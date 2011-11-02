Фата-моргана над плато Укок

«Народ, не знающий своих корней, недостоин будущего», – гласит древняя мудрость. Есть на карте нашей родины места, в которых и дышится, да и живётся иначе. Эти места связаны в первую очередь с различными историческими событиями. Знаете ли вы, к примеру, чем знаменит Шардонский архипелаг в Карелии? Какие тайны, кроме атомных, хранит древний город Саров в Нижегородчине? Какие секреты скрывает гора Чёрный куст в Южном Приморье? Откуда взялись извилистые лабиринты, огромные дольмены и причудливые сейды на берегах Белого и Балтийского морей?

Археологи откапывают всё новые удивительные памятники. Многие из этих находок уже вошли в так называемый Кадастр сакральных мест России. А занимается этими памятниками довольно молодая наука – сакральная география. О многом она может рассказать. Но иные загадки отгадать не в силах, потому что есть среди них такие, над которыми человечество бьётся с момента своего возникновения.

Есть у этой темы и ещё одна сторона медали: одни раскапывают, а другие эти сакральные территории закапывают. Курганы, пирамиды, усыпальницы и места сражений уничтожаются самым циничным образом. Как тут не вспомнить строительство нефтепровода на Ставрополье: на пути у строителей вдруг возникло более 600 древних курганов. Археологи едва спасли от ковша экскаватора захоронение «Сарматской принцессы». А строительство коттеджей на поле сражений в Бородино? Эту стройку тоже еле остановили. Сегодня под угрозой ещё одно сакральное место России – красивейшее плато Укок в горах Алтая, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Голубиная книга: от чего зачались князья-бояре?

Многие древние цивилизации частенько задавались вопросом: откуда мы пришли? Откуда наши история и культура? Легенды гласят: у наших предков «под рукой» была так называемая Голубиная книга (вернее, Глубинная). Это народный духовный стих, в вопросах и ответах, в котором заключались сведения о происхождении мира, людей, сословий, сведения географические, естественные и научные. Она раскрывала тайное знание о происхождении мира, природного и социального, о его сущности, о появлении добра и зла. Другими словами, содержала в себе «все мудрости повселенныя». Книга начиналась с введения: «В городе Иерусалиме из тучи с небес выпадает книга громадных размеров, к которой никто не решается приступиться».

Главная же часть заключает в себе несколько животрепещущих вопросов. «Отчего зачался у нас белый свет? Отчего зачалось солнце красное? Отчего у нас в земли цари пошли? Отчего зачались князья-бояре?»

Вопросы, как видим, действительно животрепещущие: ибо мы до сих пор не знаем ответов на них.

Баня в средневековом городище

Есть свои сакральные места и на Ставрополье. Одно из таких – древняя пирамида вблизи Ипатово. Именно тут при строительстве нефтепровода был раскопан курган, в котором обнаружили погребение молодой знатной женщины. Её назвали «Ипатовской принцессой». Шею и руки принцессы украшали массивные золотые изделия. Рядом с мумией лежал сосуд, инкрустированный золотом. Археологи выяснили: захоронение относится к периоду сарматской культуры (III в. до н.э.).

Подобных курганов, как определяет «Кадастр сакральных мест России», на Ставрополье немало. Все они учтены археологами. Но при строительстве эти памятники не всегда берутся в расчёт. Часть из них продолжают разрушать, несмотря на то что такие объекты как будто бы находятся под охраной государства.

Свежий случай в городе Будённовске: на территории средневекового городища, в торгово-ремесленном квартале, некий бизнесмен взял и вырыл огромный котлован под пруд и баню. Ему было плевать на древний памятник. Недавно в станице Воровсколесской некие «кладоискатели» основательно разрушили древний курган и пробрались внутрь в поисках добычи.

Почему эти памятники так плохо охраняются? И спасёт ли их от разграбления «Кадастр сакральных мест»?

Аринцы и Великий Полоз

В Сибири и на Урале тоже немало сакральных мест. И связаны они в первую очередь с известным сказочным персонажем – Великим Полозом.

