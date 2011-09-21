Жена Ленина насолила мужу

«ЖЕНА ЛЕНИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА…» Я невольно вздрогнул, когда увидел эти слова в лежавшей на прилавке книжечке о житье-бытье в одном из тихих районов Подмосковья. Подумал: что за чушь? Быть такого не может! Неужто забылось так скоро, что жена бессмертного вождя пролетариата XX века Владимира Ильича Ленина вовсе не Надежда Васильевна, а Надежда Константиновна. Схватил пёструю глянцевую поделку полиграфии и скоро разобрался. Чуть-чуть отлегло от сердца. Высокой политикой или торжественно-сдержанным повествованием о житии великих мира сего здесь и не пахнет. Просто, представляете: всего-то-навсего речь шла о Леониде ТекУчеве, жена коего Надежда Васильевна, оказывается, варит отменный борщ на сахарных косточках и со свеклой с собственных грядок.

Цена одной буквы

Вот она – цена одной буквы: ничтоже сумняшеся русских Леонидов, Лёнечек, Лёнь называть Ленями, подобно каким-то лентяям, которым лень ставить точки в букве Ё даже в имени своём.

На страницах этого же фолиантика глаз выхватывает из текста такие вот лингвистические шедевры: «Ленина борозда оказалась рядом с нашей…». И это вновь не про основателя СССР и даже не про Елену-Леночку, а опять же всё про того же Лёнечку ТекУчева.

Смотрю на последнюю страницу – редактор – мой приятель. Позвонил ему. В шутку, но грубо потребовал объяснений. Правда оказалась очень горькой.

Во-первых, Лёнечка-то вовсе не ТекУчев, как пропечатано в книге, а Текучёв – реальное действующее лицо современной Российской истории. А драма редактора этой книги, как, впрочем, и немалого числа других пишущих, редактирующих и издающихся, в том, что как только «рукопись», а ныне это текст на дискете-трёшке или посланный по E-mail-у, попадает в вёрстку, верстальщики или некоторые из них дают своему компьютеру посыл: все буквы Ё заменить на буквы Е, и безмозглый ПиСи это неукоснительно исполняет. В итоге в океане Русского Языка происходит маленькая филологическая трагедия – утопление 1/33 азбуки.

По какому же праву это делается? Кто подстрекает на такое вредительство? Кто инспирирует преступление? Звоню по телефону 202-65-43 в Институт русского языка им. В.В. Виноградова и спрашиваю: «Нужна ли в тексте газеты или книги буква Ё?» И от какой-то девушки с голоском ангелочка (это работница службы «скорой помощи» в русском языке) получаю простой, как половая тряпка, ответ: «Буква Ё не обязательна».

А результаты этого оскопления Русского Языка вы можете наблюдать повсеместно.

Все уже привыкли к беспрерывной череде конкурсов красоты. Мисс мира, Мисс Юниверс, Мисс МВД и Мисс ООО «Акрихин». Но вдруг вы замечаете, что один из городов не просто претендует быть суперзнаменитым, а прямо называет себя скопищем одних лишь красивых или элитных женщин.

Холостые мужчины, срочно и спешно туда! К этому призывают огромные плакаты на улицах Москвы и окрестных городков.

Итак, быстрее, вперёд, в ГОРОД КОРОЛЕВ!

Ещё можно понять очаровательную певицу Наталью Порывай, которая переименовала себя в Наташу-королеву. Молодец, правильно. Всё при ней. Красотка, обольстительна, по-доброму эротична и сексуальна.

Или, скажем, замечательный поэт и доктор-филолог Нина Королёва (так у неё в паспорте) на эту тему говорит стихами:

Я тоже уважаю букву Ё.

Произношу, играя точно

в салки,

И Ёкэлэмэнэ, и Ёмоё,

И Ёлки-палки или же –

моталки.

Да, Ё законна, как умляут-ю,

Но признаю и Е –

как имя Ева,

И потому фамилию мою

Прошу писать без Ё, как

КоролЕва.

