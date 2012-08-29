Хорошая кампания

До начала нового учебного года в российских вузах остаются считаные дни. В институтах и университетах заканчиваются последние приготовления, а вчерашние одиннадцатиклассники ждут получения студенческих билетов. Как прошёл вступительный марафон – 2012? Какими перлами абитуриенты порадовали своих будущих преподавателей? «АН» попытались найти ответы на эти и другие вопросы.

Школы: тишь да гладь

Этим летом исполнилось четыре года с момента, когда Единый государственный экзамен стал основной формой итоговых экзаменов в школе и вступительных – в вузе (впервые российские выпускники массово сдавали ЕГЭ в 2009-м). Нынешний сезон ЕГЭ можно без преувеличения назвать историческим. Руководители Рособрнадзора заявили, что впервые сдача ЕГЭ обошлась без эксцессов и скандалов.Действительно, прошлые годы на них были крайне щедрыми (см. «Школь на выдумки хитра»),а в этот раз – тишина. Её нарушают лишь уверения в том, что ни один инцидент не остался незамеченным.

С выпускниками, которые пытались смухлевать, обошлись действительно круто. Например, впервые жёстко наказали «доброхотов» из восточных регионов страны, выложивших в Сеть задания ЕГЭ. Оценки выпускников были аннулированы, а пересдать экзамен ребята смогут только в будущем году. Вычислить нарушителей помогли особенности бланков ЕГЭ. На фотографиях высвечиваются особые элементы, по которым с помощью специального сканирования можно без труда определить имя и фамилию хозяина бланка. Как надеются в Рособрнадзоре, на следующий год «помощников» поубавится, а может быть, и вовсе не окажется.

Отсутствие проблем многие эксперты объясняют и тем, что в этом году на ЕГЭ впервые появились общественные наблюдатели – граждане, пожелавшие следить за порядком в аудиториях. Стать наблюдателями могли все, кроме близких родственников выпускников.

«Весной мы объявили набор на дистанционные курсы для тех, кто хочет поработать на Едином экзамене, – рассказал «АН» Юрий Съедин, координатор проекта, ответственный секретарь Комиссии по образованию Общественной палаты РФ. – Записались около 400 человек из 50 регионов страны. По итогам своих наблюдений наши «ученики» прислали отзывы-отчёты. И должен сказать, проявилась любопытная тенденция: в 95% случаев никаких нареканий не было! И сами же наблюдатели объяснили это тем, что организаторы просто не рискнули идти на нарушения в их присутствии.Руководители пунктов приёма экзамена и дежурные педагоги увидели, что наши люди блестяще подготовлены, задают «неудобные», но правильные вопросы, вникают во все нюансы. Так что я считаю, что в этом году мы свою миссию выполнили. Весной на заседании Общественной палаты снова поставлю вопрос о том, чтобы провести обучение и набрать новых волонтёров».

Тем не менее своё самое одиозное обещание Рособрнадзор так до конца и не выполнил. В конце прошлого лета было сказано, что во всех без исключения пунктах приёма Единого экзамена (ППЭ) появятся глушилки мобильной связи.Об этом очень много говорили, однако в Правила проведения Единого экзамена этот пункт так и не внесли. Так что вопрос об установке и включении глушилок в каждом конкретном случае решало руководство ППЭ. Впрочем, решение о том, нести или не нести телефон, в конце концов, безу­словно, принимали сами дети.

«Что греха таить – мои ученики тоже сначала рассчитывали на телефоны, – поделилась с «АН» Наталья Лапина, учитель истории и обществознания из Московской области. – На последних консультациях перед Единым экзаменом дети заявили: «Наталья Сергеевна, ну вы же дадите нам номер своего мобильного, чтобы мы позвонили в случае чего?» Замечу – не попросили, а как будто уточнили что-то давно решённое! Я сказала, что никому ничего не дам. Потому что действовать надо честно – раз. И потому что всё, что могли, мы для подготовки к экзамену сделали – два. А если в голове ничего нет, никакой телефон не поможет. Детишки притихли, больше телефон не спрашивали. Я почти уверена, что все писали честно. И написали, кстати, очень прилично!»

