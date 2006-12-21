Чего боится Запад? Как хранится и уничтожается оружие массового поражения

Глава Росатома Сергей Кириенко не верит, что полоний-210 мог быть похищен на нашем атомном предприятии.

- В России очень жесткий контроль, - сказал Сергей Кириенко на недавнем брифинге. - Полоний-210 очень легок для контроля, к тому же он транспортируется в особых условиях, потому что очень опасен. Даже попадая через поры кожи, он осаждается в костях и легких, потом - смерть.

После дела Литвиненко Международное агентство по атомной энергии начало пересмотр классификации радиоактивных веществ. В нынешней классификации полоний-210 значится как представляющий маловероятную угрозу. Он входит в четвертую категорию радиоактивных веществ из пяти возможных. Самой опасной считается первая.

Однако полоний-210 все же не так страшен, как его сейчас малюют западные СМИ. По мнению экспертов спецслужб, наибольшую опасность представляют «атомные и химические планы» террористов. Если им удастся украсть ядерный боеприпас, то члены «Аль-Каиды» могут взорвать «грязную атомную бомбу» и устроить Европе новый Чернобыль. Поэтому сейчас, по словам директора ФСБ Николая Патрушева, «в рамках проводимой операции «Вихрь-Антитеррор» в России усилена охрана всех объектов ядерного комплекса». Ведь, по оперативной информации, террористическое подполье уже давно ищет подходы к складам атомного оружия.

Военные контрразведчики уже пресекли четыре попытки террористов отыскать лазейки к ядерным хранилищам. Случилось это в разных концах страны. Например, в Калининград­ской области охраной ядерного склада в запретном районе задержан мужчина. На допросе новоявленный шпион признал, что действовал не по указке зарубежных спецслужб, а за денежное вознаграждение выполнял задание приезжих южан.

Еще несколько человек задержаны на железнодорожных станциях. Они проявляли подозрительный интерес к спецпоездам, перевозящим атомные бомбы. Возможно, готовили нападение.

Впрочем, как заверили корреспондента «Аргументов неделi» специалисты по ядерному оружию, такие попытки обречены на провал. По словам начальника 12-го Главного управления Министерства обороны РФ генерал-полковника Игоря Валынкина, для перевозки ядерных боеприпасов по шоссе или железной дороге используется так называемый транспортно-защитный узел. Он имеет суперконтейнер, который не пробивает очередь из автомата, выпущенная в упор. Надежно охраняются и ядерные склады. В последнее время в дополнение к обычным штатным караулам со стрелковым оружием созданы мобильные группы с тяжелым вооружением. На танках и бронетранспортерах они могут быстро прибыть на помощь охране ядерных складов и уже из пушек и крупнокалиберных пулеметов дать отпор нападающим.

Как пояснил наш эксперт, ветеран подразделений особого риска Сергей Алексеенко, военные склады боеприпасов с «ядерной начинкой» еще со времен Лаврентия Берии укрыты в специальных казематах. Они построены на века и могут выдержать даже попадание ядерной бомбы мощностью в 40 килотонн. К тому же все эти особо важные объекты прикрыты надежной системой противовоздушной обороны (ПВО).

Но вот зато с охраной мирного атома, а также арсеналов с химическим оружием все обстоит куда как сложнее. Причем не только у нас, но и в западных странах.

Справка «АН»

Химическое оружие

Основу химического оружия составляют отравляющие вещества (ОВ) - токсические химические соединения, поражающие людей и животных, заражающие воздух, мест­ность, водоемы и различные предметы на местности. Некоторые ОВ предназначены для поражения растений.

В химических боеприпасах и приборах ОВ находятся в жидком или твердом состоянии. В момент применения химического оружия ОВ переходят в боевое состояние - пар, аэрозоль или капли - и поражают людей через органы дыхания или при попадании на человека - через кожу.

ОВ классифицируются по физиологическому воздейст­вию на организм человека, тактическому назначению, быстроте поступления и длительности поражающего дейст­вия, токсическим свойствам и пр.

