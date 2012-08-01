Олимпиада: снято заклятие первых дней

На днях в Великобритании стартовала ярмарка спорта и тщеславия, именуемая XXX летними Играми, или Олимпиадой. Пока дела России не провальны, но и поводов для радости немного. И страшно представить, что было бы с нами без дзюдо.

Наш человек приехал в Лондон, поторговался с пакистанцами, поговорил с Виталием Мутко, подбодрил метких стрелков, вздрогнул при виде бассейна – в общем, проникся духом Олимпиады и написал этот репортаж.

Пакистанские игры имени Мутко

Жаль, Путин не любит плавание

Что сказать о первых четырёх днях Олимпиады? Такое впечатление, что к победам нас ведёт переодетый Путин.

Россия на прошлых Играх в Пекине своё первое золото завоевала на четвёртый день. А тут уже два золота, и оба – в дзюдо! Вид спорта не наш, мягко говоря. Но его очень любит президент Владимир Путин и делает всё для его развития. Сборную возглавил итальянский тренер Эцио Гамба, попёрли результаты.

Жаль, Путин не любит плавание. Но не будем о грустном…

Вообще в разных видах спорта на Олимпиаде много смешного. Главный тренер стрелков Игорь Золотарёв громогласно обещал в «Лисьей норе» (он не живёт там, это название базы), что Россия завоюет в Лондоне аж 28 медалей разного достоинства.

Все журналисты выпучили глаза. А наши стрелки уверенно начали лупить в «молоко». Поэтому медалей нет. Но пиар-ход сработал, и на них все обратили внимание.

А ещё есть фехтование и спортсменка Шутова, которая обиделась, как пишут о её любимом ремесле. У репортёров отвисла челюсть – кто вообще посмел писать о фехтовании, которое в нашей стране популярнее футбола? Но Шутова объяснила, что недовольна комментариями под статьями на почтовом сайте mail.ru, поэтому давать интервью не хочет. Все были наповал сражены этим аргументом.

Битл за один фунт

С точки зрения организации, у каждой Олимпиады – своё лицо. Афины-2004 были раздолбайскими, греки даже за день до старта подкрашивали стены объектов. Турин-2006 – очень жадным, итальянцы экономили и сделали всё бедненько. Пекин-2008, наоборот, получился роскошным – лучшая Олимпиада в истории человечества! Ванкувер-2010 стал торжеством канадского духа, всё было заточено под хозяев, которых разве что в попу не целовали.

Первое впечатление о Лондоне – педантичность. Автобусы ездят строго по расписанию, котелки на головах полицейских сидят ровно два пальца от переносицы, гонорары артистам выплачиваются с точностью до фунта. Так, известному битлу Полу Маккартни за выступление на церемонии открытия как раз фунт и заплатили.

Но есть и обратная сторона медали. Педантичность англичан доходит до паранойи. Поэтому вспыхивают скандалы, когда невинное сообщение греческой легкоатлетки Папахристу «У нас в Афинах так много чёрных, что теперь москиты Западного Нила будут питаться домашней пищей» было признано расистской выходкой. И девушку выдворили с Олимпиады. А усатого диктатора всея Беларуси – так в Лондоне называют Александра Лукашенко – туда вовсе не пустили. Не дали человеку аккредитацию, хотя он и не особо просил.

Вино в законе

Словоохотливый Виталий Мутко дал прогноз накануне Олимпиады, что Россия завоюет «от 20 до 30 золотых медалей». Это всё равно как министр спорта РФ сказал бы: «Зима наступит или завтра, или в январе». Не ошибёшься!

Но что радует, Мутко с совестью подходит к работе. Уже выучил английский и любому волонтёру может сказать: «Лец ми спик фром май харт…» Сам о себе заявляет: «Я – фартовый. На какое соревнование ни приеду, везде приношу удачу».

Виталий Леонтьевич возникает, как барабашка, на разных видах спорта – волейболе, теннисе, плавании… Спортсмены вздрагивают от неожиданности и начинают творить чудеса. Так и выполняется в нашей стране медальный план.









