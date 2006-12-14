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Люди в кольце мутантов

Уродцы делятся на тех, кого создает природа, и тех, к кому приложил руку человек

№ 32(32) от 14.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Надежда ПОПОВА ]

Люди в кольце мутантов
ГМ-лосось может испугать даже сковородку

В Житомирской области появился музей чернобыльских мутантов – младенцев с двумя головами, без рук и ног. Грибы и ягоды в местных лесах заставляют счетчики Гейгера буквально визжать. И количество изменений, зафиксированных в природе, превышает количество мутаций, которые в нормальных условиях возникают за 10 млн. лет. С появлением атомной энергетики и химпроизводст­ва количество уродцев увеличилось в разы.

У мутанта семь копыт
 
Вот уже несколько лет подряд появляются животные-­мутанты в Курской области. На одном из подворий села Гоптаровка Беловского района у коровы случился трудный отел. Ветеринарам пришлось ее прирезать, но, когда на свет извлекли теленка, обнаружили, что у малыша две головы. На ферме села Сотниково Фатежского района родился теленок, у которого на одной из ног было четыре копытца. Работники фермы назвали его Мутантом. Причину мутации они объясняют просто: последствия радиации. Село Сотниково находится в зоне заражения Чернобыльской АЭС.
 
В Братске, где плавят алюминий почти полвека, город окружает мертвая зона, в которой высох лес. А народ бросил заводить скотину – тут постоянно рождались телята с раздвоенными копытами. В карельском поселке Надвоицы, где работает гигантский алюминиевый завод и в воде присутствует много фтора, у детей не растут зубы, а торчат изо рта черные ошметки. Дети из поселка Надвоицы придумали «веселую» игру: они пугают друг друга гнилыми, черными ртами.
 
Двуликий хвостатый Янус
 
В 1993 г. на Сибирском химическом комбинате в Томской области произошла авария, результатом которой стала утечка радиоактивных материалов. В зоне поражения оказались обитатели сел Наумовки и Георгиевки. Химкомбинат находился на территории закрытого Томска­7 и являлся одним из крупнейших предприятий Минатома. На комбинате работали с оружейным плутонием. Попытки местных жителей отсудить компенсацию у комбината окончились неудачей: эксперты не обнаружили никаких генетических отклонений у жителей сел, и утечка была признана безопасной.
 
Но в этих местах стали рождаться уродливые животные. В селе Наумовка в 2006 г. родился теленок с двумя головами. Несколько лет назад там же на свет появился щенок дворняги с шестью лапами. Ученые Томского госуниверситета готовы провести полноценное генетическое исследование мутаций животных в селе Наумовка.
 
В Троицком районе Алтайского края родился ягненок-­мутант. Голова у него была одна, но оказалось два туловища, восемь ног и четыре уха. Прожил уродец несколько часов.
 
Андрей Эленшлегер, директор Института ветеринарной медицины Алтайского аграрного университета считает, что рождение таких мутантов не редкость: на 10 тысяч родов два-три случая происходит. Самые частые уродст­ва – две головы, восемь ног, незакрытая брюшина. Долго такие животные не живут. Исключение составил теленок, которому после рождения отрезали четыре лишние ноги, – он прожил три месяца. Причиной мутации могут быть, главным образом, близкородственные связи животных. Вторая причина – изменение хромосомного набора в результате воздействия радиации.

Плач осетра и белуги

На днях Американский фонд Black­smithInstitute обнародовал список 35 наиболее загрязненных мест планеты. 8 из них находятся в России. Кстати, сразу за украинским Чернобылем следует Дзержинск (Нижегородская обл.). Супергрязными признаны Норильск и поселок Рудная Пристань (Приморский край). И многие другие регионы.
 
Но наши, российские, ученые не хотят мириться с таким положением дел. Доктор биологических наук из Института биологии развития им. Кольцова Владимир Захаров предложил изучать не разнородные показатели, а состояние живой среды в целом. Многие годы он исследовал животных в местах экологических катастроф и пришел к выводу: даже по внешнему виду божьих творений – по строению черепа мышей и тюленей, по форме листьев и рыбьей чешуе – можно судить об опасности, которая скрыта в этих местах для человека. Уже несколько лет группа ученых из разных институтов РАН проводит уникальные исследования. Ученые объявили о создании общественной неправительственной организации «Биотест», цель которой – изучать состояние живой природы.
 
«Биотест» провел шесть крупных работ в «горячих экологических точках» России. Результаты оказались жуткими. Вот лишь один из фактов. Что, к примеру, обнаружили ученые в российских морях и реках? Они выявили дегенерацию в клетках у самок щук Новгородской области, у сибирского осетра в реке Индигирке, дегенерацию зрелых половых клеток у карасей в Брянской области и колымского осетра. У самцов севрюги, белуги и русского осетра, которые нагуливаются в Каспийском море, было обнаружено аномальное строение семенных канальцев. Кстати, у белого толстолобика в водоеме-охладителе Чернобыльской АЭС в послеаварийный период отмечались очень похожие изменения.
 
