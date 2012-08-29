//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Тема номера

Хорошая кампания

Российские вузы закончили приём первокурсников

№ 33(325) от 30.08.2012 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Хорошая кампания

До начала нового учебного года в российских вузах остаются считаные дни. В институтах и университетах заканчиваются последние приготовления, а вчерашние одиннадцатиклассники ждут получения студенческих билетов. Как прошёл вступительный марафон – 2012? Какими перлами абитуриенты порадовали своих будущих преподавателей? «АН» попытались найти ответы на эти и другие вопросы.

Школы: тишь да гладь

Этим летом исполнилось четыре года с момента, когда Единый государственный экзамен стал основной формой итоговых экзаменов в школе и вступительных – в вузе (впервые российские выпускники массово сдавали ЕГЭ в 2009-м). Нынешний сезон ЕГЭ можно без преувеличения назвать историческим. Руководители Рособрнадзора заявили, что впервые сдача ЕГЭ обошлась без эксцессов и скандалов.Действительно, прошлые годы на них были крайне щедрыми (см. «Школь на выдумки хитра»),а в этот раз – тишина. Её нарушают лишь уверения в том, что ни один инцидент не остался незамеченным.

С выпускниками, которые пытались смухлевать, обошлись действительно круто. Например, впервые жёстко наказали «доброхотов» из восточных регионов страны, выложивших в Сеть задания ЕГЭ. Оценки выпускников были аннулированы, а пересдать экзамен ребята смогут только в будущем году. Вычислить нарушителей помогли особенности бланков ЕГЭ. На фотографиях высвечиваются особые элементы, по которым с помощью специального сканирования можно без труда определить имя и фамилию хозяина бланка. Как надеются в Рособрнадзоре, на следующий год «помощников» поубавится, а может быть, и вовсе не окажется.

Отсутствие проблем многие эксперты объясняют и тем, что в этом году на ЕГЭ впервые появились общественные наблюдатели – граждане, пожелавшие следить за порядком в аудиториях. Стать наблюдателями могли все, кроме близких родственников выпускников.

«Весной мы объявили набор на дистанционные курсы для тех, кто хочет поработать на Едином экзамене, – рассказал «АН» Юрий Съедин, координатор проекта, ответственный секретарь Комиссии по образованию Общественной палаты РФ. – Записались около 400 человек из 50 регионов страны. По итогам своих наблюдений наши «ученики» прислали отзывы-отчёты. И должен сказать, проявилась любопытная тенденция: в 95% случаев никаких нареканий не было! И сами же наблюдатели объяснили это тем, что организаторы просто не рискнули идти на нарушения в их присутствии.Руководители пунктов приёма экзамена и дежурные педагоги увидели, что наши люди блестяще подготовлены, задают «неудобные», но правильные вопросы, вникают во все нюансы. Так что я считаю, что в этом году мы свою миссию выполнили. Весной на заседании Общественной палаты снова поставлю вопрос о том, чтобы провести обучение и набрать новых волонтёров».

Тем не менее своё самое одиозное обещание Рособрнадзор так до конца и не выполнил. В конце прошлого лета было сказано, что во всех без исключения пунктах приёма Единого экзамена (ППЭ) появятся глушилки мобильной связи.Об этом очень много говорили, однако в Правила проведения Единого экзамена этот пункт так и не внесли. Так что вопрос об установке и включении глушилок в каждом конкретном случае решало руководство ППЭ. Впрочем, решение о том, нести или не нести телефон, в конце концов, безу­словно, принимали сами дети.

«Что греха таить – мои ученики тоже сначала рассчитывали на телефоны, – поделилась с «АН» Наталья Лапина, учитель истории и обществознания из Московской области. – На последних консультациях перед Единым экзаменом дети заявили: «Наталья Сергеевна, ну вы же дадите нам номер своего мобильного, чтобы мы позвонили в случае чего?» Замечу – не попросили, а как будто уточнили что-то давно решённое! Я сказала, что никому ничего не дам. Потому что действовать надо честно – раз. И потому что всё, что могли, мы для подготовки к экзамену сделали – два. А если в голове ничего нет, никакой телефон не поможет. Детишки притихли, больше телефон не спрашивали. Я почти уверена, что все писали честно. И написали, кстати, очень прилично!»