Русских домов в Лондоне расплодилось, как поганок после дождя. Я уже сбился со счёта. Кажется, есть сам по себе «Русский дом». Есть дом «Сочи-2014». А есть «Боско-дом» на улице Пикадилли, по которой ходила ещё Лайма Вайкуле. Последний представляет собой четырёхэтажный особняк с шикарным ремонтом и столами, которые ломятся от яств. Ещё там полно алкоголя, хотя вроде бы Россия на время Олимпиады ушла в завязку. Но много бутылок – не значит, что пьют!

И вот пришёл Мутко

Не знаю, почему англичане обижаются на расизм. Я прогулялся по кварталу, который считается центральным – как у нас метро «Комсомольская» и три вокзала, – и встретил торгующих в магазине пакистанцев, негров-попрошаек, уйму суетливых азиатов. Ещё так много русских, что страшно заговорить на улице, тебя все понимают. Но очень мало рыже­усых потомков доктора Ватсона и сообразительных внучков Шерлока Холмса, умеющих одновременно играть на скрипке, курить табак и разгадывать кроссворды.

При этом у англосаксов остались имперские амбиции. Когда 16-летняя китаянка Е Шивень выиграла 400 м комплексным плаванием с мировым рекордом, её тут же обвинили в применении допинга. Хотя лондонская лаборатория никаких запрещённых препаратов в китайской крови не обнаружила.

Сами белокожие находят смешные оправдания своим неудачам. Например, австралийка Эмили Сибом заявила в микст-зоне, что осталась с серебром на 100 м на спине только потому, что ей помешали социальные сети. Она накануне финала так долго сидела в Интернете на австралийских «Одноклассниках», что в бассейне «не смогла выбраться из психологического плена».

Хорошо, что компартия КНР закрыла многие сайты. Это повышает производительность труда китайцев, в том числе на Олимпиаде. Поэтому они – первые в медальном зачёте с таким отрывом, что Игры в Лондоне можно закрывать хоть завтра.

…Только что меня кто-то похлопал по плечу. Оказалось, Виталий Мутко. «Не грусти, – говорит. – Будет ещё праздник на нашей улице. Выполним мы медальный зачёт. Ещё придут ходьба, синхронное плавание, художественная гимнастика, борьба – классическая и вольная, лёгкая атлетика и Исинбаева с шестом. Обгоним мы британцев и займём третье место. Лец ми спик фром май харт, френд».

…А за его спиной на велосипеде катались клоуны под незабвенную музыку Фредди Меркьюри «Bicycle race», и розовощёкий полицейский топорщил усы да дул в медную трубу. Это Лондон, детка!

Александр ДУБИНИН,Лондон

Фиолетовый Уимблдон Впервые почти за полтора столетия большого тенниса самая культовая теннисная арена на планете – Уимблдон – приняла у себя олимпийский турнир. И ради этой возможности хозяевам лаун-теннисного клуба, как и большинству теннисистов, пришлось пойти на немалые жертвы! Как россияне всех превзошли Семь лет назад во время выборов столицы ХХХ Олимпиады возможность сыграть на знаменитых кортах Уимблдона была едва ли не главной фишкой британцев. Члены МОК тогда клюнули на перспективу заработать ещё полмиллиарда фунтов на мировом бренде и тем самым обрекли участников на массу проблем. Привыкшие к пятизвёздочному сервису теннисные звёзды, как какие-то босяки – стрелки или пятиборцы, вынуждены тратить по четыре часа на поездки, принимать душ по списку, стоять в очередях за едой и подвергаться обыскам. И всё это за возможность получить пару сотен очков за выступление на соревновании второй категории, а именно так в мире тенниса котируется нынче олимпийский турнир. Но среди полусотен федераций, получивших право выступать на сменившем по случаю Игр свой фирменный тёмно-зелёный цвет на олимпийский «фиолет» Уимблдоне, всё же нашлась одна, которая сумела избавить своих игроков от всех стрессов. И ею, к всеобщему удивлению, оказалась российская федерация! Едва ли не самое нищее среди спортивных объединений в стране (как оно себя позиционировало в последние годы) вдруг откуда-то изыскало деньги сначала на то, чтобы провести десятидневный акклиматизационный сбор в одном из самых дорогих спортивных комплексов на Британских островах. А потом и вовсе обошло всех в логистике – ещё в начале лета арендовав по демпинговой цене дюжину домов в районе Уимблдона. Тем самым россияне изначально получили преимущество перед конкурентами, ведь им до олимпийских кортов самое большее – всего десять минут пешком! И снова лишь Шарапова! Правда, в последний момент эта блестящая идея дала сбой. Самая неопытная из наших теннисисток – Екатерина Макарова вдруг решила поселиться в Олимпийской деревне. Мол, для того чтобы по-настоящему насладиться тамошней атмосферой. Но, если верить слухам, россиянка предприняла этот «побег из курятника», чтобы в обстановке царящей в деревне вседозволенности закрутить роман с одним зарубежным теннисистом. Говорят, что по нему она давно уже сохнет. Правда это или нет, но Макарова проявила чёрную неблагодарность. Хотя бы по отношению к своей партнёрше – Елене Весниной, которая сделала всё возможное, чтобы Катя попала в Лондон. Равно как и перед нашей федерацией, которая рассчитывала на медаль Весниной – Макаровой в соревнованиях женских пар. Теперь из-за фактического демарша «самой неопытной» мы рискуем остаться без награды, которая, кстати, внесена в медальный план национальной сборной! Вот и выходит, что если не произойдёт никакого чуда или невероятной сенсации (типа удивительного «воскрешения» Веры Звонарёвой), то в олимпийском теннисном турнире максимум, что нам светит, – это медаль Марии Шараповой в женской одиночке. Ни для кого не секрет, что супер-Маша – девушка очень импульсивная. Которая пытается доказать всем, что она уже стала взрослой и может принимать самостоятельные решения. Вроде выступления в качестве знаменосца сборной России, хотя это не слишком обрадовало многих её спонсоров. А нам остаётся лишь надеяться, что пресловутый «синдром знаменосца», последней жертвой которого стала конкурентка №2 Шараповой Агнешка Радваньска, – всё же не помешает нашей Марии дойти на фиолетовом Уимблдоне хотя бы до полуфинала!





