Война без конца и начала

На днях на российском сайте госзакупок появился любопытный тендер от Управления делами президента. Ведомство разместило заказ на оказание образовательных услуг сотрудникам аппаратов полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах. Как выяснилось, российских чиновников за госсчёт учат не только электронному документообороту, основам госуправления и тому подобным «утилитарным» вещам. Управленцы из Приволжского и Уральского округов собрались изучать… курс по борьбе с коррупцией. Как сообщили СМИ, слушателям расскажут о психологии коррупции и даже о социально-философских основах взяточничества.

Поможет ли учёба реальной борьбе с коррупцией – вопрос почти что риторический. «Раньше у нас были просто коррупционеры, а теперь будут доктора коррупционных наук! – эмоционально высказался в прессе депутат от КПРФ Валерий Рашкин. – Лучше бы их в тюрьму на экскурсию сводили – больше толку было бы».

Посмотришь на статистику коррупционных преступлений в стране, почитаешь журналистские расследования – и невольно подумаешь: а может, и правда лучше?

Чем выше – тем тише

Как говорят психологи и психотерапевты, самый первый шаг к решению проблемы – это признание того, что она есть. С этим у российского руководства, к счастью, всё в порядке. Масштаб взяток, откатов и «связей» уже давно по-настоящему беспокоит власть. Заоблачные из-за откатов наценки на всё (от одежды до квартир) делают российские товары неконкурентоспособными на внутреннем рынке. Невозможность для предпринимателей вести своё дело без «откатов и заносов» провоцирует вывод капитала за границу, от которого уже не спасают даже нефтегазовые доходы. О коррупционную «скалу» разбиваются даже самые разумные инициативы. Тем не менее движение дальше первого шага, увы, идёт с огромным скрипом. Если идёт вообще…

«В России мастерски научились подменять борьбу с коррупцией имитацией этой борьбы: «верхи» могут воровать безнаказанно, «середняки» должны не забывать делиться, а стрелочниками всегда сделают кого-то из «низов», – комментирует Екатерина Выговская, специалист Высшей школы экономики. – Однако сейчас власть оказалась в непростой ситуации. То, что надо что-то делать, понятно всем. Но тотальная война с коррупцией привела бы к развалу вертикали и появлению новых политических сил. Поэтому руководство страны пошло по простому пути: чуть подкрутили гайки, устроили показательную порку зарвавшихся, немного улучшили имидж страны в мире. Безусловно, это полумеры. Но делать что-то большее власти, видимо, пока не собираются».

Слова эксперта подтверждает и практика. Борьбу с коррупцией в России можно охарактеризовать простой фразой: «чем выше – тем тише». В частности, статистика по коррупционным преступлениям на 80% состоит из дел по взяткам, которые берут инспектор ГИБДД, сотрудники миграционной службы, директора школ и детских садиков, руководители отделов в муниципалитетах и прочие «мелкие сошки». «Цена вопроса» в их проступках, как правило, не превышает 100 тыс. рублей. Да и вызваны эти проступки зачастую недоработками тех же «верхов»: невнятностью законов, гигантскими очередями в детсады и «хорошие» школы и прочими причинами, устрани которые – и взяток станет меньше. Впрочем, об этом у нас принято молчать.

На втором месте в «коррупционном» рейтинге – чины из региональных администраций. Гайки начали закручивать примерно три года назад – по тем самым причинам, которые описывал наш эксперт: делать что-то надо, а самый верх трогать страшно. За последние несколько лет под суд попали не менее 25 заместителей губернаторов, 15 глав крупных городов, 13 региональных министров. Реальные сроки получило большинство, примерно в трети случаев дело кончилось условным наказанием.

