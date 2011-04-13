Вкус горького шоколада

Нервным людям этот материал лучше не читать. И слабым здоровьем тоже, потому что речь пойдет о невероятных вещах, которые сегодня происходят в России. Более 10 миллионов российских женщин тянут своих ребятишек в одиночку, без мужа. У некоторых из них по два-три, а то и по четыре ребенка. Помощь государства – минимальная. Убогая социальная политика, а вернее будет сказать, ее полное отсутствие, уже привело к тому, что среди матерей-одиночек прокатилась волна самоубийств. Что прискорбно, в нескольких случаях эти несчастные предпочли уйти из жизни не в одиночку, а вместе с детьми.

10 последних президентских посланий (их озвучивали то Владимир Путин, то Дмитрий Медведев) постоянно затрагивали проблемы материнства и детства. И обещали скорую адресную помощь. Но в жизни матерей-одиночек и их детей почти ничего не изменилось. Вместо 70 рублей помощи (в месяц) они начали получать 132 рубля. Что можно купить на эти деньги? Плитку горького шоколада?

На краю демографической ямы

В конце ноября 2010 г. Дмитрий Медведев в очередной раз обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием, причем отдельной темой президент обозначил проблему материнства и детства. Медведев отметил, что Россия находится на краю демографической ямы. И выход из положения возможен только посредством поощрения семей с несколькими детьми. Медведев признался, что взял эту идею у властей Ивановской области и теперь предлагает распространить этот опыт на всю страну.

– Поручаю правительству совместно с регионами проработать порядок предоставления бесплатных земельных участков, – заявил глава государства.

Кроме того, для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми президент предложил ввести дополнительные налоговые преференции, в частности, увеличить размер налогового вычета до 3 тысяч рублей в месяц (для каждого ребенка начиная с третьего).

Недовольство президента вызвали очереди в детские сады. Глава государства предложил принять программу реконструкции старых и строительства новых детских садов. Вот только о матерях-одиночках президент почему-то не сказал ни слова. Но разве они не живут среди нас? Вот три истории из жизни российских «окраин».

Владимир: при свете паяльной лампы

Это горькое послание пришло в редакцию в общем потоке писем. «Президенту РФ Д.А. Медведеву от Ирины Александровны Калмыковой, проживающей по адресу: г. Владимир, ул. Бородина, д. 33, кв. 2. Я многодетная мать-одиночка. У меня три дочери: 3‑летняя Злата, 4-летняя Милена и 15-летняя Ольга. Мне 40 лет, работаю в детском саду нянечкой с мизерной зарплатой. Мы ютимся в комнате площадью 13,5 кв. метров. Дом – одноэтажный барак. Построен более 50 лет назад. Водопровода и канализации нет. Туалет на улице. Воду приносим с колонки. Колонка далеко. В морозы колонка замерзает. Мы отогреваем ее паяльной лампой. В доме всегда холодно. В таких условиях дети долго болеют. Есть справки от врачей, что по состоянию здоровья дети нуждаются в улучшении жилищных условий. Вы, наверное, подумали, что я буду просить у вас квартиру. Нет, я прошу не квартиру. Я прошу справедливости. Я дважды писала письма Владимиру Путину, когда он еще был президентом. Из администрации президента мне приходили ответы, что обращения направлены в местные органы власти».

Но эти органы власти палец о палец не ударили: малолетние дети по-прежнему живут в скотских условиях в ледяном бараке.

Из почты «АН» Давайте сначала дадим по стакану молока в день каждому школьнику в стране, а потом поговорим об инновациях. Лев Жуков, Воронеж

Санкт-Петербург: восемь лет под крышей храма

Восемь лет понадобилось маме‑одиночке Ольге Харьяковой с тремя детьми, чтобы добиться переезда из комнаты под крышей храма Богоявления на Гутуевском острове в городе на Неве. Все эти годы питерские чиновники обещали решить квартирный вопрос многодетной семьи. И вот новоселье. Только вместо отдельной квартиры семье предложили… маневренный фонд. В огромной коммунальной квартире проживают несколько семей-погорельцев. Но и эти 26 кв. метров для намучившейся семьи – это почти сказка, райские условия. До этого Ольге и ее детишкам предлагали то жилье без удобств, то вместе с алкоголиками. За эти годы лишений и мучений многодетная мать не утратила оптимизма и верит: светлое будущее скоро наступит. Вопрос только: когда? Когда она получит долгожданное комфортное жилье? И почему многодетная семья получила не отдельную квартиру, а загаженный маневренный фонд?