И такое бывает…

Вот такими перлами в своих сочинениях насмешили преподавателей абитуриенты одного из крупных российских вузов, который получил право проводить дополнительные вступительные испытания.

«Я не исключаю того факта, что являюсь мужчиной».

«Вместо очередного кровопролития в какой-нибудь африканской стране пускай теперь будет драка за бутылку водки у железнодорожного вокзала. Одно другого не краше, но второе всё же ближе к нашей жизни».

«Футболист бежал лицом вперёд, и нос его выдавал слёзы».

«Правильно писал Маяковский: «Если звёзды отжигают, значит, это кому-нибудь нужно».

«Девушки выражали свою позицию достаточно хулиганистым способом» (видимо, о Pussy Riot).

Вузы: кто во что горазд

Если в школах в этом году всё получилось относительно тихо, про вузы этого, увы, не скажешь. На уровне сдачи Единого экзамена механизм, как видим, вроде бы отлажен и работает. А вот с точки зрения приёма по результатам ЕГЭ всё обстоит совсем не так гладко.

Система поражает своей громоздкостью и неуклюжестью. Сначала абитуриенту нужно принести в приёмную комиссию копии аттестата и свидетельств ЕГЭ. Потом, когда приём документов (и дополнительные испытания, если они есть) закончится, вуз вывешивает полные списки абитуриентов,составленные по убыванию числа баллов. На верхних строчках – те, кто рекомендован к зачислению на «бюджет». С них приёмная комиссия начинает требовать подлинники документов. Кто-то их приносит, кто-то нет, так как решил пойти в другой вуз. Нервничают все: и приёмная комиссия, которая не может составить окончательные списки, и абитуриенты, которым не хватило чуть-чуть до попадания в «бюджетную» строчку. И, чтобы не мучиться, приёмные комиссии начинают изобретать собственные правила, противоречащие всем нормам.

В этом году проверить чистоту вступительной кампании в вузах решил Российской студенческий союз. Результаты ошеломили. По словам руководителя РСС Артёма Хромова,нарушений оказалось очень много.

«В Чувашском государственном университете руководство решило зачислить всех, кто принёс подлинники документов, вне зависимости от результатов ЕГЭ, – рассказал А. Хромов. –В Санкт-Петербурге поступили ещё интереснее. Объявили рекомендованными вообще всех, кто подал документы: и с подлинниками, и с копиями. А зачисляли всех тех, кто принёс «настоящие» документы первым!»

Как уверяют в Российском студенческом союзе, после поднятого шума вузы пересмотрели списки и восстановили справедливость. Неужели только скандалы у нас и действуют? Чтобы проверить, осталось дождаться будущего года…

Самый главный первокурсник

Вступительная кампания – 2012 привлекла повышенное внимание не только ужесточением контроля за ЕГЭ. Нынешним летом выбирал свой жизненный путь сын премьер-министра Дм. Медведева – 16-летний Илья.

Когда в октябре 2011 г. тогда ещё президент Медведев приехал на факультет журналистики МГУ (а весной после громкого скандала вернулся туда ещё раз), студенты и преподаватели начали перешёптываться: мол, Дмитрий Анатольевич не зря зачастил в Московский университет – как-никак сыну поступать скоро! Предположения вскоре подтвердились – правда, лишь отчасти. В приёмной комиссии журфака юного Медведева так и не увидели. Зато в апреле Илья принял участие в традиционной олимпиаде МГУ «Ломоносов-2012». Выбранный предмет (право) не оставил сомнений: сын премьера собирается штурмовать юридический факультет главного университета страны.

Участие в олимпиаде обернулось победой. Как гласит информация на сайте «Ломоносова», знания Ильи Дмитриевича Медведева жюри оценило в 88 баллов из 100 возможных. (К слову, в списке обладателей Диплома I степени, в котором значится 24 фамилии, сын премьера смотрится крепким середнячком. По числу набранных баллов победители распределились по 9 позициям, Медведев занял шестую.)

