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«Серые» крылья родины

Детали – полный эрзац

№ 28(28) от 16.11.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Надежда ПОПОВА ]

«Серые» крылья родины
128 человек погибли при крушении самолета авиакомпании «Сибирь»

 

 

Гидронасос от «дяди Пети»

Транспортный министр Игорь Левитин еще полтора года назад предупреждал, что половина из 5 тыс. эксплуатируемых в стране гражданских самолетов годится только на запчасти. Россия подошла к черте, когда кризис в гражданской авиации стал угрозой национальной безопасности страны. Авиасклады и ангары в стране завалены фальшивыми деталями. И одна из очевидных причин многих катастроф последнего времени - именно в контрафактном авиатехническом оборудовании.

2 августа 2002 г. в ­аэропорту «Домодедово» совершил экст­ренную посадку самолет Ту‑154 «Оренбургских авиалиний» с бортовым номером 85604. На высоте несколько тысяч метров у самолета раскололся гидронасос НП-89Д, питающий гидравлику системы управления лайнером (на Ту-154 таких насосов 4, они питают 3 гидросистемы). Из-за потери жидкости через 13 секунд вышли из строя второй и третий насосы. «Тушка» села с одним работающим насосом.

Рекламацию на агрегат, расколовшийся в воздухе, отправили на Московский машиностроительный завод «Знамя». Но заводские возмутились: мы этот гидронасос не производили! И пояснили: около 30% гидронасосов, поступающих от авиакомпаний для ремонта, оказываются поддельными. Кстати, Ту-154 имеет около 900 паспортизированных агрегатов. И на каждом втором самолете - это тоже подтвердили заводчане - почти 20% агрегатов - фальшивые, так сказать, от неизвестного «дяди Пети».

Впервые с поддельными насосами на заводе столкнулись несколько лет назад. В ремонт поступил агрегат, номер которого в заводском списке обнаружить не удалось. «Упавший с неба» насос разобрали и изумились еще больше. Он состоял из деталей других насосов, а все его подшипники, золотники и блоки были предельно изношены. Но паспорт, приложенный к агрегату, доказывал, что он прошел свежий капитальный ремонт.

Об этом вопиющем случае сообщили в департамент летной годности Госслужбы гражданской авиации (ГСГА). В департаменте оперативно издали приказ, в соответствии с которым все авиакомпании должны были выслать копии паспортов заводских агрегатов. Но откликнулось около 60 авиакомпаний из 315 официально зарегистрированных. По запросу департамента поддержания летной годности ГСГА на заводе «Знамя» подготовили справку с указанием авиакомпаний, летающих с поддельными гидронасосами. Из проверенных почти 2000 паспортов в 270 случаях было обнаружено несовпадение года выпуска и номера серии. Поддельные насосы были установлены на самолетах многих крупнейших российских авиакомпаний, в частности на машинах АК «Самара», «Сибирь», «Пермские», «Башкирские», «Оренбургские», «Уральские авиалинии» и т.д.

Но «народные умельцы» подделывают не только гидронасосы. В новосибирском аэропорту «Толмачево» в июле 2001 г. при посадке разлетелось колесо шасси грузового самолета Ил‑76. Катастрофы удалось избежать. Выяснили - треснувшее колесо давно выработало ресурс взлетов-посадок, а на его диске была трещина, которую тщательно замалевали.

В ноябре 2001 г. под Тверью разбился пассажирский самолет Ил-18 (1962 г. выпуска, прошел 7 капитальных ремонтов). Эксперты после падения обнаружили, что в «капитально» отремонтированном самолете стояли запчасти, снятые с производства около десяти лет назад!

Вот уже два года на заводе «Знамя» работает комиссия по «серому» рынку, которая активно борется с контрафактом: введены защищенные паспорта продукции, добавлены новые степени защиты. Создана Комиссия по аутентификации, которая может помочь осущест­вить проверку подлинности паспорта изделия. Совместно с Научным центром поддержания летной годности ГосНИИ гражданской авиации проводится проверка агрегатов на аутентичность.

Но эрзац-детали продолжают попадать в начинку самолета.

Глава Федерального агентства воздушного транспорта Минтранса РФ Александр Юрчик летом 2006 г. направил письмо в Генеральную прокуратуру России с просьбой взять под особый контроль расследование дел по многочисленным фактам изъятия запасных частей контрафактной продукции.

Генпрокуратура РФ и Минтранс оперативно провели совместные проверки ведущих российских авиакомпаний и крупных аэропортов. В процессе проверок, как сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, было выявлено несчетное количество нарушений.

«Дядя Петя» под арестом

Генпрокуратура РФ недавно предъявила обвинения в мошенничестве, подделке документов и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, гендиректору ООО «СБ-120 Шереметьево» Алексею Сурикову, а также главному инженеру фирмы Виктору Гамаюнову. С 1999 г. (то есть полные семь лет) эта «контора Никанора» занималась поставками запасных частей для региональных авиакомпаний.

