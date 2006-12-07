«Атомная бомба, дающая электричество»

Уральский Чернобыль - 1978

Ядерную аварию на Белоярской атомной станции в декабре 1978 г. все советские газеты обошли молчанием. Очень долгое время общественность не знала, что с 30 на 31 декабря в СССР чуть не случился «уральский Чернобыль»: в работе Белоярской АЭС произошел серьезный сбой.

В ту предновогоднюю ночь столбик термометра за окном опустился за отметку минус 50 по Цельсию. Из-за сильного мороза обрушилась кровля на одном из турбогенераторов, в машинном зале энергоблока №2 начался сильный пожар. Персонал начал операцию по заглушке реактора. Было решено начать эвакуацию населения.

В Свердловске с линий были сняты все пассажирские автобусы, их отправили в Заречный. К Белоярской АЭС подогнали несколько железнодорожных составов. Операцию лично контролировал председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин. Аварию удалось предотвратить, и многие участники ликвидации аварии на Белоярской АЭС позже были награждены орденами и медалями.

А в 1980 г. на Белоярской был пущен третий энергоблок, мощностью 600 МВт. Это и был первый отечественный бридер - реактор на быстрых нейтронах.

За время своей эксплуатации - а в реакторе на быст­рых нейтронах помимо плутония образуются инертные радиоактивные газы (ИРГ) - бридер изрядно подпортил экологические показатели региона. Непосредственно около станции, да и в самом Заречном зарегистрировано не только повышенное содержание цезия-137 и йода-131. Сильно загрязнено Белоярское водохранилище. В могильник радиоактивных отходов превратилось Ольховское болото. В Елисаветинском подземном водозаборе, из которого пьет воду Екатеринбург (город атомщиков находится в 36 км от областного центра), обнаружен тритий. В зону загрязнения попали даже такие удаленные населенные пункты, как Березовский и Сухой Лог. Уровень выпадения цезия-137 в этих городах - в 2,5 раза выше нормы. (Период полураспада у цезия-137 - 30 лет.)

Строительство же четвертого блока Белоярской АЭС было остановлено после аварии на Чернобыльской АЭС - после выступлений общественности. Но Борис Ельцин распорядился продолжить строительство. На возведение четвертого энергоблока с начала 90-х годов освоено примерно 130 млн. долл.

Сегодня четвертый энергоблок Белоярской АЭС находится в числе стратегических объектов атомной энергосистемы России.

Тяжелая авария - 2000

За последние 25 лет эксплуатации Бе­лоярской произошло много различных аварий. В основном это были утечки натрия. Случались и тяжелые ЧП, когда натрия выгорало более тонны.

Одна из последних сложных аварий произошла на Белоярской АЭС в сентябре 2000 г. В реакторе отказало аварийное охлаждающее устройство. И если бы произошла разгерметизация топливных сборок, взрыв был бы неизбежен. В городе срочно началась эвакуация: жители Заречного покинули свои дома налегке, прихватив только паспорта.

- Но мне представляется, что более опасной была авария 1987 года, - рассказал «Аргументам неделi» известный российский физик Герман Лукашин. - Январской ночью на станции случился пожар, и вследствие этого из реактора вытекло около тонны радиоактивного натрия. Эту информацию я получил от сотрудника АЭС Владимира Денисова, которого руководство атомной станции позже вынудило уйти с работы.

Газеты об этой аварии ничего не сообщали.

Зачем стреляли в «слоновую ногу»

По данным Минатома-Росатома, наша страна имела около 30 тыс. тактических и стратегических ядерных боеголовок. В соответствии с международными соглашениями по сокращению стратегического и тактического ядерного вооружения, России нужно демонтировать 16-18 тыс. ядерных боеголовок. По неофициальным данным, демонтировано почти 18 тыс. Материалы, извлеченные при демонтаже, являются не только национальной, но и международной проблемой с точки зрения как экологической безопасности, так и политики нераспространения. Что же за материалы извлекают из боеголовки?