Титул победителя университетской олимпиады дал право на зачисление без экзаменов. Вскоре фамилия «главного абитуриента – 2012» появилась в списках рекомендованных к зачислению на юридический факультет. С теми же результатами Медведева были готовы принять и на юрфаке Санкт-Петербургского государственного университета, где до карьеры в «большой политике» учился и преподавал Медведев-старший. Однако блогеры ещё не успели растащить информацию о новоиспечённом студенте по Сети, как «повестка дня» резко изменилась. Выяснилось, что Илья Медведев намерен учиться в МГИМО на факультете международного права. Он успешно прошёл дополнительное вступительное тестирование, набрав 95 баллов из 100 возможных, – и снова, как и на олимпиаде в МГУ, «ухватил за хвост удачу». На факультете предусмотрено 77 бюджетных мест. В списке рекомендованных к зачислению Илья с 359 баллами, набранными на ЕГЭ и дополнительном испытании, значится семидесятым. Что будет дальше – как говорится, сессия покажет!

В апреле этого года премьер-министр Медведев встречался с учениками гимназии в Чебоксарах. На вопрос о том, куда собирается поступать его сын, Дмитрий Анатольевич лаконично ответил: «Давить не буду. Пусть выбирает сам. Надеюсь, выбор будет правильным».

Выбор сделан. Судя по всему, папа этот выбор одобрил. Правда, непонятно, с какими глазами он теперь будет выступать перед общественностью, вещая о переизбытке экономистов и юристов и о необходимости поднимать престиж рабочих профессий: мол, там и платят хорошо, и технологии развиваются… Впрочем, наверное, ничего с глазами премьера не случится. Взгляд останется уверенным, речи – бодрыми и убедительными. Только вот простая российская публика в очередной раз с горечью ощутит, что у детей «шишек» своя песочница. Но что нам до публики, правда?

Дмитрий Анатольевич, у вас был прекрасный шанс доказать, что ваши слова – не пустой звук. Хотя бы относительно своего собственного сына.

Вы этот шанс не использовали.

Сожалеем и сочувствуем.

Школь на выдумки хитра

Первые три года существования ЕГЭ с треском опрокидывали заверения чиновников в «честности и объективности» Единого экзамена.

Российские выпускники проявляли неистощимую фантазию, стремясь пройти испытания «окольными путями». Им на помощь тут же поспешили предприимчивые граждане, смекнувшие, что на неистовом желании школьников и их родителей получить хорошие оценки можно неплохо подзаработать. Предлагаем нашим читателям вспомнить самые громкие трюки 2011 года.

Во время сдачи ЕГЭ по русскому языку учителя заподозрили, что одна из выпускниц пользуется шпаргалками. Когда начали разбираться, девушка оказалась… парнем – братом той, чей паспорт был предъявлен дежурным педагогам. Как выяснилось, выпускница, боясь получить двойку, попросила своего брата «замаскироваться» и написать экзамен за неё. Хитроумный план не помог – в итоге двойку девушке всё равно поставили.

Три студента Московского физико-технического института пришли сдавать ЕГЭ за выпускников одной из московских школ. Как они рассказали впоследствии, их наняла некая фирма, пообещав солидное вознаграждение. Липовых школьников впустили в аудитории, выдали задания. Обман раскрылся на стадии проверки работ. Сразу после инцидента студентов отчислили из вуза, но уже к началу учебного года восстановили.

В июне 2011 г., в самый разгар экзаменов, учитель математики из Санкт-Петербурга обнаружил в известной социальной сети «группу помощи» для сдающих ЕГЭ.За небольшую плату выпускник получал доступ к базе данных с ответами на задания 2011 года. Зайти в «спасительную» сеть можно было с мобильного телефона – что и сделали тысячи выпускников прямо во время экзамена. Когда афера раскрылась, разразился скандал. Правда, точное число школьников, которые воспользовались «подмогой», осталось неизвестным – и наказания за списывание никто не понёс.