Челябинск: проректор-сутяжник

Администрация Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования несколько лет ожесточенно судилась с матерью-одиночкой, бывшей сотрудницей академии. Точку в этом деле поставил Челябинский областной суд. Он решил дело в пользу мамы-одиночки.

Конфликт академии и бухгалтера Ларисы Бушуевой начался в 2003 году, когда Бушуева решила сменить место работы. Скудная ставка не позволяла ей нормально жить и растить сына. Но Лариса вместе с сыном занимала одну из комнат в общежитии академии. И администрация в лице проректора по общим вопросам Николая Поваляева решила, что Бушуева после увольнения должна съехать. Но куда? Ни родных, ни близких в городе нет. Руководство академии продолжает травить и маму, и сына. Мальчишке исполнилось 14 лет. И он должен был получить паспорт. Но паспортистка по приказу Поваляева отказалась оформлять документ. Ларисе Бушуевой пришлось самой ехать в паспортный стол. В заявлениях на имя прокурора Челябинской области Александра Войтовича Лариса Бушуева не раз жаловалась, что представители администрации врываются к ним в комнату поздним вечером, требуя освободить квадратные метры.

Очень бы хотелось посмотреть в глаза проректору по общим вопросам Поваляеву.

«Мусорное поколение»

По данным Всемирного исследования ценностей, несмотря на увеличение числа разводов, неполных семей и ослабление роли родителей в воспитании детей, граждане постиндустриальных стран не поддерживают идею отмирания брака и семьи. В 1990 году население 43 стран мира спросили: «Какая сфера жизни для вас самая важная»? На первое место – 83% ответов – вышла семья. И за последние 20 лет во многих странах мира – об этом говорит статистика – выросло число людей, согласных с тем, что для счастливого детства ребенок нуждается в доме, где есть и отец, и мать.

Но вот недавно на прилавках книжных магазинов появилась книга «Мусорное поколение». Она принадлежит перу известного американского социолога Даниэла Эмнеуса. Он приводит в своей книге любопытную статистику: дети, которые растут без отца по сравнению с детьми из полных семей в восемь раз чаще попадают в тюрьму. В пять раз чаще совершают самоубийства. В 20 раз чаще становятся насильниками, в 32 раза чаще убегают из дома, в девять раз чаще бросают школу.

Но если папаши нет? И в графе «отец» стоит прочерк? Наверное, на помощь мамам-одиночкам должно прийти государство?

Из почты «АН» Я мать-одиночка с двумя детьми. Под программу материнского капитала не попали. Дети 1993 и 2004 годов рождения. Получаю пособия – 132 и 264 рублей. Раньше на матерей-одиночек государство хоть какое-то внимание обращало, а сегодня про нас забыли. Елена Кораблева, Саратов

Чиновничья калькуляция

И оно приходит. Посмотрим на примере Курской области, где размер пособий на детей из малообеспеченных семей не менялся четыре года кряду. И составлял 70 рублей на ребенка. С 1 января 2009 г. в области была утверждена практика ежегодного индексирования выплат. И размер ежемесячного пособия вырос с 70 рублей до 75 руб. 95 копеек. С 1 января 2010-го оно составило аж 83 руб. 55 коп. в месяц.

Как сообщили в Комитете социального обеспечения, нынешняя калькуляция должна увеличить выплату с учетом официального размера инфляции. Увеличение составит 5 руб. 43 копейки. И малообеспеченные будут получать уже 88 руб. 98 копеек. Выросли в Курской губернии и пособия для матерей-одиночек – с 167 руб. 09 копеек до 177 руб. 95 копеек.

Но откуда взялись эти ничтожные суммы? Но, может быть, курский губернатор Александр Михайлов не знает, что у него творится в социальной сфере? А если знает, то почему не вмешивается?

