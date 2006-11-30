Плазменный щит Родины

Управляемый плазмоид

- Проанализировав ситуацию с участием специалистов по секретному геофизическому оружию, - рассказал «Аргументам неделi» независимый военный эксперт, к. э. н. Юрий Бобылов, - мы пришли к неожиданным выводам. Все то, что произошло в декабре 2004 г. в Индийском океане, - это итоги локальных испытаний радиофизического и географического сверхоружия США по программе HAARP (программа активного высокочастотного исследования авроральной области). У нас программу для краткости называют ХАРП.

Независимый военный эксперт Бобылов (более 16 лет работы в секретных оборонных НИИ и КБ бывшего СССР) уверен, что никакого цунами в Индийском океане не было. Отличительной особенностью нового оружия является использование околоземной среды в качестве составного элемента и объекта разрушающего воздействия.

ХАРП позволяет блокировать радиосвязь, выводить из строя бортовую электронную аппаратуру самолетов, ракет, космических спутников, вызывать аварии в электрических сетях, на нефте- и газопроводах, а также негативно воздействовать на психическое состояние людей. Об этом военный эксперт Бобылов пишет в своей книге «Генетическая бомба. Тайные сценарии биотерроризма».

- В своей книге, - продолжает Юрий Александрович, - я рассматриваю крайне пессимистический сценарий разворачивающейся тайной радиофизической и биологической войны, в итоге которой население Земли к 2025 г. может сократиться до 1-1,5 млрд. человек.

Но что же такое этот самый ХАРП? Вернемся в начало прош­лого века. В 1905 г. гениальный австрийский ученый Николай Тесла изобрел метод передачи электроэнергии через естест­венную среду на практически любое расстояние. Потом, уже другими учеными, он неоднократно дорабатывался, и в итоге был получен так называемый «луч смерти». Точнее говоря, принципиально новая система передачи электроэнергии, с возможностью сфокусировать ее в любой точке земного шара. Суть разработанной военной технологии заключается в следующем: выше озонового слоя находится ионосфера, газовый слой, обогащенный электрическими частицами, которые называются ионами. Эта ионо­сфера может разогреваться мощными антеннами ХАРП, после чего могут создаваться искусственные ионные облака, по форме близкие к оптическим линзам. Эти линзы могут использоваться для отражения низкочастотных волн и для образования энергетических «лучей смерти», фокусируемых в заданной географической точке.

На Аляске по программе ХАРП в 1995 г. была построена специальная станция. На площади в 15 га возведено 48 антенн высотой 24 м каждая.

С их помощью сконцентрированным пучком волн и разогревается участок ионосферы.

В результате образуется плазмоид. А с помощью управляемого плазмоида можно влиять на погоду - вызывать тропические ливни, будить ураганы, землетрясения, поднимать цунами.

Энергетический контур

Американцы в начале 2003 г. открыто объявили об испытаниях некой «пушки» на Аляске. Именно с этим обстоятельством многие эксперты связывают последовавшие потом природные катаклизмы в Южной и Центральной Европе, России, Индийском океане. Разработчики проекта ХАРП предупреждали: в результате проводимого эксперимента возможен побочный эффект из-за того, что необъятное количество энергии с гигант­ской мощностью будет выброшено во внешние сферы Земли.

Высокочастотные излучатели, построенные по программе ХАРП, уже существуют в трех местах планеты: в Норвегии (городок Тромсе), на Аляске (военная база Гакхона) и в Гренландии. После введения в строй гренландского излучателя геофизическое оружие создало своего рода замкнутый энергетический контур.

- Учитывая рост военной угрозы со стороны США, - продолжает свой рассказ Юрий Бобылов, - Государственная Дума РФ в 2002 г. предпринимала попытку сделать анализ ситуации с привлечением экспертов из РАН и Минобороны России. Но представитель Президента РФ в Госдуме Александр Котенков потребовал снять вопрос, чтобы не вызывать панику у россий­ского населения. Вопрос сняли.