Самым заметным инцидентом скандалом 2011 г. стала история в Российском государственном медицинском университете, больше известном как Второй мед. В списках абитуриентов, рекомендованных к зачислению, обнаружилось 536 «левых» фамилий (всего вуз принимал 709 человек). Как выяснилось, «мёртвые души» вносились в список для того, чтобы во второй волне зачисления принять на эти места «нужных» людей: ведь те, кто значился в списке, в первую волну ожидаемо не явились бы. Поднявшийся шум стоил должности ректору РГМУ и ответственному секретарю приёмной комиссии.

Летом 2009 г. автор этого материала готовила большой репортаж о «первом сезоне» Единого экзамена (см. статью «Поступательное движение» в «АН» №29 от 23 июля 2009 года). В ходе подготовки текста довелось пообщаться и с указанными господами. Впечатление было крайне приятное: передо мной предстали неравнодушные люди, профессионалы своего дела, искренне переживающие за то, что ЕГЭ приводит в их вуз не врачей по призванию, а тех, кто хорошо сдал ЕГЭ по химии.

«Новая система породила чудовищную логику: не возьмут в пищевой – пойду в медицинский, – говорил ректор. – И в итоге за бортом нашего вуза окажутся ребята, у которых профессия врача была давней мечтой...»

Если честно, продолжать не хочется.

Магия бумажки

Целевой набор в вузы нередко превращается в профанацию

Введение ЕГЭ подарило вторую жизнь распространённому в советское время способу приёма в вузы – так называемому целевому набору. Сегодня вузы могут отдать под приём по целевым направлениям 15% бюджетных мест по каждой специальности.

Механизм целевого набора прост. Для начала абитуриент получает в своём родном городе справку о том, что какое-либо предприятие или учреждение готово оплатить его обучение в вузе, а потом взять свежеиспечённого специалиста на работу, чтобы тот «отбил» затраты. С этой справкой абитуриент и отправляется в вуз (чаще всего московский).

По существующим правилам в общем конкурсе целевики не участвуют. Проходной балл на бюджетное отделение может быть сколь угодно высоким – счастливых обладателей направлений это не касается. Им в большинстве случаев достаточно не иметь двоек в сертификатах ЕГЭ.Правда, иногда в популярных вузах целевиков оказывается больше, чем мест, которые институт может выделить под такой набор. Тогда возникает конкурс – но опять же свой, «междусобойный», где проходной балл практически всегда намного ниже, чем в основном потоке.

К сожалению, в последние годы идея себя серьёзно дискредитировала. Раньше этот вариант помогал предприятиям и учреждениям готовить для себя нужных специалистов, а сейчас во многих случаях превратился в лазейку для абитуриентов с маленькими баллами ЕГЭ и большими связями. Например, на первом месте по количеству целевых направлений сегодня стоят отнюдь не рабочие специальности и не профессии врача и педагога (хотя дефицит рабочих кадров, учителей и докторов уже давно стал притчей во языцех). Зато заветные бумажки пачками выдают региональные и районные администрации, которым почему-то жизненно необходимы выпускники Плехановской академии, РУДН и других престижных вузов. Причём, как правило, на позиции юристов, финансистов, менеджеров,которых сегодня – пруд пруди.Например, в знаменитую «Плешку» в этом году абитуриенты принесли аж 150 целевых направлений. И довольно сложно подсчитать, сколько из этих направлений действительно исходят из потребностей учреждения, а сколько выдано по извечному русскому принципу «ну как не порадеть родному человечку».

В этом году серьёзный скандал вокруг такой попытки «порадеть» разыгрался в Калининграде.В списке зачисленных в Балтийский федеральный университет имени Канта значился Артём Анатольевич Мухомор – сын сити-менеджера Калининграда. Его будущие однокурсники обратили внимание на низкое число баллов по ЕГЭ – всего 153. Путём нехитрых подсчётов получалось, что выпускник сдал экзамены примерно на 50 баллов каждый (а это очень мало), тогда как для поступления нужно было набрать 220 баллов. Оказалось, А. Мухомор пришёл поступать с целевым направлением, выданным… в администрации города.

