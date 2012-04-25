Вирус ВТО окончательно разрушит нашу великую державу

Центризбирком отклонил предложение провести референдум о вступлении России в ВТО. Теперь оно – суровая реальность. К середине июля Россия обязана устранить последние разногласия в пошлинах, после чего становится полноправным членом организации.

19 апреля в Госдуме состоялись слушания, на которых депутаты и эксперты в последний раз попытались убедить правительственных чиновников: ничего хорошего после вступления в ВТО Россию не ждёт. К 2020 г. потери промышленности от импорта достигнут 4 трлн. рублей, а миллионы людей останутся без работы.

Украинский гамбит

В правительстве не устают расписывать выгоды от вступления в ВТО. Дескать, конкуренция увеличится, российские предприятия смогут отстаивать интересы за рубежом – после чего деньги в страну польются рекой. Казалось бы, если так, давно стоило присоединиться к замечательной организации. Но правительство 18 лет раздумывало, имеет ли смысл это делать.Более того, во время последних переговоров Москва выторговала право на беспрецедентный переходный период. Нормы ВТО заработают в полную силу только через 7 лет.

Почему тянули с вступлением? Ответ прост. Главное условие для стран, присоединяющихся к организации, – снижение ввозных пошлин на зарубежные товары. В России ставки в среднем упадут на треть. После чего разграбленным и обескровленным отечественным заводам придётся на равных соперничать с европейскими, американскими и китайскими.

К каким результатам приводит подобное соперничество – известно. Взять братскую Украину. В 2008 г. она вступила в ВТО, выторговав солидный переходный период в 5 лет. В результате к 2012 г. производство автомобилей в стране снизилось в 6 раз. Сельское хозяйство ушло в нокдаун. «В стране с солидными урожаями свёклы остановились 50 сахарных заводов. Зато резко вырос импорт продуктов питания. Доля иностранной свинины на Украине взлетела с 13 до 40%. Импорт капусты, лука и моркови увеличился в 18,5 раза, яблок и абрикосов – в 5 раз», – рассказывает директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин. Согласитесь – это тихий ужас!

Россию в ВТО ждут те же самые грабли, на которые наступила Украина. Конкурировать с европейскими отечественные заводы не смогут, поскольку производительность труда в России в 3–4 раза ниже, чем в Германии и Франции. Китайским производителям местные – тоже не соперники. Дело не только в разнице зарплат. Чтобы развиваться, предприятия должны брать кредиты, а в России ставки по ним в 2–3 раза выше, чем в Поднебесной. Вдобавок в наших широтах платят слишком большую дань по тарифам госмонополий. Отечественному заводу киловатт электроэнергии обходится в 4–5 руб., китайскому – в 2 руб. 70 копеек.

В результате импорт в Россию вырастет, а производство упадёт. Прежде всего, пострадает сельское хозяйство. По подсчётам аналитического центра «ВТО-информ», оно рухнет на 26%. Взять растениеводство. В последние годы за счёт переработки свёклы страна обеспечивала себя сахаром на 96%. Теперь производство свекловичного сахара пойдёт вниз. Уже в 2012 г. оно упадёт до 4,8 млн. т против прошлогоднего рекорда в 5,1 млн. тонн. А через 7 лет, когда пошлина снизится почти в 2 раза – до 140 долл. за т, – изготовление сахара из свёклы станет попросту невыгодным.

Ввоз фруктов вырастет в 2–3 раза и погребёт под собой почти всё отечественное садоводство. В том числе упадут урожаи главной садовой культуры страны – яблок. Сейчас в магазинах только 30% этих фруктов импортные. Но даже при нынешних пошлинах поставки яблок из-за рубежа растут. А после вступления в ВТО иностранный товар займёт до девяти десятых места на полках.