- Это так называемый пит - таблетка ядерного материала, которая состоит из урана-235 с обогащением 90% и плутония-239 с обогащением более 90%, - объяснил «Аргументам неделi» доктор технических наук, оружейник из Федерального ядерного центра РФ в г. Сарове Иван Никитчук. - Уран-235 в дальнейшем может быть переработан и использован в качестве топлива для атомных станций.

Что же делать с оружейным плутонием, период полураспада которого составляет 24 тыс. лет и который является высокотоксичным материалом?

Этот вопрос решали без участия специалистов-оружейников Феде­раль­ного ядерного центра России. Инициативу на себя тогда взяла американская сторона. Договор об утилизации оружейного плутония был подписан в июне 2000 г. во время визита в Россию президента США Клинтона. Согласно этому документу, Россия и Америка должны уничтожить по 34 тонны плутония. Стоимость российской части программы - 1 млрд. 720 млн. долл., американской - 4 млрд. 650 млн. долл. Как заявили официальные стороны, выполнение условий договора должно обеспечить преобразование этого плутония в формы, непригодные для ядерного оружия. Иначе радиоактивный материал нужно было бы «переводить в формы, пригодные для геологического захоронения».

Вот тогда-то России и было рекомендовано использовать избыточный оружейный плутоний как топливо для атомных электростанций. Именно этот процесс сделает плутоний непригодным для производства ядерного оружия.

Американская сторона пообещала употребить некоторое количество избыточного оружейного плутония для своих атомных станций. А остаток захоронить в спецхранилищах вместе с высокорадиоактивными отходами.

- Более 150 экологических организаций США и России сразу же выступили против мирного использования оружейного плутония в ядерных реакторах, - рассказывает Ольга Подосенова, координатор энергетических программ Уральского экологического союза. - Мы предлагаем альтернативный план утилизации плутония, а именно - иммобилизацию. Смысл иммобилизации состоит в том, чтобы смешать плутоний с высокорадиоактивными ядерными отходами и поместить эту смесь в жидкое стекло. Затем нужно построить современные безопасные хранилища с адекватной защитой, а также начать строительство могильника для будущего захоронения.

Но с экологами спорят физики-практики.

- Человек имеет всего пятидесятилетний опыт обращения с плутонием. Говорить, что мы все о нем знаем, - нельзя, - заявляет физик Герман Лукашин. - Только в 2000 г. был обнаружен новый высший окисел плутония, ранее не встречавшийся исследователям и обладающий некоторыми неприятными свойствами.

Герман Лукашин рассказал, что по прось­бе «Движения за ядерную безопасность» специалисты МГУ провели исследования, которые показали, что следы «коммерческого» плутония встречаются даже на расстоянии 400 км от производственного объединения «Маяк», где находится завод РТ-1 по переработке отработанного ядерного топлива!

- Сходная смесь топлива - так называемая слоновая нога (ее пробы в 1986 г. удалось получить, только отстрелив их из крупнокалиберного оружия на Чернобыльской атомной станции). С течением времени она стала рассыпаться в пыль под воздействием радиации. Так что процесс иммобилизации, на мой взгляд, в этой ситуации не вполне пригоден, - подытожил Лукашин.

Плутовство с плутонием

Мнение Лидии Поповой, директора Центра ядерной экологии и энергетической политики Международного социально-экологического союза:

- Не надо забывать, что оружейный плутоний является расщепляющимся материалом. Он пригоден для создания атомной бомбы. Ядерное взрывное устройство можно сделать и из реакторного плутония, который выделяется из отработанного ядерного топлива на заводе при переработке облученного топлива. А увеличение количества перевозок и операций с материалами, содержащими плутоний, увеличивает риск их хищений и попадания в руки террористов.