Сергей ВИКТОРОВ

Две первые золотые медали нашей стране неожиданно для многих принесли дзюдоисты. А ведь раньше представители этого вида спорта ни разу в российской истории не поднимались на вершину олимпийского пьедестала! Корреспондент «Аргументов неделi» на Олимпиаде поговорил с новоявленными героями.

Наши кинули родоначальников дзюдо









Всё поменял итальянский тренер Гамба

В первый же день Игр-2012 победу в весе до 60 кг одержал 23-летний Арсен Галстян – россиянин с армянскими корнями из Краснодарского края. А в минувший понедельник золото в категории до 73 кг добыл 25-летний уроженец Кизилюрта Мансур Исаев. В полуфинале он одолел соперника, которому уступил в шести предыдущих поединках. А в финальных схватках оба будущих чемпиона совершили, казалось бы, невозможное, повергнув сильнейших в своих категориях представителей Японии. Страны, которая собственно и изобрела дзюдо! А ведь эти два российских спортсмена – олимпийские дебютанты и до старта соревнований не считались записными фаворитами. Так как же им удалось добиться такого успеха?

– Поделитесь рецептом своей победы.

Галстян: – Я был уверен в своих силах. Потому и победил. Сразу сказал себе, что еду в Лондон только за золотом, никакой другой результат меня не устроит. Олимпийская победа – это заветная мечта. Я жил с ней и шёл за ней с девяти лет – именно тогда впервые захотелось стать олимпийским чемпионом. Сейчас мечта осуществилась, и для меня это настоящее счастье.

Исаев: – Я верил, что на сегодняшний день я самый лучший дзюдоист в мире. Ещё после первой схватки наш тренер – итальянец Эцио Гамба – мне сказал: «Мансур, ты силён, ты на пике формы! Иди вперёд и не думай ни о чём другом». Ситуация в сборной кардинально изменилась с появлением Гамбы. На иной уровень вышла и физическая, и психологическая готовность. Мы участвовали во всех, каких только можно, соревнованиях, накапливали опыт, который на Играх оказался незаменим. Гамба пообещал: «Вы теперь по 300 дней в году будете сидеть на сборах». И мы сидели. Нельзя выиграть Олимпиаду, ничего не делая в предыдущие четыре года.

Медали для всей России

– Кому вы посвящаете своё достижение?