Фальшивые детали были обнаружены на складе, расположенном на территории... ФГУП ГосНИИ гражданской авиации. К поддельным запчастям прилагались фальшивые паспорта изделий, липовые печати и штампы авиаремонтных заводов. Генпрокуратура России возбудила дело по трем статьям УК: 238-й («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), 327-й («Подделка, изготовление или сбыт поддель­ных документов») и 159-й («Мошенничество»). Прокуроры направили запросы на все авиаремонтные заводы и в авиакомпании, получавшие запасные части от «СБ-120 Шереметьево». Суриков и Гамаюнов арестованы.

И в Читинской области за контрабанду авиадеталей условно осужден бывший работник улан-удэнского авиазавода Александр Китаев. Забайкальский районный суд приговорил Китаева к условному сроку лишения свободы за контрабанду деталей авиационного двигателя к вертолету Ми-8.

Похоже, что в крутом «бизнесе» участвует вся Россия.

«Серый шильдик вместо надгробной надписи?

«Серый» авиарынок в России возник 15 лет назад, когда раздробили советский «Аэрофлот» и появилось около 400 разных авиакомпаний. Доля контрафактной авиапродукции, по мнению экспертов, сегодня составляет 9% (по другим данным она уже доходит до 25-30%). Этот факт «Аргументам неделi» подтвердили в Московском управлении внутренних дел на воздушном и водном транспорте (МУВД ВВД МВД РФ). Полковник милиции Виктор Иващенко рассказал о последних новостях на «сером» авиарынке. В ходе проведения недавних мероприятий в подмосковном «Мячково» сотрудники криминальной милиции задержали фуру с прицепом, в котором находились два деревянных ящика с лопастями к вертолету Ми-8 без документов. Водитель фуры пояснил, что собирался везти груз в Литву. Сотрудниками криминальной милиции был обнаружен нелегальный цех на одном из подмосковных заводов, где конвейерным способом штамповали новые технические паспорта и шильдики.

Еще в одном уголке Подмосковья правоохранители обнаружили нелегальный цех по производству авиационных дисков к шасси. Полторы тысячи деталей нашли в помещениях цеха. Все они уже отслужили срок, были списаны, но позже куплены оптом. «Народные умельцы» перебивали на них регистрационные номера, и с фальшивыми документами детали отправлялись на продажу как новые, заводские. Прокуроры уже направили запросы в 16 регионов России.

Сотрудники подразделения МУВД ВВТ МВД в Шереметьево в ходе недавнего проведения оперативно-розыскных меро­приятий на автостоянке у Шереметьево-1 задержали гражданина 1966 г. рождения, который пытался втюхать гражданам неработающий авиационный блок за 94 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело. Продавец с товаром от «дяди Пети» задержан.

Аргументы статистики

Крупнейшей катастрофой 2006 г. стала трагедия под Донецком: 22 августа разбился Ту-154M авиакомпании «Пулково», выполнявший рейс Анапа - Санкт-Петербург. Погибло более 170 человек. Еще одна крупная авиакатастрофа случилась в июле в Иркутске. Жертвами стали 128 человек: разбился аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь». Он следовал рейсом Москва - Иркутск. Все мы помним майскую трагедию вблизи аэропорта Сочи: 3 мая упал А-320 авиакомпании «Армавиа». Погибли 113 человек.

Почему падают самолеты

2006 г. показал наличие глубоких кризисных явлений в российской гражданской авиации. Тяжелые авиационные происшествия с многочисленными человеческими жертвами произошли в условиях, когда нынешний налет часов парка воздушных судов в авиации почти в 3 раза меньше, чем 1991 г.! Получается, что в небо постоянно поднимаются летающие гробы?

По информации Росавиа­ции, лишь 37% пассажирооборота в 2005 г. приходилось на иностранные самолеты и отечественные лайнеры нового поколения. Остальные 63% - на советские воздушные суда. Но возраст машины влияет на безопасность косвенно. Возраст самолета измеряется не годом выпуска, а количеством налетанных часов и техническим состоянием. Но если внутренности самолета начиняют фальшивыми авиадеталями, о каком техническом состоянии можно вести речь?

И еще у нас в стране почти в 5 раз сократилась сеть аэродромов, обслуживающих региональные воздушные линии. Аэродромы исчезли во многих регионах России. Только в Красноярском крае за 5 лет закрылись 200 аэродромов. В 1992 г. в России было 1302 аэродрома, сегодня - 383.

Особую озабоченность вызывает ситуация в сфере региональных перевозок: в России более 60% территории недоступно иным видам транспорта, кроме воздушного.

59% аэродромов России имеют взлетно-посадочные полосы с искусственными покрытиями. 70% из них были построены более 20 лет назад. Большинство из них нуждается в серьезной реконструкции. Проб­лем, как видим, выше крыши.