«Атомные бомбы, дающие электриче­ство» - недаром именно так называют наши АЭС на Западе. И для этого есть основания: лишь по счастливой случайности после Чернобыля не произошло новых крупных аварий. В марте 1993 г. чуть было не произошла катастрофа на Ленинградской АЭС. Из-за отказа клапана в одном из технологических каналов охлаждения произошло повреждение тепловыделяющей сборки. В результате выброса радиоактивных газов мощность дозы в районе АЭС увеличилась в 20 раз.

На российских АЭС и Игналинской АЭС (в Литве) с января 1992 по ноябрь 1994 г. случилось более 380 аварийных ситуаций, в том числе 5 серьезных, с выходом радиоактивных веществ.

ЧП на Кольской АЭС в феврале 1993 г.: из-за сильной метели произошло отключение потребителей в энергосистеме. Нагрузка АЭС автоматически снизилась, все четыре блока АЭС отключились. Произошли опасные перепады давления в активной зоне реакторов и сбои в работе циркуляционных насосов. Резервные дизель-генераторы запускались беспорядочно и в конце концов вышли из строя.

Не были ли мы в нескольких минутах от второго Чернобыля?

История БАЭС

Станция свою историю ведет с далекого 1958 г. С 1963 г. вступил в строй энергоблок с реактором мощностью 100 МВт. В 1967 г. был введен в эксплуатацию второй энергоблок мощно­стью 200 МВт. Нынче оба энергоблока выведены из промышленной эксплуатации как выработавшие свой ресурс.

В работе находятся только вентиляционные системы для поддержания температурного режима в помещениях и система радиационного контроля.

В начале 2006 г. на Белоярской атомной прошли мероприятия по консервации второго энергоблока с водографитовым канальным реактором АМБ-200, эксплуатация которого осуществлялась с 1967 по 1989 г. Сегодня ядерное топливо выгружено из реактора и положено на хранение в бассейне выдержки в главном корпусе энергоблока в ожидании вывоза на длительное хранение. Сам реактор будет заполнен специальной смолой.

В таком состоянии он будет «спать» ближайшие 50 лет, после чего может быть демонтирован. В 2005 г. подобные мероприятия были проведены в первом энергоблоке БАЭС, где расположен водографитовый канальный реактор АМБ-100, находившийся в эксплуатации с 1964 по 1981 г.

Почему Энрике Ферми дал дуба

Весь цивилизованный мир давно отказался от создания бридерных реакторов из-за их ненадежности. Первый американский опытный бридер «Энрико Ферми» в США был запущен в 1965 г. Через несколько месяцев произошла авария. Бридер остановили. На его месте соорудили тепловой реактор. Германия отказалась от бридеров в 1994 г. Япония какое-то время экспериментировала: опытный бридер «Дзее» был сооружен еще в 1977 г. Но лицензии на эксплуатацию он так и не получил.

Японский бридер «Монзю» был остановлен в 1995 г. после аварии. Из реактора вылилось почти 20 тонн радиоактивного натрия. Бридер едва не взлетел на воздух. Реактор «Касивазаки» не был переведен на плутониевое топливо после референдума, на котором жители высказались резко против использования плутония.

Два бридера соорудила и Франция: это «Феникс» и «Суперфеникс». Реактор «Феникс» тепловой мощностью 563 МВт за плохую работу был раскритикован еще в августе 1973 г. В ходе его эксплуатации то и дело возникали серьезные проблемы, которые в конце концов привели к подрыву репутации французской бридерной программы. Эта страна от бридерной атомной энергетики отказалась. «Феникс» будет выведен из эксплуатации в ближайшее время. Бридер «Суперфеникс» работает в режиме исследовательского, так как лицензии на получение электроэнергии у него нет. Любопытная деталь: бридер «Суперфеникс» (его стоимость 5 млрд. долларов) - полный аналог строящегося белоярского бридера БН-800 в г. Заречный.