И такое бывает… Вот такими перлами в своих сочинениях насмешили преподавателей абитуриенты одного из крупных российских вузов, который получил право проводить дополнительные вступительные испытания. «Я не исключаю того факта, что являюсь мужчиной». «Вместо очередного кровопролития в какой-нибудь африканской стране пускай теперь будет драка за бутылку водки у железнодорожного вокзала. Одно другого не краше, но второе всё же ближе к нашей жизни». «Футболист бежал лицом вперёд, и нос его выдавал слёзы». «Правильно писал Маяковский: «Если звёзды отжигают, значит, это кому-нибудь нужно». «Девушки выражали свою позицию достаточно хулиганистым способом» (видимо, о Pussy Riot).

Вузы: кто во что горазд

Если в школах в этом году всё получилось относительно тихо, про вузы этого, увы, не скажешь. На уровне сдачи Единого экзамена механизм, как видим, вроде бы отлажен и работает. А вот с точки зрения приёма по результатам ЕГЭ всё обстоит совсем не так гладко.

Система поражает своей громоздкостью и неуклюжестью. Сначала абитуриенту нужно принести в приёмную комиссию копии аттестата и свидетельств ЕГЭ. Потом, когда приём документов (и дополнительные испытания, если они есть) закончится, вуз вывешивает полные списки абитуриентов,составленные по убыванию числа баллов. На верхних строчках – те, кто рекомендован к зачислению на «бюджет». С них приёмная комиссия начинает требовать подлинники документов. Кто-то их приносит, кто-то нет, так как решил пойти в другой вуз. Нервничают все: и приёмная комиссия, которая не может составить окончательные списки, и абитуриенты, которым не хватило чуть-чуть до попадания в «бюджетную» строчку. И, чтобы не мучиться, приёмные комиссии начинают изобретать собственные правила, противоречащие всем нормам.

В этом году проверить чистоту вступительной кампании в вузах решил Российской студенческий союз. Результаты ошеломили. По словам руководителя РСС Артёма Хромова,нарушений оказалось очень много.

«В Чувашском государственном университете руководство решило зачислить всех, кто принёс подлинники документов, вне зависимости от результатов ЕГЭ, – рассказал А. Хромов. –В Санкт-Петербурге поступили ещё интереснее. Объявили рекомендованными вообще всех, кто подал документы: и с подлинниками, и с копиями. А зачисляли всех тех, кто принёс «настоящие» документы первым!»

Как уверяют в Российском студенческом союзе, после поднятого шума вузы пересмотрели списки и восстановили справедливость. Неужели только скандалы у нас и действуют? Чтобы проверить, осталось дождаться будущего года…

Самый главный первокурсник

Вступительная кампания – 2012 привлекла повышенное внимание не только ужесточением контроля за ЕГЭ. Нынешним летом выбирал свой жизненный путь сын премьер-министра Дм. Медведева – 16-летний Илья.

Когда в октябре 2011 г. тогда ещё президент Медведев приехал на факультет журналистики МГУ (а весной после громкого скандала вернулся туда ещё раз), студенты и преподаватели начали перешёптываться: мол, Дмитрий Анатольевич не зря зачастил в Московский университет – как-никак сыну поступать скоро! Предположения вскоре подтвердились – правда, лишь отчасти. В приёмной комиссии журфака юного Медведева так и не увидели. Зато в апреле Илья принял участие в традиционной олимпиаде МГУ «Ломоносов-2012». Выбранный предмет (право) не оставил сомнений: сын премьера собирается штурмовать юридический факультет главного университета страны.

Участие в олимпиаде обернулось победой. Как гласит информация на сайте «Ломоносова», знания Ильи Дмитриевича Медведева жюри оценило в 88 баллов из 100 возможных. (К слову, в списке обладателей Диплома I степени, в котором значится 24 фамилии, сын премьера смотрится крепким середнячком. По числу набранных баллов победители распределились по 9 позициям, Медведев занял шестую.)

Титул победителя университетской олимпиады дал право на зачисление без экзаменов. Вскоре фамилия «главного абитуриента – 2012» появилась в списках рекомендованных к зачислению на юридический факультет. С теми же результатами Медведева были готовы принять и на юрфаке Санкт-Петербургского государственного университета, где до карьеры в «большой политике» учился и преподавал Медведев-старший. Однако блогеры ещё не успели растащить информацию о новоиспечённом студенте по Сети, как «повестка дня» резко изменилась. Выяснилось, что Илья Медведев намерен учиться в МГИМО на факультете международного права. Он успешно прошёл дополнительное вступительное тестирование, набрав 95 баллов из 100 возможных, – и снова, как и на олимпиаде в МГУ, «ухватил за хвост удачу». На факультете предусмотрено 77 бюджетных мест. В списке рекомендованных к зачислению Илья с 359 баллами, набранными на ЕГЭ и дополнительном испытании, значится семидесятым. Что будет дальше – как говорится, сессия покажет!

