Что грядет в год Кабана

Подарки от небесного толстяка

С астрологической точки зрения, год Огненного Кабана уже начался. Смену года определяет Юпитер, переходя в следующий знак зодиака. Совсем недавно эта планета удачи и расширения всех мыслимых возможностей из сурового Скорпиона перешла в знак Стрельца. Это родной дом Юпитера, здесь планета-гигант чувствует себя особенно комфортно и уютно. А значит, в полную силу осыплет нас своими дарами. У многих в следующем году появятся новые проекты, вырастут доходы, улучшатся здоровье и отношения с начальством, прибавится оптимизма и жизненных сил.

Особенно повезет тем, кто родился под воздушными и - разумеется! - огненными знаками зодиака. У этих счастливчиков возможны самые невероятные перемены в жизни: долгожданное повышение в должности и зарплаты, покупка квартиры, крупный выигрыш в лотерею, новая неземная любовь - а то и все это сразу! Не исключается рождение детей, причем желанных. И не только из-за возможности получить материнский капитал, а потому, что зачаты они будут в любви и согласии...

Небесный толстяк Юпитер символизирует добрых покровителей и начальников (жадные и занудные проходят по ведомству Сатурна), религиозных и просто полных, крупногабаритных людей. Их удача осенит своим крылом непременно. Повезет и тем, кто имеет дела, связанные с иностранцами, - горизонты сотрудничества раздвинутся до немыслимых пределов. Хороший выдастся год и для учащихся всех видов и возрастов: науки станут податливее, а экзамены будут сданы как по маслу...

Примут ли Россию наконец в ВТО? И как вообще сложатся в будущем году отношения с США, где к власти пришли демократы - наши нелюбимые друзья (или любимые недруги?). Обратимся к личному гороскопу нашего президента.

В январе-феврале трения неизбежны, Владимиру Путину снова придется давать язвительные отповеди недоброжелателям России. Вероятно, это и будут американцы. Но потом напряжение пойдет на спад, и, скорее всего, весной нашу страну примут в ВТО.

Чего нам не избежать

Весь 2007 год будет продолжаться оппозиция дальних планет - Сатурна и Нептуна. Этот неприятный аспект уже показал себя в уходящем году. На всеобщее обозрение опять выставит свое свиное рыло (и захрюкает) то, что раньше было скрыто, завуалировано: национализм, экстремизм, конфликты людей по религиозному признаку. Особенно остро это проявится в середине лета, в июле. И только к осени медленно пойдет на спад.

Но нет худа без добра! Благодаря противостоянию Сатурна и Нептуна на поверхность всплывут также преступления и махинации в медицине (особенно в фармацевтике), в алкогольной и даже парфюмерной промышленности. Не избежать скандалов в нефтедобывающей сфере - это тоже вотчина Нептуна. Вероятны также негативные события с трубопроводами - аварии, диверсии, воздействие природных форс-мажорных факторов типа оползней или ударов морской стихии. В середине года возможны неприятности и даже катастрофы на флоте - в большей степени военном, нежели гражданском.

Сатурн спровоцирует жесткие разбирательства и громкие отставки в своих «владениях» - армии, милиции, системе исправительных учреждений. Как это было в сентябре, когда пермские заключенные пожаловались на прямой линии президенту на отвратительные условия содержания - и оргвыводы были скорыми и справедливыми. Только в этот раз перетряски ведомств будут обширнее и глубже. Это связано с тем, что Владимир Путин уже всерьез станет готовиться к передаче власти - чтобы она прошла в точности, как им намечено, «без сучка и задоринки», и пройдут указанные зачи­стки. Сергей Иванов, впрочем, свой пост сохранит.

К сожалению, не избежать череды массовых отравлений, связанных с поддель­ным алкоголем и суррогатами, чему мы были свидетелями совсем недавно. Звезды советуют также быть осмотрительнее с лекарствами и водой из непроверенных источников, в которой может оказаться любая дрянь, вплоть до холеры.

В октябре Юпитер встанет в квадрат к Урану, планете революций и потрясений. Велика вероятность массовых протестов и даже смены верховной власти в целом ряде стран (прежде всего Латинской Америки). Если власти понадеются на авось и в корне не изменят политику - там возможны перевороты. Не исключено также, что мы станем свидетелями падения коммунистического режима в Китае... России, хотя наша страна и управляется Ураном, такие потрясения не грозят: Владимир Путин в 2007-м уверенно сохранит власть. В его личном гороскопе все пока обстоит замечательно.

Еще Уран отвечает за воздушный флот, так что осенью без серьезных происшествий с самолетами, скорее всего, не обойдется...

Но вот чего не стоит ожидать от следующего года, так это всплеска терроризма. За него «отвечает» Плутон, а он за год дурных аспектов с другими серьезными планетами - Сатурном и особенно Ураном - не сделает.

За курс доллара особо беспокоиться не следует. Краха не случится. Все тот же Юпитер поддержит мировую экономику в «тонусе». Курс будет колебаться примерно так же, как и в 2006 году, в общем, медленно снижаясь. Здесь стоит поверить прогнозам экономистов: 25,5-26 руб./доллар к концу года.

Говоря языком астрологии, транзит Юпитера по III дому гороскопа газеты «Аргументы неделi» указывает на то, что издание в 2007 году решительно расширит круг своих друзей и поклонников. То есть, проще говоря, у нас вырастет тираж. И вырастет существенно. Потому что главные друзья и поклонники газеты - это вы, наши читатели! А значит, нашего полку прибудет!

