Чековая книжка Гиппократа

Министру здравоохранения Татьяне Голиковой пора выдавать орден: глава медицинского ведомства придумала, как спасти от безденежья и отрасль, и работников. Как? Перевести стрелки на пациента. Об этом, в частности, сообщает и переписанный «как надо» Закон «Об охране здоровья» (31 июня с.г. закон был принят в первом чтении). Г-жу Голикову уже услышали: именно за счет больных решили некоторые свои материальные проблемы врачи Саратовской области. Для утяжеления собственных кошельков они «облегчили» больничный рацион и лекарственное «меню» пациентов. Рацион был и без того скудный. Стал еще скуднее.

Саратовская область не стала пионером. Еще раньше в Екатеринбурге ввели платные медицинские услуги для населения. Народ платил не только за трепанацию черепа и выемку желчного пузыря, но даже за проезд через больничные ворота. Свистопляску еле остановили.

И вспоминается, конечно, незабвенный чудо-министр Михаил Зурабов, предшественник г-жи Голиковой. Именно он бросил клич в народные массы: хотите оперировать больное сердце – продавайте квартиры. Зурабов и заложил первый «кирпич» в антинародную медицину. Голикова строительные работы продолжила. Что построили?

Эксперты считают, что два этих великих разрушителя соорудили некую lego-модель: все шатается-болтается и держится на соплях.

Платные услуги по вольной схеме

Тема платных услуг в государственной медицине – одна из самых болезненных. Жгучий интерес к этой теме не снижается на протяжении нескольких лет. Дровишек в костер подбросили товарищи-заседатели из Совета Федерации и Госдумы: они уже обсудили и решили, что платным услугам в медицине быть. Дебаты, правда, отложили до 19 сентября.

Но вспомним родную историю: в январе 1996 г. на свет божий вылезло постановление №27, которое узаконило порядок оказания дополнительных медицинских услуг на платной основе. Платные услуги были введены как дополнение к бесплатным, как альтернатива (но никак не их замещение). Результатом стало то, что объем теневого рынка платных услуг за эти годы стал неприлично громадным. Почти забыто то, что бесплатная медицинская помощь гарантирована Конституцией РФ. Она должна оказываться в государственных и муниципальных учреждениях за счет средств соответствующих бюджетов и страховых взносов. Основным инструментом реализации этого права является Программа госгарантий. Росздравнадзор в 2009 г. проверил лечебные учреждения на предмет оказания платной помощи во всех субъектах РФ. Проверка показала: только в 22 субъектах выполнение платных услуг населению шло как надо. 61 регион выдавал эти услуги по вольной схеме! Сегодня есть региональные приказы, где более 4 тыс. видов услуг значатся как платные (Подмосковье). А как же клятва Гиппократа?

Аргумент известного врача В основе программы развития здравоохранения должны быть качественные показатели здоровья населения, а не экономические принципы работы отрасли. Леонид Рошаль, директор НИИ неотложной детской хирургии

Больничный шлагбаум

Отличились и уральские врачи. Закон о платных медицинских услугах, принятый Свердловской областной думой, начал действовать в 1997 году. Начали с услуг косметологов и стоматологов, потом к ним подключили терапевтов. Со временем более 200 видов услуг стали платными. Хирурги из больницы №21 Екатеринбурга за сложность операции увеличивали сумму счета больного на 30–40%. Причем уровень «сложности» определял сам врач. По выходу пациента из наркоза предъявлялся новый счет. Это вызывало в отдельных случаях шок. И дополнительное платное лечение. Взимали плату за посещение рожениц. Некоторые умники приватизировали больничную землю: поставили шлагбаум и брали мзду за въезд.

Вакханалия продолжалась несколько лет.

Обогащение за счет сирот

Прошло еще несколько лет, и отличилась уже Свердловская область. Прокуратурой Дзержинского района Нижнего Тагила было установлено: за период с 2004‑го по 2007 г. в Детской городской больнице №1 незаконно взималась плата за оказание медпомощи 300 детям. Сборы – более 2 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело против главного врача.

Нарушения законодательства выявлены и в деятельности Центральной районной больницы (г. Сухой Лог). Детям-сиротам было отказано в бесплатном медосмотре. Прокурор возбудил против главного врача дело об административном правонарушении. Похожие нарушения обнаружили в Первоуральске, Верхней Пышме и в нескольких районах. Прокуроры внесли 19 представлений.

Это случилось еще до перелопачивания закона «Об охране здоровья». Но если хапали тогда, что будет теперь?

«Скорая помощь» станет платной

Новая версия закона впервые определит нормы качества медпомощи через стандарты в здравоохранении. Этот документ призван заменить действующий до сих пор закон СССР (в редакции 1970 г.) и профильный российский закон от 1993 года.