В настоящее время на создании своих собственных бридерных программ настаивают Индия и Китай. Они планируют запустить реакторы на быстрых нейтронах к 2020 г. Но получится ли это - пока неизвестно.

Выходит, что Россия - единственная страна в мире, которая имеет бридерный реактор и строит еще более мощный атомный великан? Мы что, самоубийцы?

Госдума против экологов: рабочие места или детская смертность?

Свое мнение по сооружению бридера в уральской глубинке высказал в беседе с «Аргументами неделi» известный российский ученый-эколог, член-корреспондент РАН Алексей Яблоков:

- Мы будем иметь сплошные проигрыши. Уровень выбросов любой атомной станции опасен для населения, особенно для тех, кто живет в радиусе от 10 до 20 км по розе ветров. И будет еще больше онкологических заболеваний, лейкемии и детских смертей.

Но экологов, как всегда, не слышат:

86 тонн оружейного плутония планируют загрузить в новый бридер Белоярской АЭС. Согласно Программе развития атомной индустрии России до 2050 г., ввоз ядерных отходов в нашу страну является частью плана по переводу атомных станций на плутониевое топливо.

В России планируется построить 40 ре­акторов, работающих на топливе, извлеченном из атомных боеголовок.

И Федеральная программа «Энергоэффективная экономика», и Энергетическая стратегия РФ основной упор необоснованно делают на развитие атомной энергетики. В стратегии развития атомной энергетики в ХХI веке предусматривается строительство 40 и даже 50 новых реакторов (при стоимости каждого реактора мощностью 1000 МВт в 1,3-2 млрд. долл.).

Решение о достройке БН-800 на Белоярской АЭС ни к чему хорошему для России не приведет. Разве что появится временная работа у нескольких тысяч человек в Свердловской области. Настаивать на строительстве реактора на быстрых нейтронах могут только люди, безответственно относящиеся и к проб­лемам обеспечения безопасности атомной энергетики, и к здоровью россиян.

В любой другой стране работающий на БАЭС бридер БН-600 был бы давно закрыт из-за десятков крупных аварий.

В том числе - 28 течей натрия, половина которых сопровождалась пожарами, а также расплавления ТВЭЛОВ с выбросом цезия-137, кобальта-60 и других радионуклидов.

Но атомщики снова действуют по известному принципу - вытащить из бюджета как можно больше денег сегодня, а дальше - как получится.

На Белоярской АЭС и бридерах вообще-то свет клином не сошелся. Например, и у Балаковской АЭС есть вся необходимая инфраструктура для завершения строительства пятого блока. Об этом в ходе своего визита на станцию заявил буквально на днях глава Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Константин Пуликовский. Директор БалАЭС Виктор Игнатов отметил, что станция эксплуатируется безопасно в соответствии с федеральными законами, нормами и правилами. Ввод 5-го энергоблока необходим для дальнейшего развития российской экономики, и он будет способствовать увеличению поступлений в бюджет, привлечению в регион инвестиций...

Мировое энергопотребление в ближайшие 15 лет может увеличиться на треть. Мировой спрос на нефть может возрасти к 2025 г. на 35 млн. баррелей (в день), на газ - на 1,7 трлн. куб. м (в год). Таким образом, на первый план выдвигается проблема глобальной энергетической безопасности. В топливно-энергетическом комплексе РФ атомная энергетика играет системообразующую и топливно-балансирующую роль. В настоящее время доля АЭС в выработке электроэнергии в европейской части России составляет 21%, в том числе Северо-Запад - 42%, Поволжье и Центр - 30%.

В таких условиях нам нужна политика энергосбережения и энергоэффективности. Вместо этого депутаты Государственной Думы принимают рекомендации парламентских слушаний «О законодательном обеспечении инновационного развития атомной энергетики». Фактически, в них содержится требование к правительству России оказывать государст­венную поддержку ускоренному строительству именно тех реакторов, которые во всем мире зарекомендовали себя как крайне опасные в эксплуатации.