Очень странные цунами

В 2002 г. первый заместитель командующего Космическими войсками России, генерал Владимир Поповкин в своем письме в ГД указал, что «при неаккуратном обращении с верхним слоем атмосферы могут быть катастрофические последствия планетарного характера».

Его поддержал специалист по активным воздействиям в атмосфере Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Стасенко: «Возмущения в ионосфере и магнитосфере влияют на климат. Воздействуя на них искусственно с помощью мощных установок, можно изменять погоду, в том числе глобально».

Итогом прений стало письмо в ООН с требованием создать международную комиссию по расследованию экспериментов, проводимых с ионосферой и магнитосферой Земли.

Руководитель японского Центра по изучению штормов Хироко Тино в декабрьских событиях 2004 г. в Индийском океане видит много странного. Дело в том, что катастрофа произошла ровно через один год и один час после землетрясения в Иране 26 декабря 2003 г., унесшего жизни 41 тыс. человек. Это был своего рода знак. Потом стихия пришла в Европу: десятки ураганов, штормов и дождей принес с собой циклон «Эрвин», прокатившийся 7-10 января 2005 г. от Дублина до Петербурга. Позже стихийные бедствия пришли в США: наводнения в штате Юта, небывалые снегопады в Колорадо. Причины этого - земные толч­ки, вызвавшие цунами, изменили наклон земной оси и ускорили вращение планеты на три микросекунды. Тино, как и Юрий Бобылов, склонна предполагать, что все последствия в виде стихийных бедствий - результат деятельности ХАРП.

Аргумент законотворца

«Аргументы неделi» дозвонились до экс-депутата трех созывов (1993-2003 гг.) Государственной Думы Т. Астраханкиной, которая, будучи депутатом, активно работала над проблемой ХАРП.

- Татьяна Александровна, получается, что вопрос закрыли?

- Не совсем так. Я просила Комитет по безопасности ГД эту тему продолжить, передала в комитет все документы. Но вы знаете, нынешний состав Госдумы очень отличается от преж­него. Депутаты проявили недопустимую «беззубость», инертность и просто безответственность.

- Выходит, результат нулевой?

- Вопрос рассматривался в Совете безопасности РФ, была дана команда работать в этом направлении дальше. Но нужно было финансирование. Денег, как всегда, не оказалось.

США считают, что СССР не остался в стороне от экс­периментов с погодой: «У русских есть собственная система «управления погодой», она называется «Дя­тел», - писали в 80-х гг. многие американские газеты. - Она связана с излучением низкочастотных волн, способных вызвать возмущения в атмосфере и изменить направление струйных воздушных течений. К примеру, продолжительная засуха в Калифорнии в 80-х годах была вызвана тем, что потоки влажного воздуха были заблокированы на много недель».

Откуда прилетел «Дятел»

Действительно, в СССР с климатом тоже экс­периментировали. В Ин­ституте тепловых процессов (ныне - Исследовательский центр имени Келдыша) в 70-е годы пытались влиять на атмосферу Земли через магнитосферу. Из Приполярья с одной из подлодок планировался запуск ракеты с источником плазмы мощностью до полутора мегаватт (но пуск не состоялся). «Погодные» опыты проводил и 40‑й институт Военно-морского флота: на брошенном полигоне под Выборгом ржавеют установки по моделированию влияния электромагнитного импульса на радиоволны.

Тайфуны нас больше не интересуют?