Под качеством медпомощи сегодня понимается уровень соответствия оказываемой медицинской помощи ее стандартам. Таких стандартов насчитывается 1,1 тысячи. К 2013 г. они должны стать обязательными. За пациентом закрепляется право на бесплатную скорую помощь и оказание помощи в сроки, установленные врачом по медицинским показаниям. Из документа следует: пациент не должен оплачивать назначенные ему по медицинским показаниям лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Перечень ЖНВЛП, разработанный в начале 2010 г., вводит обязательную госрегистрацию цен на лекарства из этого списка. Это вызвало много замечаний. Эксперты отмечают: задача подобного списка лекарств, рекомендуемых ВОЗ, – не ценовое регулирование, а указание, что это перечень доступных препаратов льготного отпуска.

Из почты «АН» За рубежом профессия врача – одна из самых высокооплачиваемых. Уезжаю. Очень жаль Россию. Но никакого выхода эти недоумки с жировой дистрофией мозга не оставляют. Хирург. Иркутск

Далее. Некоторые совестливые депутаты Госдумы утверждают, что в документе нет никаких гарантий сохранения бесплатной медицины. Эти депутаты настаивают на сохранении хотя бы частично бесплатной «скорой помощи», поскольку с 2013 г. меняется принцип финансирования этой службы. Есть опасения, что «скорая» будет выезжать только за деньги.

Жизнь взаймы

Как было указано выше, в Саратовской области запланированная ранее индексация зарплат медиков прошла за счет сокращения затрат на питание и лекарства для больных. С июня 2011 г. базовые оклады медиков должны были увеличиться на 6,5%. Но бюджетные ассигнования на запланированное повышение не были выделены, а тарифы Обязательного медицинского страхования в области не менялись более трех лет. Но с 1 июня медицинские учреждения все же провели индексацию окладов. И стали богатыми и счастливыми…

Сегодня зарплата саратовских врачей – 19,1 тыс. руб., среднего медицинского персонала – 11,1 тыс., младшего – 6,8 тыс. рублей. Министр здравоохранения области Лариса Твердохлеб заверила, что до конца года зарплаты медработников возрастут на 10%. Интересно, что еще отнимут у пациентов?

Конечно, медикам можно только посочувствовать: дворник в Москве получает больше. Вот он результат того, что главное медицинское ведомство страны возглавляет добротная бухгалтерша, а не медик. Сколько же еще наши доблестные врачи, медсестры и нянечки будут жить взаймы у больных и пациентов?

Рентабельность и здоровье

Национальная медицинская палата, которую возглавляет профессор Рошаль, тоже рассмотрела законопроект «под лупой». Выводы? Необходимо улучшить отношение народа к здравоохранению: сегодня лишь около 30% россиян удовлетворены качеством медицины. Среди качественных показателей – снижение смертности населения и увеличение продолжительности жизни. Основной задачей должно стать повышение качества и доступности помощи, а именно: ликвидация очередей в поликлиниках, обеспечение времени прибытия «скорой помощи» не позднее чем через 20 мин., организация проведения плановых операций в срок до 1 месяца.

Здравоохранение не должно знать слова «рентабельность». На первом месте должны быть качество и доступность медицинской помощи. Недофинансированность сферы здравоохранения минимум в два раза ниже необходимого, поэтому в проекте программы нужно увеличить объем государственного финансирования здравоохранения (средства ОМС и бюджеты всех уровней) в 1,5 раза в ценах 2010 г. (или до уровня не менее чем 5% ВВП).

Квоты и жмоты

Неразбериха сегодня творится и с квотами на высокотехнологичную медицинскую помощь. Минздрав каждый год утверждает число квот. Она предоставляется в 20 областях – онкологии, нейрохирургии, трансплантации органов и акушерстве. Оказание помощи одному больному обходится в 142 тыс. рублей. За 2010 г. квоту получили 213 тыс. граждан. В 2011 г. выделено 256,7 тыс. квот.

Но теперь россиянам придется платить самим. Еще в августе квоты были исчерпаны на 90%. В больницах сразу начали предлагать платные операции, в том числе и детям (из малообеспеченных семей).

Оппоненты Минздрава утверждают: ведомство намеренно уменьшает число квот, заставляя людей раскошеливаться.

Швеция: здравоохранение на 95% – государственное

Но у кого же можно поучиться организации медицинского дела? Оказывается – у шведов. Здравоохранение в Швеции является на 95% государственным. Общие затраты на здравоохранение составляют 8,4% ВВП. Здравоохранение финансируется из трех источников: налоги, государственная система страхования и частные средства.

Долгое время одним из слабых звеньев шведской системы здравоохранения были очереди на проведение сложных операций: замены тазобедренного сустава пациент мог ждать до трех месяцев. Но несколько лет назад было установлено определенное время ожидания помощи – как первичной, так и специализированной. По истечении этого срока медпомощь должна быть предоставлена на территории другого ландстинга (органа местного само­управления).