Медведь-гермафродит и ларга с приветом
 
Пестициды стали причиной того, что каждая 50-­я самка полярного медведя на островах Шпицберген сегодня имеет и мужские, и женские половые органы. Ученые обнаружили, что уровень химикатов в организме медведей Шпицбергена в 10 раз выше, чем у медведей Аляски, и в 4 раза выше, чем у медведей Канады.
 
Сегодня Арктика – настоящая химическая помойка: киты-­касатки тоже страдают от повышенного уровня загрязнения химическими веществами, например, снижающими горючесть материалов. «Дрянь» уносят из промышленных районов США и Западной Европы в сторону Арктики северные ветры. Грязные облака сгущаются и охлаждаются в холодном арктическом климате, выпадая в виде осадков и включаясь в пищевую цепь. В ней возрастает концентрация загрязняющих веществ, которые передаются от планктона к рыбе и морским млекопитающим, таким как тюлени, киты и полярные медведи. Экологи в тревоге: популяция белых мишек в Арктике катастрофически уменьшается.
 
Недавно приморские ученые заявили, что открыли новый биологический вид: это пятнистый тюлень – ларга. Он поселился в Японском море. Но, по мнению ученых, этот тюлень – мутант. Изменение в его поведении вызвала непривычно теплая для этих животных среда обитания. Обычно пятнистые тюлени живут за Северным полярным кругом. И они очень пугливы. Что забыла ларга в Японском море?


Свинцовый клещ

Биологи обеспокоены и нашествием на Россию клеща-мутанта. Уровень заболеваемости такими инфекциями, как клещевой энцефалит, болезнь Лайма и клещевой риккетсиоз, за несколько лет резко вырос. В чем причина? Питерские ученые под руководством Андрея Алексеева из Зоологического института РАН установили, что к появлению и быстрому увеличению популяции клещей-­мутантов рода Ixodes
приводит выброс ионов тяжелых металлов. В их организме накапливается кадмий и свинец. В мутантах чаще встречаются вирусы и бактерии, причем возбудителей опасных для человека заболеваний – в несколько раз больше, чем в обычных клещах. Зачастую такие клещи одновременно переносят сразу несколько опасных для человека инфекций. Неуклонный рост доли мутантов-­паразитов наблюдается по всей России – от Калининградской области до Владивостока. В Вологодской области, в г. Череповце, мутантами стали уже больше половины клещей.
 
Цукерброды от Петра Алексеевича
 
Известно, что царь Петр Алексеевич был весьма просвещенным человеком, но порой слепо следовал европейской моде. В начале XVIII века капризная Европа увлеклась всякими разными уродцами-­монстрами, карликами, великанами. Петр Алексеевич привез из Франции великана по имени Буржуа. Этого «дядю Степу» он увидел на ярмарке в Кале. Буржуа действительно был гигантского роста – 2 м 27 см. Петру Алексеевичу зело нравилось, когда он стоял на заднике его кареты.
 
После смерти Буржуа попал в Кунсткамеру, которая, как известно, была создана по высочайшему распоряжению Петра. «Ежели кто найдет в земле или в воде какие старые вещи, а именно: кости человеческие или скотские, рыбьи или птичьи, не такие, как у нас ныне есть, или и такие, да зело велики и малы перед обыкновенными, словом, все, что «старо и необыкновенно», приносить в Куншткамеру». И со всех концов России потащили всевозможные находки: из Выборга приволокли овцу с двумя языками и двумя глазами, из Тобольска – барашков с восемью ногами. Повезли в Кунсткамеру и людей-уродов.
 
Собирание монстров и раритетов вмиг стало популярным в России. Газета «Ведомости» сообщала: «Из Малой России гетман господин Скоропадский прислал в спирте двух монстров, одного мужеска и женска полов, в одном составе сросшиеся. В 1725 г. из Ахтырок от князя Голицына были присланы две заурядные собачки, которые, однако же, по росписи, родились от девки 60 лет».
 
Был в «палате редкостей» монстр Фома росточком 126 см. На руках и на ногах росло всего лишь по два пальца, похожих на клешни рака.
К слову, всем любопытным, посещавшим Кунсткамеру, выдавали цукерброды и наливали водки или венгерского вина (по личному распоряжению Петра), дабы дверь в Кунсткамеру не закрывалась, а народ бы постоянно просвещался!
 
Откуда же брались уродцы? До создания первой атомной станции было еще 250 лет. Не было тогда в России ни нефтяных разливов, ни газовых прорывов. Не работали ни алюминиевые, ни химические заводы, а мутанты уже рождались. Генетики считают, что рождались они потому, что происходил сбой на генном уровне.