Метнуть ботинок в мэра

Многочисленная читательская почта свидетельствует: в регионах матерей-одиночек вообще за людей не считают. Иначе как расценивать инициативу мэрии Самары? Мэрия отменила сразу несколько льгот на зачисление в детские сады. Это больно ударило по матерям-одиночкам.

Очень резко об инициативе мэра (к счастью, бывшего) Виктора Тархова отозвалась первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Наталья Карпович:

– Это абсолютно отрицательный фактор влияния на демографию. И я не думаю, что мэр может отменить законодательные нормы. Если у человека существует льгота на право получения первоочередной услуги, то просто не может поступить отказ. В законодательстве все эти категории указаны в приоритетных!

Сегодня в общей очереди стоят 16 тыс. детей. Любопытно, что значительная часть зданий, в которых были детские сады, находится под контролем мэрии. В 50 бывших садиках работают подразделения районных администраций. А еще 150 садиков мэрия сдает в аренду. И теперь понятно, почему в России появился первый ботинкометатель: в конце октября прошлого года на пресс-конференции Виктора Тархова журналист Виталий Папилкин запустил в градоначальника ботинком. А свои полномочия Тархов сдал в ноябре 2010 года. Остается надеяться, что новый мэр отменит «соломоново» решение г-на Тархова.

Израиль: подарок для «русских» матерей

Но за кордоном думают и о «русских» матерях-одиночках. В Израиле сегодня живут более 30 тыс. мам-одиночек из бывшего СССР. Министерство промышленности и торговли Израиля всем им сделало подарок. Приняло программу поощрения. Цель – дать возможность одиноким мамам начать работать на полной или частичной ставке. И каждая мама сможет получить 20 тыс. шекелей в год (160 тыс. рублей), чтобы платить няне, а также воспитателям и педагогам. В общей сложности это обойдется государству в 4 млн. шекелей. Программа распространяется на все неполные семьи (а таковых в Израиле 60 тысяч), дети в которых не достигли 12 лет.

Хорошо, что хотя бы в Израиле беспокоятся о «русских» матерях-одиночках. Но, может быть, взять пример с израильтян? Идея-то отличная! Неужели богатая Россия не может найти деньги, чтобы поощрить мам-одиночек выходить на работу? Или в сознании российского чиновника это вообще не укладывается? Можно ли ожидать похожей инициативы от министра промышленности Виктора Христенко? А знает ли он вообще о нищенском положении матерей-одиночек?

Очередь – 1 млн. 700 тыс. детей

Директор Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ Елена Низиенко подтвердила, что очередь в детские сады на сегодняшний день составляет 1 млн. 700 тыс. человек. Для ее ликвидации нужно построить 17 тыс. детских садов. Но это, по мнению Низиенко, «нереально». Чиновница отметила необходимость развития других вариантов дошкольного времяпрепровождения. К примеру, есть учреждения дополнительного образования, где можно организовывать группы кратковременного пребывания. Нормативные документы позволяют открывать частные детские сады, семейные группы на дому, консультационные пункты для мам с малышами, школы раннего развития и центры игровой поддержки.

Но все это платные структуры. Из каких денег должна оплачивать частный детский сад мать-одиночка с пособием 130–260 рублей в месяц? Может быть, ответ на этот вопрос знает Елена Низиенко? Или ее патрон – министр Андрей Фурсенко?

80% – за чертой бедности

Сегодня на рассмотрении Госдумы находятся поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». Если поправки примут, помимо надлежащего воспитания родители будут обязаны обеспечить ребенку «материальное содержание, в том числе обеспечение питанием, одеждой, обувью, жильем». Но в России 80% многодетных семей находятся за чертой бедности. Многим мамам за долги по ЖКХ отключают газ и электричество. А органы опеки забирают детей в казенные учреждения. Вот таким образом они отобрали четверых детей у Веры Камкиной из Санкт-Петербурга. Попытались отобрать ребенка у Людмилы Бугановой, матери-одиночки из Воронежа. Но этого не случилось только благодаря вмешательству журналистов.

