Проигрыш победителей

Проект по «делегитимизации» победы Владимира Путина на президентских выборах провалился. Ритуальное возмущение их результатами очень быстро сошло на нет, не породив сколь-нибудь серьёзной протестной волны. Даже независимые подсчёты пресловутой ассоциации «Голос», выступавшей всё это время с радикально антипутинских позиций, подтвердили его победу уже в первом туре. Ставка на разоблачение «многочисленных нарушений», хорошо сработавшая при шельмовании выборов на Украине и в Грузии, в России не сыграла. Казалось бы, путинское большинство одержало безоговорочную победу? Но давно известно, что в политике выигрывает вовсе не победитель, а тот, кто разумнее всего распоряжается плодами победы, причём – не обязательно своей.

Санитарный кордон для Путина

В 1945 г. Советский Союз ценой десятков миллионов жизней собственных граждан освободил мир от кровавой чумы – фашизма. В мае сорок пятого победа СССР не вызывала вопросов ни у кого. Но прошло буквально несколько месяцев – и ситуация в корне изменилась. На большей части территории Европы уже хозяйничали «союзнички», годом ранее открывшие второй фронт с единственной целью – максимально расширить свою зону влияния и не пустить «русского медведя» дальше восточноевропейского «санитарного кордона». Русского же солдата-триумфатора в 1945 г. встретили на Родине разорённые города и сёла, сталинские лагеря и необходимость, стиснув зубы, из последних сил, не благодаря, а вопреки действиям вчерашних «друзей» восстанавливать свою собственную страну из руин.

Хотя прямые аналогии здесь выглядят несколько кощунственно, но давайте всё-таки вдумаемся: что же ожидает в ближайшее время рядовых солдат-победителей «армии Путина», только что отстоявших свою собственную страну да и самого Путина перед лицом «оранжевой угрозы»? А ожидает их, вероятнее всего, правительство либералов из окружения Дмитрия Медведева, ещё вчера устами Болотной площади, а то и от своего собственного имени, называвших сторонников только что избранного президента «быдлом», «рабами» и «идиотами». Очередные радикальные реформы, и снова, как и в девяностые годы, без готовности хотя бы рассмотреть альтернативу. Новая попытка «пасть в ноги» цивилизованному Западу, которому за истекшие четыре года и так никто не мешал втаптывать стратегические интересы России в грязь. А чтобы иметь возможность всё это осуществить – непременное «закручивание гаек», пресловутый «либеральный террор», спасение от которого российский народ только что вроде бы нашёл в лице вновь избранного президента.

Слишком мрачно? Может быть. Но безотносительно того или иного варианта развития дальнейших событий, реальную власть в России действительно может получить вовсе не победившее «оранжевую угрозу» «путинское большинство», а то самое «болотное меньшинство», которое все эти годы действовало как флюгер, то мимикрируя под сторонников Путина, то вдруг консолидируясь вокруг фигуры Дмитрия Медведева, то изображая из себя «оппозиционеров», а то самопровозглашая себя неким «альтернативным центром власти» на ближайшую перспективу.

Вот характерная цепь их нынешних рассуждений: страна на пороге экономического кризиса (что правда), люди устали от коррупции и несовершенства политической системы (сложно спорить), непродуманности реформ (совершенно верно). Стране необходимо обновление (кто бы возражал). Но всё это – говорит нам теперь либеральное меньшинство – можем исправить только мы, единомышленники Болотной и Сахарова, способные консолидировать общество. Только что избранный президент должен это признать, принять – и отказаться от своей победы, отдав нам все реальные бразды правления. Иначе не досидит до конца срока. Место же Путину и его сторонникам – на «санитарном кордоне» формальной легитимности, без права на реальное вмешательство в судьбу только что с таким трудом отвоёванной страны.

Кто кричит «держи вора»?

Что же могут предложить стране её самозваные «спасители»? Чтобы понять это, достаточно бегло взглянуть лишь на некоторые результаты магистральных «медведевских» преобразований, осуществлённых за истекшие годы.