Историк XVIII века Герард Миллер в своём сочинении «Описание Сибирского царства» сообщает об аринцах – народе, жившем на берегах Енисея. Аринцы чтили большую змею. Обитатели одного из поселений, как пишет Миллер, погибли именно из-за массового нашествия больших змей, среди которых «одна была необычайной величины, с большой головой и с телом, блестящим, как золото» (подобный мифический сюжет о борьбе скифов со змеями зафиксирован в истории Геродота. Эту золотую змею в народе звали «ялпын уй». Известный русский сказочник Павел Бажов в своих сказах «Про Великого Полоза», «Змеиный след», «У старого рудника» много рассказывает об этом змее. Как записал Бажов, живущие на Урале считали огромного полоза хозяином золота, который «одним облегчал доступ к золоту, указывал места и даже «подводил золото», других отгонял, пугал или даже убивал». С XIX века змея встречали на территории Пермской, Свердловской областей, в Ханты-Мансийском округе. В XIX веке к северу от Челябинска было зафиксировано несметное количество встреч с гигантской змеёй. Это можно было объяснить тем, что на севере области было много озёр и болот. Но с увеличением населения, ростом промышленности и ухудшением экологической обстановки «ялпын уй» полностью исчез. Но места эти на Урале всё равно считаются сакральными. Получается, во многом благодаря блестящему перу сказочника Павла Бажова.

Из досье «АН» Миллер Герард Фридрих (1705–1783 гг.) – российский историк, академик, немец по происхождению. В 1733–1743 гг. участвовал в экспедиции по изучению Сибири. Собрал коллекцию исторических документов (так называемые портфели Миллера).

«Титаник» на озере Байкал

Теперь с Урала перенесёмся в другое, не менее чудесное место. Озеро Байкал, бесспорно, – одно из самых таинственных в России. Напомним, что Байкал тоже входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И тут происходят настоящие чудеса. Рыбаки рассказывают, как частенько над Байкалом видят… древние замки, старинные корабли и поезда. Учёные называют такие явления миражами. Но абы где миражи «не водятся».

– На Байкале идеальные условия для возникновения миражей, – считает доктор географических наук Владимир Дроздов. – Потоки тёплого воздуха над охлаждённой водой летом, прозрачная атмосфера и сильные морозы с недвижимым воздухом зимой. В слоях воздуха с разной плотностью световые лучи преломляются, искажаются и приобретают неправильные, фантастические формы. Велосипедист в сумерках может показаться садящимся «Боингом», рыбацкий баркас может предстать в образе парящего над водой «Титаника».

Как тут не вспомнить мировую классику и миражи, которые не только писатели, но и моряки называют фата-морганами (то есть оптические обманы). Своё название они получили в честь героини эпоса Фата (Феи) Морганы. Эту бедную девушку отверг гордый юноша по имени Ланселот. Фата Моргана с горя поселилась в хрустальном дворце на дне моря. С тех пор она обманывает мореплавателей призрачными видениями.

Среди самых загадочных – образ парусника «Летучий голландец». По слухам, его до сих пор встречают мореплаватели. Нечто похожее видят рыбаки на Байкале.

Исследователь Байкала Владимир Ламакин в своей книге «По берегам и островам Байкала» описал ночной мираж напротив села Большое Голоустное: «Накануне… дул сильный юго-западный ветер, называемый култуком. Ночь выдалась очень тёмная. Выйдя на палубу, я увидел поразительное зрелище: совсем близко, над озером как бы по воздуху проходил пассажирский поезд (в действительности поезд находился на противоположном берегу Байкала на расстоянии 50 км). Призрачный поезд шёл совершенно беззвучно. Чёрная ночь и безмолвие подчёркивали таинственность явления. Отчётливо различались только освещённые окна».

Вавилон на Белом море

На севере России находятся загадочные лабиринты. Это ещё одна из сакральных загадок России.

Вообще-то лабиринты есть и в Британии, Швеции, Норвегии, Финляндии. А у нас – на побережьях Балтийского, Баренцева и Белого морей. Общее число северных лабиринтов превышает 500. Из них в Швеции находится около 300, в Финляндии – почти 140.

На берегах Белого моря археологи нашли около 40 лабиринтов. Более 30 – на Соловецких островах. Несколько памятников найдено в Мурманской области близ Кандалакши.

На севере России лабиринты повсеместно называли вавилонами, что отражало их затейливое устройство. Имеется несколько преданий, объясняющих происхождение лабиринтов. Есть оно и у обитателей Кандалакши. Это предание относят ко времени Емельяна Пугачёва. Читаем в старинной рукописи: «А почему же здесь у вас вавилон? А вот для примера, чтобы видно было... Положили, когда Пугачёв ещё был, до воли, – бежали сюда разные люди, после, как Пугача поймали, они и выклали». А возникновение лабиринтов на Соловецких островах связывают с именем Петра Великого. Первое упоминание встречается у архимандрита Досифея, составившего описание монастыря: «На острове Заяцком, близ коего стоял Российский флот, повелено было Государем Петром Первым соорудить деревянную церковь во имя святого апостола Андрея. Также неподалёку от этой церкви был выложен на земле в два ряда булыжных камней Вавилон».