Здесь проблемы куда серьёзнее, чем «добровольный взнос» за путёвку в детсад. Как показывает практика, регионалов на чём только не ловят: и на огромных откатах, и на взятках в миллионы рублей, как севшего на три года советника губернатора Кировской области Андрея Вотинова и на махинациях с землёй, и на колоссальном воровстве средств, выделенных на дорожные работы (в частности, бывший вице-губернатор Иркутской области Сергей Воронов приговорён к шести годам лишения свободы за растрату 42 млн. «дорожных» рублей). Очень часто чиновники горят на желании помочь своим. Например, экс-заместитель губернатора Курганской области по инвестициям Анатолий Бондарев выдал подряд на 17,3 млн. рублей компании, которую сам возглавлял до похода во власть, а бывший зампред правительства Пензенской области Александр Пашков осуждён на 8,5 года лишения свободы за то, что заставлял региональные

ГУПы выплачивать несуществующие долги «нужным» фирмам.

На уровне федеральных структур масштабы коррупции ещё более устрашающие. Однако расследования случаев, связанных с «птицами высокого полёта», практически не ведутся. Первый пример, который приходит в голову: знаменитое дело о «золотых томографах», когда медицинское оборудование закупалось на бюджетные деньги по ценам, завышенным в разы. Тогдашний президент Дм. Медведев назвал эту ситуацию (цитируем) «наглым и циничным воровством», однако своего кресла не лишилась ни одна «шишка» – ни в Москве, ни в регионах. Заглох и скандал, возникший в 2009 г. вокруг тогдашнего министра транспорта Игоря Левитина. Напомним, в тот момент ОАО «Российские железные дороги» вдруг решило уступить частным фирмам прибыльный бизнес по стирке белья для поездов, оцениваемый в 8 млрд. рублей ежегодно. Среди новых владельцев оказалась фирма, в которой г-н Левитин работал до ухода в правительство.

Засветился в тёмной истории и бывший глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко. После его отставки неожиданно обнаружилось, что на РФС висит странный кредит в 800 млн. рублей. Как выяснилось, выдал этот кредит некий банк «Россия», с которым Фурсенко сотрудничал до прихода в РФС.

Здесь перечислено лишь три случая. На деле их куда больше. Однако все эти ситуации объединяет одно обстоятельство: практически ни по одной нет ни возбуждённых уголовных дел, ни тем более арестов причастных к «воровским сделкам» чиновников.

Как показывает практика, ореол «неприкасаемости» в нашей стране распространяется не только на «птиц высокого полёта», но и на тех, кого они решили взять под свою опеку. Реальный пример – петербургская фирма «Флора», занимавшаяся дорожным строительством. Её руководители, обладая имуществом в виде стола и стула, выиграли три тендера на строительство участков Кольцевой автодороги (КАД) вокруг Петербурга. В общей сложности они получили из бюджета 15 млрд. рублей. Вскоре ей достался и ещё один лакомый кусок – тендер на строительство олимпийского объекта в Сочи на 26 млрд. рублей. Потом наступил коротенький момент «прозрения»: петербургские субподрядчики, которым «Флора» не спешила платить за работу, подали на фирму в суд, а сочинские конкуренты этим воспользовались – добились отмены результатов тендера. Тем не менее непотопляемая контора не сдалась и взяла реванш – выиграла в Санкт-Петербурге городской конкурс на реконструкцию набережной Обводного канала, хотя уже имела иск от одного из комитетов Смольного в связи с невыполнением обязательств!

Сейчас по делам «Флоры» всё-таки ведётся следствие. Однако следователи, не стесняясь, говорят: в лучшем случае по его итогам десяток чиновников средней руки получат реальные сроки. До самых высоких покровителей питерской фирмы, которые обеспечивали ей победу в тендерах, правосудию добраться не дадут.

А многодетным – шиш?

Попытки «порадеть родному человечку» в России особенно ярко процветают в сфере выделения земли в пользование и владение. В ряде регионов страны узаконено такое явление, как «целёвка» – предоставление участков под строительство в обход торгов и конкурсов. В начале двухтысячных в Санкт-Петербурге это явление дошло до полного омерзения. Например, в 2005 г. 70% земель под застройку выделялось «в порядке исключения» за копейки или вовсе бесплатно!