Армия. Жизнь армии, по сути, приватизирована: за её снабжение, питание, обеспечение теперь отвечают многочисленные коммерческие ОАО и даже ООО: «Оборонсервис», «Славянка», «Авиаремонт», «Военторг», «Оборонстрой», «Оборонэнерго», «Ремвооружение», «Спецремонт», «Оборонлогистика» и т. д. – они на выгодных подрядах шьют, кормят, ремонтируют, моют казармы и даже подвозят патроны. При этом выполнение государственного оборонзаказа систематически срывается на протяжении ряда последних лет, предприятия оте­чественной оборонки, по сути, работают в убыток. Медведевское Минобороны покупает «Мистрали» и вертолёты у французов, танки хотят немецкие, стрелковое оружие – у австрийцев и т.д.

Внешняя политика. Итоги 2011 г. для двух некогда перспективнейших международных проектов РФ – газопроводов Nord Stream и South Stream – эксперты «Коммерсанта» считают «настоящим кошмаром». Подписанный ранее Дмитрием Медведевым договор о разграничении морских пространств с Норвегией уже в ближайшие годы может привести к вытеснению российского рыболовства из западных районов Баренцева моря и из района Шпицбергена, потере порядка 60 тыс. кв. км морской акватории. Россия при Медведеве «сдала» Иран, Ливию и фактически оставила Сирию, уже потеряв в сумме свыше 30 млрд. долларов и санкционировав массовые «демократические» убийства мирных граждан. Политические потери от такой мягкости и соглашательства оценить в деньгах невозможно. Американские ПРО развёртываются у западных границ России, перевалочные базы снабжения НАТО строятся уже непосредственно на нашей территории. Полный список внешнеполитических провалов России достоин отдельного материала.

Реформа МВД. Депутат Александр Куликов подводит итоги широко разрекламированных преобразований: «Реформа оказалась провальной: затраченные на неё средства не окупились, а заявленные изначально цели: создание силовой структуры, кадровый состав которой был бы профессиональным, честным, нравственным и служил бы закону, – не были достигнуты. Больше того, те пороки, которые были характерны для системы милиции до реформы, к сожалению, остались и в системе полиции. Это касается не только состояния личного состава – и с точки зрения профессионализма, и с точки зрения нравственности, – но и законности действий нынешних сотрудников полиции». Круг замкнулся: реформа, начавшаяся со стрельбы майора Евсюкова, прошла через Кущёвку и привела к казанским пыткам и убийствам.

Коррупция. По данным проведённого в марте 2012 г. опроса ФОМ, борьбу с коррупцией считают медведевским достижением только 2% россиян. По данным Левада-центра, 52% россиян убеждены: воровства и коррупции в России стало больше, чем было даже в 90-е годы. 78% твёрдо уверены, что за годы президентства Дмитрия Медведева теневые связи между госаппаратом и бизнесом не стали слабее и даже укрепились.

Теперь все эти же деятели, «реформаторы» и «модернизаторы» медведевского призыва, на протяжении нескольких лет интеллектуально оформлявшие своего президента, требуют для себя всё новых и новых полномочий.

Надежды юношей

Нынешние надежды этих людей связаны с единственным неосмотрительным обещанием, которое Владимир Путин ещё в сентябре 2011 г. дал Дмитрию Медведеву: сделать его премьер-министром России. Ведь Путин, твердят нам теперь на каждом углу, всегда держит своё слово. Но давайте задумаемся: а держат ли своё слово те, кто сейчас стоит за Дмитрием Медведевым, чьи взгляды на жизнь и политику он сегодня олицетворяет собой? Логично предположить, что данное Владимиром Путиным в сентябре на съезде «Единой России» обещание было обусловлено решением стоявших тогда перед страной задач, а именно: успешным прохождением тандема через парламентские и президентские выборы. Обе стороны должны были предпринять максимальные усилия для общей победы. И здесь следует признать объективный факт: если путинское большинство выложилось по полной, то вклад Дмитрия Медведева и его сторонников в нынешнюю победу был минимальным, если не сказать отрицательным.

О чём говорить, если даже сама по себе перспектива «рокировки» послужила накануне выборов мощным дестабилизирующим фактором, подломившим рейтинг Путина и спровоцировавшим протестную волну? И если т.н. профессиональные оппозиционеры были ожидаемо возмущены перспективой возвращения Владимира Путина, то значительная часть традиционного путинского электората была – об этом почти не говорят! – в какой-то момент готова отшатнуться от него именно из-за обещания премьерского поста для порядком надоевшего Дмитрия Медведева. И таких людей, как показали последующие события, в стране оказались миллионы.

