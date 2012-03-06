Капитализация матерей-одиночек:10 миллиардов рублей долга

«Восьмое марта – мамин день!» – радостно декламируют сейчас по всей стране дети на утренниках в детсадах и школах. Действительно, для каждого нашего читателя 8 Марта изначально было именно праздником матери: о Кларе Цеткин и прочих революционерках мы узнали уже потом. Вот о мамах сегодня и поговорим. Причём о тех, кто обычно остаётся вне внимания центральных телеканалов и официозных газет. О матерях-героинях и неимоверных усилиях государства по улучшению демографической ситуации наши чиновники и так скажут из каждого утюга. В канун праздника «АН» решили взглянуть на проблемы одиноких женщин – тех, кто воспитывает детей, не надеясь на помощь ни супруга, ни, как ни печально, государства.

Одиночки второго сорта

К теме матерей-одиночек «Аргументы неделi» уже обращались. Около года назад на наших страницах появился материал «Вкус горького шоколада». В нём говорилось о сложностях, с которыми сталкиваются одинокие мамы: мизерные пособия, невозможность получить жильё, наплевательское отношение со стороны чиновников. Материал получил массу откликов, которые дали понять: чтобы выкарабкаться из этой ямы, нужен как минимум национальный проект. Мало всего лишь увеличивать выплаты: нужно в корне менять отношение к одинокой маме.

Одиноких женщин с детьми в России миллионы. Правовой статус матери-одиночки, который даёт право хоть на какие-то льготы и выплаты, присваивается далеко не всем. На него могут рассчитывать только женщины, дети которых не имеют официального отца, то есть в свидетельстве о рождении стоит прочерк. В итоге женщин, признанных матерями-одиночками, в России в разы меньше, чем тех, кто развёлся уже после рождения ребёнка и сейчас тоже тянет семью без чьей-либо помощи. Однако эти матери права на льготы и государственную поддержку не имеют.

Такая ситуация возникла в «лихие девяностые». В советские времена существовало правовое понятие «одинокая мать», которое было гораздо шире нынешнего. Оно подразумевало всех женщин, воспитывающих детей и не состоящих при этом в официальном браке. Сюда попадали и разведённые, и вдовы. В новой России от подобной «щедрости» решили отказаться. Сейчас таким «одиночкам» перепадают разве что жалкие крохи на муниципальном уровне: например, бесплатные школьные обеды, скидка на оплату музыкальной или художественной школы, льготная путёвка в оздоровительный лагерь. А вот увеличенного детского пособия и права отдать ребёнка вне очереди в садик (там, где есть такая льгота, – см. рубрику «Разделили по понятиям») у таких мам нет.

Фиктивное «горе»

Было бы неправильно однозначно увязывать пухнущую как на дрожжах «одинокую» статистику только с ростом числа бессовестных отцов, которые бросают беременных женщин. Внести свою лепту в рост этих цифр не прочь и сами женщины. В стране стремительно растёт популярность гражданских браков. Времена, когда прочерк в графе «отец» в свидетельстве о рождении считался позором, который принято скрывать, давно миновали. И дамы, которые родили ребёнка в счастливом сожительстве, вовсе не спешат диктовать сотрудницам ЗАГСов фамилию отца. Они торопятся в собес за справкой – и получают мощный «иммунитет» на работе, а порой и право поучаствовать в льготных жилищных программах (некоторые регионы посчитали нужным включить туда и эту категорию).

«Я скоро стану мамой. Живу с отцом детей, но мы не расписаны. Поэтому собираюсь оформлять мать-одиночку. Оформляться планирую ради квартиры, а после её получения хотелось бы, чтобы наш «папа» всё-таки стал законным отцом собственных детей!» – без стеснения пишет на одном из популярных женских форумов некая Настя. Прочие обитательницы форума наперебой рассказывают «одиночке», как собрать нужные справки и получить пособия и льготы. Тогда как разведённые женщины, которые в действительности воспитывают своего ребёнка (а то и не одного) без всякой посторонней помощи, формального права на льготы от государства не имеют.

В Литве, где столкнулись с такой проблемой, ужесточили процедуру получения «одинокого» статуса. Прочерка в свидетельстве о рождении недостаточно: отец ребёнка должен официально признать его и потом так же официально отказаться. Число подлогов существенно снизилось.