Ну, как здесь возразишь: одна артистка-королева, другая учёный и поэт с королевскими амбициями. Женщины. Мы готовы простить им всё. Им, бывает, делают приятное работники паспортных столов.

Рассказывает моя знакомая. «Пошла на днях моя подружка Вика Королёва новый паспорт получать. Раскрывает его и видит, что она теперь ни много ни мало, а КОРОЛЕВА ВИКТОРИЯ».

Но это всего-то в локальном документике «короновали» – к её же удовольствию – молоденькую москвичку, а вот ежели в городе имени Славы Российской, академика Сергея Павловича Королёва, что в Подмосковье, из-за нерадения и патологической лени не пишут букву Ё в его фамилии, то возникает такая масса чуши и фигни, что невольно возникает вопрос, а не ку-ку ли под черепной крышкой у отцов этого города. Когда узнаёшь, что у них там функционируют не только «Королевский базар», «Королевский почтамт», Королевский Торговый Дом и «Королевский медвытрезвитель», но и регулярно проводится состязание «Королевская лыжня», то кровь просто стынет в жилах.

Уродливые орфографические ошибки встречают въезжающего в этот прекрасный город прямо на пороге. Под ракетой, прославившей Россию на всю оставшуюся жизнь, огромными буквами выложено: КОРОЛЕВ, что может быть прочитано – королэв, и по-английски: KOROLEV, а надо-то KOROLYOV, потому что любой проезжающий британец или американец произносит слово «KOROLEV» не иначе как «королэв». Заглянуть бы отцам города в Новую Британскую Энциклопедию (1994, т. 6, с. 965), где есть статья о корифее-академике, ан недосуг. И уж который год позорная грамматическая ошибка «украшает» въезд в ГОРОД КОРОЛЕВ, красоты, что ли? Спросим мы у чиновников муниципалитета, а в первую очередь у самого городского головы – мэра.

Лозунги-дацзыбао Союза ёфикаторов Без буквы Ёё нет словесной культуры России. Отказ от обязательного применения буквы Ёё снижает точность русского языка – главной ударной силы нашего народа! Вместо ё печатать е – это гораздо хуже, чем преступление. Это ошибка! Без буквы Ёё русский народ неполный. ДАЁШЬ Ё! – ОРЁТ Ё-ПРОГРАММА («Ё-программа» – успешная дизайнерская фирма со стажем 13 лет, зарегистрированная в Москве, коллективный член Союза ёфикаторов).

Зачем Твардовский писал о минете

И отцам города Москвы недосуг поставить-водрузить точки в букве «Ё» в названии СавЁловского вокзала. Стоит он, горемычный, без этих точек, то есть «увенчанный» орфографическими ошибками. Нередко на соседнем СущЁвском валу (написано везде Сущевский) народ спрашивает: «Как пройти к Савэловскому вокзалу?» А разве только с этим встречаешься? В Первопрестольной почти закрепились такие уродливые названия, как «Хорошэво-Мневники», вместо правильного «Хорошёво-Мнёвники» и многое другое, коверкая московскую топонимику.

Именно так случилось с вытесненным из употребления летательным аппаратом планёром, в честь которого была названа станция метро «ПланЁрная», ставшая ныне из-за ошибочного забвения буквы Ё «Планерной». Там – либо что-то день и ночь планируют, либо торгуют анашой-планом и забивают косячка, что фактически и происходит. Именно здесь самое бойкое в Москве место по сбыту плана-анаши.

А как не улыбнуться рекламам: «Типография: печатаем все» или «У нас все для изготовления колбасы и сосисок» – это об оборудовании для переработки мяса.

Один женский журнал печатает статью о проблемах маммологии: «С двумя прекрасными железками по жизни».

Александр Трифонович Твардовский написал поэму «Василий Тёркин», а редакторы сделали её – «Василий Теркин». Читаем часть пятую «Переправа»:

Мимо их висков вихрастых,

Возле их мальчишьих глаз

Смерть в бою свистела часто

И минет ли в этот раз?