Антирейтинг Медведева и самой идеи «рокировки в тандеме» в полной мере проявил себя уже на думских выборах, когда «Единая Россия» с «будущим премьером» во главе не получила даже 50%‑ной поддержки, да и этот результат был серьёзно подпорчен обвинениями в тотальных нарушениях и подтасовках. Ещё раз подчеркнём – судя по количеству отказавших партии власти в доверии, это были вовсе не голоса профессиональных «несогласных», а в большей степени позиция простого народа, недовольного перспективой сохранения «тандемократии». Но тут как-то очень уж кстати случилась Болотная площадь, которая перевернула всё с ног на голову: глухой народный протест против т.н. медведевского курса оппозиционерам очень быстро удалось превратить в демонстративное, издевательское недовольство... Владимиром Путиным! Мало того: среди главных «застрельщиков» этой совершенно неожиданной и незаслуженной антипутинской волны вдруг замелькали лица из медведевского окружения. Гламурные друзья и знакомцы президентского пресс-секретаря Натальи Тимаковой, президентского помощника Аркадия Дворковича, супруги и приживалки близких к президенту бизнесменов, шоуменов...

Получилось, что народ только что отказал в доверии Дмитрию Медведеву и концепции сохранения двоевластия – а его немедленно, не спросивши, объявили недовольным «единоличной неограниченной властью» Владимира Путина. Мало того – ещё и попытались использовать эту наглую подмену для того, чтобы заранее объявить нелегитимными и будущие президентские выборы.

Конечно же, такого беспардонного шельмования ранее молчаливое путинское большинство уже снести не могло. На последующих многотысячных митингах в защиту своего кандидата люди прямо заявляли: мы тоже за честные выборы, мы тоже против несправедливости и обмана, но мы при всём при этом – за Владимира Путина. В свою очередь, Путин, спасая ситуацию, вынужден был максимально дистанцироваться и от медведевской «Единой России», и, так получается, – от самого Медведева. Точку в споре поставили президентские выборы: как только был устранён раздражающий фактор в виде перспектив продолжения «медведевского курса» и «тандемократии», победа Владимира Путина вновь стала очевидной и бесспорной.

За какие заслуги?

Выходит, что президентство Путину было обеспечено именно теми людьми, для которых действующий президент (и потенциальный премьер) Дмитрий Медведев не является приемлемой фигурой во власти. И которые, в свою очередь, вряд ли сильно симпатичны некоторым людям из окружения Медведева – будущим министрам его гипотетического правительства. И теперь перед Путиным встаёт действительно непростой выбор. Ведь выполнение сентябрьского слова, неосмотрительно данного Медведеву, будет, по сути, означать предательство интересов миллионов самых верных путинских сторонников. Как Путин посмотрит в глаза рабочим «Уралвагонзавода», удержавшим страну от падения в «оранжевое болото»?

Стоит задуматься: в качестве кого именно может Дмитрий Медведев возглавить правительство в мае 2012 года? Как лидер «легитимного парламентского большинства»? Не подходит. Во-первых, у «Единой России» теперь нет даже арифметического большинства в Думе, а во-вторых, как мы помним, результаты последних думских выборов, в отличие от результатов выборов президентских, по-прежнему вызывают у общества (в том числе и у многих сторонников Владимира Путина!) огромное количество вопросов.

Как лидер правительства «национального согласия»? Но помимо некоторого количества гиперактивных и весьма гибких сторонников Медведев имеет и в обществе, и в правящем классе огромное количество убеждённых, совершенно непримиримых противников. Сегодня очевидно – и позиция того же Алексея Кудрина тому пример, что правительство Медведева никак не сможет быть «коалиционным». Многие люди, все эти годы последовательно поддерживавшие Владимира Путина, работать в нём не захотят или просто не смогут ни при каких условиях.

Как верный соратник Владимира Путина, внёсший вклад в его победу? Персонально к Дмитрию Медведеву это, может быть, с определённой натяжкой и относится. Но что касается некоторых людей из его ближайшего окружения, теперь претендующих на министерские портфели, то следует ещё раз повторить: они все эти месяцы скорее работали против Владимира Путина, нежели старались ему помочь, и при явном попустительстве Дм. Медведева. А наиболее одиозные из них – А. Дворкович – прямо заявляли, что «путинскому приходу радоваться нечего». И «награждать» их должностями в правительстве было бы по меньшей мере странно.