Исследованиями тайфунов СССР совместно с Кубой и Вьетнамом начали заниматься в начале 80-х годов. И велись они вокруг самой загадочной части - «глаза» тайфуна. Были задействованы серийные самолеты Ил-18 и Ан-12, переоборудованные под метеорологические лаборатории. В этих лабораториях были установлены электронно-вычислительные машины для получения информации в реальном масштабе времени. Ученые искали те «болевые» точки тайфуна, действуя на которые можно было бы уменьшать или увеличивать его мощность, разрушать или изменять траекторию с помощью особых реагентов, которые могут вызвать или, наоборот, предотвратить немедленные осадки. Ученые еще тогда выяснили, что, рассеивая с самолета эти вещества в «глаз» тайфуна, его тыловую или переднюю части, можно, создавая разность давлений и температуры, заставить ходить его «по кругу» или стоять на месте. Проблема состояла лишь в том, что нужно было ежесекундно учитывать множество постоянно меняющихся факторов. И было необходимо иметь огромное количество реагентов.

Одновременно на Кубе и во Вьетнаме была создана сеть радиолокационных станций, получены любопытные данные, в том числе по структуре тайфуна, что дало возможность приступить к моделированию различных методов воздействия. Велись теоретические работы, связанные с изучением возможности влияния на циклоны умеренных широт и на погоду в данном регионе.

Но в начале 90-х гг. работы по активным воздействиям на погоду в России практически перестали финансироваться и были свернуты. Так что сегодня нам по­хвастаться особо нечем. «Глаз» тайфуна нас больше не интересует.

Тайные работы продолжаются

Итак, в 1977 г. в рамках ООН была заключена ­Конвенция о запрете «экологической войны». (Конвенция о запрещении военного или иного враждебного использования средств воздействия на природную окружающую среду - искусственного стимулирования землетрясений, растапливания полярных льдов и изменения климата.) Но, как считают эксперты, тайные работы по созданию «абсолютного» оружия массового поражения (ОМП) ­

продолжаются.

Вот и недавно группа американских исследователей, работающих над проектом ХАРП, провела опыт по созданию искусственного северного сияния. Точнее, по его модификации, поскольку реальное северное сияние было использовано в качестве экрана, на котором исследователи рисовали свои картинки. Воспользовавшись генератором высокочастотного радиоизлучения мощностью 1МВт и набором радиоантенн, размещенных на достаточно большой площади, ученые устроили на небе небольшое световое шоу.

Несмотря на то что механизм создания рукотворного сияния пока не вполне ясен даже самим исследователям, участ­ники проекта полагают, что рано или поздно разрабатываемую ими технологию можно будет применять для освещения городов в ночное время и, разумеется, для демонстрации рекламы. Или еще для чего-то, более значительного.

А между тем США...

Армия США в открытую начинает осваивать плазменное оружие. Новая мобильная «плазменная пушка MIRAGE» будет выводить из строя системы связи и навигации противника в радиусе десятков километров. Прибор способен изменять состояние ионосферы - верхнего слоя земной атмосферы, который используется как «отражатель» для передачи радиосигналов на большие расстояния. Плазмоид, сгенерированный в специальной микроволновой печи, будет выводиться ракетой на высоту 60-100 км и нарушать естественное распределение заряженных частиц. По мнению военных специалистов, таким способом можно избавиться сразу от нескольких проблем.

Во-первых, «лишняя» плазма будет создавать барьер для вражеских радаров, которые в обычных условиях благодаря ионосфере могут видеть летательные аппараты из-за горизонта. Во-вторых, «плазменный щит» будет предотвращать контакт со спутниками, сигнал которых проходит сквозь атмосферу. Это создаст сложности с ориентацией на местности, если для нее применяются GPS-приемники. Конструкция представляет собой небольшой фургон, который легко доставить к месту военных действий.

Что же всех нас ждет дальше? В России свернуты программы по активным воздействиям на погоду. Мы вяло отреагировали на новость, что оказались в своеобразном энергетическом контуре между Норвегией, Гренландией и Аляской. Выработка сигналов сверхнизкой частоты - это сегодня главная задача программы ХАРП. В 1995 г. объект насчитывал 48 антенн и передатчики мощностью 960 киловатт. Сегодня на объекте «колосятся» уже 180 антенн, а мощность излучаемой энергии доходит до 3,6 мегаватт. Этого достаточно и для создания противоракетного щита, и для «успокоителя» торнадо.