Страшные факты

2006 год оказался необыкновенно богатым на авиакатастрофы: за 10 месяцев в мире упали 37 самолетов, погибли 988 человек. По количеству разбившихся самолетов лидируют США, по количеству жертв - Россия. Для сравнения. В 2005 г. в мире произошло 34 авиакатастрофы, погибло 1050 человек. В 2004 г. было 26 ЧП, погибло 466.

Нужны новые самолеты

Поднимать их доверят ОАК

Российское правительство, прикинув, что дальше лететь нам уже некуда, решилось на отважный шаг: Правительственная комиссия РФ по обеспечению интеграции предприятий авиастроительного комплекса приняла решение об учреждении ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)». Принято решение об интеграции предприятий авиастроительного комплекса России. ОАК «создается в целях сохранения и развития научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса РФ, обеспечения безопасности и обороноспособности государства, концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания авиационной техники». Совет директоров ОАК возглавит вице-премьер Сергей Иванов.

О создании ОАК Владимир Путин заговорил еще в начале 2005 г. Потом была создана рабочая группа, подписаны соответствующие постановления. 20 февраля 2006 г. вышел указ президента России №140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация». 20 апреля 2006 г. премьер-министр РФ Михаил Фрадков подписал постановление о мерах по созданию ОАК.

25 августа с.г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение об удовлетворении ходатайства о создании ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

- В процессе рассмотрения ходатайства по консолидации госпакетов акций предприятий мы провели большую работу по анализу рынка авиастроения России. Мы уверены, что структурные преобразования в отрасли позволят повысить конкурентоспособность России на мировых рынках и обеспечить создание новых моделей самолетов, - заявил заместитель руководителя ФАС РФ Андрей Цыганов.

Хотелось бы добавить: новых, качественных моделей самолетов. Сегодня говорят о создании магистральных самолетов последнего поколения МС‑21.

- Думаю, за десять лет, до 2015 г., мы увеличим выпуск авиационной техники в два с половиной раза - до 7 ­млрд. долларов, - пообещал глава Минпромэнерго Виктор Христенко. - Объем производства гражданской авиатехники возрастет в 3,5 раза.

После того как ОАК окончательно сформируется - президент дал срок до конца года - начнется привлечение инвесторов, в том числе и иност­ранных. Предположительно через год после создания компания будет готова выйти на IPO (IPO - первое размещение акций (initial public offering)).

Российский президент подписал в конце октября поправки в закон «О государственном регулировании развития авиации». В. Путин получил право своим указом разрешать иност­ранным компаниям приобретать до 49% акций российских авиационных предприятий.

Справка «Аргументов неделi»

Доля государства в уставном капитале ОАК составит более 90% акций за счет внесения госпакетов ОАО «Туполев», ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол», ОАО «Межгосударственная авиастроительная компания Ильюшин», ОАО «Авиационная холдинговая компания Сухой», ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю. Гагарина», ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение имени В. Чкалова», ОАО «Внешнеэкономическое объединение Авиаэкспорт», ОАО «Финансовая лизинговая компания», ОАО «Ильюшин Финанс Ко», ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут».

Власти серьезно озабочены

В начале октября с.г. Совет Федерации РФ провел очередное, 183-е заседание. Оно началось с правительственного часа по проблемам авиапрома. Подводя итоги заседания для журналистов, спикер СФ Сергей Миронов озвучил два предложения, которые выдвигают члены СФ: обязать авиакомпании при беспошлинной закупке одного самолета по импорту закупать два отечест­венных и увеличить страховку авиапассажиров (на случай гибели), установленную ст. 133 Воздушного кодекса со 100 тыс. до 10 млн. руб. (в США выплачивают 3 млн. долл. - «АН».).

- В отечественном авиапроме есть три основные проблемы, - уверен Сергей Миронов, - это пробелы в государственном регулировании отрасли - от производст­ва авиационной техники до контроля за безопасностью ее эксплуатации. Второй комплекс проблем - финансовые, что актуально как в отношении авиакомпаний, так и в отношении авиационной промышленности в целом. Третий тип проблем - технические и кадровые.

Но как со всеми этими проб­лемами бороться, спикер СФ не сказал.

Но если государство не возьмет на себя скорое и действенное решение проблемы контрафактной продукции в авиапроме, с увеличенной страховкой авиапассажира (если до этого дойдет) в летающем гробу можно будет вылететь в трубу.

А что же у нас в ближайшем будущем? Ведь с 1995 г. в России прекратилось приобретение воздушных судов за счет бюджета. С 1996 г. полностью замерло обновление авиапарка. Лишь в 2001 г. за счет государства было куплено 2 летательных аппарата. Через 3-4 года в России, по мнению экспертов, останется 55% тяжелых магистральных самолетов и около 16% самолетов местных авиалиний. В 2015 г. - если ничего не предпринимать - парк будет списан из-за выработки ресурсов. Будем пересаживаться на оленей?

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