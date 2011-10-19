Стеклянный саркофаг для «фаворитки»

Не только искусствоведы, но и психиатры бьются над загадкой веков: почему произведение Леонардо да Винчи – картина «Джоконда» столько раз становилась мишенью вандалов? В неё швыряли камни, пузырьки с краской и соляной кислотой, жвачку… Вандалам не нравится улыбка Моны Лизы? А как объяснить нападение на статую Джорджа Вашингтона в Кафедральном соборе Нью-Йорка? Первому президенту США оторвали голову. Вандалам не понравилось скорбное выражение лица Вашингтона? Чуть больше повезло первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку: горячие «поклонники» пока лишь обливают его памятник на Большом проспекте Васильевского острова то зелёной, то оранжевой краской. Страшно представить, что будет, если поставят чугунный памятник Анатолию Чубайсу или Виктору Христенко.

Но не щадят вандалы не только людей, но и зверей: в городе на Неве чуть ли не еженедельно отмывают знаменитых петербургских львов и сфинксов. За лето вандалы трижды разрисовывали знаменитых коней Клодта на Аничковом мосту. Впрочем, Петербург в этом плане не одинок. В таком казалось бы просвещённом европейском городе, как Копенгаген, не устают глумиться над памятником Русалочке (работа Эдварда Эриксона). Как-то хрупкую фигурку (после того как ей неоднократно отрезали голову) вырядили в паранджу. На одеяние прикрепили плакат, где вывели кривыми буквами – «Турция в ЕС?». Выходит, эта чума – вандализм – явление мирового порядка?

«Кислотный террорист» в Пинакотеке

– Нанесение повреждений картинам и скульптурам – это признак психического расстройства, – уверен доктор психологических наук Александр Ермошин. – Этих людей, как правило, задерживают прямо на месте преступления. Обычно они заявляют, что сделали это в знак протеста. Можно вспомнить случай с «кислотным террористом» Хансом Больманном (Германия, 1988 год). Он облил соляной кислотой три картины Альбрехта Дюрера в Старой Пинакотеке. Позже этот больной человек облил ещё 53 произведения искусства. Откуда он взялся в художественных галереях? Оказывается до поры до времени это был тихий шизофреник, который очень боялся огня и воды. Но его полечили разрядами электрического тока. В голове что-то щёлкнуло. И Больманн пошёл в картинные галереи.

1972 год, Италия. Душевнобольной Ласло Тот серьёзно повредил статую Микеланджело «Пьета» (постучал по статуе молотком). Провёл два года в «жёлтом» доме.

1974 год, США. Во время экспонирования пострадала картина Пабло Пикассо «Герника». Художник Тони Шафрази написал на картине слова: «Бей ложь!». Но он не был больным. Шафрази протестовал против помилования лейтенанта Уильяма Келли, который командовал расстрелом мирных жителей в Сонгми (Вьетнам).

Ещё одна вполне здоровая женщина, которая стремилась привлечь внимание общественности к проблемам инвалидов, попыталась облить красной краской «Джоконду». Об этом написали все СМИ. И рассказали в своих сюжетах все телевизионные каналы.

Значит, не все те, кто портит произведения искусства, клинические идиоты?

Разграбление Ясной Поляны

В России ощутимый удар по истории и культурным ценностям произошёл в начале Февральской революции. В те дни были сожжены многие прекрасные строения Петрограда: здание Окружного суда, Охранного отделения, в огне сгорел Литовский замок. Разграблениям подверглись особняки петербургских аристократов. В них хранилось немало уникальных коллекций. Потом запылали помещичьи усадьбы: в Клинском уезде сожгли имение Шахматово поэта Александра Блока (именно в Шахматово Блок написал «Стихи о прекрасной даме»). В огне погибла огромная библиотека. Грабежу подверглась усадьба Льва Толстого – Ясная Поляна.

4 марта 1917 г. под председательством Максима Горького состоялось совещание деятелей искусств. На совещании говорилось о необходимости принять меры к охране дворцов и произведений искусства. Был образован Комиссариат для охраны памятников. В него вошли Фёдор Шаляпин, Николай Рерих, Александр Бенуа и другие не менее известные люди. Но призывы выдающихся представителей культуры вандалы так и не услышали. Разграбление продолжалось.