Не столь успешной оказалась аналогичная попытка украинских чиновников. Там в конце 2011 г. появилась революционная инициатива: органам госвласти едва не разрешили проверять доходы одиноких матерей и при необходимости отнимать право на льготы и выплаты. Причиной стал стремительный рост количества «несчастных мамочек»: в 20 раз – меньше чем за 10 лет: с 27 тыс. человек в 2003 г. до 576 тыс. в 2011‑м. И одновременно с этим в Украине как на дрожжах взлетело число «одиночек», которые приезжают оформлять пособие на роскошных иномарках. В итоге было предложено увеличить размер пособия для одинокой матери и при этом установить более жёсткий контроль за доходами таких женщин. К сожалению, изначально вполне разумная инициатива не обошлась без абсурдных перегибов. Например, признаками того, что одиночка живёт «роскошно» и поэтому обойдётся без госпомощи, едва не объявили наличие в семье породистых животных и даже… посудомоечной машины. Испугавшись волны протестов, инициативу отозвали.

Папины деньги

Отсутствие льгот для разведённых женщин чиновники объясняют тем, что они-де имеют право на алименты от бывших мужей, которые и обязаны содержать их вместе с детьми. Этот ответ логичен лишь на первый взгляд. Если хотя бы поверхностно вникнуть в ситуацию, станет ясно, насколько циничен такой подход.

Обойдёмся без эмоций – достаточно обратиться к сухой статистике. По данным на ноябрь 2011 года, на 1 млн. браков в России сегодня приходится 700 тыс. разводов. При этом треть одиноких матерей, оставшихся с детьми на руках, сегодня не получают алиментов от бывших супругов. На сегодня совокупный долг по алиментам составляет 10 млрд. рублей.

Взыскание алиментов – отдельная песня. Цифры поражают воображение. Как недавно сообщал руководитель Федеральной службы судебных приставов Артур Парфёнчиков, в 2011 г. в России на исполнении находилось без малого 1,1 млн. дел по взысканию долгов по алиментам. При этом львиная доля этих дел приходится на злостных неплательщиков – тех, кто годами не даёт детям ни копейки и ловко скрывается от судебных приставов. В Самарской области в прошлом году возбудили аж 1300 уголовных дел против злостных неплательщиков. Ещё больше в регионе алиментщиков, объявленных в розыск: почти 2 тысячи. Не отстаёт от Самары Санкт-Петербург: там в минувшем 2011-м рассмотрели около 1,1 тыс. уголовных дел, связанных с невыплатой алиментов.

Отчаявшись действовать формально, Федеральная служба судебных приставов изобретает способы «выколачивания» алиментов, выглядящие по-настоящему трогательно. Например, ежегодно в канун Нового года все территориальные отделения проводят акции «Заплати алименты – подари детям праздник!». Приставы ходят по домам и уговаривают неплательщиков погасить долги. В Курганской области вместе с приставами неплательщиков «воспитывали»… священник и муфтий. А в Пензенской области приставы собрали для детей неплательщиков подарки и организовали ёлку, сменив погоны на костюмы Снегурочек и Бабок-ёжек. Новость об этом прошла по местному ТВ. Интересно, стало ли стыдно отцам-мерзавцам?

Пока приставы ищут алиментщиков, законодатели стремятся помочь женщинам, которые сидят без денег. Уже несколько лет в России обсуждается идея создания так называемого государственного алиментного фонда. В него предполагается вложить как раз 10 млрд. – сумму, которую никак не могут собрать приставы со злостных неплательщиков. Выплаты из государственной копилки будут получать женщины, мужья которых уклоняются от уплаты, – до того момента, пока бывшего супруга не найдут и не заставят возместить госказне расходы. Такие фонды действуют во многих странах – например в Голландии. Приживётся ли механизм в России? Ведь велика вероятность, что деньги разворуют и их никто не вернёт!