Швеция стала одной из стран – основательниц телемедицины.

О какой телемедицине можно говорить в России? Она есть только в Москве, Питере и нефтяных регионах. Но это не вся Россия, а малая ее часть.

Только факт По данным ВОЗ, по уровню медицинской помощи Россия сегодня находится на 130‑м месте в мире.

45% выпускников медвузов не идут работать в здравоохранение.

Продавцы здоровья

Какие же выводы?

За охрану здоровья народа отвечает государство. Однако, новая редакция Закона «Об охране здоровья» перекладывает эту ответственность на граждан. Закон не вносит ясности в разделение платных медицинских услуг и объемов медицинской помощи, финансируемой государством.Закон усугубляет коммерциализацию и повышает коррупционную составляющую. Разве непонятно: платная медицина и опасна тем, что охрана здоровья людей заменяется менеджментом по продаже услуг. Выходит, у Гиппократа появилась чековая книжка! Врач уже начал превращаться в менеджера, который готов лечить. От всех сразу болезней (лишь бы капали денежки). У богатых – своя медицина. Бедные будут снимать с себя последнее. А если операция будет очень дорогая – нужно будет продать квартиру (как советовал г-н Зурабов).

Невольно вспоминается прогноз писателя Герберта Уэллса: в романе «Машина времени» он предсказал, что человечество со временем распадется на два биологических вида – элоев (патрициев) и морлоков (плебеев). У морлоков будут очень большие проблемы со здоровьем. Похоже на правду.

Зачем же Голиковой и ее начальнику закон?

Беру в конверте

Эксперты утверждают: система оказания медуслуг за последние 20 лет эволюционировала от полностью бесплатной к комбинированной. Доля государственных средств среди всех расходов на медицину сократилась с 90% в 1994 г. до 64% в 2009 году. Такие данные дает известный эксперт, завлабораторией экономики здоровья Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Шишкин.

В 2009 г. государственные расходы на здравоохранение составили 3,2% ВВП, частные – 2,2%. Личные деньги россияне потратили в основном на медикаменты. Совокупные расходы на эти цели составили 1,3% ВВП. На оплату услуг было потрачено 0,6%. По расчетам сотрудника Национального университета ВШЭ Елены Селезневой, в 2001 г. вознаграждение в конверте преподносили медперсоналу 18%. В 2009 г. их стало уже 38,5%.

По мнению С. Шишкина, изменения в системе финансирования не соответствуют ни страховой, ни квазибюджетной организации здравоохранения. Следует говорить о возникновении некоей структуры типа lego-модель, комбинирующей элементы и страховой, и бюджетной систем, бесплатной и платной медицины.

Но если эта модель вертится как на шарнирах, то она в любой момент может повернуться в «нужную» сторону?

Под копытом «Хромой лошади»

О том, как именно обстоят дела в отечественном здравоохранении, высветила и трагедия в Пермском крае. В декабре 2009 г., напомним, случился пожар в ночном клубе «Хромая лошадь». Погибли 149 человек. О трагедии написали многие СМИ. Они и рассказали о sosтоянии пермских больниц.

Потом и комиссия Минздрава выявила много любопытного: в крае произошло незаконное сокращение коечного фонда. В ожоговом отделении больницы №21 до 2007 г. было 60 коек, в 2008‑м их осталось 52, а в 2009-м – только 40. В операционных дыхательная и наркозная аппаратура в 8 случаях из 10 имела 100%-ный износ (г-жа Голикова к этому времени сидела в своем кресле более двух лет). В больничных хозяйствах не было ни мониторов, ни инфузоматов, ни другого жизненно необходимого оборудования.

Кто же допустил все это? Как выяснилось, в 2009 г. стоимость территориальной Программы госгарантий была уменьшена на 153,5 млн. рублей.

«Систему здравоохранения края необходимо выстраивать заново», – такие выводы сделала комиссия. А если бы не сгорела «Хромая лошадь»? Так бы и жили со 100%-ным износом наркозной аппаратуры?

29 врачей на 10 тыс. населения

Нелишним будет напомнить: сегодня каждая третья больница и треть всех поликлиник находятся в аварийном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте.

Основная проблема отечественной медицины заключается и в вопиющем региональном расслоении. Разница между регионами по уровню подушевого госфинансирования составляет 6,5 раза. Сегодня 54 региона находятся в группе с низким уровнем подушевого госфинансирования. На одного человека в этих регионах выделяют менее 5–7 тыс. руб. в год. В список попали Томская, Магаданская, Брянская, Псковская, Владимирская область, Тува и Якутия.

В стране не хватает врачей. Особенно остро это ощущают в Чеченской Республике, Ингушетии, Калининградской и Тульской областях: на 10 тыс. населения приходится менее 30 врачей.