Когда поднялся шум, сити-менеджер Светлана Мухомор попыталась заступиться за сына: мол, документы он везде подавал самостоятельно. Однако чуть позже она положила на стол своему руководителю заявление об отставке.

Что и говорить – поступок, достойный уважения. Может, и другие чиновники на примере этой «ритуальной жертвы» чему-нибудь научатся?

Правда, картину торжества справедливости слегка портит ма-а-ленький нюанс: из списка первокурсников Артёма Мухомора, обладателя слабых троек по профильным предметам,так никто и не вычеркнул…

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Новое руководство телекомпании «Рустави-2» уволило Георгия Габуния, который в эфире телеканала в нецензурных выражениях оскорбил Владимира Путина. О нелегкой судьбе извращенца размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//В мире

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Николай Азаров, бывший глава правительства Украины, рассказал, какие действия должен предпринять президент страны Владимир Зеленский, чтобы остановить военный конфликт на территории Донбасса.

//В мире

Военный эксперт прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Военный эксперт прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Военный эксперт Михаил Ходаренок во вторник, 20 августа, прокомментировал испытание Соединенными Штатами Америки крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД.

//новости партнеров

//Политика

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Эксперт в области международной политики Игорь Деланоэ заявил, что в ходе предстоящего саммита «большой семёрки» президент Франции Эммануэль Макрон может выступить в качестве посредника между Европой и Россией.

//В мире

Армия ДНР сделала срочное заявление о массированном ударе военных ВСУ по Донецку

Армия ДНР сделала срочное заявление о массированном ударе военных ВСУ по Донецку

Народная милиция ДНР выступила со срочным заявлением о массированном ударе Вооруженных сил Украины по Донецку и его пригородам. Данная информация оказалась в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Интервью

Рига выбрала нового мэра

Рига выбрала нового мэра

Закончились выборы нового мэра Риги. Им стал Олег Буров. Депутаты Рижской думы большинством голосов выбрали Олега Бурова из фракции «Честь служить Риге». Свои голоса за данного кандидата отдали 35 депутатов.

//Интервью

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

Известный писатель, искусствотерапевт, ученица Эрнста Неизвестного перевоспитывает мужей, учит свободе, менять угол зрения и философскому отношению к жизни

//Здоровье

Девять возможных сигналов организма о сахарном диабете раскрыли специалисты

Девять возможных сигналов организма о сахарном диабете раскрыли специалисты

Медицинские специалисты из Великобритании рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о сахарном диабете. Об этом идет речь в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Экономика

Автопром как буревестник революции

Автопром как буревестник революции

В августе один из членов комитета Госдумы по промышленности разродился идеей ввести для старых автомобилей предельный срок эксплуатации. Разумеется, в нашей стране, где треть рассекающего по дорогам автопарка старше 15 лет, а годовые продажи подержанных автомобилей впятеро больше новых, затея вызвала крупный скандал.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Апина показала красивую фигуру в платье с декольте в честь юбилея

Апина показала красивую фигуру в платье с декольте в честь юбилея

Известная российская певица Алена Апина поделилась с поклонниками откровенной фотографией, под которой напомнила, что через несколько дней ей исполняется 55 лет. Знаменитость отметила, что возраст всего лишь цифры, "мишура".

//Общество

Авиаторы без пламенных моторов

Авиаторы без пламенных моторов

Отшумел-отпоздравлялся День Воздушного флота России, или, как он чаще звучит, День авиации. Прошлая неделя стала авиационной во всех смыслах. Герои-пилоты «без потерь» посадили в кукурузном поле магистральный авиалайнер «Эрбас-А321» с 226 пассажирами и 7 членами экипажа. Настоящий подарок к Дню авиации

//Новости СМИ2

//Общество

Зачем на МКС робот Федя?

Зачем на МКС робот Федя?

Зачем вместо сверхтяжёлой ракеты, которая нужна для обороны страны, в «Роскосмосе» сделали загадочного робота Федю? Зачем на МКС робот-убийца? Почему вода затопила космодром Восточный и кто стоит за ликвидацией лучшего космического проекта – настоящего робота-трансформера «Морской старт»?