Может быть, отсутствие объективных причин для выполнения Путиным своего сентябрьского обещания компенсируется какими-либо иными, доселе неизвестными благами для страны? Может быть, и так. Но вероятные потери, в отличие от неочевидных приобретений, видны уже сегодня.

Разве не эти же люди, встающие сегодня в очередь за министерскими портфелями, последние четыре года навязывали стране сомнительные реформы экономики, образования, правоохранительной системы, государственного управления, большая часть из которых уже сегодня остро нуждается в пересмотре или отмене? Представители этой группы, последовательно выступающей за ослабление государства, уменьшение его влияния на все сферы жизни России, сыграли важную роль пять лет назад в избрании для страны порочной модели тандема. Они же проявили себя в прошлом и позапрошлом году, настаивая на отказе Владимира Путина от возвращения на пост Президента РФ, на его самоустранении из политики. Сейчас же они, не стесняясь, вновь навязывают ему свои идеи и вместе с ними самих себя. За какие такие заслуги?

Выходит так, что Путин должен теперь отказаться от своих сторонников только потому, что кучка людей с неудовлетворёнными личными амбициями окопалась в окружении Медведева, горстка сочувствующих им критиков засела в блогосфере, а Михаил Прохоров со своими либеральными концепциями получил «целых 7 процентов»? И с помощью самого же Путина вылез из грязи, куда его затолкал Медведев. Может быть, эти «семь процентов» и есть потолок для таких идей? Но ведь даже и они формально принадлежат не будущим министрам Медведева, а персонально Михаилу Прохорову, которого, как мы помним, накануне думских выборов окружение действующего президента попыталось убрать с политического поля как опасного конкурента. И если борьба идёт за идеи, как нам объясняют, а не за персоналии, – так почему бы не требовать премьерского поста для того же Прохорова?

Конец игры

Но борьба, судя по всему, идёт всё же за персоналии. И новый приход во власть – под маркой её обновления, модернизации и омоложения – всё тех же порядком поднадоевших персонажей, которые в последние годы тайно или явно боролись против Путина и его политики, окончательно оттолкнёт от поддержки власти тех, кто в отличие от околомедведевских «модернизаторов» не вертелся, как флюгер. Поддерживая Владимира Путина именно на этих выборах, значительная часть избирателей рассчитывала на то, что его возвращение в Кремль приведёт к очищению властных и иных «авгиевых конюшен» (образовательных, медийных и т.д.) от сомнительных, дурно пахнущих фигур, накопившихся там за время «тандемократии».

Чем дальше – тем более очевидно, что продолжение игры в «тандем» не позволит ни Путину, ни «путинскому большинству» в полной мере воспользоваться плодами только что одержанной победы. Более того – чем дальше, тем больше шансов, что эта игра превратит их в проигравших, отдав страну во власть в лучшем случае – случайных союзников, а в худшем – стратегических и последовательных врагов. Ведь у них в руках сохраняются все самые совершенные технологии, позволяющие присваивать себе чужую победу и всегда извлекать из насильно данного «двоевластия» максимальные выгоды. А за их спиной – огромные ресурсы, готовые инвестировать неограниченные средства в дальнейшее ослабление России и лично Путина.

Необходимо устранить саму предпосылку для двоевластия, избавиться от надрывающего страну удвоения проблем и расходов. Ведь большая часть нынешних проблем заложена в самом факте существования, по сути, «двух правительств», двух «центров силы» – в Кремле и на Краснопресненской набережной.

И в конечном счёте речь уже не идёт о том, делать Медведева премьером или нет. Речь о том, чтобы раз и навсегда устранить опасность административного раздвоения. Например – воспользовавшись недавно анонсированной инициативой подготовки Конституционного собрания, вовсе упразднить пост председателя правительства РФ, возложив на Президента РФ прямое руководство министрами – членами его администрации, что он, кстати говоря, неплохо делал и делает. Этот вариант снимет всякую двусмысленность и освободит Путина, а если говорить откровенно, то и всю Россию, от неосторожно данного им обещания.