Ограбили Марину Цветаеву Еще один вопиющий случай. На этот раз в городе Елабуга (Республика Татарстан). С могилы русской поэтессы Марины Цветаевой (1892–1941 гг.) похищена красная гранитная плита. Глава городской администрации Ильшат Гафуров считает, что на красный гранит могли покуситься владельцы местных коттеджей: камень можно распилить на куски и использовать при отделочных работах. Заведено уголовное дело. Милиция начала поиск похитителей. Но, как правило, похитителей в таком деле находят крайне редко.

Кортик Крузенштерна

Между тем даже тогда не было того цинизма, который присутствует в нашей жизни сегодня. Судите сами… Бронзовый памятник Ивану Фёдоровичу Крузенштерну – первому русскому мореплавателю, совершившему путешествие вокруг света, стоит на набережной Невы с 1873 года. Его не тронули даже во время массовых беспорядков 1917 года. А в 70-х годах XX века бронзовый кортик Крузенштерна был похищен. Реставраторы заменили его на чугунный. И только недавно удалось найти оригинал: его обнаружили в пункте приёма цветных металлов. Продавцом оказался молодой мужчина. Задержанный признался милиционерам, что кортик лежал в квартире его матери много лет.

Сотрудники Музея скульптуры сначала не поверили, что нашёлся бронзовый оригинал. Но всё-таки это был он!

Из досье «АН» Старая Пинакотека (нем. Аlte Рinakothek) – картинная галерея в Мюнхене. В ней представлены произведения мастеров Средневековья до середины XVIII века. Сердце Барклая-де-Толли

Отличились вандалы и в посёлке Подгорное, под Калининградом. В августе с.г. они разбили основание литого чугунного памятника российскому полководцу, герою Отечественной войны 1812 года Михаилу Барклаю-де-Толли. Правоохранительные органы завели уголовное дело.

Как считают историки, основной целью грабителей был серебряный сосуд с сердцем полководца, который был захоронен в основании монумента.

Но до сих пор неизвестно, удалась ли кража сосуда? Установить факт пропажи можно только в ходе дорогостоящей историко-архитектурной экспертизы. Местные власти уже обратились за помощью в Министерство культуры РФ.

Что ещё удивляет. Обелиск Барклая-де-Толли является памятником федерального значения. Но находится он в удручающем состоянии. Монумент полководца покрыт ржавчиной. А на орлах, которые украшают ограду памятника, недавно появились следы от пуль.

Из почты «АН» Я родился и вырос в городе на Неве. Сам был уличной шпаной, бил окна, но чтобы ломать памятники? Даже мысли такой не возникало. Олег К., Петербург

Рана на руке Юрия Никулина

В апреле с.г. в Перми подвергся нападению памятник «Трусу, Балбесу и Бывалому» (герои фильмов Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «Операция «Ы»). Неизвестный отпилил ладонь у скульптуры Георгия Вицина. Памятник был установлен перед зданием кинотеатра «Кристалл» в сентябре 2010 года. Но уже в декабре 2010-го неизвестные отпилили бронзовую руку у скульптуры Юрия Никулина. И сдали в пункт приёма цветных металлов.

– Скорее всего, это сделали подростки, – считает известный детский психолог Ирина Грязнова. – Вряд ли они знакомы с творчеством Гайдая и с актёрским мастерством Вицина, Никулина и Моргунова. За это можно благодарить «реформы», которые проводит так называемый министр образования Фурсенко: дети выходят из стен школ безграмотными тупицами. Они ничего не знают. И не хотят знать.

Маникюр для Адама и Психеи

Но самый любимый город у вандалов сегодня – славный Петербург с его дворцами, мостами и колоннами. Железные птицы с ограды Александровской колонны (1834 год) на Дворцовой площади за последние годы «слетали» (не по своей воле) сотни раз! С решётки, изготовленной по проекту Огюста Монферрана, в разное время стащили: двух больших орлов, 80 малых гвардейских и даже 46 копий.