Нелегкий выбор президента

Владимир Путин в наступающем году уже начнет «подбивать» некоторые итоги своего правления. Подвергнет ревизии буквально все свои начинания: как это задумывалось и что в итоге получилось. В результате некоторые, сегодня еще весьма и весьма высокопоставленные люди, буквально вылетят со своих постов. И с большим треском!

Президент начнет всерьез раздумывать о будущем, определять, что делать после ухода со своего нынешнего поста. На третий срок по собственной воле он не пойдет - ни при каких обстоятельствах! Судя по всему, дальнейший жизненный путь Владимира Путина будет связан с крупным постом в сфере госуправления, может быть - в законодательной. Или с руководящим постом в авторитетной всемирной организации. В целом год для него - успешен, хотя и стрессов будет не меньше, чем в году уходящем. Последнее особенно касается вылазок недоброжелателей России, которым президент даст, как всегда, адекватный ответ.

Но самое для него главное событие 2007 года: придет время все-таки принимать нелегкое решение о персоне преемника. Судя по личному гороскопу, Владимир Путин этого не решил до сих пор. Напрасно нам с умным видом подмигивают некоторые политологи, мол, президент с преемником уже определился, но как разведчик будет ждать до самого последнего момента.

Можно лишь с высокой степенью достоверности говорить о том, что имя преемника будет связано с новым премь­ер-министром.

Из обоих нынешних «кронпринцев», Сергея Иванова и Дмитрия Медведева, наилучшие шансы у второго. В этом давно сошлись астрологи. Личный гороскоп нынешнего ответственного за нацпроекты ко времени президентских выборов складывается столь удачно, что никому из других претендентов за ним не угнаться. Соперничать с ним смог бы разве что Дмитрий Козак, давно потерявшийся с народных глаз на просторах неспокойного Кавказа. Впрочем, президент может о нем и вспомнить, и перевести на работу обратно в Москву. Во всяком случае, по осени Дмитрию Козаку «светит» серьезное повышение. У этого политика вообще замечательно интересный гороскоп, и со сменой президента он из политики не сгинет. В отличие от многих и многих нынешних обитателей самых высоких кабинетов...

Кто окоротит чиновников

Еще одна планета - Сатурн - в сентябре 2007-го перейдет в следующий знак, в Деву. Сатурн - любитель порядка. Да и Дева в зодиаке, пожалуй, самый строгий знак, не терпящий расхлябанности. А значит, наступит время разбора завалов, упорядочения всего того, что было впопыхах наворочено в предыдущие годы. Это касается не только личных и семейных, но и государственных дел.

Мы станем свидетелями, а может быть, и непосредственными участниками крутых реформ и наведения порядка не только на словах, но и на деле. Есть надежда, что в России наконец всерьез займутся сатурнианскими делами - экономикой, жилищно-коммунальной сферой, беспризорниками, образованием. И здравоохранением, так что именно в сентябре стоит ожидать отставки мини­стра Зурабова.

К власти постепенно станут приходить люди дела - рассудительные прагматики. Таково требование времени (Сатурн все отжившее выкорчевывает беспощадно), и оно совпадает с требованиями избирателей. Появятся новые неординарные лидеры, произойдут неожиданные высокие назначения. Президент Путин, любимчик Юпитера, решится наконец на кардинальные замены в своем окружении.

Звезды не сулят стране спокойных выборов в Думу. В год Юпитера часто, вопреки прогнозам, побеждают вовсе не те, на кого ставили. Победит тот, кто выступит ярко, неординарно, - Юпитер обожает шоу и от души награждает артистичных людей! Политики - не исключение.

2007-й будет годом жарких споров - в политике, экономике и общественной жизни. С главным смыслом: куда же движется страна? Сатурн вообще любитель подебатировать, повыступать. Он так и будет толкать многих из нас даже рутинное общение в магазине или ЖЭКе превращать в проповедь (или отповедь - в зависимости от обстоятельств).

Кроме того, с переходом Сатурна в Деву, похоже, заканчивается сладкая и безмятежная жизнь нашего чиновничества. За коррупцию возьмутся всерьез, хотя, глядя из сегодняшнего дня, в это и верится с трудом... Взяточников по всему фронту атаки станут ловить и сажать особенно активно, но не это главное. Кампания начнется не только ради грядущих выборов, а - на годы вперед. Чиновника можно по-настоящему окоротить, только отобрав у него право решать наши житейские дела по своему усмотрению. Вот на это и будет направлен удар - на отъем у чиновников админи­стративного ресурса. На радикальное сокращение числа разного рода подписей, согласований, разрешений. Глядишь, года через три, пока Сатурн продолжит свое шествие по знаку Девы, зачистка чинуш даст реальные плоды, и все мы вздохнем свободнее. А коррупция перестанет быть столь всеобъемлющей.

Конфликты в Абхазии и Южной Осетии продолжат тлеть. Просто Грузии станет не до своих мятежных соседей. Осенью в этой закавказской стране возможна новая революция, массовые жесткие выступления оппозиции и даже покушение или уголовное дело на президента. Год для Саакашвили будет на редкость трудный.

P. S. В целом 2007-й - последний относительно спокойный год не только для россиян, но и для планеты в целом. Следующие несколько лет кардинально меняющиеся астрологические энергии будут сотрясать мир и постепенно трансформировать его. Уже 2012 год мы, земляне, встретим в совершенно иной реальности - политической, социальной, экономической, духовной...