«Двойные неприятности» с трещоткой

Представители Кни­ги рекордов Гиннеса внесут в свой реестр новую номинацию: самая большая выставка двухголовых животных. Сейчас самая большая такая экспозиция действует в США в террариуме городского музея Сент-Луиса. В ней собраны более двадцати двухголовых змей и черепах. Жемчужина коллекции – двуглавый полоз-альбинос по имени We («Мы»). В коллекции есть еще двурылый техасский гремучник DoubleTrouble («Двойные неприятности») и несколько красноухих черепашек.

В ближайших планах местных зоологов начать операцию по удвоению поголовья террариума. Большие надежды возлагаются на двухголовых полозов, которые могут положить основу новой популяции мутантов. Но есть подозрения, что змеи эти – гермафродиты.
 
Зеленый лосось может стать коровой
 
Итак, некоторых мутантов нам преподносит природа, а иных человек сам «дарит» природе. Многие ученые давно предупреждают о катастрофических последствиях генных мутаций для всего живого на Земле.
 
Можно сказать, что размножение генетически модифицированного лосося уже вышло из-под контроля. Выведением этой рыбы занималась одна из американских компаний. В геном лосося ввели ген роста форели. В результате получилась рыба, которая способна расти в 10 раз быстрее. Однако у некоторых особей внутренности и кожа приобретали зеленый цвет. Некоторые ГМ-­лососи выросли до 250 кг.
 
Разработчики в начале эксперимента заявили, что такая рыба не способна размножаться. Чуть позже появились сообщения о том, что «зеленый» лосось не только способен, но размножается даже быстрее обычного. Потому как крупные особи больше привлекают партнеров и легче выживают в естественной среде.
 
Как объясняют генетики, сегодня большая часть генетических модификаций производится с помощью вирусных носителей. Вирусы очень активны, их ничто не может остановить, как только они найдут нового хозяина. Они встраивают свою ген-информацию в ДНК-клетки, размножаются, заражают соседнюю клетку и множатся снова. Ничто не может встать у них на пути.
 
Но вот новое достижение в генной инженерии: японские ученые скрестили животное с растением: ввели в геном свиньи ген шпината, чтобы сделать свинину менее жирной. В экспериментах использовался ген, который производит фермент FAD2. Он способен преобразовывать жирные насыщенные кислоты в линолевую – ненасыщенную жирную – кислоту. У млекопитающих такого гена нет, и необходимый уровень ненасыщенных жирных кислот поддерживается только за счет употребляемой пищи.
 
В эксперименте гены, полученные из корневой части шпината, были введены в оплодотворенную яйцеклетку свиньи, после чего яйцеклетка была введена в матку самки. Генетический анализ новорожденных модифицированных поросят показал, что у них на 20% больше ненасыщенных жирных кислот, чем у обычных.
 
Одна из японских фирм произвела путем генных манипуляций с бактериями препарат триптофан для лечения депрессии. Препарат прошел сертификацию и поступил в продажу: 37 человек погибли, 1500 стали инвалидами.
 
Еще один пример: гены бразильского ореха скрестили с генами соевых бобов для повышения содержания протеина в сое. Комбинация оказалась сильным аллергеном, и производителю пришлось отказаться от проекта. Много шума надели эксперименты по соединению помидора и рыбы: генетики предложили пересадить в клетки помидоров ген, кодирующий белок, препятствующий замерзанию тканей рыбы. Таким вот образом получили морозоустойчивые помидоры. Исследования на крысах показали, что у особей, которых кормили генетически модифицированными продуктами, уменьшился объем мозга, разрушилась печень и был подавлен иммунитет.
Мир давно захлестнула волна протеста против генетически измененных продуктов. Но эксперименты в генной инженерии, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, продолжаются.
 
Ученые Института растений и животных УроРАН провели исследования по изучению последствий влияния радиации на живые организмы. Исследования прошли на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Именно здесь в 1954 г. было испытано ядерное оружие.

- Отдаленные последствия воздействия радиации - область неизученная. Это не генетические нарушения, а изменения устойчивого развития, то есть непредсказуемые мутации и тяжелые ненаследственные заболевания. Они происходят во втором и третьем поколениях людей и животных, перенесших радиоактивное облучение. И факт наличия отдаленных последствий радиации отрицать уже нельзя, - уверен сотрудник Института растений и животных УроРАН, доктор биологических наук Алексей Васильев.

Но ученых не слышат в Росатоме, который придумал программу развития атомной энергетики РФ на ближайшие десятилетия. В рамках этой программы до 2030 г. предполагается построить 45 новых атомных станций в России и 60 за рубежом.

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