По физиологическому дейст­вию ОВ делятся на группы:

- ОВ нервно-паралитического действия - зарин, зоман, VХ (Ви-Икс). Они вызывают расстройство функций нер­в­ной системы, мышечные судороги, параличи и смерть;

- ОВ кожно-нарывного действия - иприт. Поражает кожу, глаза, органы дыхания и пищеварения (при попадании внутрь);

- ОВ общеядовитого дейст­вия - синильная кислота и хлорциан. При отравлении появляются тяжелая отдышка, чувство страха, судороги, паралич;

- ОВ удушающего дейст­вия - фосген. Поражает легкие, вызывает их отек, удушье;

- ОВ психохимического ­дейст­вия - BZ (Би-Зет). Поражает через органы дыхания. Нарушает координацию движений, вызывает галлюцинации и психические расстройства;

- OB раздражающего дейст­вия - хлорацетофенон, адам-сит, CS (Си-Эс) и CR (Си-Ар). Эти ОВ вызывают раздражение органов дыхания и зрения.

Нервно-паралитические, кожно-нарывные, общеядовитые и удушающие ОВ являются ОВ смертельного дейст­вия. ОВ психохимического и раздражающего действия - временно выводят из строя людей. По быстроте наступления поражающего дейст­вия различают быстродейст­вующие ОВ (зарин, зоман, синильная кислота, Си-Эс, Си-Ар) и медленно действующие (Ви-Икс, иприт, фосген, Би-Зет).

По длительности дейст­вия ОВ делятся на стойкие и нестойкие. Стойкие сохраняют поражающее действие несколько часов или суток. Нестойкие - несколько десятков минут.

Биологическое (бактериологическое) оружие

Основу поражающего действия бактериологического оружия составляют болезнетворные микроорганизмы - бактерии, вирусы, риккетсии, грибки и бактериальные яды (токсины).

Биологические (бактериологические) средства применяются в виде биологических рецептур - смесей биологического агента и специальных препаратов, обеспечивающих благоприятные условия биологическому (бактериологическому) агенту в условиях хранения и применения.

Возможные способы применения биологического (бактериологического) оружия:

- аэрозольный способ - заражение приземного слоя воздуха частицами аэрозоля путем распыления биологических (бактериологических) рецептур;

- трансмиссивный способ - рассеивание искусственно зараженных кровососущих переносчиков заболевания - клещей, блох, комаров и т.п.;

- диверсионный способ - преднамеренное скрытное заражение биологическими (бактериологическими) средствами замкнутых пространств воздуха, воды, а также продовольст­вия в заранее выбранных районах.

В качестве биологических (бактериологических) агентов могут использоваться возбудители чумы, натуральной оспы, сибирской язвы, холеры, туляремии. К опасным заболеваниям животных относятся ящур, чума крупного рогатого скота, сап, чума овец, свиней и др.

Опасными заболеваниями растений являются фитофтороз картофеля, ржавчина злаковых культур и др.

Бурное развитие молекулярной генетики, расшифровка генома человека обусловливают возможности создания принципиально новых типов бактериологического оружия. С помощью генной инженерии можно получить сильнодействующие токсины и, включая генетический материал с токсическими свойствами в вирулентные бактерии или вирусы человека, можно получить бактериологические средст­ва, способные вызвать тяжелые эпидемии.

Когда уничтожат оружие дьявола?

В середине декабря 2006 года завершилась 11-я сессия Конференции государств - участ­ников Конвенции о запрещении химического оружия /КХО/. Она наконец-то определила окончательный срок уничтожения химоружия на земном шаре. С нашей планеты оружие дьявола должно исчезнуть 29 апреля 2012 года. Раньше планировалось, что отрава, способная не одну тысячу раз смести все живое на Земле, должна быть уничтожена уже в будущем году.

Продление сроков на пять лет позволит России полностью выполнить свои обязательства по уничтожению химического оружия к 2012 году. Это будет завершением четвертого этапа процесса уничтожения хим­оружия в стране. К настоящему времени завершается второй этап - уже уничтожено более 15 процентов. Датой окончания третьего этапа, к которому должно быть уничтожено 45 процентов (или 17 тысяч тонн) отравляющих веществ, определено 31 декабря 2009 года. Сейчас в России действуют два и строятся четыре объекта по уничтожению хим­оружия.

Наши арсеналы казаки не охраняют

Сразу развеял слухи генерал-лейтенант Валерий Капашин, начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия.

- Действительно, нашлись горячие головы, которые требовали передать наши арсеналы на хранение казакам или МВД. Но мы свою позицию отстояли.

