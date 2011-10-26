Прямоходящая утка

Уходящий октябрь был для президента Медведева, пожалуй, самым сложным периодом его правления. Однако всё по порядку.

8 октября в Краснодаре прошла первая встреча Дмитрия Медведева с активистами «Единой России» в качестве лидера партийного списка на выборах в Государственную думу. На этой встрече, как отмечали очевидцы, действующий президент выглядел подавленным, выступил вопреки ожиданиям «без энтузиазма». А в довершение ко всему внезапно предложил «не забегать вперёд» и пока не строить планов по поводу его возможной работы в должности главы правительства после президентских выборов в марте 2012 года. Говорят, президентская пресс-служба приложила немалые усилия для того, чтобы эта досадная и «политически несвоевременная» оговорка шефа не попала в выпуски новостей.

«Съест победителей»

Краснодарские события 8 октября повергли очевидцев в шок. Целая неделя понадобилась ближайшему окружению Медведева для того, чтобы разработать и приступить к реализации плана экстренных «антикризисных» мероприятий. Внезапно была выдвинута и широко распиарена идея некоего «Большого Правительства» – малопонятной квазиструктуры, отчасти повторяющей Общественную палату, причём не только функционально, но и персонально. Менее чем за 10 дней проведены три встречи с так называемыми сторонниками Медведева, на каждой из которых президент по несколько раз повторил мантру о том, что от премьерских амбиций он отказываться вовсе не собирается.

Но, по согласованному мнению СМИ, активность эта имела, скорее, обратный эффект. Во-первых, на «встречи сторонников» не были приглашены многие люди, ранее чётко ассоциировавшиеся с Медведевым. Например, не было на них представителей от медведевского ИНСОРа. Новый же состав соратников был отобран из числа губернаторов, влиятельных единороссов и перспективных бизнесменов, среди которых оказалось немало лиц, считающихся «нерукопожатными» в либеральной медведевской тусовке. Но и с ними получилось не очень красиво. Вместо продуктивных идей и программ группе поддержки вдруг было обещано кардинальное обновление правительства и «Единой России». Сразу после выборов – и почему-то только в том случае, если партия одержит на них убедительную победу. Хотя необходимость такого рода радикальных перемен обычно возникает лишь в случае катастрофического провала.

Ранее всегда выступавшая на стороне Медведева газета «Ведомости» после встречи президента со своими сторонниками пишет: «Складывается впечатление, что Медведев сейчас не уверен даже и в том, что его друг и сменщик сделает его председателем правительства. Во всяком случае, растерянные слова действующего президента, что надо бы создать нечто под названием «большое правительство», чтоб общество участвовало в его формировании, выдают в Медведеве желание заручиться помимо дружеской ещё хоть какой-нибудь, пусть призрачной, поддержкой. Той же цели служит, видимо, и заявление, что он плоть от забронзовевшей плоти «Единой России».

Как должны были отнестись к такой риторике своего свежеприобретённого фронтмена рядовые единороссы? По этому поводу уже появилась мрачная шутка: «Медведев провёл свой «Съезд победителей», на котором пообещал, что съест победителей». Напомним, что из 71 члена Центрального Комитета ВКП(б), избранного знаменитым сталинским «Съездом победителей» в 1934 году, 44 человека не пережили 1939 год. Вряд ли такие исторические аналогии воодушевят вновь призванных Медведевым сторонников на борьбу за его премьерские перспективы. Действующий президент, только что отказавшийся от многих прежних соратников из либерального лагеря, не только не сблизился с «Единой Россией» (для чего и затевалась вся эта суета со «сторонничеством»), но и стал для неё ещё более чужим.

Объективно плох

За потрескивающим от напряжения фасадом «никуда не девшегося» медведевского лидерства никак не получается спрятать реальные, сугубо практические проблемы. Уже объявлено, в частности, что официальное выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты от «Единой России» должно состояться не после, как предполагалось ранее, а ещё до парламентских выборов. Политологи в связи с этим осторожно намекают, что тем самым партия пытается хоть как-то компенсировать рейтинговые потери, связанные с текущей ситуацией. Те же политологи, впрочем, внезапно меняют тон и хорошо заученными фразами принимаются убеждать друг друга в том, что Дмитрий Медведев никакая вовсе не «хромая утка» и становиться ей, дескать, не собирается.

