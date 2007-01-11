Толстосумы положили глаз на заповедники

Писатели земли русской, дорогой и престижной

В начале декабря в Москву съехались десятки директоров национальных парков и заповедников. И отнюдь не по призыву Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора). Все эти уважаемые люди были приглашены принять участие в круглом столе Всемирного фонда дикой природы (WWF) на тему «Роль заповедников и национальных парков в охране природных ресурсов России». На встрече присутствовал и «грозный Олег» - так за глаза называют заместителя главы Росприроднадзора О. Митволя. «Аргументы неделi» тоже получили приглашение от WWF. К нам в руки попали вопиющие факты разграбления национального достояния страны.

Зюганов примостился у Тургенева

По данным Счетной палаты, в апреле 2006 г. всплыла история о прихватизации землицы и незаконной застройке на территории музея-заповедника «Спасское-Лутовиново». Этот музей-заповедник - родовое гнездо и единственный в России мемориальный музей великого русского писателя Ивана Тургенева. И кто же примостился у Ивана Сергеевича под боком? Оказывается, помощник Геннадия Зюганова - некий Александр Тарнаев. Он и дом отстроил, и прудик выкопал. Кстати, выделение земли осуществлялось по личной просьбе лидера КПРФ. Именно Зюганов просил - первоначально - разрешения на строительство вблизи музея Тургенева пчеловодческой пасеки для своего помощника (по мнению местных журналистов, пасека принадлежит лично Геннадию Зюганову).

Лидер КПРФ попросил у главы районной админист­рации Грачева прирезать к поселению еще 4 га земли. Прирезали. Строительство пруда, к слову, было проведено без экологической экс­пертизы и проектной документации. Директор музея Николай Левин не раз обращался и в районную администрацию, и в областную прокуратуру. Его никто не услышал.

Шашлычная у могилы Пушкина

Напротив Святогор­ского монастыря, где похоронен Александр Сергеевич Пушкин, зияет свежевырытый котлован. Некий богатый Буратино решил построить тут... шашлычную. То, что земля находится в охранной зоне памятника федерального значения, чиновников районной администрации совершенно не смутило.

Строительство шаш­лычной удалось остановить. А вот дом-башня в деревне Зимари - за Соротью, прямо напротив дома-музея Пуш­киных в усадьбе Михайловское - уже громоздится. Три года назад рядом с деревней Петровское поднялись и первые многоэтажные новорусские дачи. Рядом с Тригорским выстроен роскошный особняк: дворец отгрохал один из экс-директоров Большого театра.

В деревне Дедовцы были возведены еще одни многоэтажные хоромы. Их соорудил бывший заместитель начальника Октябрьской железной дороги Валерий Ковалев. В деревне Зимари была построена двухэтажная частная гостиница, принадлежащая одному из помощников полпреда Ильи Клебанова.

Ученый совет Пушкинского заповедника принял решение: обязать администрацию музея разработать меры по предотвращению стихийной застройки на территории заповедника. Недавно тут побывала комиссия Росохранкультуры. Главная проблема, полагают сами чиновники, в разноголосице законов, в отсутствии механизмов государственной защиты таких мест, как Михайловское. И в нежелании людей с толстыми кошельками подчиняться законам.

Лев Толстой в тени «КаРУСели»

Несколько случаев незаконной застройки зафиксированы в охранной зоне музея-заповедника «Ясная Поляна». В деле разбиралось Министерство культуры. Строительство приостановили и обязали хозяина одного из участков, некоего Сергея Чигинского привести территорию в первоначальный вид. Возбуждено уголовное дело. Юрию Паналиеву, хозяину второго участка, на территории которого начато незаконное строительство, тоже грозит привлечение к административной ответственности.

В сентябре 2007 г. недалеко от «Ясной Поляны» должен быть открыт развлекательно-гостиничный комплекс «КаРУСель». Комплекс разместится на площади в 9767 кв. м. Основная идея проекта - как бы возрождение старинных русских обрядов. Инфраструктура комплекса включает в себя ресторан в купеческом стиле, открытую кофейню, развлекательный центр, стилизованный под трактир с танцплощадкой и залом игровых автоматов, а еще SPA-центр с бассейнами и... мини-зоопарк. Что бы сказал по этому поводу Лев Николаевич?

Истинные ценности

Государственный мемориальный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» основан 22 октября 1922 г. Территория охранных зон относится в соответствии с Земельным кодексом РФ к категории особо ценных земель.

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» создан 22 марта 1922 г. В него входят родовые поместья Пушкина - «Михайловское» и «Петровское», усадьба друзей поэта «Тригорское», некрополь Ганнибалов-Пушкиных в Святогорском монастыре.

