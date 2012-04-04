Детский сад, пустая группа

Ликвидация очередей в российские детские сады остаётся темой номер один уже не первый год. Родители дошколят требуют строительства новых садиков, чиновники клянутся обеспечить малышей местами «как только, так сразу». Однако на фоне этой кипучей деятельности теряется более острая проблема – катастрофическое положение педагогов дошкольных учреждений. Они, работающие по две смены в переполненных группах за грошовую зарплату, для власть имущих словно не существуют. «АН» попытались разобраться, в каких условиях сегодня трудится среднестатистический российский воспитатель.

Смешные деньги

Воспитатель детского сада – одна из самых низкооплачиваемых профессий в России. Выше планки в 10 тысяч рублей зарплаты поднимаются только в Москве и Санкт-Петербурге. В остальных регионах педагоги получают гораздо меньше. Причём многие работают в две смены, по 12 часов – с 7.00 до 19.00, без перерыва.

«Я получаю 9 тысяч рублей, и эта зарплата считается очень хорошей, – рассказала корреспонденту «АН» Ольга Юхнина, воспитатель из Ижевска. – При этом у меня высшая квалификационная категория и более 10 лет стажа. Больше я не заработаю».

«У нас в детском саду базовая ставка – 4760 рублей, – подключается к разговору Ирина Коваленко, заведующая детским садом №50 в Томске. Вместе со всеми надбавками воспитатель получает не более 7 тысяч».

Плачевная ситуация объясняется тем, что дошкольные учреждения сегодня находятся на балансе муниципалитетов. О том, чтобы получить деньги напрямую от региона, пока можно только мечтать. Ещё в 2009 г. профсоюз педагогов в Алтайском крае пытался попросить о том, чтобы детские сады перевели на региональное финансирование. Просьбу не услышали. Поэтому единственный источник финансирования детских садов – нищие бюджеты городов и районов.

На воспитателях муниципалитеты экономят как только могут. Например, вовсю используют возможности, которые даёт нынешняя система оплаты труда бюджетников. Она, напомним, подразумевает деление заработной платы на две части: базовую и стимулирующую. Так как денег у муниципалов не было и нет, базовые ставки минимальны (в среднем по стране, не считая Москву и Петербург, – не более 5 тыс. рублей), а денег на стимулирующую часть выделяется очень мало.

«У нас окончательный переход на новые системы оплаты труда пройдёт в мае, – рассказывает Татьяна Осадченко, руководитель профсоюза работников образования в городе Камень-на-Оби Алтайского края. – Сейчас пытаемся выяснить, какой будет стимулирующая часть. Пока весёлых новостей мало. Мы в профсоюзе подсчитали, что на стимулирующий фонд детским садам надо дать сумму в 20% от фонда оплаты труда. Пришли с этими цифрами в муниципалитет – и нам сказали, чтобы больше чем на 7% мы не рассчитывали. Денег в бюджете нет».

Справедливости ради отметим: в некоторых муниципалитетах воспитателям пытаются по мере возможности доплачивать. Правда, иногда эти попытки выглядят довольно странно. Например, городская дума Вологды несколько лет назад решила поддержать работников детсадов и назначила им дополнительные выплаты. Воспитателям стали ежемесячно приплачивать по 1 тыс. рублей, нянечкам – по 500 рублей. Однако в 2011 г. о своей мизерной зарплате заговорили педагоги средних школ. И ситуацию «поправили»: учителям дали по тысяче рублей, а воспитателей… сравняли с нянечками. Вот такая «забота»…

Бумажная работа Головная боль для воспитателей и заведующих – дикая бюрократическая нагрузка. Время, которое можно было бы потратить на работу с детьми, уходит на заполнение отчётности – зачастую совершенно бессмысленной. «Воспитатели обязаны фиксировать едва ли не каждое слово, сказанное ребёнку, в специальном дневнике. Это нынче называется «индивидуальная работа с воспитанниками», – иронизируя, приводит пример Татьяна Коломиец. – Если очередная проверка выяснит, что дневник заполняется несвоевременно, могут и оштрафовать. Покажите мне того, кто это придумал!» «Мы погибаем от бумаг, – добавляет ещё одна заведующая, не пожелавшая представляться. – За последние 15 лет объём документации, которую нам приходится ежемесячно сдавать, вырос в пять раз. Причём некоторые документы дублируют друг друга. Бывает, что мы должны отправить три или четыре отчёта, которые отличаются только номерами кабинетов в управлении образования. Я педагог, а не компьютерщик!»

Хочу на балл!

Получить приличную выплату из стимулирующего фонда воспитателю сегодня непросто. Чтобы рассчитывать на эти деньги, педагог обязан зарабатывать баллы – за применение новых методик, выполнение поручений администрации. Чем больше баллов – тем выше надбавка.

Систему распределения баллов в каждом детском саду выстраивают самостоятельно. Иногда администрация изобретает такие критерии, что впору хвататься за голову. Например, в Братске (Иркутская область) больше всего баллов педагог получит за… ремонтные работы в детсаду. Дорого «стоят» участие в различных конференциях, конкурсах, выставках поделок. Правда, иногда это «участие» оборачивается лицемерием, на которое заведующие вынуждены закрывать глаза.

«У меня все поделки, которые отправляются на конкурсы, делают воспитатели, – не стесняясь, раскрывает карты Татьяна Коломиец, воспитатель детского сада в крупном региональном центре. – Сначала мы пытались действовать по-честному. Готовились к выставке всем детским садом: младшие группы слепили фигурки из солёного теста, старшие их раскрасили. Однако в Департаменте образования наши творения не понравились: их назвали китчем и безвкусицей. Принесли то, что сделано взрослыми, – приняли без звука. Врать противно, но это наши деньги…»

Ещё один способ заработать баллы – опубликовать статью в профильном журнале (лучше всего федерального уровня). Причём раз в пять лет такая публикация обязательна: без неё не допустят к аттестации. Общероссийских изданий в стране – не более пяти. Воспитателей – сотни тысяч. Как говорится, считайте сами.