В апреле этого года премьер-министр Медведев встречался с учениками гимназии в Чебоксарах. На вопрос о том, куда собирается поступать его сын, Дмитрий Анатольевич лаконично ответил: «Давить не буду. Пусть выбирает сам. Надеюсь, выбор будет правильным».

Выбор сделан. Судя по всему, папа этот выбор одобрил. Правда, непонятно, с какими глазами он теперь будет выступать перед общественностью, вещая о переизбытке экономистов и юристов и о необходимости поднимать престиж рабочих профессий: мол, там и платят хорошо, и технологии развиваются… Впрочем, наверное, ничего с глазами премьера не случится. Взгляд останется уверенным, речи – бодрыми и убедительными. Только вот простая российская публика в очередной раз с горечью ощутит, что у детей «шишек» своя песочница. Но что нам до публики, правда?

Дмитрий Анатольевич, у вас был прекрасный шанс доказать, что ваши слова – не пустой звук. Хотя бы относительно своего собственного сына.

Вы этот шанс не использовали.

Сожалеем и сочувствуем.

Школь на выдумки хитра

Первые три года существования ЕГЭ с треском опрокидывали заверения чиновников в «честности и объективности» Единого экзамена.

Российские выпускники проявляли неистощимую фантазию, стремясь пройти испытания «окольными путями». Им на помощь тут же поспешили предприимчивые граждане, смекнувшие, что на неистовом желании школьников и их родителей получить хорошие оценки можно неплохо подзаработать. Предлагаем нашим читателям вспомнить самые громкие трюки 2011 года.

Во время сдачи ЕГЭ по русскому языку учителя заподозрили, что одна из выпускниц пользуется шпаргалками. Когда начали разбираться, девушка оказалась… парнем – братом той, чей паспорт был предъявлен дежурным педагогам. Как выяснилось, выпускница, боясь получить двойку, попросила своего брата «замаскироваться» и написать экзамен за неё. Хитроумный план не помог – в итоге двойку девушке всё равно поставили.

Три студента Московского физико-технического института пришли сдавать ЕГЭ за выпускников одной из московских школ. Как они рассказали впоследствии, их наняла некая фирма, пообещав солидное вознаграждение. Липовых школьников впустили в аудитории, выдали задания. Обман раскрылся на стадии проверки работ. Сразу после инцидента студентов отчислили из вуза, но уже к началу учебного года восстановили.

В июне 2011 г., в самый разгар экзаменов, учитель математики из Санкт-Петербурга обнаружил в известной социальной сети «группу помощи» для сдающих ЕГЭ.За небольшую плату выпускник получал доступ к базе данных с ответами на задания 2011 года. Зайти в «спасительную» сеть можно было с мобильного телефона – что и сделали тысячи выпускников прямо во время экзамена. Когда афера раскрылась, разразился скандал. Правда, точное число школьников, которые воспользовались «подмогой», осталось неизвестным – и наказания за списывание никто не понёс.

Самым заметным инцидентом скандалом 2011 г. стала история в Российском государственном медицинском университете, больше известном как Второй мед. В списках абитуриентов, рекомендованных к зачислению, обнаружилось 536 «левых» фамилий (всего вуз принимал 709 человек). Как выяснилось, «мёртвые души» вносились в список для того, чтобы во второй волне зачисления принять на эти места «нужных» людей: ведь те, кто значился в списке, в первую волну ожидаемо не явились бы. Поднявшийся шум стоил должности ректору РГМУ и ответственному секретарю приёмной комиссии.

Летом 2009 г. автор этого материала готовила большой репортаж о «первом сезоне» Единого экзамена (см. статью «Поступательное движение» в «АН» №29 от 23 июля 2009 года). В ходе подготовки текста довелось пообщаться и с указанными господами. Впечатление было крайне приятное: передо мной предстали неравнодушные люди, профессионалы своего дела, искренне переживающие за то, что ЕГЭ приводит в их вуз не врачей по призванию, а тех, кто хорошо сдал ЕГЭ по химии.

«Новая система породила чудовищную логику: не возьмут в пищевой – пойду в медицинский, – говорил ректор. – И в итоге за бортом нашего вуза окажутся ребята, у которых профессия врача была давней мечтой...»

Если честно, продолжать не хочется.