«Уверена, что не приживётся!» – категорично утверждает Татьяна Гурко, социолог, научный сотрудник Института социологии РАН. – Смешно создавать алиментный фонд, когда механизмы взыскания не работают. Хотя идея, безусловно, полезная. Но у нас, как обычно, строительство дома начали с крыши…»

Недоступное счастье

Не менее сложно дело обстоит и с трудовыми правами одиноких женщин. Точнее, на формальном уровне всё прекрасно: таким количеством гарантий, которые даются одинокой маме в нашем Трудовом кодексе, может похвалиться не всякая страна. Здесь и запрет на увольнение по инициативе работодателя, и право на неполный рабочий день, и дополнительный недельный отпуск за свой счёт, и направление в командировки только с согласия работницы. К слову, пользоваться этими правами могут не только «официальные» одиночки: они распространяются на любую женщину, которая воспитывает ребёнка без мужа. Однако такая защищённость на деле сыграла с женщинами злую шутку.

«Чтобы всеми этими гарантиями воспользоваться, одинокая мама должна сначала устроиться на работу, – говорит Елена Герасимова, директор Центра социально-трудовых прав. – А работодатель, видя, сколько хлопот будет с такой сотрудницей, просто её не примет. С уже принятыми работницами тоже не церемонятся: не хочешь работать – уходи. А одинокой маме некогда ходить по судам. В итоге гарантии, данные женщинам, против женщин и оборачиваются!»

По словам Герасимовой, нарушения трудовых прав женщин с детьми в России (и не только одиноких) уже давно приняли массовый характер. Только в их центр поступает больше сотни обращений в год. В Петербурге и Москве женщины в феврале устраивали пикеты, чтобы чиновники обратили внимание на их проблемы. Результат – ноль. Неужели пора перекрывать федеральные трассы?

Поддержка одиноких матерей в разных государствах Во Франции матери-одиночки ежемесячно могут получать от 177 до 800 евро в месяц. Сумма зависит от того, работает ли женщина, сколько получает за свой труд. Кроме того, предусмотрены единовременные выплаты: 890 евро на седьмом месяце беременности, 300 евро – перед началом каждого учебного года. Также женщины имеют право на преференции при получении социального жилья. В США одиноким матерям на федеральном уровне предлагают целый спектр льгот: продуктовые талоны, пособие на плату за аренду жилья, скидки на медицинское страхование и лекарства для детей, субсидирование школы или детского сада, сниженные тарифы на коммунальные услуги. Кроме того, в каждом штате и даже муниципалитете есть свои собственные программы поддержки. А вот в Польше всё не так радужно. Сразу после рождения ребёнка мать получает около 500 евро, а в дальнейшем может рассчитывать на 40 евро в месяц на одного отпрыска и 80 евро – на двоих и более. Кроме того, при поступлении ребёнка в 1-й класс мать получит 25 евро. На этом господдержка заканчивается.

Разделили по понятиям

Печально обстоит дело и с крайне нужной льготой для матери-одиночки – правом на внеочередное предоставление места в детском саду. Ранее эта преференция была закреплена на федеральном уровне – в Типовом положении о детских дошкольных учреждениях. В 2009 г. счастье закончилось. Типовое положение пересмотрели, а одиноким мамам вежливо указали на хвосты бесконечных очередей в детсады. Вместе с ними «под раздачу» попали и матери-студентки. Другим категориям льготы сохранили. При этом ещё можно понять логику, по которой в числе «счастливчиков» остались опекуны, а также многодетные и приёмные семьи. Однако наряду с ними в садик по-прежнему могут попасть без очереди дети судей, прокуроров и полицейских. Неужели они живут беднее и хуже, чем матери-одиночки?

Кое-где в России «детсадовская» льгота либо видоизменилась, либо сохранилась на региональном уровне. Например, в Смоленской области преимущество для мам-одиночек оставили, но при этом создали две очереди – для льготников и «рядовых» родителей. Путёвки между двумя очередями распределяются поровну. В Ярославской области льготу отменили, а взамен разрешили детям одиноких мам посещать детсады бесплатно. В Иркутской области по-прежнему руководствуются обтекаемой формулировкой в областном законе 2007 года «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Там говорится, что одинокие родители имеют некие «преимущества» при приёме детей в дошкольные учреждения. Какие именно – не уточняется. В прошлом году одна отважная иркутская мама дошла до суда, доказывая, что преимущество должно выражаться именно в предоставлении места без ожидания в очереди. Суд, что удивительно, принял её сторону. Администрация города, попытавшись было возразить, что имела в виду снижение платы за детсад, не стала обжаловать это решение и выдала ребёнку путёвку.