«С появлением этих правил работа стала гораздо более нервной, – рассказывает Наталья Вишнякова, заместитель главного редактора журнала «Дошкольное образование» Издательского дома «Первое сентября». – От нас требуют выпустить материал к определённому сроку, а порой даже деньги предлагают, чтобы мы поскорее опубликовали статью. Качество работ при этом очень разное. Недавно нам предложили опубликовать в качестве авторской разработки фотографии бумажных фигурок-оригами, которые сложили дети. Авторской методикой, оригинальным подходом тут и не пахнет. Цель у автора одна – пройти аттестацию».

«Из-за необходимости постоянно демонстрировать, как хорошо ты работаешь, на живое общение с воспитанниками не остаётся ни сил, ни времени, – с горьким сарказмом подводит итог Елена Зингаева, музыкальный работник детского сада в г. Братске. – И поэтому меня к авторам всех этих блестящих идей всего один вопрос: а с детьми нам теперь работать необязательно?»

Так нечестно! Новая система оплаты труда принесла резкий разрыв в зарплате по разным регионам. По словам координатора Всероссийского союза работников образования «Учитель» Андрея Демидова, смысл новой схемы оплаты труда её авторам виделся в том, что система станет более гибкой. Однако ожидания не оправдались. И без того мизерные зарплаты воспитателей в разных регионах России теперь отличаются в 2–3 раза! «Отмечу, что любимая отговорка чиновников о разном уровне жизни в разных регионах здесь не работает, – говорит Демидов. – Недавно наш профсоюз провёл опрос сотрудников школ и детских садов. Мы спросили, сколько в месяц они тратят на самое необходимое. Результаты по всем регионам получились примерно равными. Расхождение с богатой Москвой составляет максимум 20%. Ясно, что трёхкратная разница в зарплате на этом фоне выглядит издевательством. Профсоюз настаивает на том, что за равный труд полагается равная оплата. Но нас никто не слышит».

Садик без воспитателей

Наплевательское отношение к персоналу дошкольных учреждений оборачивается нелепым парадоксом. Бросив все силы и средства на строительство детсадов, чиновники почему-то не задумываются о том, кто будет воспитывать детей в новых группах. Кадровый дефицит в детских садах достиг критической точки и с каждым месяцем увеличивается. Открытие новых садиков в такой ситуации теряет смысл.

В ноябре прошлого года все СМИ Череповца протрубили о долгожданном открытии после ремонта детского сада №114 с красивым именем «Изюминка». Этого события ждали давно: администрация пообещала организовать там несколько групп для детей, больных целиакией (особый вид аллергии). Обещание было выполнено. В садике создали четыре специальные группы, очень быстро их наполнили. Но на этом позитив закончился. Помимо четырёх «особых» групп работают всего три «обычные». Остальные четыре пустуют. Причина проста: в обновлённом садике некому работать. Впрочем, в администрации города настроены оптимистично.

«До апреля мы эту проблему решим, – говорит Ирина Любимова, заведующая сектором дошкольного образования в Управлении образования г. Череповца. –Местные власти очень здорово нам помогли: выделили комнаты в общежитии для тех, кто придёт работать в детский сад. Так что ждём желающих!»

До сих пор не заработал в полную мощность детский сад №50 в городе Томске. Из 16 групп открыто 14 – и это, по словам заведующей садиком Ирины Коваленко, очень хорошо. В марте 2011 г., когда детский сад только построили, в нём работала всего одна группа. В остальных не было ни воспитателей, ни нянечек.

С такими проблемами сталкиваются не только новые садики. Например, в Чебоксарах в каждом детском саду не хватает от 2 до 10 педагогов. В Вологде постоянно открыто около 150 воспитательских вакансий. А там, где кадров пока достаточно, средний возраст воспитателей весьма почтенный.

«У меня самой младшей воспитательнице 47 лет, самой старшей – 76, – говорит Татьяна Коломиец. – До недавнего времени работали две девушки после вуза, но обе уволились».

Столь же невесело дело обстоит и в учебных заведениях, где готовят будущих воспитателей. Например, Ижевский социально-педагогический колледж на специализацию «Дошкольное образование» ежегодно набирает 26 человек. По словам завуча колледжа Людмилы Краснопёровой, после выпуска всем предлагаются рабочие места. Но работать идут не более трёх человек, а через 2–3 месяца увольняются и они.

«Осуждать их язык не поворачивается, – говорит Л. Краснопёрова. – В наш колледж поступает очень много иногородних. После выпуска им нужно жильё в Ижевске. Аренда самой скромной квартиры обойдётся в 7 тысяч рублей, заработная плата составит 5 тысяч. Комментарии нужны?»

На этом фоне настоящей сказкой выглядит ситуация в Израиле. Там недавно появился закон о всеобщем бесплатном образовании для детей 3–4 лет. Для его реализации планируется построить 2,5 тыс. новых детских садов за три года. Одновременно власти открыли курсы подготовки для воспитателей. За считаные недели на эти курсы записались почти 4 тыс. человек. В министерстве просвещения уже предупредили, что отбор будет очень строгим.

Вывод прост и печален. Даже если в России по мановению волшебной палочки появятся детские сады, которые вместят всю многомиллионную очередь, одну из самых острых российских проблем это не решит. Потому что работать в новых, светлых, просторных зданиях с бассейнами и зимними садами, скорее всего, будет некому…