Прокуроры в парках и музеях

Ленина лишили малой родины

В Ульяновске сотрудниками Росприроднадзора проведена проверка по фактам незаконной застройки заповедника «Родина В.И. Ленина» част­ными коттеджами. Как выяснили следователи, незаконное строительство коттеджей в заповеднике велось с разрешения властей г. Ульяновска. Первые результаты проверки «позволяют говорить о массовых нарушениях природоохранного законодательства». Инспекторы выяснили, что из 173,8 га земли, выделенных заповеднику еще Советом Министров СССР, на балансе комплекса осталось лишь... 6,01 га. Зафиксировано несколько случаев строительства коттеджей в водоохранной зоне, разрешение на строительство подписывал лично директор заповедника Александр Зубов.

- Нарушений очень много, но основной вопрос: куда делось 167 га земли? - сказал на встрече зам. главы Росприроднадзора Олег Митволь. - Все изменения границ заповедника ульяновские власти и дирекция музея должны были согласовывать с правительством России, однако в Ульяновске эту процедуру проигнорировали.

Как спасли «Абрамцево»

Прокуратура Сергиева Посада (бывшего Загорска) добилась прекращения незаконного строительства на территории музея-заповедника «Абрамцево» (здесь когда-то жили писатель Сергей Аксаков и меценат Савва Мамонтов). Поступившие в прокуратуру материалы ревизии, проведенные управлением службы финансово-бюджетного надзора в Московской области, стали основанием для возбуждения уголовного дела. По результатам расследования к уголовной ответственности за халатность (ст. 293 ч. 1 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ст. 286 ч. 1 УК РФ) был привлечен экс-директор музея-заповедника Иван Рыбаков. В ходе расследования уголовного дела прокуратура выявила факт неправомерного выделения на территории музея-заповедника земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Оказывается, постановлением и.о. главы Сергиево-Посадского района С. Персианова неким трем гражданам были предоставлены под застройку 3 участ­ка по 0,25 га. На них вовсю кипели строительные работы. Городской суд Сергиева Посада полностью удовлетворил заявления прокурора о признании незаконными постановления о предоставлении земельных участков в собственность. Стройки закрыты.

Автомойка на Мамаевом кургане

В апреле 2005 г. Росприроднадзор обнаружил, что Мамаев курган, место ожесточенных боев при обороне Сталинграда, а ныне природно-исторический парк федерального значения, незаконно застроен магазинами и автозаправками. Ведомство пообещало найти владельцев и обратилось в прокуратуру. Было установлено, что прилегающие к проспекту Ленина со стороны Мамаева кургана АЗС, магазин, автомойка, а также целый ряд других строящихся объектов находятся на территории, имеющей статус охранной зоны. Генпрокуратура Российской Федерации предложила прокурору Волгоградской области незамедлительно принять меры по выносу сооружений с территории памятника.

Во время Великой Отечественной войны Мамаев курган являлся главным звеном в общей системе обороны Сталинградского фронта и стал ключевой позицией в борьбе за волжские берега.

За памятником закреплена территория площадью 360 га, в том числе площадь мемориала 26,9 га. Но в настоящее время площадь, занимаемая Мамаевым курганом составляет лишь 17,77 га.

Греф - рекреационное воплощение старика Хоттабыча

-В начале июля 2006 г. вступил в силу закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в РФ», - рассказала в беседе с «Аргументами неделi» директор по развитию Всемирного фонда дикой природы (WWF) Катя Пал. - Он предусматривает создание особых экономических зон (ОЭЗ) нового типа - туристско-рекреационных. Инициатор принятия закона - Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ). Компаниям и частным инвесторам, осуществляющим деятельность на территории ОЭЗ, будут предоставлены налоговые льготы, при этом в ОЭЗ будут сущест­венно ограничены возможности государственного контроля над соблюдением природоохранного законодательства.

Закон предусматривает возможность создания таких зон в особо охраняемых природных территориях (ООПТ). К сожалению, экологическая общественность не сразу обратила внимание на угрозу ООПТ, которую несет принятие этого закона. Обеспокоен и Всемирный фонд дикой природы.

Уже в конце октября 2006 г. конкурсная комиссия МЭРТ отобрала

7 приоритетных регионов для создания особых экономических зон курортно-рекреационного типа. Это Иркутская область, Бурятия, Алтайский край, Республика Алтай, Ставропольский край, Калининградская область и Краснодарский край. В Краснодарском крае планируется создать сразу пять ОЭЗ курортно-рекреационного типа: «Благовещенская» и «Высокий берег» в Анапе, «Криница - Архипо-Осиповка» в Геленджике, «Агрия» в Туапсинском районе, «Малый Ахун» в Сочи. Похоже, что Греф решил стать стариком Хоттабычем: выдернул волосок из своей бороды - и вот уже готовое ОЭЗ.

Большую часть территории, отведенной под строительство ОЭЗ между поселками Криница и Архипо-Осиповка, занимают два красивейших места: «Урочище сосны крым­ской Архипо-Осиповское» и «Беттинский бор сосны крымской». В этих местах нет транзитных дорог и крупных рекреационных объектов. Строительство ОЭЗ предполагает, что на территории площадью около 6 кв. км одновременно разместят 30 тыс. человек. Под топор пойдут заповедные леса из крымской и пицундской сосен, внесенных в Красную книгу России. Экологи считают, что создание ОЭЗ «Благовещенская» не оставит ничего от прежней Бугазской косы. Она входит в состав водно-болотного угодья «Кизилташские лиманы», внесенного в перспективный список Рамсарской конвенции. На ООПТ планируют создать 60 гостиничных комплексов, 80 резиденций свободного назначения вместимостью 8000 человек, SPA-отель на 800 человек.