Окажется на грани гибели животноводство. Дело в том, что импорт мяса в Россию сдерживается только жёсткой системой квот. По ним можно ввезти 16% от продаваемой в России свинины и 30% – говядины. Если колбасные заводы хотят закупить за границей больше, таможенные ставки для них взлетают в 3–4 раза – и иностранное сырьё обходится гораздо дороже отечественного. После 2020 г. пошлины на мясо резко снизятся, а квоты отменят вовсе. На деле это означает, что в страну опять в огромных количествах пойдёт замороженное мясо из Бразилии и США. И дерьмо двадцатилетней давности со складов НАТО. Так уже было.

Здравствуй, автохлам

Российская рыба не исчезнет с прилавков, но прибавится некачественного товара. «Сейчас 15% рыбы в стране, то есть 0,5 млн. тонн, – некачественные или с неправильной маркировкой. Причём доля неликвида растёт именно в импортной продукции», – объясняет президент некоммерческой организации «Ассоциация добытчиков минтая» Герман Зверев. После присоединения к ВТО в России увеличится импорт норвежской сёмги. Вдобавок повалят пангасиус и тиляпия из Китая и Юго-Восточной Азии, где их выращивают порой даже в выгребных ямах. Сомнительного товара станет больше. Не говоря о том, что почти любая импортная рыба уступает российской по вкусовым качествам. В Европе и Азии её выращивают в питомниках – на отходах зерна и кукурузы, тогда как в нашей стране – ловят в открытом море.

Казалось бы, агропром, как и рыбу, можно спасти с помощью господдержки. Но она по требованию ВТО снижается. Сейчас общая помощь сельскому хозяйству в России составляет 9 млрд. долл. в год. К 2020 г. траты придётся урезать до 4,4 млрд. долл. в год. По сравнению с господдержкой в других странах – членах ВТО сумма копеечная. К примеру, правительство США расходует на сельское хозяйство 23,9 млрд. долл. в год. Но российские переговорщики, словно враги собственного народа, не смогли выторговать у организации даже право тратить на крестьян скромные 5,8 млрд. долл. в год – именно столько пускает на аграрные нужды крохотная Швейцария.

Вслед за сельским хозяйством рухнет промышленность. Особенно туго придётся обрабатывающим предприятиям. Производство у них упадёт на треть. «Если бы страна вошла в ВТО 20 лет назад, когда ещё сохранялась советская промышленность, у нас был бы шанс потягаться с иностранными концернами. Но сейчас в России изготовляют в 2 раза меньше грузовиков и в 5 раз меньше станков, чем 20 лет назад. Какая может быть конкуренция, если производства почти разрушены», – сетует вице-президент экспертно-аналитического центра «Модернизация» Михаил Абрамов.

Для начала, урожай придётся собирать на импортных комбайнах. «Катастрофа в сельхозмашиностроении уже разразилась. Из-за грядущего вступления в ВТО в последние 4 месяца закупки сельхозтехники упали в 3 раза», – негодует президент ассоциации «Росагромаш» Константин Бабкин. Но это только начало. По условиям ВТО пошлина на ввоз новых комбайнов снижается в 3 раза – с 15 до 5%. На подержанные машины – в 5 раз. Более того, правительство обязалось субсидировать крестьянам закупки импортной техники! В результате к 2020 г. российские производители тракторов и комбайнов положат зубы на полку. Доля импорта в отрасли вырастет до 97%, причём

35–40% ввезённой продукции составят старые, дышащие на ладан агрегаты.

Остальному автопрому тоже не позавидуешь. В ближайшие 3 года пошлины на импортные машины останутся на прежнем уровне, но потом их всё равно снизят. Из-за этого ввоз легковушек вырастет в 2 раза, грузовиков и автобусов – в 2,5 раза. Вдобавок, страну снова заполонят подержанные автомобили. «Пошлины на ввоз автохлама тоже снижаются. В результате Россия опять же окажется в худших условиях, чем страны-конкуренты из ВТО. Для сведения, в Китае и Бразилии вообще запрещён ввоз подержанных автомобилей», – говорит заместитель исполнительного директора Объединения автопроизводителей России Алексей Сереженкин.