Уже после заверений Смольного об истреблении явления, что приближённые к питерской власти увели крайне лакомые куски. Например, видному ресторатору Евгению Пригожину,который организовывал банкет на инаугурациях Дмитрия Медведева и Владимира Путина, досталось 3,9 га на берегу Финского залива – неподалёку от принадлежащего ему элитного посёлка «Северный Версаль». Новоявленный хозяин планирует построить там новый яхт-клуб с мариной на 50 судов, рестораны и гостиничный комплекс на 420 номеров. На первый взгляд под такие проекты землю, да ещё в таких «золотых» местах, не должны давать бесплатно. Однако тут ответ прост – смотря кому и зачем. В частности, законодательство предписывает выделять «целевую» землю под реализацию социально важных проектов. В итоге проект Пригожина в правительстве Петербурга быстренько признали… «социально значимым и ориентированным на развитие водных видов спорта». Как говорится, без комментариев.

Одновременно с Пригожиным «целёвкой» осчастливили других достойных людей. Гостиничный комплекс на 2 га земли на Васильевском острове построит компания «Строй Холдинг». Её руководителем называют главу фонда «Константиновский» Геннадия Явника, который ещё в 2000 г. собирал деньги на президентскую кампанию Владимира Путина. Около 2,8 га в элитном Зеленогорске перешли структуре Кирилла Крутикова, который руководил крупнейшим федеральным проектом – созданием намыва в Финском заливе. Территория в 5 га в Сестрорецке отдана под оздоровительный комплекс компании «Невзоров от Эколь» журналиста и депутата Александра Невзорова. Свою выгоду поимел даже «Газпром»: компания получила участок земли площадью 39 тыс. кв. м на берегу Финского залива под некий объект для хоккейного клуба СКА.

Для контраста добавим, что в Санкт-Петербурге, едва ли не единственном регионе в стране, создано Общественное движение многодетных семей, которые добиваются положенных по закону бесплатных участков под строительство дома. Битва идёт уже много лет. Ответ у «отцов города» раз за разом один – нет ни земли, ни денег.

Тайна, покрытая мраком

Во всём мире давно поняли простую вещь: один из главных механизмов противодействия коррупции – прозрачность государственных расходов, а также возможность государственных органов следить за «финансовыми» делами власть имущих (например, иметь возможность доступа к их налоговым декларациям). Как с этим обстоят дела в нашей стране?

Россия, как обычно, выбрала особый путь. Декларации наши депутаты, члены правительства и сотрудники ведомств исправно подают. Однако механизма для проверки соответствия этих деклараций реальности в стране не создано.Как пояснили «АН» в думской Комиссии по мандатным вопросам, в стране вообще нет органа, уполномоченного на антикоррупционный анализ.Действия общественных организаций тоже остаются без внимания. Например, в ходе исследования, проведённого группой Transparency International в 2011 г., эксперты назвали странными около сотни депутатских отчётов. Однако никакой реакции не последовало.

В 2005 г. Россия ратифицировала Конвенцию ООН по противодействию коррупции. Приняты все положения, за исключением одной-единственной статьи – «Незаконное обогащение». Под ним подразумевается (цитируем) «значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать». Это значит, что можно прийти, например, к любому депутату Госдумы и спросить, откуда у него «бентли», вилла в Сочи и яхта по цене ста детских садов. И, если он не захочет отвечать, конфисковать это всё в доход государства.Иной раз кажется, что и президент не против обязать чиновников отчитываться о происхождении крупных приобретений. Но никто не вспомнит того, чтобы так случилось. И «бентли» с госшишками продолжают колесить совершенно демонстративно.

В цивилизованных странах это обычное дело: поступая на службу, чиновник принимает такие условия. Но Россия, даже во всём идя навстречу международным рекомендациям, упёрлась: в мае 2011 г. правительство снова отказалось ратифицировать 20-ю статью.