«Шпинат» против партизан

С вои игры с погодой американские спецы начали очень давно. Вскоре после окончания Второй мировой войны в США стали проводиться исследования по изучению процессов в атмосфере под влиянием внешних воздействий: "Skyfire" (образование молний), "Prime Argus" (вызов землетрясений), "Stormfury" (управление ураганами и цунами). О результатах этой работы нигде ничего не сообщалось. Однако известно, что в 1961 г. именно в США был проведен эксперимент по забрасыванию в верхние слои атмосферы более 350 тыс. двухсантиметровых медных игл, которые резко изменили тепловой баланс атмосферы. В результате произошло землетрясение на Аляске, а часть побережья Чили свалилась в Тихий океан.

Во время войны во Вьетнаме (1965-1973 гг.) американцы использовали рассеивание йодистого серебра в дождевых облаках. Операция проходила под кодовым названием «Проект Шпинат» (Project Popeye). За пять лет было израсходовано 12 млн. фунтов на «засев» облаков для искусственного стимулирования проливных дождей для уничтожения посевов противника. Была размыта и так называемая тропа Хо Ши Мина. По этому пути южновьетнамские партизаны снабжались оружием и снаряжением. Во время операции «Шпинат» уровень осадков в пораженной зоне увеличился на треть: климатическое оружие успешно сработало!

Именно США начали первыми пытаться тушить ураганы (в середине 60-х гг.). В 1962-1983 гг. в рамках проекта «Яростная буря» в США проводились эксперименты по управлению ураганами. Толчком к этому послужили полученные учеными данные о том, что один ураган содержит в себе столько же энергии, сколько вырабатывают все электростанции мира, вместе взятые. Один из успешных экспериментов был проведен в 1969 г. у берегов Гаити. Местные жители видели огромное белое облако, из которого расходились огромные кольца. Метеорологи осыпали тайфун йодистым серебром и сумели отвернуть его от Гаити. В последние годы проводятся исследования иного рода: в море выливаются десятки тысяч галлонов растительного масла. Ученые предположили, что ураганы набирают силу из-за тепла, образующегося на поверхности моря. Если покрыть поверхность моря обширной масляной пленкой, сила урагана из-за охлаждения воды уменьшится. Значит, таким способом можно изменить направление урагана. К 1977 г. американцы ежегодно тратили 2,8 млн. долларов на исследования по изменению погоды.

Отчасти в качестве ответа на проект «Шпинат» ООН в 1977 г. приняла резолюцию, которая запрещала любое использование технологий изменения окружающей среды во враждебных целях. Это привело к возникновению соответствующего договора, ратифицированного США в 1978 г. (имеется в виду Конвенция о запрещении военного или иного враждебного использования средств воздействия на природную окружающую среду).

Трактор с дояркой в небе

В нашей стране частота загадочных природных явлений за последние 15 лет возросла в два раза. Даже в Сибирь пришли ураганные ветры, тропические ливни и смерчи - явление, которое раньше считалось абсолютно невозможным в нашем климате, не говоря уже о зимних оттепелях и заморозках в июле. В июле 1994 г. в селе Кочки в Новосибирской области смерч поднял в воздух трактор с трактористом и дояркой. 29 мая 2002 г. в Кемеровской области смерч разрушил село Калиновка. Два человека погибли, 20 были ранены. До этого подобных природных явлений ни в Новосибирской, ни в Кемеровской областях не наблюдалось. Огромный, с голубиное яйцо град выпал в этом, 2006 г. в населенном местечке Гагино на Нижегородчине. 400 домов начисто лишились крыши. И вообще - только за июнь 2006 г. на Россию налетело 13 смерчей и ураганов. Они прошлись по Азову, Челябинску, Нижнему Новгороду (задели 68 населенных пунктов области), потом переместились в Башкирию и Дагестан. Разрушения были огромные.