«Про какой это минет на переправе толкует великий поэт?» – недоумённо разводит руками молодая журналистка, указывая мне на этот прокол недотёп-редакторов. Ведь ещё А.С. Пушкин в поэме «Андрей Шенье» писал с «ё»: «И буря мрачная минётъ».

Все мы - Пушкины Ау-ау, принципалы Института русского языка им. В.В. Виноградова товарищи учёные А.М. Молдован, А.Д. Шмелёв, В.В. Лопатин! Где вы? В каком окопе отсиживаетесь? Замечаете ли идущие процессы демонтажа азбуки и, в частности, дезинсекции в ней полезной букашки-козявки буквы «Ё», а говоря проще, дезёфикации русского алфавита? Лозунги дезёфикаторов ужасны: Долой хрущёвку-древоточецу «Ё»! Даёшь дезёфикацию азбуки! И идёт с их подачи выхолащивание классиков. Аполлон Григорьев написал: «Пушкин – наше всё», а сейчас печатают «Пушкин – наше всЕ». Великий Грибоедов: «Ба! знакомые всё лица!», а ныне: «Ба! знакомые все лица!»; «Всё врут календари», а теперешние грамотеи: «Все врут календари».

Страдания несчастной обезьянки

Один знаменитый литератор, «изобретатель» многих новых слов – неологизмов, прочно осевших в русском языке, как-то хотел пообразнее описать страдания очаровательной миниатюрной обезьянки, привезённой моряком из Африки в Ленинград. Как ей, бедняжке, всегда было холодно и как она съёживалась, и какие у неё бывали со слёзкой глазки. То есть ей всегда было очень холодно, неуютно и мёрзко в питерской квартире бездушного морехода. И часто бывала она невесёлая, взъерошенная и вся такая мёрзкая…

Когда же опус виртуоза русского словообразования увидел свет приличным тиражом, то оказалось, что эта милая трогательная зелёная мартышка уже – «была невеселая, взъерошенная и вся такая мЕрзкая».

Кому нанесено оскорбление, спросим себя? Бессловесной тварюшечке, шерстяному мёрзкому комочку, выхваченному из родной среды обитания и поселённому в мерзкой для неё ленинградской квартире? Ей-то что до лингвистики. А вот Русскому Языку пощёчину влепили звонкую. Ха-ха-ха. Прикольно, супер! Скажет, может быть, сейчас кто-нибудь.

Но, думается, большинству говорящих на русском не до смеха. Деструктивные, разрушительные и дегенеративные, ведущие к вырождению процессы в русском языке идут и в том числе из-за забвения и уничтожения Ё – седьмой (по воле Провидения) буквы нашей азбуки, в которой 33 буквы. Заметим: и семь, и тридцать три – числа сакральные, святые.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации издаёт Законы, заменяя в их текстах буквы «Ё» на чуждые ей буквы «Е», что делает Закон уязвимым с юридической точки зрения. Например, Счётная палата – это верно, а вот СчЕтная палата – это что-то совсем другое. Согласитесь, Закон с орфографической ошибкой не просто смешон.

Российский пенсионный фонд не принимает отчёты из бухгалтерий о пенсионерах, имеющих букву Ё в своих фамилиях. Фонд требует всех таких бедолаг переименовать, заменив у них в фамилиях, как, впрочем, и в именах букву Ё (йо или о) на совсем иную букву Е (йэ). При этом Шмелёв становится ШмЕлевым, Алёхин – АлЕхиным, а русский Пётр пишется как западноевропеец Петр (Пэтр).

Телеграф, изобретённый россиянином Павлом Шиллингом в 1832 году, сейчас пребывает в состоянии импотенции: знаковую русскую букву Ё он ни в Рязань, ни на Чукотку передать не может. Нет её в клавиатуре, а как она бывает нужна!

В Интернете есть сайты, снабжённые «заслонками» от проникания на них слов с буквой Ё. Этакие ёупорные, обезъёшенные сайты, ну, не Ё ли моё?!