Раньше, когда у Федерального управления в штате имелись лишь батальоны, было тяжело. Часовые несли службу «через день на ремень», люди падали с ног от усталости. Теперь у нас при каждом арсенале - полк. В полку есть батальон охраны и батальон ликвидации послед­ствий аварии.

Батальон охраны нормально несет службу, люди заступают через трое суток на четвертые, полноценно служат и отдыхают. Мои солдаты действительно отлично обучены, здесь полноценная боевая подготовка. И никто лучше нас с этой задачей не справится.

Ведь безопасность хранения и уничтожения химического оружия - основная задача нашего Федерального управления, и на меня как на руководителя за это возложена персональная ответственность. Контроль над состоянием боеприпасов при их хранении осуществляется не разово, а ежед­невно. Все до одного они выслужили свой гарантийный срок. Ежегодно специалисты института, который в свое время разрабатывал данное оружие, проводят обследование боеприпасов и выявляют аварийные (остальным срок хранения продлевается). К сожалению, со временем количест­во аварийных боеприпасов увеличивается - они помещаются в специальные контейнеры и уничтожаются на установках КУАСИ, данная технология также прошла экологическую экспертизу. Производится уничтожение отравляющих веществ в самом боеприпасе.

Лафа для террористов

Дело Литвиненко породило целый шквал обвинений в адрес России. Среди них - плохая охрана оружия массового поражения. Вот что недавно написала английская газета «Сан»: «В России царит жуткий хаос по части учета и хранения радиоактивных материалов, украсть их могут все кому не лень, в том числе и террористы».

Впрочем, чья бы корова мычала, но английская лучше бы молчала. Пару лет назад эксперты Международного агентства по атомной энергии ­(МАГАТЭ) провели аудит ядерных объектов Великобритании. Результаты обескуражили не только специалистов.

Так, на крупнейшем в Англии атомном заводе в Селлафилде недосчитались 30 килограммов (!) плутония (ключевого компонента для создания ядерного заряда). Эксперты проверили другой завод - в Камбрии. Там суммарная недостача плутония превысила 50 килограммов. Этого количества радиоактивного материала достаточно для изготовления семи ядерных бомб.

В специальном докладе британ­скому правительству признается, что лишь за один год на атомных, вроде бы суперохраняемых производствах было зафиксировано 45 нештатных ситуаций, в том числе случаи «несанк­ционированного проникновения» и «хищения чувствительных материалов».

Такой же бардак на ядерных объектах царит и в США. По данным американской Комиссии по ядерному регулированию, за десять последних лет в Америке было утеряно свыше 1500 радиоактивных источников. Более половины из них так и не нашли. Вот печальная статистика самих американцев: в США почти каждый день теряют или крадут один зарегистрированный источник радиоактивного излучения (как правило, медицин­ского или научного предназначения). Анализ показал, что происходит это из-за грубых нарушений мер безопасности при хранении и транспортировке таких материалов.

Увы, такая же лафа для террористов, по признанию экспертов МАГАТЭ, существует и в атомных центрах других стран. Лучше всех охраняют свои ядерные секреты Израиль и Северная Корея.

Где деньги, дядя Сэм?

На Западе многие считают, что оружие массового поражения Россия уничтожает лишь на иностранные деньги. На самом деле объем международной помощи, выделяемой нашей стране государствами - участниками конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения, в 2007 г. составит лишь 1,9 млрд. руб. Об этом сообщили «Аргументам неделi» в Счетной палате РФ. Эта сумма на 4,2 млрд. руб. ниже показателя необходимой помощи, запланированного программой на 2007 г. Такая большая недостача может поставить под угрозу срыва планируемые на 2008 г. сроки ввода в действие трех объектов уничтожения химического оружия.

Несмотря на скупость заокеанского Дяди Сэма, Россия продолжает последовательное выполнение обязательств по конвенции об уничтожении химоружия. Как показывают результаты проверки Счетной палаты РФ, основные целевые показатели и индикаторы, установленные программой, достигнуты. За время реализации программы по состоянию на 2006 г. предусматривалось уничтожить 1089 т отравляющих веществ, фактически уничтожено 1145 т. Финансирование программных мероприятий за 2005-2006 гг., а также предусмотренное на 2007 г. за счет средств федерального бюджета соответствуют параметрам программы.