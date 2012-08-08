Олимпиада: Россия вступила в серебряный век?

В самом разгаре Олимпиада в Лондоне. После дней великой засухи и чёрного уныния у сборной России пошло золото, а в медальном зачёте мы обогнали даже Казахстан. В репортаже из Великобритании – ещё и о том, как летят головы тренеров, хрустят кости борцов на ковре и почему иногда полезно ходить в армию.

Кто хочет крови Мутко?

Когда мы героически болтались на девятом месте медального зачёта, это было неприятно.

В пресс-центре подходили казахские журналисты и смеялись в голос: «Мы выше вас, у нас шесть золота, а у России – только четыре». И никто не считал, что у нас – ещё 31 медаль: 16 серебра и 15 бронз, которые можно солить на зиму, а у казахов – нулевая гладь, как на катке «Медео». Правила медального зачёта суровы, как перестрелка пьяных ковбоев в салуне. Всех равняют по золоту!

У нашего народа от нерва даже развился новый тренд (то есть мода): давайте вообще пошлём этот медальный зачёт ко всем чертям, тем более он – неофициальный. За каждой наградой стоит тяжёлая судьба спортсмена, а гонка за планом делает наш спорт чёрно-белым.

Типичная лузерская психология! Министр спорта Виталий Мутко, небось, от радости потирает руки, что наш великий народ согласился на малое. Тут Виталий Леонтьевич брякнул за завтраком, куда он пригласил журналистов: «Экие вы кровожадные! Я же не плыву, не стреляю. Главная задача моя – создать условия».

…В уме сразу нарисовался образ, как Виталий Леонтьевич плывёт наперегонки с Фелпсом и бежит в фиолетовых трусах с Болтом. Но Мутко прав в том, что ценить нужно каждую медаль, потому что за ней и вправду тяжёлая судьба и сто литров пота.

Я иду служить!

Штангистка Царукаева выиграла своё серебро благодаря обезболивающей внутрисуставной инъекции. Вас когда-нибудь кололи иглой в сустав? Это ужас! А куда деваться, если полетело колено? Вот Света и пошла на борьбу с казашкой на одной ноге.

На ковре выиграл золото классический борец Роман Власов – приятный скромный парень, который рассказывал тихим голосом о том, что три года назад ему оперировали плечо и такой дикой боли он не пожелал бы и врагу. Кстати, тогда врачи поставили крест на Роме и сказали, что в большой спорт он уже не вернётся. Встретить бы сейчас тех докторов…

Ещё Власов рассказал, что рос без отца, а в 16 лет его мама познакомилась с хорошим человеком. И спросила у сына: «Можно я уеду с ним в Болгарию?» Рома разрешил, конечно. Его воспитывал старший брат, кормила его жена. Он жил у них в квартире и не думал ни о чём, кроме борьбы. А во время финала мама Власова весь день простояла в церкви в Болгарии и за него молилась. И он взял золото. Это история, от которой хочется плакать и писать иконы. Конечно, она для нас ценнее, чем всё золото сборной США в плавании, включая великого Майкла Фелпса.

А во вторник белобрысый долговязый мальчуган Илья Захаров – такому бы сниматься в фильмах по романам Толстого, ходить в холщовой рубахе за плугом и конём – надрал задницы двум китайским головорезам в прыжках в воду с трамплина.

Это самая главная сенсация Олимпиады. Я даже не знаю, с чем её сравнить. Ну вот как если бы Россия обыграла звёздно-полосатую Дрим-тим в баскетбол. Наверное, так, да. Но сам Илья обижается таким параллелям:

«Я слабачок, что ли? У меня программа сложнее, чем у китайцев. Так что не надо громыхать заголовками о мегасенсации».

А одна история о Захарове просто сразила наповал. Его главный тренер Олег Зайцев рассказал о том, что Илью в ноябре – в олимпийский сезон! – вздумали призвать в армию. Сборная решила его отмазать, но Захаров заявил твёрдо: «Я иду служить!»

И пошёл в военчасть ФСО на две недели, где имел стычку с «дедами», которые решили послать его за сигаретами, маршировал по плацу и читал присягу. Что там, Федя Емельяненко уже завершил карьеру? Вот вам новый кумир России. Такой пронзительный парень, что хочется бежать в рощу в косоворотке и пить берёзовый сок. Вот на ком нужно воспитывать молодёжь, а не на футболистах Аршавиных, задорно жующих чипсы с телеэкрана.

Синхронистки, не нужен вам Лисин!

Синхронистки взяли золото в дуэте, поправляя пошатнувшуюся репутацию России. У Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной спрашивают: «Вот в футболе есть «Анжи», где деньгами сорят. Дзюдоисту заплатят 30 миллионов рублей за золото Олимпиады. Биатлону помогает Михаил Прохоров. А у вашего спорта есть свой олигарх?»

– Нет, – вздохнула Ищенко, которая выиграла 16 золотых медалей на чемпионатах мира, два золота Олимпиады, а все дни проводит в бассейне вверх ногами. – Такой финансовой поддержки у нас нет.