Свои беды в г. Сочи. Под видом инвестиционных проектов идет незаконная застройка элитными жилыми домами санитарных зон курорта, уничтожаются парки и скверы и выделяются земли под жилые застройки в Сочинском национальном парке и Кавказском государственном природном биосферном заповеднике в районе Красной Поляны. В конце октября 2006 г. у здания МЭРТ прошла акция в защиту дикой природы Сочинского национального парка. Над этим природным комплексом в районе поселка Красная Поляна нависла еще одна угроза: в 2014 г. именно здесь должны пройти Зимние Олимпийские игры. И именно ведомст­во Грефа является главным лоббистом идеи проведения Олимпиады на ООПТ Западного Кавказа. Именно МЭРТ «продавило» принятие Правительством РФ Федеральной целевой программы «Развитие Сочи как горнолыжного курорта». На подготовку к Олимпиаде выделено 195 млрд. руб. В Сочинском национальном парке и охранной зоне Кавказского заповедника идут масштабные рубки леса. И все это происходит на ООПТ в непосредственной близи от охранной зоны Кавказского государственного природного биосферного заповедника, объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Экологический аргумент

По нормативам, на одного жителя курорта Сочи должен приходиться 21 кв. м зеленых насаждений. В советское время этот показатель был равен 26. В настоящее время на одного жителя Сочи приходится 3,7 кв. м зеленой зоны.

Уголовка в уютных уголках

Убийство на Телецком озере

- Самые настоящие страсти кипят на берегу Телецкого озера в Алтайском заповеднике. Заповедник считается одним из крупнейших и богатейших в России: его площадь более 880 тыс. га, он сохраняет около полутора тысяч редких растений, 15 видов рыб, 311 видов птиц, 70 видов млекопитающих. А Телецкое озеро - второе по величине после Байкала. В 1998 г. заповедник получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в категории - «Алтай - Золотые горы», - рассказывает Олег Митволь.

Туристическая база «Таежный залив» появилась на территории заповедника в середине 90-х: были по­строены 13 бунгало, столовая и баня. Недавно заповедник инициировал иск о сносе строений, незаконно построенных на ООПТ. Современное законодательство об особо охраняемых природных территориях запрещает любую хозяйственную деятельность на его землях. По инициативе директора заповедника Вячеслава Трегубовича арбитражные суды признали постройки незаконными и дали разрешение на снос. Для Трегубовича настали мрачные времена. Его начали преследовать, возбуждать надуманные уголовные дела.

Весной 2004 г. была убита председатель инвентаризационной комиссии Юлия Захарченко. В апреле 2006 г. совершено покушение на замдиректора заповедника Владимира Труляева. В июне с.г. неизвестные лица подожгли патрульный катер «Зурбаган». Потом был взорван катер «Стрела» и подожжено административное здание.

- Мы стараемся поддержать Вячеслава Трегубовича, - признался на круглом столе WWF Олег Митволь. - И я в свою очередь попытаюсь сделать все, чтобы заповедник не перешел в частные руки. У меня даже есть желание на три-четыре месяца отправить Трегубовича на Куршскую косу (для передачи опыта). Там тоже есть проб­лемы с незаконной застройкой.

И еще какие!

Боос на Куршской косе



Действительно, в заповеднике Куршская коса в Калининградской области идет массовое незаконное строительство. За баснословные взятки чиновники позволяют возводить коттеджи в зоне, находящейся под защитой ЮНЕСКО. Губернатор Калининградской области Георгий Боос, по сообщениям оппозиционной газеты «Калининградские новые колеса», тоже приобрел участок земли на территории национального парка «Куршская коса».



В пресс-службе главы области эту информацию комментировать не стали. Однако, по сообщению газеты «Калининградские новые колеса» (сейчас против нее инициированы 17 уголовных дел. - «АН»), Георгий Боос купил за 3 млн. руб. у колхоза «Труженик моря» 23 сотки земли под строительство усадьбы.

Около 200 земельных участков незаконно отдано под застройку част­ным лицам и коммерческим организациям. Местные жители жалуются, что не могут нормально спать, тяжелая техника даже по ночам завозит на косу строительный материал.

Криминальным выделением земельных участков на Куршской косе занялись и районная, и областная прокуратуры.

- Специальная проверка показала, что администрация Зелено­градского района при распределении земель часто обходилась без заключения экологических экспертиз. По фактам нарушений возбуждено два уголовных дела, - добавил Олег Митволь.

- Эти решения принимались путем злоупотребления должностными полномочиями исходя из корыст­ной и личной заинтересованности, - такой комментарий дал следователь по особо важным делам прокуратуры Калининградской области Алексей Дук.