Следует признать: у «Единой России» с Медведевым во главе списка действительно могут возникнуть проблемы. Прежде всего по той очевидной причине, что среди «магистральных», хорошо запомнившихся избирателю начинаний Медведева успешных не так уж и много. Зато список его очевидных провалов вызывает оторопь союзников и нездоровый блеск в глазах у политических оппонентов.

Чтобы не быть голословными, бегло перечислим только те инициативы, которые в СМИ преподносились именно и только как «медведевские», т.е. ответственность за которые в восприятии рядового избирателя строго персонализирована. Вот некоторые.

Сокращение часовых поясов, едва не переросшее кое-где по стране в «ночные бунты». Выделение республик Северного Кавказа в отдельный федеральный округ, возросшее финансирование которого покамест привело лишь к увеличению числа террористических вылазок в регионе.

Скандальное внедрение ЕГЭ, вылившееся, и это вынуждены сегодня признать даже в правительстве, в катастрофическую коррупцию. Пресловутое Сколково, про которое спустя три года до сих пор не понятно – что это такое, зачем это нужно и когда всё-таки оно будет? Широко разрекламированный «Закон о госзакупках», который ничуть не мешает чиновникам закупать позолоченные унитазы, но заставляет учёных проводить многомесячные конкурсы на поставку пипеток и лабораторных мышей.

Переименование «милиции» в «полицию», злые анекдоты про которое уже можно издавать отдельным сборником. Пресловутая «отмена техосмотра», по результатам которой техосмотр не только сохранится, но ещё и подорожает. Торжественное «расширение границ Москвы», по первым имеющимся признакам достойное войти в мировой рейтинг величайших градостроительных авантюр.

Замёрзшие солдаты в форме от модельера Юдашкина, закупки зарубежного вооружения и сорванный оборонзаказ внутри страны как результат реформы армии. Заведомо невыполнимые требования «запретить эксплуатацию всего и вся» как единственный ответ на системную деградацию транспортной инфраструктуры.

И т.д. и т.п.

С таким объективно имеющимся «багажом» «Единой России» уже сегодня приходится проявлять недюжинную изобретательность в попытках объяснить простому народу, чем же Медведев всё-таки был хорош в президентах и зачем он в будущем нужен премьером. В агитационных материалах ЕР приводятся такие, например, аргументы, как прирост населения России в 2009 г. на «небывалые» 29 тыс. человек, или снижение количества психических заболеваний на четверть, или даже (цитата из одного прокремлёвского политолога) – снижение количества заболеваний сифилисом аж на треть!

Параллельная реальность, в которой существуют президент и его группа поддержки, с каждым днём расширяет свои границы. Накануне 40 дней ярославской авиакатастрофы президентская пресс-служба торжественно сообщает об открытии прямого авиасообщения Москва – Соловки – Москва. Сам Дмитрий Медведев посещает журфак МГУ, но встречается там не с будущими журналистами, а со специально отобранной массовкой. Студентов «самого свободного» факультета в это время впервые с 30-х годов задерживают прямо в его стенах. Но пока российские журналисты на полном серьёзе подумывают над бойкотом своего президента, а студенты – над объявлением его персоной нон-грата, в своём видеоблоге он почему-то рассказывает общественности о преимуществах игры в бадминтон, которая на сегодняшний день, по всей вероятности, как нельзя лучше соответствует его политическому тренду.

Заграница не поможет

Всё бы можно было опять спустить на тормозах, заполировать тысячей общих фраз и залакировать нужной телевизионной картинкой, если бы Россия, как СССР 30 лет назад, существовала в информационном и политическом вакууме. Но нынче жизнь российским защитникам «медведевского высокого статуса» серьёзно усложняет заграница. Та самая, на помощь которой ещё несколько месяцев назад так рассчитывали поборники идеи «второго срока». Пока отдельные эксперты внутри России всё ещё пытаются «надуть через пропагандистскую соломинку» резко увядающую значимость действующего президента, Запад его уже практически списывает со счетов.