«В этом случае даже президенту Путину пришлось бы объяснять, на какие средства его дочери жили и учились за границей, – говорит президент фонда «Данноттар» Ольга Медведева. Да и конечными бенефициарами крупных компаний могли бы оказаться высшие чиновники. Сегодня они спокойны: есть определённая планка, выше которой антикоррупционное законодательство не работает».

Взятка особого назначения

В 2007 г. Россия присоединилась к Группе государств против коррупции (ГРЕКО), престижной организации Совета Европы. Эксперты ГРЕКО выдали 26 рекомендаций о том, как бороться с коррупцией по европейским стандартам (обычно количество советов для развитой страны составляет 10–12). По словам первого заместителя Генпрокурора РФ Александра Буксмана, Россия с этим успешно справилась. Нам даже удалось убедить ГРЕКО, что наша прокуратура не является инструментом политического влияния. Однако независимые эксперты придерживаются иного мнения.

«Международные организации обычно оценивают не реальный уровень коррупции в стране, а соответствие законодательства общим нормам, – говорит юрист Алёна Гаврилова. – А какие у нас суды и как в них соблюдают законы, все знают. Видные юристы в России до сих пор стоят на том, что коррупция – то же самое, что взятка. Для Европы это дикая позиция. Де-юре взятка – это когда чиновнику деньги в конверте дали, и он купил на них «джип». А коррупция – это когда он оставил себе небольшую часть, а остальное передал выше. К тому же взяткой у нас почему-то не считается бесплатный отдых за границей или выигрыш женой чиновника выгодного тендера».

Добавим, что с этой ситуацией в России сейчас пытается бороться Генеральная прокуратура. Недавно ведомство заявило о подготовке законопроекта, который существенно расширит понятие «взятка». К ней будут отнесены не только традиционные «барашки в бумажке», но и любые незаконно предоставленные преференции – помощь в выигрыше аукциона, путёвка на отдых и даже… услуги сексуального характера.

Деньги в никуда?

С прозрачностью трат денег на государственные нужды у нас, к сожалению, тоже всё плохо. До 10% бюджета РФ растаскивается по инвестиционным фондам и федеральным целевым программам,где проверять использование средств ещё сложнее, чем в декларациях чиновников. Например, в Петербурге на средства государственного инвестфонда строится современная трасса через город – Западный скоростной диаметр. Один километр ЗСД будет стоить фантастические 4,5 млрд. рублей. Откуда цифра – одному богу известно.

Федеральные целевые программы – ещё одна «чёрная дыра». В настоящий момент в России действует 55 программ, на реализацию которых за три последних года запланировано потратить 1,055 трлн. рублей. А на что конкретно идут деньги, понять крайне сложно. Остаётся довольствоваться лишь красивыми названиями программ да огромными цифрами, которые стоят рядом с этими названиями. Скажем, на «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев» в нынешнем году планируется потратить 168 млн. рублей (этих немцев у нас, отметим, во всей стране всего 32 тыс. человек – меньше, чем население в обычном райцентре).

Ещё пример – Программа «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года». По планам она должна «съесть» 1,8 млрд. рублей.Интересно, кто на самом деле сожрёт всё это «бабло»? Какие ещё поместья в итальянской Тоскане, «Феррари» и бриллианты для бл...дей будут куплены российскими упырями с диппаспортами?

Увы, но сожрут они не только эти наши деньги. Едва ли не самый быстрый рост финансирования наблюдался по программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года». Только в 2012 г. цифра выросла до 2,6 млрд. рублей. Для оценки эффективности программы указаны хитрые индикаторы вроде «снижения гибели людей». Вся страна могла наблюдать, как это помогло при катастрофе в Крымске. Но очень вероятно, трагедия станет поводом, чтобы ещё сильнее увеличить расходы в будущем году. Ситуация складывается смехотворная: в государстве необыкновенно раздут силовой блок, постоянно говорят о необходимости бороться с коррупцией, но годами не делается элементарных шагов по финансовому контролю.