Археологи открывают всё новые лабиринты-вавилоны. И, похоже, что их гораздо больше, чем 50…

Сейды –летающие камни

Ещё одна сакральная загадка русского Севера – огромные ходячие камни – сейды. Некоторые экспедиции наблюдали уникальное явление самопроизвольного передвижения или переворачивания гигантских камней. Геологи, повторно посещая плато сейдов в Ловозерских горах (Мурманская область), обнаруживали: некоторые сейды находятся на других местах. Но следы какого-либо передвижения отсутствуют! Поневоле вспоминаются саамские легенды о священных сейдах – летающих камнях. Известный этнограф Владимир Чарнолусский весь Север называл Страной летучего камня.

– Действительно, существует феномен так называемых ходячих камней, – подтверждает мнение этнографа Чарнолусского археолог Кирилл Веселаго. – Факт способностей огромных камней загадочно перемещаться не оставляет безучастными учёных-физиков уже много лет.

Отгадают ли учёные эту загадку?

ЕС: предъявите археологическую карту

Какой же вывод? Россия – богатая страна, и богата она не только природными ископаемыми. У нас – богатейшая история, но мы потихоньку эту историю теряем. Небрежно обходимся с древними памятниками архитектуры. Строительство нефтепровода становится важнее, чем сохранение древнего кургана, а газопровода – важнее заповедного места в горах Алтая!

К слову, цивилизованный мир трясётся над каждым своим даже самым крошечным памятником. И для вступления в Евросоюз надо выполнить (такое задание, к примеру, получила Польша) одно из условий: иметь археологическую карту страны масштаба 1:500. Польша предъявила такую карту.

А есть ли такая карта у нас? Россия тоже как будто бы претендует на звание цивилизованного государства. Это ведь ясно, как день: сохранение памятников прошлого – это способ самосохранения народа. Иваны, не помнящие родства, будут жить, как туземцы в колонии. Об этом, кстати, предупреждает и Голубиная книга.

Аркаим: древняя обсерватория - О том, что наши древние предки пытались отгадать многие загадки, говорит одно из недавно раскопанных сакральных мест России, – рассказывает «АН» археолог Кирилл Веселаго. – Это древнее городище Аркаим (Челябинская область). Находка Аркаима на юге Урала стала крупнейшей археологической сенсацией на пороге XXI века. Аркаим старше египетских пирамид. Это необычное поселение было одновременно и храмом, и крепостью, и ремесленным центром, и точнейшей астрономической обсерваторией. Археологи нашли в Аркаиме свидетельства высокоразвитой металлургии и металлообработки. Аркаим уже в те времена был экологически чистым городом с системой фильтрации воды и другими очистными сооружениями. Древнее поселение располагало эффективными способами переработки и вторичного использования мусора. Оно жило в гармонии с природой. Ко всему прочему Аркаим имел кольцевую структуру и был чётко сориентирован по звёздам: древняя арийская культура придавала астрологии большое значение. Но около 4 тысяч лет назад жители по непонятным причинам оставили город. Сакральная география продолжает изучать феномен Аркаима.

Дерево эрзя

Подобную этнографическую карту составили в Дивеевском районе Нижегородской области.

Эти места знает вся Россия: многое в Дивеевском районе связано с именем великого подвижника Серафима Саровского. В школе села Суворово сакральный кадастр создали сами ученики. Они решили систематизировать все легенды и былины. А места здесь действительно необычные. Например, валуны, которые, по рассказам, выросли из маленьких камешков, выроненных преподобным Серафимом из кармана. Эти места хранят память и о древней мордовской культуре: неподалёку от города Дивеево растёт Чреватовский вяз. Это культовое дерево народа эрзя с древней историей.

Суворовская школа, ставшая этнокультурным центром села, получила на свои сакральные разработки 1 млн. руб. в рамках национального проекта «Образование».

Много легенд ходит о городе Сарове, который расположен недалеко от села Дивеево. На его месте когда-то располагался царский город Золотой Орды. И называли его Сараклыч. В переводе с тюркского – «золотая сабля». 90 лет пробыл Сараклыч столицей. А после того как последний правитель, князь Бехан, покинул его, город пришёл в запустение. Позже в этих местах появился знаменитый Саровский монастырь.

Саров до сих пор преподносит подарки археологам: недавно в центре города раскопали некрополь.