал страстей, приведём лишь одну цитату. Один из обозревателей «Литературной газеты» писал в те дни, что лично готов воевать за честь танцовщицы: «Что же касается Анжелины, то война за неё – моя, эту войну я не отдам никому. Если мне не суждено победить, я надеюсь красиво погибнуть. Во-первых, не каждому дано. Во-вторых, есть вещи пострашнее смерти».

Просто мороз по коже. Откуда вообще взялись мысли о войне и смерти в этом обычном производственном конфликте? Хотя и конфликта-то как такового не было. Трения между начальниками и подчинёнными случаются в стране миллионами, но все живы. Похоже, и в Большом, и в околотеатральной среде уже привыкли к такой риторике, и кое-кто даже не отдаёт себе отчёта в сказанном. Тот же Цискаридзе в интервью «Известиям» заявил следующее. Процитируем один из вопросов и ответов.

«Известия»: – Однажды вы сказали, что для успеха в балете недостаточно быть лучшим на сцене. Надо ещё уметь «убивать» соперников. На вашей совести много трупов?

Цискаридзе: – Трупов нет, но есть очень много убитых врагов. И думаю, их будет ещё больше. Я всё время повторяю слова Наполеона: «Проигранное сражение – это не проигранная война». И добавляю: «Войну я выиграю». Я человек откровенный, всегда предупреждаю: «Господа, не заходите на мою территорию». Я её чётко обозначил – и никого не пущу.

Понятно, что поклонники и добровольные адвокаты Цискаридзе уверены, что сказано всё было в переносном смысле. Да и вообще, мол, народные артисты у нас так шутят. К тому же нервы, нервы… Но представьте, что будет с лидерами несистемной оппозиции, если они начнут разговаривать в таком духе. Но это Большой, а не Болотная – там можно. Если мало этих цитат, можно почитать балетные форумы – угроз достаточно. Установить, кто и под каким псевдонимом строчил там свои наезды, – нет проблемы. Но интересует ли это следствие?

Может, и вправду не стоит этим заморачиваться? Трупов же нет – Филина же не убили. Цискаридзе в интервью ВВС даже засомневался, что худруку плеснули в лицо концентрированной серной кислотой. По его словам, если бы это действительно была кислота, то последствия были бы гораздо серьёзнее. Вот уж действительно иногда лучше молчать. Но какие чувства испытывают родные Филина, когда слышат такие слова? Они увидели его через несколько минут после нападения, когда свежая кислота разъедала глаза и лицо. Жена Сергея в первые секунды инстинктивно кинулась к нему, обняла. В результате тоже получила ожоги.

«Социальный» компромат В начале Филина решили убрать по такой же схеме, как и Янина. Однако найти убойного компромата не смогли. Тогда с помощью хакера вскрыли электронную почту и похитили письма. Затем в отредактированном виде они были выложены на поддельной странице в Фейсбуке. Хакера, взломавшего почту, поймали аж в Челябинске, но история на этом не закончилась. Лжестраница Филина появлялась в этой Всемирной социальной сети ещё два раза. Возникает удивительная ситуация – чтобы вывалить порочащую информацию, злодеям достаточно совершить пару кликов мышки. А вот для закрытия страницы Фейсбук требует от родственников нотариально заверенного согласия Филина. Причём с последней страницей история вообще поразительная. На ней разместили поддельное заявление Филина о том, что на него напала билетная мафия (уже в то время, когда Сергей находился в Германии).Похоже, кто-то явно пытается увести следствие по ложному следу.Эти сведения были тут же опровергнуты. Но через некоторое время лжезаявление Сергея оказалось перепечатано одним из воронежских журналов. Что это – простое совпадение?

На войне как на войне

Обстановка в театре и вокруг него уже многие годы такая, что слова «убивать», «смерть», «трупы», «враги», «война» никого не удивляют, да и вообще за угрозы не считаются. Но не все же понимают возможный переносный смысл выдаваемого в эфир. А если к тому же у кого-то внезапно «поехала крыша» – вот и исполнитель готов.

Впрочем, следствию наверняка известны и другие версии. Зная о конфликте Цискаридзе с руководством Большого, его стремлении занять руководящую должность, Николая могли просто подставить люди, тоже претендующие на высокие посты в главном театре страны. У них появилась прекрасная возможность одним ударом перевернуть всю шахматную доску и получить доступ к десяткам и даже сотням миллионов долларов, вращающихся в театре. Такая сумма складывается из бюджетных средств, продажи прав на трансляцию, гастрольных поездок, президентских грантов, доходов от рекламы, спонсорства, продажи билетов.

Но и в таком случае Цискаридзе не должен был давать загнать себя в угол – надо было сдерживать эмоции. Поведение премьера балета в такой криминальной ситуации должно быть ответственным. Он прекрасно знает, что сверхзвёзд окружают десятки звёздочек помельче и ещё тысячи поклонников, за психическое состояние которых никто не может поручиться. В Большом есть много народных артистов, но вокруг них не возникают скандалы – люди просто пашут с утра до вечера.

Театральная демократия

Когда начинается такая перманентная истерия, можно хоть сто раз написать о том, что Филин не определял судьбу танцовщиков и танцовщиц единолично. Толку всё равно не будет – «носилки для трупов» уже приготовлены. Но «АН» всё-таки попробуют повторить прописные истины ещё раз. Конечно, Сергей – главный человек в балете, и его слово очень весомо. Он умеет твёрдо говорить «нет». Но распределение партий и ролей в ГАБТ происходило через педагогический совет. Педагоги театра знают всех артистов и определяют их судьбу голосованием.

К тому же Филин никогда не ставил балеты сам. Он всегда приглашал ведущих хореографов со всего мира – они лично проводили кастинги. Более того, худрук постарался урегулировать финансовые споры. Филин действовал строго в соответствии с положением о президентских грантах и сделал много для того, чтобы их распределяли заслуженно. А это немаленькие деньги – прибавка к зарплате составляет десятки тысяч рублей.

Вендетта или закон?

Понятно, что если дело в ближайшее время не будет раскрыто, то конфликт сам собой не рассосётся. Оставшись без законной защиты, люди не будут тихо ждать, пока злодеям захочется растворить их в серной кислоте целиком. К тому же, похоже, глядя на безнаказанность бандитов, сведение счётов с помощью серной кислоты становится в России нормой. 11 февраля председателю московского ТСЖ «Новый атом» тоже плеснули в лицо кислотой. А всего за несколько дней до этого аналогичное преступление было совершено в Омске.

Так что нашей доблестной полиции надо срочно расследовать дело Филина. Иначе может начаться вендетта, и разборки между Монтекки и Капулетти покажутся цветочками. Если в правоохранительных органах не понимают, о чём речь, то «АН» советует следователям взять томик Шекспира. Заодно это поможет поднять и культурный уровень.

Рано или поздно Сергей Филин вернётся на своё рабочее место. Но если не закончится следствие, не будут наказаны виновные, не будет наведён порядок в Большом, то вряд ли он или кто-то другой смогут плодотворно трудиться на должности руководителя балета самого престижного театра России. «АН» желают настоящему патриоту своей родины Сергею Филину скорейшего выздоровления.

P.S. Специалисты знают об этой истории гораздо больше, чем можно написать в газете до завершения следствия. «АН» надеются, что и премьер Дм. Медведев, и президент В. Путин не позволят затянуть следствие до бесконечности.