Пятитысячницы из Калужской области Но кое-какие подвижки в отношении матерей-одиночек на местах все-таки есть. В феврале 2010 г. радостная весть облетела всю Калужскую область: пособие на одиноких матерей увеличивается в разы. И будет составлять 5 тыс. рублей. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике заявил губернатор области Анатолий Артамонов. И выплачивать это пособие будут до достижения ребенком семи лет. И уже в январе 2011 г. новые пособия в Калужской области стали получать около 4 тыс. женщин. Из областного бюджета на эти цели выделено 400 млн. рублей. Конечно, 5 тыс. – это лучше, чем 130 рублей. Но в масштабах страны это повышение никакой погоды не сделает. Менять ситуацию с оскорбительными подачками для одиноких мам нужно по всей России.

Вдова в Королевстве кривых зеркал

Но кто же может рассчитывать на звание «мать-одиночка»?

– Матерью-одиночкой признается женщина, родившая и воспитывающая ребенка вне брака, – рассказали «АН» в Таганском ЗАГСе Москвы. – В Книге записей рождений фамилия малыша записывается по фамилии матери, а отчество ребенка – по ее желанию. То есть у ребенка матери-одиночки в свидетельстве о рождении в графе «отец» либо стоит прочерк, либо сведения об отце «занесены с ее слов». И женщине выдается справка, форма №25, подтверждающая статус матери-одиночки. Но если у ребенка есть официальный отец, то такая мать уже одинокой зваться не может. И не важно, живет ли он вместе с матерью и ребенком, заботится и воспитывает ребенка или нет. Платит ли алименты (а в большинстве случаев не платит).

Поэтому даже сотрудницы ЗАГСа иногда рекомендуют женщинам, родившим вне брака, ставить в графе «отец» прочерк, дабы избежать многих бюрократических проволочек.

А если у женщины умер муж, то официально матерью-одиночкой она ни за что не станет. Она будет вдовой. И льгот, положенных матери-одиночке, никогда не получит. Интересно, кто принимал столь дикие законы? Их рождали в Королевстве кривых зеркал?

Жилищные алименты. А почему бы и нет?

Группа депутатов от «Единой России» и «Справедливой России», в том числе председатель комитета по делам семьи, женщин и детей Елена Мизулина, а также Наталья Карпович, Надежда Герасимова и Николай Левичев внесли в Государственную думу поправки к 86-й статье Семейного кодекса. Законопроект позволит взыскивать с разведенных родителей не только алименты, но и компенсацию части арендной платы за съемное жилье, в котором проживает бывшая супруга (она же мать-одиночка) с ребенком. Не исключено, что бывшего мужа заставят оплачивать не только часть аренды за квартиру, но и часть ипотечного кредита экс‑супруги.

Точную сумму будет определять суд. Но ужесточение взыскания алиментов неминуемо.

Волгоградская инициатива Невиданную заботу о работающих матерях проявили в Волгограде. Власти города, местные профсоюзы и совет директоров 300 региональных предприятий решили предоставлять женщинам один час свободного времени. Как пояснили в Волгоградской городской администрации, этот час оплачиваемого свободного времени будет выделяться только тем матерям, у которых двое и более детей, не достигших 14-летнего возраста. На дополнительную льготу кроме многодетных матерей имеют также право матери детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, матери-одиночки и одинокие отцы. Инициатором подобного послабления выступила общественная организация «Волгоградский областной совет женщин». Родительский час выделяется по причине резко взмывшей подростковой преступности. Вопрос: почему власти Волгограда уверены, что один родительский час спасет город от криминала? Инициативу приняли хорошую, но с преступностью, наверное, надо бороться совсем иными методами. Памятник матери-одиночке

Несомненно, в этой жуткой ситуации с мамами-одиночками надо менять все. И быстро. Ученые уже поставили диагноз агрессивности российских подростков. Она объясняется простой причиной – недоразвитостью мозга. А как мозг развивать за 132 рубля в месяц? Как оплачивать жилье? Медицинскую помощь? Детский сад? Спортивную секцию? Государство не должно оставаться в стороне от этих проблем. А возникли они не сегодня, а с тех пор, как начала рушиться в стране система образования и здравоохранения.

И еще. Надо прямо на Красной площади, рядом с памятником гражданину Минину и князю Пожарскому, поставить памятник российской матери-одиночке. Она его заслужила. За мужество и долготерпение, за то, что рожает, воспитывает и растит одна, без внятной государственной поддержки гражданина России. А государство продолжает выдавать ей оскорбительную подачку.