Особенно много безобразий в Летнем саду. Несколько лет назад чиновники Комитета по культуре продали кусок его территории под строительство общественного туалета. Потом кто-то устроил акцию «показательного» вандализма: 8 скульптур уложили лицом вниз. Хотя даже при Петре I некоторые нервные петербуржцы сбрасывали обнажённые мраморные скульптуры с пьедестала. Но ещё дальше пошло варварство современной молодёжи: молодые люди сегодня с наслаждением украшают ногти богов «маникюром» и «педикюром», отламывают у прекрасных изваяний руки и носы.

Не щадят прекрасные скульптуры не только вандалы, но и время. Сегодня, к примеру, от прекрасного фонтана «Фаворитка» мало что осталось. Что это за фонтан? Ещё в 1725 г. в Петергофе был открыт фонтан «Фаворитка», названный в честь любимой собачки Екатерины I. Специальная водяная турбина приводила в движение горизонтальное колесо, на котором сидели четыре медные уточки и собачка. Утки «крякали». А собачка «брехала». Екатерина распорядилась устроить такой же фонтан в Летнем саду. Он был построен в южном боскете. Сегодня остатки фонтана «Фаворитка» решено накрыть стеклянным саркофагом. Но его обещают восстановить.

К слову, почти все мраморные скульптуры из Летнего сада уже увезли на реставрацию. И больше они не вернутся. Оригиналы решено заменить копиями. Почему-то вспоминаются строки Анны Ахматовой («Летний сад»): «Я к розам хочу, в тот единственный сад, где лучшая в мире стоит из оград…»

Стрельба по Большому Сфинксу - Наиболее крупное уничтожение произведений искусства обычно происходит во время или после военных действий, – рассказывает «АН» доктор исторических наук Борис Мирский. – Во время разграбления Рима германским племенем вандалов в 455 году (так и возник этот термин) было уничтожено огромное количество памятников. Произведения искусства обычно уничтожаются победителями, если они – национальные символы захваченных территорий. Вспомним историю. После смерти Екатерины Великой её сын Павел I начал уничтожать памятники, связанные с именем императрицы. С купола дома Пашкова была снята статуя Минервы, которую сравнивали с императрицей. Роскошный Таврический дворец, принадлежавший когда-то князю Потёмкину, фавориту Екатерины, был разграблен и отдан под конюшни. Бесчинствовали не только в России. Во время Египетского похода артиллеристы Наполеона упражнялись в стрельбе по Большому Сфинксу. И таких примеров в истории – тысячи!

Синий лев с жёлтыми глазами

Недавно пришлось от синей краски отмывать львов на набережной Макарова. Гранитные львы на спуске к Малой Неве у Пушкинского дома тоже подверглись нападению. Этим львам вандалы раскрасили глаза жёлтой краской.

Служители искусства считают: бороться с вандалами всё-таки можно. Детям с младых ногтей нужно просто прививать любовь к памятникам, а вот несознательных взрослых – нещадно штрафовать.

– Раньше тоже не было оград у памятников, но со скульптурами ничего не происходило, – говорит директор Музея городской скульптуры Владимир Тимофеев. – Ограждать памятники бесполезно. После того как вокруг Александровской колонны установили решётку, на памятнике перестали рисовать, но начали снимать орлов с самой решётки.

Пятигорск: Киса и Ося на реставрации

Теперь из Петербурга перенесёмся на Кавказ. Тут тоже происходят интересные события. Недавно в городе Пятигорске вандалы сломали бронзовую скульптуру Остапа Бендера, установленную у входа в Провал.

Историческую часть Пятигорска две работы скульптора Равиля Юсупова украсили сравнительно недавно: герои Ильфа и Петрова («12 стульев») – бронзовый Остап со стулом расположился у входа в Провал, а второй «концессионер» – Киса Воробьянинов – у входа в парк «Цветник». Через пару дней вандалы оторвали 300-килограммового Кису от пьедестала. Памятник пришлось реставрировать несколько месяцев. Теперь злоумышленники добрались до Остапа. Возбуждено уголовное дело.