Теперь правительство, согласившееся на снижение пошлин, в спешке пытается придумать, как защитить страну от зарубежного автохлама. Последнее предложение – обязать импортёров платить специальный утилизационный сбор. То есть заранее перечислять в бюджет деньги на утилизацию техники, которая скоро окажется на свалке. Но перспективы у затеи – туманные. Эксперты опасаются, что страны-конкуренты немедленно потребуют от России отменить сбор. Завалят исками Комиссию по разрешению споров ВТО – а та встанет на сторону иностранных производителей.

Ясно одно. Если автохламу не поставить заслон, к 2020 г. на подержанный импорт будет приходиться 20–25% легковушек и

25–30% грузовиков в России. А местное производство автобусов к тому времени тихо скончается.

Бумага всё спишет

Перечислять потери производителей от вступления в ВТО можно бесконечно. Без особых потерь его переживут разве что изготовители одежды. В этой отрасли 80% импорта, но при этом до 40% иностранных шмоток ввозится контрабандой. При таком уровне нелегальных поставок не так важно, какие у страны официальные пошлины. Зато обувной промышленности не поздоровится. «После того как пошлины на ввоз ботинок снизят в 2 раза, начнут закрываться местные фабрики. Вдобавок в России возникнет дефицит кожи. Дело в том, что ставки на её вывоз уменьшатся в 2,5 раза, после чего товар погонят на экспорт. Решение странное, потому что на международном рынке российские кожевники погоды не сделают. Они производят всего 2% мирового сырья. Тогда как местные обувщики зависят от них почти полностью», – рассказывает гендиректор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич.

Дальше – больше. После вступления в ВТО в страну хлынет поток иностранных лекарств. В аптеках они уже на 60% импортные, вдобавок российские фармзаводы закупают за рубежом 90% сырья. Скончается производство горного оборудования, пошлина на которое снижается до 5%. Погибнет химическая промышленность.

Казалось бы, нефтегазовой стране сам Бог велел развивать химпром. Но в России на него приходится всего 2% ВВП, тогда как в Германии – 20%. А после вступления в ВТО страна лишится последнего, что имеет. «Простой пример. При нынешнем уровне пошлин Россия наполовину обеспечивает себя поливинилхлоридом. Это вещество используют для изготовления пластиковых окон, искусственной кожи, линолеума. Вторую половину везут из Китая. При честной конкуренции российское производство поливинилхлорида попросту исчезнет. Причина – 70% в себестоимости вещества занимает электроэнергия, а отечественные заводы платят за неё намного больше, чем китайские», – сетует представитель отрасли.

Переработка упадёт даже в отраслях, которые нарастят экспорт. К примеру, в лесной промышленности. С одной стороны, после снижения вывозных пошлин гнать кругляк и доски за рубеж станет выгоднее. С другой – можно распрощаться с надеждами на модернизацию отрасли. «Сейчас в леспроме начинаются 13 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 8 млрд. долларов. К примеру, в Котласе строится завод, способный на треть обеспечить потребности страны в мелованной бумаге. Но после снижения пошлин производить бумагу и картон в России станет невыгодно. Инвесторы начнут выходить из проектов, и в отрасль придёт максимум 1 млрд. долларов», – говорит президент РАО «Бумпром» Константин Дубровин.

От ВТО – к ГМО Торговые конфликты в ВТО разрешает специальный суд – так называемая Комиссия по урегулированию споров. По идее, она должна защищать интересы всех 153 стран, входящих в организацию. На деле суд регулярно выносит решения в интересах крупных транснациональных компаний. Чаще – американских. К примеру, США обратились в комиссию по спорам, когда Евросоюз ввёл запрет на ввоз в страну продуктов, содержащих генно-модифицированные организмы (ГМО). По мнению США, это ущемляло интересы производящих их американских компаний. Штаты добились своего – импорт пришлось разрешить. Теперь США добиваются, чтобы ЕС вообще отменило строчку на этикетках, указывающую, что ГМО присутствуют в товаре. Если американцы победят – проблема напрямую коснётся России. Нашей стране тоже придётся отменить маркировку, сообщающую, что товар генно-модифицирован.