//Политика

На Западе вспомнили о ядерной зиме

На Западе вспомнили о ядерной зиме

Во время холодной войны и особенно в последние годы существования СССР в нашей стране была популярна теория ядерной зимы. Так называется гипотетическое глобальное изменение климата Земли в результате широкомасштабной ядерной войны. На эту тему был даже снят очень мрачный фильм «Письма мёртвого человека».

//Общество

ФАС оштрафовала телеканал CNN за звук

ФАС оштрафовала телеканал CNN за звук

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала вещателя CNN в России компанию ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" на 200 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ФАС.

//Политика

«Глобальная Британия» против женщин и детей русских олигархов

«Глобальная Британия» против женщин и детей русских олигархов

После прихода к власти в Великобритании Бориса Джонсона Вашингтон и Лондон начали активную подготовку к заключению договора о свободной торговле. Такая концепция сближения США и Англии уже получила название «Глобальная Британия».

//Политика

Эксперты подтвердили подлинность голоса иркутской чиновницы, назвавшей жертв паводка "быдлом"

Эксперты подтвердили подлинность голоса иркутской чиновницы, назвавшей жертв паводка "быдлом"

Глава пресс-службы губернатора Иркутской области Сергея Левченко Ирина Алашкевич назвала людей, пострадавший от паводка в Иркутской области "быдлом" и "бичами". Сама чиновница изначально не стала признавать свой голос, а попросила дождаться экспертизы.

//Общество

Ещё раз о Курильских островах

Ещё раз о Курильских островах

Знаете такой анекдот – Мойша жалуется: «Сарочка, в последнее время меня Гондурас беспокоит!» А Сара ему отвечает: «Если беспокоит, то почеши!» Еврейский юмор вполне уместен после недавнего высказывания министра иностранных дел С.В. Лаврова по поводу южно-курильских островов.

//Новости партнеров

//Общество

Что нашли археологи в Крыму за последние годы

Что нашли археологи в Крыму за последние годы

Последние несколько лет на Крымском полуострове активно ведутся археологические раскопки. Ученые получили возможность изучить землю с богатой историей в том числе благодаря возведению моста через Керченский пролив и трассы «Таврида».

//Общество

Своими эмоциями в сети делятся пассажиры аварийно севшего в кукурузу лайнера

Своими эмоциями в сети делятся пассажиры аварийно севшего в кукурузу лайнера

Всю страну потрясла история с самолетом, вылетевшим из Москвы в Крым, который экстренно сел в кукурузное поле. И потрясла не трагичностью, как это зачастую бывает, когда речь идет об авиапроисшествиях, а счастливым стечением обстоятельств и героизмом экипажа.

//Армия

Военный эксперт оценил испытание нового беспилотника "Альтиус-У"

Военный эксперт оценил испытание нового беспилотника "Альтиус-У"

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин оценил характеристики нового беспилотника "Альтиус-У". По его словам, хорошо, что именно наши военные испытывают подобные аппараты.

//Политика

Порошенко предрекли тюрьму или эмиграцию

Порошенко предрекли тюрьму или эмиграцию

Экс-главу Украины Петра Порошенко ждет или длительный тюремный срок, или эмиграция. Об этом рассказал председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк, передает агентство ТАСС.

//Происшествия

В Тульской области водитель наехал на паралимпийцев

В Тульской области водитель наехал на паралимпийцев

В Тульской области полицейские задержали водителя, который в понедельник вечером сбил трёх членов паралимпийской сборной России. Отмечается, что после ДТП мужчина скрылся с мета происшествия.

//Происшествия

Два россиянина могли погибнуть в ЧП с вертолётом в Греции

Два россиянина могли погибнуть в ЧП с вертолётом в Греции

Во вторник, 20 августа, в море между греческим островом Порос и находящимся напротив городком Галатас на полуострове Пелопоннес рухнул частный вертолёт. Отмечается, что на борту воздушного судна могут находиться двое россиян.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Макрон уверен в "европейском будущем" России
2

Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл
3

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой
4

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
5

Волочкова рекомендует звездам шоу-бизнеса "привести в порядок телеса"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры