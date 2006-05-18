Тень от пирамид продолжает падать

В понедельник возобновился суд над основателем пирамиды МММ Сергеем Мавроди. Он обвиняется в мошенничестве, в том числе – подделке паспорта, по которому жил, прятавшись от сыщиков в центре столицы. Потерпевшие и просто зеваки, попавшие в зал заседания Чертановского суда, увидят и услышат немало интересного. Что-то, например, поведает его красавица жена Елена. Мавроди хочет видеть ее в качестве общественного защитника. В материалах уголовного дела 610 томов.

МАВРОДИ по-прежнему в центре внимания. Причем не только 11 млн. вкладчиков МММ интересуются, куда создатель финансовой «пирамиды» дел 100 ммлн долларов. Заложенные им основы пирамидостроения внимательно изучают его последователи.

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Не сомневайтесь. За подобными объявлениями стоят тысячи менеджеров десятков ныне здравствующих «пирамид».

Живут и процветают

В НАЧАЛЕ мая врач-гомеопат, эксперт независимой потребительской экспертизы, на условиях анонимности сообщил автору этих строк, что в настоящее время неконтролируемым методом «сетевого маркетинга» в России распространяется китайский препарат кордиоцепс, созданный на основе гриба-спорыньи (secale cornitum). Препарат, основу которого составляет та же консистенция, что и сильнейший наркотик ЛСД. Прописывая лекарство больным, гомеопаты строго регламентируют его применение и контролируют возможное воздействие на психику. И этот товар «сетевики» бесконтрольно и без сертификатов продают, выдавая его за панацею от рака.

Почему мы ничего не слышим о процессах по другим, новейшим «пирамидам»? Потому что со времен МММ они резко изменили свою стратегию вербовки. Причем нередко воздействуют на подсознание путем гипноза. Специалисты встревожены, так как есть основания подозревать, что для привлечения новых адептов применяются и психотропные препараты. Так что «дело Мавроди» не только «живет и побеждает». Но еще и калечит душу и тело.

Несколько лет назад довелось испытывать на себе воздействие такой интенсивной вербовки. Это была специально организованная встреча с гражданином Франции Эриком Клером (информацию о нем можно легко найти в Интернете). За присутствие надо было заплатить 300 рублей. В зале, рассчитанном на более чем тысячу зрителей, яблоку некуда было упасть. Ведущие говорили, что на прежних своих должностях Клер как менеджер получал по 147 тыс. долл. в месяц. Обрушавшаяся на зал лавина информации сдабривалась специально подобранной музыкой «интро». От этих звуков возникало ощущение, схожее с состоянием человека, перепившего крепкого кофе: движения чуть раскоординированы, как во время тахикардии, слегка подташнивало.

Из истории «пирамид»

Банк «Чара».

Общий объем долга банка перед 60 тыс. вкладчиков по оценочным данным – более 500 млрд рублей. Руководитель банка М. Францева – в федеральном розыске с осени 1995 года. По слухам, она уехала в Испанию, где владеет недвижимостью.

ИЧП «Властелина».

Из подмосковного Подольска продавала в рассрочку автомобили за 30-70% их розничной цены, привлекала деньги населения под обещания больших процентов. 22 тыс. вкладчиков сдали руководительнице ИЧП В.И. Соловьевой 604 764 686 000 (неденоминированных) рублей. Соловьева осуждена, отбыла наказание и повторно задержана за новые махинации.

ТОО «Русский дом Селенга» (РДС).

Почти 2,4 млн человек вложили в «РДС» 3 трлн неденоминированных рублей.

«Хопер».

«Хопер» собрал с граждан 500 млрд руб. и 1,5 млн ваучеров. Наличные обменивались на валюту и переправлялись в Финляндию и Израиль. По уголовному делу признано потерпевшими и гражданскими истцами 2190 вкладчиков.

Концерн «Тибет».

Руководитель – Владимир Дрямов. С июня 1993 г. по август 1994 г. концерн «Тибет» собрал у 130 тыс. вкладчиков более 40 млрд неденоминированных руб. (около 8 млн долларов). Дрямов был задержан в Греции, где позже был приговорен к 18 месяцам лишения свободы. В марте 1998 г. греческие власти выдали Дрямова России по ходатайству Генпрокуратуры. 9 июня 2001 года Дрямов приговорен к 15 годам лишения свободы.



«Олби-Дипломат».

Генеральный директор – Олег Бойко. Прокура­турой Москвы было возбуждено уголовное дело в отношении руководства АООТ «Олби-Дипломат» по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.147 УК РСФСР (мошенничество).

Откровенное мошенничество



ПО ПРОСЬБЕ жертв я начал собственное журналистское расследование «пирамид» с именами «Астран», «Орион», «Атлантида». Я опрашивал разных жертв обмана, просил их рассказать о деталях заседаний их «финансовой пирамиды».



– На этих занятиях был иносказательный тренинг – как разного рода психологическими штампами забирать деньги, уходить от ответственности?



– Да. Именно так. Сомнительные утверждения они красиво упаковывали. К примеру: «Мы даем людям шанс заработать…»



Я опубликовывал результаты своего расследования в русскоязычной прессе Великобритании (журнал «Колокол»), Германии (газета «Русская Германия») и США (газета «Каскад»). А также в газетах Казани, на территории которой и разместил штаб-квартиру региональный филиал «пирамиды» со швейцарским именем «Астран». Впоследствии, заметая следы, она меняла названия на «Атлантиду», «Орион» и прочие.

В результате некий адвокат dr. Robert Stromberg из Нью-Йорка написал мне электронное письмо с предложением изменить отношение к «пирамидам» и написать хвалебно-рекламный текст. В своем ответе я пожелал увидеть его на скамье подсудимых рядом с организаторами исследованной мной «пирамиды». Адвокат отреагировал такими словами: «Ваш держимордовский пыл «тащить и не пущать» наводит на мысли о вашей собственной закомплексованности или соучастии в коммунистических репрессиях. Ваши клеветнические опусы остаются безнаказанными только по причине слабого развития правоохранительной деятельности в вашем красном ханстве. В любом цивилизованном месте вам бы пришлось отвечать перед законом за нанесение ущерба репутации фирмы. Между прочим, и в Казани с вами могут разобраться, как положено разбираться с ущербными оголтелыми беспредельщиками, которые понимают только силу. С глубоким неуважением и пожеланием крупных неприятностей, которые, надеюсь, не заставят себя ждать…»



Как можно было ответить на эти строки? Новыми разоблачениями аферистов.

Во время очередной такой работы над статьей ко мне пришел знакомый – бывший университетский сокурсник, отставной «мент». Он хотел завербовать меня в новую «компанию многоуровневого маркетинга». Сначала я подумал, что мой визави искренне заблуждается относительно того, куда он сам попал. Тем более, что он ходил на заседания этой «компании» меньше месяца. И потому я протянул ему текст: «На, почитай, посмотри, как тебе дурят голову».

Знакомый поскучнел и разот­кровенничался:

«Я ведь тоже как туда попал? Увидел своего бывшего начальника по РОВД, он и пригласил. Я еще тогда ему сказал: «Да, похоже, что это – мошенничество». – «Да, – ответил отставной руководитель РОВД. – Мошенничество. А пусть сначала поймают и докажут. Тут так: кто первый догадался, тот и успел наварить. А дальше: иди, свищи… Многие менты уже догадались об этом».

Так что радоваться тому, что на скамье подсудимых оказался вчерашний день «пирамидостроения», вряд ли стоит. Пирамиды и не думали рассыпаться. Откройте свежую газету с вакансиями и убедитесь в этом сами.

Выводы экспертов. Пирамиды строят иностранные спецслужбы?

«Практически везде за созданием и развертыванием ФППКС (так эксперты называли «финансовые пирамиды» стоят иностранные граждане. Например, курдская диаспора в России и курдские организации (по гражданству основных фигурантов сведений нет). Возможно, таким образом производится сбор финансовых средств на повстанческое сепаратистское движение курдов в Турции и Ираке.

Учитывая, что ключевые посты в ФППКС занимают иностранные граждане, что уровень психовоздействия на адептов сильнее, чем в «Церкви саентологии», что контингент неофитов подбирается исключительно в среде элиты, госслужащих и военнослужащих, можно с большой вероятностью утверждать, что указанные сообщества контролируются иностранными спецслужбами».

Из справки совместной аналитической «группы А321» Главного управления Министерства юстиции РФ по Москве, кафедры религиоведения Российской академии государственной службы при президенте РФ, Института государственно-конфессиональных отношений и права.

Сначала МММ пришло за мной, а потом я - за ним

НА ЭКРАНЕ телевизора вдруг возникает вулкан, по склонам которого стекает плохо прорисованная первыми дизайнерами лава. Из жерла появляется экран компьютера и дискеты. И то и другое нещадно трясет. Вслед за ними на свет выползают три циклопические буквы МММ. Страшный голос (вопреки расхожему мнению, совершенно не похожий на голос Николая Караченцова) за кадром говорит: «М-М-М! Газгольдерная, 10». Не помните? На дворе стоял 91-й год. Что такое «газгольдер», большинство из нас не знает до сих пор. Про МММ не знают разве что жители Зимбабве…

«Джинсовый» рай



О ДАВКАХ на Варшавском шоссе, митингах в защиту и семейном счастье Лени Голубкова промолчим. Лучше расскажу вам, как я дважды не встретился с Сергеем Мавроди. И до сих пор огорчаюсь по этому поводу.

В 93-м году никто из нас еще не знал, что пирамиды – это необязательно Египет, а слово «джинса» означает не только, пардон, портки, купленные на рынке. Братья Мавроди тоже этого не знали – торговля компьютерами приносила неплохой по тем временам доход, о большем можно было и не мечтать. Но в итоге они разобрались что к чему. Процесс создания пирамиды МММ опускаем. Поговорим лучше о рекламе.

– Вот, читай, – начальник отдела окружной газеты, в которой я начинал свою журналистскую карьеру, бросил на стол свежую «Красную звезду».

На четвертой полосе красным карандашом обведено объявление. Что-то вроде «МММ объявляет творческий конкурс». Смысл сводился к тому, что лучший материал о деятельности компании будет поощрен хорошим денежным призом. В том, что объявление опубликовала «Звездочка», не было ничего удивительного. Центральные газеты за публикацию объявлений такого рода требовали больших по тем временам денег. А нищая армейская печать обходилась и небольшими подачками. Кроме того, «Красная звезда» едва ли не ежедневно рапортовала об очередных успехах МММ.

И здесь Мавроди тоже угадал. Он нашел самого главного своего поклонника. Центральную армейскую газету обязаны были читать все военнослужащие – от рядового до самого министра обороны. Средняя зарплата офицера в 93-м году едва превышала 50 американских долларов. А Сергей Мавроди обещал преумножить доходы защитников Отечества. И я лично знаком с десятками офицеров, вложивших свои тогдашние нищенские оклады в МММ.

В общем, мы с начальником тоже решили заработать. Материал на целую полосу был написан за два часа. Еще три понадобилось на то, чтобы уломать главного редактора. За 50 процентов от будущего гонорара он согласился опубликовать нашу оду трем буквам. Трудно сказать, сколько еще военных, милицейских и гражданских микрорайонных многотиражек ринулись в борьбу за заветный миллион рублей, который обещали дать победителю. В деньгах 1993 г. это ровно 800 (восемьсот) долларов. Для сравнения – стандартный рекламный материал в серьезном издании тогда стоил примерно в 5 раз дороже. Это была одна из лучших пиар-комбинаций Мавроди. Буквально за гроши он обеспечил себе мощную рекламу, достучавшуюся почти до всех простых людей страны.

Звонок, который раздался в редакции через пару дней, нас с начальником почему-то совершенно не удивил. Позвонили из МММ и сообщили, что мы заняли третье место (из трех возможных) и нас с нетерпением ждут. Третье место было оценено в сто тысяч российских рублей. (Кстати, первое, как мы и предполагали, получили собратья из «Звездочки»).

Головной офис МММ располагался в Музее Ленина. Где был кабинет Мавроди, сказать трудно, но нас предупредили: «Оденьтесь красиво – призы будет вручать САМ». Минут сорок мы, все из себя красивые, парились в душном офисе. Потом из небольшой дверцы вышла маленькая женщина, спросила, кто есть кто, и впихнула каждому по конверту. Охрана окончательно испортила торжественное настроение, довольно грубо намекнув, что нам пора. Так я первый раз не увидел Мавроди. Обиделся я на него тогда сильно. За грубость.



Вторая попытка



РОВНО десять лет спустя мне представился еще один уникальный шанс повстречаться с легендарным мошенником. К тому времени я уже работал репортером криминальной хроники на одном из центральных телеканалов. На часах было что-то около 6 вечера, и я, честно говоря, собирался потихоньку сбежать домой. Нет. Все испортил опять-таки шеф-редактор отдела.

– Бегом на Житную. Только что взяли Мавроди. Включаешься на семь. Менты все дадут – и его снять, и сами прокомментируют, и еще оперативку какую-то. Сюжет делать не надо – только включение.

Как говорит один мой коллега, прямое включение – самое милое дело: две минуты позора и ты свободен. Приехали в уже почти родное управление уголовного розыска. Ждем. Я спрашиваю:

– Мужики, его когда взяли?

– 2 часа назад.

– Где? В аэропорту? На вокзале?

– Не… дома. На Фрунзенской набережной.

Милый такой диалог получился. Ищут пожарные, ищет милиция… Продолжаем разговор.

– Ребят, покажите злодея. Мне без него никак.

– Сейчас, подожди.

Услышав это, я начинаю готовиться к легкому обмороку. Оказывается, живьем Мавроди нам показывать никто не собирался. Его должны были выдать едва ли не под расписку «в формате VHS», то есть видео на обычной, непрофессиональной, кассете. Сенсации в прямом эфире не получилось. И о затаившейся на десять лет обиде рассказать было некому.

На следующий день



НА ДРУГОЙ день после ареста Сергея Мавроди я отправился снимать тот самый дом, где он долго-долго скрывался от следствия. Словоохотливая консьержка сразу рассказала все, что знала. В том числе и то, что Мавроди жил здесь уже больше года. И то, что он «самый-то Мавроди и есть», она тоже знала. Железная дверь, грубо срезанная с петель спасателями (Мавроди отказывался открывать ее неизвестным людям в форме), кто-то аккуратно прислонил к косяку. А чтобы она, видимо, не упала, прилепил казенную печать. Стандартную белую полоску бумаги фиолетово-синим кругляшом, под которым кто-то добрый уже написал гелевой ручкой: «Здесь жил Мавроди».