Газообразная выгода

Получается, высокотехнологичные производства ждёт медленная, но верная смерть. Правительство вообще не просчитывало, сколько людей после вступления в ВТО потеряют работу, но, по данным «ВТО-информ», на бирже труда окажутся 2,2 млн. человек. Причём по большей части – жители моногородов, в которых найти место после увольнения практически невозможно. Именно там расположена большая часть обрабатывающей промышленности. В том числе предприятия химпрома – как правило, это старые советские заводы со штатом в 7–10 тыс. человек.

Иными словами, большая часть социальных усилий правительства пойдёт прахом. Ради чего тогда стоило городить огород с вступлением в ВТО? Как выясняется, некоторым производителям вступление России в организацию всё-таки выгодно. К примеру, в плюсе окажется «Газпром». Причём не из-за того, что у монополии вырастет экспорт газа. Как раз за рубеж её топливо продаётся по индивидуальным контрактам, условия которых с каждым покупателем обсуждают отдельно. Главные прибыли монополии принесёт повышение цен внутри страны.

Сейчас внутренние тарифы на газ в России намного ниже, чем внешние. От экспорта «Газпром» получает в среднем 220 долл. за 1 тыс. кубометров, от продаж в России – 88 долл. за 1 тыс. кубометров. При этом в монополии давно мечтают продавать газ заводам и электростанциям по европейским ценам, но правительство не позволяет. После вступления в ВТО ситуация изменится. Дело в том, что страны-конкуренты давно поговаривают: низкая стоимость топлива внутри России – слишком жирная преференция для отечественных производителей. Эксперты по ВТО сходятся в одном: после вступления в организацию страну завалят исками с требованием выравнять внутренние и внешние цены на газ. И рано или поздно правительству придётся на это согласиться.

Получается, после вступления в ВТО отечественные производители не просто пострадают от дешёвого импорта. Их начнут душить повышением тарифов. Достаточно сказать, что подорожание газа автоматически влечёт за собой повышение цен на электроэнергию. Когда топливо «Газпрома» дорожает в 2 раза, стоимость света для заводов увеличивается почти в 1,5 раза. Взлёт тарифов нанесёт настолько болезненный удар по российской экономике, что по сравнению с ним выгоды экспортёров металлов и удобрений от снижения вывозных пошлин, о которых любят рассказывать в правительстве, выглядят сущей мелочью.

Конечно, сама по себе Всемирная торговая организация – не исчадие ада. Некоторые страны получили от вступления в неё массу экономических пре­имуществ. К примеру, присоединившийся к ВТО в 2001 г. Китай нарастил производство и увеличил объёмы международной торговли в 6 раз. Но чтобы этого добиться, страна годами удерживала выгодный производителям курс юаня. Он стоил в 1,5 раза меньше, чем требовали объективные экономические показатели. Зарплаты в Китае в начале 2000-х гг. были в 30 раз ниже, чем в США. А главное – страна имела мощную перерабатывающую промышленность, доля которой в экономике составляла 40%.

В России всё наоборот. Курс рубля – высокий. Зарплата в 6 раз выше, чем была в Китае в 2001 году. Обрабатывающие производства дышат на ладан. Так что, может, правительству стоило лучше подготовиться к вступлению в ВТО? Поучиться у стран-соседей. Разобраться с тарифами госмонополий. Снизить инфляцию, чтобы кредиты стали доступными для заводов. И только потом – триумфально вступать во Всемирную торговую организацию. Иначе то, как премьер и президент при каждом удобном случае талдычат о росте уровня жизни, будет выглядеть издевательством.