Калининград: очки Вуди Аллена

В декабре 2010 г. весь мир праздновал 75-й день рождения гениального американского кинорежиссёра, трёхкратного обладателя «Оскара» Вуди Аллена. Громкую славу ему принесли такие фильмы, как «Энни Холл», «Манхэттен», «Пурпурная роза Каира». В Калининграде (бывшем Кёнигсберге) по этому поводу был торжественно открыт памятник на фасаде кинотеатра «Заря». Почему там? Калининград не случайно стал местом установки памятника: настоящее имя Вуди Аллена – Аллен Стюарт Кёнигсберг. Аллен был извещён об открытии памятника. Из Нью-Йорка кинорежиссёр прислал благодарственное послание.

Памятник просуществовал всего несколько часов: тёмной ночью его испоганили вандалы. Они попытались распилить железные очки Аллена. Скульптуру решили переместить в кинотеатр.

Найдут ли негодяев? Приходится ещё и краснеть за соотечественников: Вуди Аллен уже в курсе событий.

Вена: краска на памятнике

Но вандалы живут не только в Петербурге и Калининграде. Хватает их и в таком цивилизованном европейском городе, как Вена. В мае с.г. посольство России в Вене направило ноту протеста МИД Австрии в связи с актом вандализма. 8 мая памятник советским воинам-освободителям был облит чёрной краской на площади Шварценбергплац.

«Австрийские власти заверили, что примут незамедлительные меры по поиску виновных и усилению охраны памятника с целью не допустить акты вандализма впредь», – сообщает сайт МИД РФ.

Но австрийские власти так никого и не нашли. Наверное, не искали.

София: клоуны вместо воинов

Вслед за Веной отличилась София. 18 июня 2011 г. в центре болгарской столицы был осквернён памятник воинам Советской армии. Один из барельефов монумента был разрисован: скульптуры воинов-освободителей превратились в американских героев: Супермена, Санта-Клауса и клоуна Рональда. Надо заметить, что этот памятник неоднократно подвергался нападениям вандалов. В конце июля с.г. ещё одна европейская столица попала в разряд вандальных. В Вильнюсе скульптуру советских воинов на Зелёном мосту облили красной краской. На этом памятнике ещё постоянно рисуют свастику.

Надо напомнить жителям цивилизованной Европы: Софию, Вильнюс – да и многие другие города Европы – освобождали от фашистов солдаты и офицеры Красной армии. Многие погибли. За что же так чернят их память?

Вандалы в Белой башне

– Вандализм приобрёл очень опасную тенденцию, – продолжает доктор психологических наук Александр Ермошин. – Причин несколько. Упала общая культура граждан. Очень сильно выросла агрессия в обществе. В этом отчасти виноваты и приезжие. Для них такие города, как Петербург или Владимир с их историческими памятниками и богатой историей, – абсолютно чужие.

Но ни заборы, ни видеокамеры – по мнению искусствоведов – ситуацию не изменят. Недавно в Царском Селе (г. Пушкин, Ленинградская область) отреставрировали Белую башню, архитектор Адам Менелас. Вокруг башни установили решётку с острыми пиками. Высота? Почти 3 метра! И всё равно туда лезут.

У нас очень гуманное наказание за вандализм. В Германии за порчу памятников можно получить пять лет тюрьмы. Надо ужесточать закон о вандалах и вандализме.

Разруха начинается в головах

– Не припомню, чтобы кого-то судили за вандализм, – говорит почётный адвокат РФ Александр Островский. – Но 214-я статья УК РФ гласит: за подобные пре­ступления можно приговорить не только к штрафу до 40 тысяч рублей, но и к общественным работам до 180 часов. И даже трёхмесячному заключению под стражу. А если акт вандализма совершён группой людей, то срок лишения свободы будет больше – до трёх лет.

– Но бороться с вандализмом необходимо системно, а не только там, где уже сам акт произошёл и вызвал общественный резонанс, – считает доктор психологических наук Владимир Спиридонов. – Главное – перенаправить ненависть и разрушительную энергию. В Швеции придумали особые фонари: кидаешь в него камнем, и фонарь гаснет. Вандализм напрямую связан со здоровьем общества, с уровнем экстремизма. А это точечно не лечится. Здесь государственный пример и пропаганда должны идти в ногу с просвещением.

В России с этим пока – проблемы! И давайте помнить: разруха начинается не в клозетах. Разруха начинается в головах. Об этом устами профессора Преображенского в романе «Собачье сердце» предупреждал Михаил Булгаков.