Давайте вдумаемся и заметим, что пренебрежение буквой Ё ведёт к появлению устойчивых ошибок на радио и телевидении, где многие говорят: манЕвры вместо правильного манёвры, новорОжденный вместо новорождённый, осУжденный вместо осуждённый, свеклА вместо свёкла, мёртворОжденный вместо мёртворождённый. Дикторы часто путаются, произнося все, а не всё, как надо бы, и потом иногда поправляются. Всех ошибок не перечислить.

В руки школьников младших классов нередко попадают изданные огромными тиражами учебники, напечатанные без единой буквы Ё.

Без обиняков заявим – это преступление. На таких издателей можно смело подавать в суд, потому что они нарушили Стандарт печатания книг для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Это грубое нарушение прав потребителей. Отсутствие Ё травмирует психику ребёнка. Он теряет веру в непогрешимость мамы и папы, дедушки, бабушки да и других взрослых.

«Ну почему это, – справедливо капризничает он, – вдруг сегодня стало: Елка, Ежик, сестрЕнка, слонЕнок и даже поросЕнок, а вчера ещё были такие родные: ёлочка, ёжик, сестрёнка, слонёнок. Какая, однако, у этих взрослых поросёночья этика и мораль».

Типичная картинка всеми осуждаемой политики двойных подходов и стандартов.

Но, возможно, есть какой-нибудь мощный фактор, почему сейчас буква Ё нередко изгойка в нашей печати. Оказывается, был, да давно уж сплыл. Против неё был могущественный клан полиграфистов. Изготовление металлических литер Ё и другие процессы влетали в копеечку. Ныне это в далёком прошлом. Компьютерные технологии всё переиначили. Полиграфическая промышленность в части литерного набора и вёрстки в металле полностью исчезли. Однако остались наши неистребимые: инертность, нерадение, лень, косность, разгильдяйство да отсутствие воли или угрюмое, упёртое упрямство как нежелание поменять мнение, несмотря ни на что. Так и живут некоторые во вред Родине и себе, а особенно во вред своим детям и внукам.

Очнитесь и одумайтесь, господа!

Теперь, когда эта статья-памфлет окончена, давайте вообразим, как она будет выглядеть и читаться, если какой-нибудь шалун-верстальщик уничтожит в ней все до одной буквы Ё? О‑о‑чень будет стёбно! Уж поверьте. А чё?

Спасители из Сбербанка Не все совсем так уж плохо. Сбербанк России, основанный в 1841 году, в своей Системе автоматизированного обслуживания «Телекард» даёт Таблицу кодировки символов контрольной информации. В ней 33 буквы. Написано чётко: «* каждой букве соответствует её порядковый номер в русском алфавите, например, букве А соответствует цифра 1, Ё – 7, Й – 11, Я – 33…». Иначе ведь невозможно однозначно идентифицировать граждан России: Алёнина, Ёрохова, Ёргольского, Йордана, Шрёдера, Юрчёнкова, Ячменёва и многих-многих других. Молодцы вы, спасатели Русского Языка из Сбербанка России!

Без вины виноватые

Министерство внутренних дел РФ нередко отказывает гражданам, у которых в фамилии, имени или отчестве имеется буква «Ё», в правильности заполнения документов. То, что этой законной буквой русского алфавита часто пренебрегают при заполнении паспортов и других официальных документов, приводит не только к недоразумениям, но и к юридическим коллизиям, когда человек совсем не по своей вине должен доказывать свою идентичность. Различие в написании одной и той же фамилии в разных документах вызывает проблемы при нотариальных действиях, рассмотрениях в суде и т.д. И кроме этого существует значительное число фамилий, которые различаются только наличием или отсутствием в них буквы «Ё». Вот, например, лишь немногие пары фамилий разных физических лиц. Азёрников – Азерников, Ёлкин – Елкин, Жигарёв – Жигарев, Зубарёв – Зубарев, Клёнин – Кленин, Лежнёв – Лежнев, Могучёв – Могучев, Ноздрёв – Ноздрев, Огнёв – Огнев, Слесарёв – Слесарев, Тимашёв – Тимашев, Утёнков – Утенков, Царёв – Царев, Чечнёв – Чечнев, Шигалёв – Шигалев, Юренёв – Юренев, Яхменёв – Яхменев.