События минувших недель: новый американский посол открытым текстом хамит и угрожает в ответ на робкие возражения России по проблеме ПРО у наших западных границ. А «друг» Николя Саркози вдруг демонстративно награждает высшей наградой Франции – орденом Почётного легиона – грузинского президента Саакашвили, – между прочим, личного врага Дмитрия Медведева. Российский «действующий президент» не дождался от французов даже «почётной грамоты». Не зачлись ни французские «Мистрали», для закупки которых потребовалось практически «ломать через коленку» всех несогласных с этой идеей военспецов. Ни даже участие в «ливийской авантюре», ради которого пришлось, по сути дела, разрушить всю российскую внешнюю политику на восточном направлении (и которое стоило России более 20 млрд. долларов).

Видя такое поведение своих лидеров, влиятельная и традиционно «информированная» западная пресса тем более беспощадна в оценках текущего положения и возможных перспектив Дмитрия Медведева. Вот что пишет «Шпигель»: «Не исключено, что после своего «разжалования» в премьер-министры Медведев потерпит крах и на новом поприще... Так уж выходит, что невезучий президент не добьётся успехов и на посту премьера... Медведева основательно переоценивали, «взаправдашним» президентом он не был... Политик, выглядящий как реформатор, может принести прогрессу больше вреда, чем откровенный традиционалист».

На фоне таких информационных «залпов» через границы усилия наших доморощенных спецпропагандистов выглядят тем более жалкими. Ну нельзя, как говорят в армии, «впихнуть невпихуемое»: поместить наспех заказанный пиарщикам «исторический масштаб личности» в те её объёмы, которые фактически имеются.

Можно понять логику Запада, которому все эти годы был выгоден во главе России интеллигентный, мягкий и уступчивый (подчас даже слишком) президент. Можно тем более понять их досаду от того, что «продолжение банкета» не состоится. Вопрос в другом: зачем нужно сейчас так демонстративно и бесповоротно списывать со счетов Дмитрия Медведева, вообще отказывая ему в каком-либо политическом будущем. Так не ведут себя по отношению к человеку, с которым хоть в каком-то виде ещё планируется взаимодействовать. Они там что, не верят в то, что он будет для России хорошим премьером? Или (кощунственное предположение) вообще уже не верят в то, что он премьером БУДЕТ?

Утиное царствование

Общий диагноз всему происходящему поставил, со свойственной ему прямотой, бывший мэр Москвы Юрий Лужков. В интервью одной из радиостанций он заявил: «Единая Россия», с Медведевым или без Медведева, получит серьёзный урок и серьёзные потери голосов поддержки... Медведев показал свою неспособность решать вопросы страны. Премьерство Медведева для России будет таким же драматически-отрицательным, как и нынешнее президентство Медведева. Медведев не готов к решению задач управления страной на высшем государственном уровне. Медведев как премьер будет очень слаб».

Можно, конечно, требовать от партийных функционеров, чиновников, экспертов, журналистов сдержанности, «дисциплины», «соблюдения субординации» и тому подобного. Но, когда слушаешь очередные натужные заверения в том, что, «став премьером, Медведев обязательно себя покажет», что «сообщения о его политической смерти сильно преувеличены» и тому подобный пропагандистский треск, – почему-то вспоминается бородатый анекдот про зятя. Того самого, которому врачи ошибочно сообщили о смерти его тёщи, но потом вдруг опомнились и перезвонили с извинениями, мол, ваша тёща жива и здорова. «Не надо, не надо, – воскликнул мужик. – Умерла – так умерла!»

Нерукопожатный за рубежом, потерпевший сокрушительное поражение на казалось бы недавно самом прорывном своём направлении – в студенческой среде, Медведев сейчас напоминает бедолагу, провалившегося в болото. И чем больше он барахтается, пытаясь спастись, тем сильнее засасывает его трясина. Без помощи самому ему выбраться невозможно. Именно этим объясняются его появления в последнее время на публике в обществе Путина казалось бы иногда по надуманным поводам.

В этом контексте бессмысленными представляются кем-то искусственно навязанные дискуссии о том, является ли Дмитрий Медведев сегодня «хромой уткой» или нет. Словно бы от них реальность вокруг хоть сколь-нибудь поменяется, а история прекратит свой ход. Максимум, чего получится добиться в итоге, – это дополнить мировой политический лексикон новым термином. Ну, например – «Прямоходящая Утка», раз уж очевидную хромоту решено теперь всячески отрицать.

Как мы видим, даже в кругу самых ближайших соратников Дмитрия Медведева наблюдаются разброд и шатание. Чего же тогда требовать от людей, которым данный персонаж вообще никогда близок и понятен не был?