Галстян: – Родным, естественно, которые на протяжении всего этого времени верили и поддерживали меня. Но не только им. Потому что эта медаль не только моя. Это для всей России. Хочу сказать о Крымске и обо всех, кто пострадал от наводнения в моём дорогом Краснодарском крае. Это страшная трагедия, там сейчас у людей практически нет радостей в жизни. Возможно, моя победа хоть кому-то скрасит ближайшие дни... Мне бы очень этого хотелось.

Исаев: – Родителям. Маме. Наконец-то спокойны будут. Они всегда страшно за меня переживали. Когда был маленький, мама постоянно названивала моему тренеру после поражений. Он потом говорил: «Уже трубку боюсь снимать!» А мама кричит ему: «Почему проиграл? Как он мог проиграть?!» После неудач мне от родителей всегда хорошенько доставалось.

– У вас был в жизни момент, когда мечта казалась недостижимой, хотелось всё бросить и уйти из спорта?

Галстян: – Да. В первый год после перехода из юниоров во взрослое дзюдо. Мне было в ту пору очень трудно. Несколько раз случалось: приходил домой, бросал смятое кимоно в угол и говорил себе: «Всё, хватит!» Но потом снова шёл работать...

Исаев: – Никогда даже мыслей подобных не было. Не позволяю себе таких слабостей.

– С кем из сильных мира сего довелось встретиться до и во время Игр? Известно ведь, допустим, что особо нежные чувства к дзюдо питает президент страны.

Галстян: – Мы неоднократно встречались с Путиным, общались. Он спрашивал, откуда я, где тренировался и так далее. Поговорили, в общем, чуть-чуть, а подробностей беседы уже и не помню. Но поддержку с его стороны вся команда, конечно же, чувствует.

Исаев: – А ещё однажды в Лондоне встретили Романа Абрамовича. Он просто шёл по улице, с болельщиками общался. Наш тренер водил нас на футбол, на игру «Челси» и «Болтона». Там-то мы и повстречали Абрамовича.

Новая цель – Рио-2016

– Насколько серьёзным стимулом были для вас большие деньги, которые сулили за победу? К примеру, известно, что Челябинская область, за которую вы, Мансур, выступаете, пообещала за победу миллион долларов.

Исаев: – Конечно, это очень хорошие деньги! Но в первую очередь моим стимулом в Лондоне было завоевать медаль. Вот она, глядите! Ради неё пришлось преодолеть все трудности. И нет ничего ценнее, чем ощутить себя олимпийским чемпионом.

– Одержана победа на Играх. Покорена высочайшая из вершин. Что дальше? Уход на спортивную пенсию? Светская жизнь?

Галстян: – Медные трубы, если и будут, то с пути меня не свернут. Дальше – всё то же самое. Собираюсь поехать и на следующие Игры, в Рио, и выступить там не хуже, чем в Лондоне. Другая важная цель – завоевать звание чемпиона мира, которого у меня нет. Главное, что я молод. Времени впереди полно!

Исаев: – У меня осталось немало неисполненных желаний. Всегда мечтал выиграть чемпионаты Европы и мира. Так что пока у меня неполный медальный комплект. Но вообще вы меня сейчас спрашиваете про цели, а в голове на самом деле пустота. Просто хочется приехать домой и отдохнуть. Какая уж там светская жизнь. Что такое жизнь Мансура Исаева? Сборы, татами, соревнования, сон...

Дмитрий ШАБЛОВСКИЙ, Лондон

Три тяжелоатлета дисквалифицированы за допинг

Допинг-тесты одного албанского и двух турецких штангистов дали положительный результат на Играх в Лондоне.

В крови 19-летнего Хусена Пулаку из Албании был обнаружен станозолол. Анализы турецких атлетов Фатиха Байдара и Ибрагима Арата также показали наличие в их организмах запрещённых веществ.

29-летний Байдар – серебряный призёр последнего перед Играми чемпионата Европы. 23-летний Арат занял на том же турнире четвёртое место. Все трое попавшихся на допинге отстранены от участия в Олимпиаде и лишены соответствующих аккредитаций. Ведением их дел будут заниматься национальные олимпийские комитеты.

Известно, что с 16 июля (дата открытия Олимпийской деревни) до 12 августа МОК проводит систематическое тестирование участников Игр на допинг.

В обязательном порядке проверяются первые пять спортсменов на каждом соревновании, плюс ещё двое – случайным выбором. Кроме того, представители МОК имеют право пригласить на сдачу проб любого олимпийца по своему усмотрению.