– А вдруг олигарх Лисин захочет взять вас под крыло? – ехидно спросили журналисты.

– Захочет – скажем спасибо. Нет – напрашиваться не будем, – ответила гордая девушка.

Вопрос-то ведь был с подтекстом. Потому что один из джокеров журнала «Forbes» Владимир Лисин с состоянием 24 млрд. долларов так эффектно довёл до ручки стрельбу – объявляли 28 медалей, внесли в план 7–8, завоевали одну бронзу, – что за синхронное плавание стало бы страшно. Пал бы наш последний бастион.

Олигарх – это не всегда выход к большим победам. И это доказывает нам Олимпиада. Когда борец Алан Хугаев говорит: «Я вы­играл золото, и теперь моя семья не будет голодать», то понимаешь – вот они, настоящие люди. А перед Ищенко с Ромашиной просто надо бухнуться на колени. За то, что наших болельщиков так перекормили футболом, что он уже из ушей лезет. А о синхронном плавании мы вспоминаем лишь раз в четыре года.

Кстати, Илья Захаров порадовал. К нему подлетел корреспондент «России-2» с витиеватым вопросом: «Если уж мы китайцев побеждаем в прыжках в воду, то может ли случиться чудо в виде победы на чемпионате мира – 2018 по футболу?»

Захаров поморщился: «Вообще-то я футбол не люблю». И поправился: «Наш – российский футбол. А вот английский люблю».

Это высшая оценка вам, профессионалам кожаного мяча из отечественной премьер-лиги. А теперь пойдёмте пить берёзовый сок на Красную площадь, где медведи уже играют на балалайках. Там Илья Захаров встретится с ещё одним лучшим спортсменом страны – хоккеистом Евгением Малкиным, и они вместе поиграют в лапту.

Вот без шуток, бывают такие моменты, когда испытываешь жуткую гордость за Россию. Поэтому мы и смотрим Олимпиаду.

Александр ДУБИНИН, Лондон

Месть Серены

Летом 2004 года считавшаяся тогда непобедимой Серена Уильямс неожиданно проиграла Уимблдон совсем ещё юной и никому не известной Марии Шараповой. Вечером того же дня раздосадованная американка поклялась в кругу родных отомстить выскочке в следующем уимблдонском финале. И в полном соответствии с постулатом героев сериалов: месть всегда подают холодной – младшая из сестёр Уильямс спустя восемь лет сдержала клятву, буквально размазав по корту Шарапову в решающем поединке олимпийско-уимблдонского турнира.

Все эти годы американка не просто недолюбливала, а ненавидела Шарапову всей душою и… ревновала к её славе. Чернокожая теннисистка с фигурой перекаченной амазонки, воспитанная отцом-расистом в духе превосходства над белыми, никак не могла смириться с тем, что выступающая за заклятого врага Америки конкурентка считается секс-символом №1 и зарабатывает за один год столько, сколько она за три! Серене никогда не нужно было настраиваться против Шары. Она просто выходила на корт и громила ненавистную соперницу. Восемь раз на всех крупнейших турнирах, кроме, как назло, уимблдонского финала. Но в прошлую субботу богиня мести наконец вняла молитвам верной служанки, сведя Серену с её главной «вражиной» на том самом месте, где всё и началось!

Был ли шанс у Марии остановить «женщину-танк»? Может, и был, если бы финал проходил год назад, когда Уильямс только восстанавливалась после травмы. Но уже этой весной, когда Шарапова набрала идеальную форму, Серена легко разобралась с ней на турнире в Мадриде. Тогда стало ясно, что американка действует даже на очень мотивированную и подготовленную российскую теннисистку, как удав на кролика. И что как бы Маша ни старалась, но против Серены она ничего поделать не может. Проигранный почти всухую финал нынешнего олимпийского турнира стал, увы, лишь ещё одним подтверждением этой истины.

Тем не менее не стоит упрекать Машу в этом провале! Ведь она – единственная из членов олимпийской сборной России, кому Игры в Лондоне по большому счёту вообще не нужны. Славы и денег у неё и так хватит на три жизни. Больше пятидесяти миллионов долларов в год зарабатывать всё равно не сможет – это же теннис, а не «Формула-1» или НБА. И вообще, как бы у неё не появились проблемы с американскими спонсорами, после того как она отважилась пронести российский триколор на открытии Олимпиады! Так что Шараповой нужно ещё сказать большое спасибо за то, что она положила в копилку России серебро, выполнив половину нашего медального плана. Другую половину, на этот раз бронзового отлива, добыли парницы – Надежда Петрова и Мария Кириленко. Особо следует отметить «маленькую Машу». Вроде бы такая хрупкая с виду девушка, а ведь смогла пробиться в полуфиналы одиночного и парного разрядов, хотя едва не умерла от обезвоживания.

Вот и получилось, что теннис, по-прежнему пребывая в России на положении парии, оказался самым эффективным – из расчёта вложенных за этот цикл в него средств на завоёванную медаль – олимпийским видом спорта в России!

Сергей ВИКТОРОВ

Российскую велосипедистку поймали на допинге 22-летняя российская велосипедистка Виктория Баранова не прошла предолимпийский допинг-контроль и была отстранена от состязаний. Как сообщил пресс-атташе Международного союза велосипедистов Энрико Карпани, спортсменку поймали при проверке, проведённой ещё до начала Игр. Баранова призналась, что без ведома тренера приняла таблетку препарата, содержащего тестостерон. «В аптеке самостоятельно купила таблетки, не помню точное название, по-моему, андриол, – рассказала Виктория. – Поскольку знала, что это запрещено, от тренера свой поступок скрыла. В тот же вечер приехали офицеры допинг-контроля для взятия биологической пробы. Я испугалась и очень пожалела о содеянном, но ничего никому не сказала».

Дожили: берем награды даже в бадминтоне

В матче за бронзовые медали бадминтонного турнира в Лондоне наши девушки Валерия Сорокина и Нина Вислова на голову превзошли дуэт из Канады. Тем самым они вписали свои имена в историю советского и российского спорта – прежде олимпийских наград в бадминтоне мы не брали никогда.

Не было бы счастья, да скандал помог

Конечно, этой бронзы не было бы, не случись на групповом этапе соревнований того самого громкого скандала, в результате которого четыре топ-пары из Китая, Индонезии и Кореи были дисквалифицированы. Как говорилось в сообщении Международной федерации бадминтона, принявшей такое жёсткое решение, наказанные по ходу поединков не проявили должного спортивного духа и воли к победе. Но нам-то такой маленький подарок судьбы от этого ничуть не менее приятен.

– Как бы там ни было, но в матче за бронзовые медали с канадками Алекс Брюс и Мишель Ли ваше преимущество в классе бросалось в глаза – «сделали» их за полчаса в двух сетах, с перевесом в 10 и 11 очков…

Валерия Сорокина: – Мы их уже побеждали на предварительном этапе. А наше преимущество, на которое вы обратили внимание, по-моему, обусловлено существующими правилами отбора на Олимпиаду. Мы-то с Ниной прошли его на общих основаниях, а четыре путёвки на Игры достаются тем, кого выберет Международная федерация согласно собственным критериям. Обычно это представительницы США, Канады, Австралии.

– Но вам нынешняя система розыгрыша – с групповым этапом – в конце концов оказалась на руку. Из-за дисквалификации азиаток ваша пара получила возможность побороться за медаль.

Нина Вислова: – Так-то оно так, но, если честно, система всё-таки не оптимальна, и соперниц жаль. Взять китаянок – они на самом деле сильнейшие в мире. А если пытались уйти от встречи с соотечественницами на ранней стадии, то только по указанию своей национальной федерации. Хотя, конечно, худшей антирекламы нашему виду спорта на международной арене трудно придумать.

Скорей в Нижний, тут мы бездомные

– Когда и как узнали о том, что появился шанс продолжить выступления?

Валерия Сорокина: – Скандал разразился практически ночью, и с утра нас тренер предупредил, что возможны изменения в турнирной сетке. Мол, будьте готовы. Однако верилось в такое с большим трудом, точнее, совсем не верилось. И в два часа дня мы отправились в Олимпийскую деревню, хотели поменять билеты, чтобы пораньше улететь домой, в Нижний Новгород. Тут раздаётся тренерский звонок: «Вы куда пропали? Какие ещё билеты? Вам в пять часов играть!». Ну, мы ноги в руки – и на «Уэмбли арену». Приехали на матч с южноафриканками, обыграли их. А дальше был полуфинал с китаянками…

– Да уж, с Китаем в бадминтоне не поспоришь. Но жизнь, дорогие девушки, продолжается! Сходили бы на какие-нибудь соревнования, развеялись.

Нина Вислова: – Мы бы с удовольствием, но билетов не достать. Да и занимаемую жилплощадь нужно освобождать: мы не в Олимпийской деревне живём, а в гостинице рядом с ареной. Организаторы строго следуют правилу: проиграл – до свидания. Так что – домой, и поскорее.

…Как стало известно, президент Национальной федерации бадминтона России Сергей Шахрай пообещал, что бронзовым призёрам Олимпиады и их тренеру Клавдии Майоровой будет выплачена дополнительная премия. «Мы приняли решение к тем наградам, которые они получат от государства, добавить призовые от НФБР, – заявил Шахрай. – Сами бадминтонистки получат от федерации по 800 тысяч рублей, а главный тренер сборной России Клавдия Майорова – миллион рублей». «Аргументы неделi», в свою очередь, искренне поздравляют самого Сергея Михайловича с неожиданным, но бесспорно заслуженным успехом на лондонских Играх. Будем считать его заделом на Олимпиаду-2016 в знойном Рио-де-Жанейро.

Алексей РАТНИКОВ, Лондон