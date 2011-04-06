//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Тема номера

Похоронное бюро российского футбола

№ 13(254) от 07.04.2011 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

Похоронное бюро российского футбола

Разрушать намного проще, чем созидать. Эти слова наиболее точно характеризуют деятельность Сергея Фурсенко, год с небольшим назад занявшего пост президента Российского футбольного союза.

26 марта сборная России сыграла вничью (0:0) в отборочном матче Евро-2012 с командой Армении. Тремя днями позже вновь ничья в товарищеской встрече с Катаром (1:1). И Армения, и Катар – соперники, явно уступающие сборной России и в классе, и в рейтинге. Казалось бы, пора бить тревогу, потому что, по оценкам и экспертов, и болельщиков, команда Дика Адвоката не только не прибавила за последнее время в игре, а, напротив, заметно сдала. И когда 31 марта Сергея Фурсенко вызвали в Кремль, многие сочли, что руководство страны хочет получить отчет о том, что происходит в российском футболе. Прошло время, но официальные источники так и не сообщили, о чем шла речь. А ведь вопросов к Фурсенко, чья организация все больше напоминает не Российский футбольный союз, а ритуальную футбольную службу, накопилось немало.

Чего ждать от сборной

«У Армении очень хорошая скоростная команда. Поэтому считаю результат удовлетворительным, – сказал Фурсенко после игры в Ереване. – Конечно, хотелось выиграть, но в принципе и эта ничья нас устроила. Чуть-чуть не дожали, но я считаю, что мы достигли хорошего результата на выезде. Три победы и одна ничья – блестящий результат (после пяти отборочных матчей в группе, один из которых был проигран на своем поле Словакии 0:1. – Прим. «АН»)».

Результат пока действительно есть: Россия по-прежнему в лидерах группы и по-прежнему претендует на попадание на Евро-2012. Проблема только в том, что у этой сборной нет игры. И эта сборная ничем не лучше Ирландии, Словакии или даже Армении, с которой ей предстоит вновь встретиться 4 июня в Санкт-Петербурге. А потому шансы сегодня равные, и в Польшу и Украину поедет тот, кто лучше эти шансы использует.

В общественном сознании виноватых в бедах сборной двое – главный тренер Адвокат и капитан команды Андрей Аршавин. Первый упорно твердит о том, что в России не осталось футболистов для сборной и что играть надо по голландской схеме 4-3-3. Второй все последние матчи за национальную команду ходил по полю пешком. Говорят, правда, что это не мешает Аршавину давать партнерам установку на игру (что тогда делает Адвокат?). Казалось бы, чего может быть проще: Адвоката выгнать, Аршавина заставить бегать так же, как в лондонском «Арсенале».

Но ни первое, ни второе при нынешнем президенте РФС невозможно. Фурсенко никогда не признает, что приглашение Адвоката, «кинувшего» в свое время три (!) национальные сборные (ОАЭ, Австралии и Бельгии), было ошибкой. Злые языки говорят, что с голландцем, знакомым по «Зениту», где в свое время Фурсенко был президентом, гораздо проще «пилить» деньги. Именно за ними Адвокат, чьи доходы с учетом зарплаты и бонусов могут достигать в год 11 млн. евро, и приехал в Россию. Других целей у него нет. Контракт с Адвокатом заключен на два года с возможным продлением еще на два, а потому попадание сборной на ЧЕ-2012 гарантирует голландцу сытую жизнь до 2014‑го. Выйдет сборная на чемпионат мира в Бразилии или нет, уже не важно. Вот и решает Адвокат сиюминутные задачи, хотя, и в этом парадокс, президент РФС провозгласил, что наша цель – победа на чемпионате мира – 2018, который пройдет в России.

Фурсенко призывает всех сплотиться вокруг сборной: она у нас одна, и другой не будет. Но, право, с каждым днем людей, готовых ее поддерживать, становится все меньше. Они готовы болеть за сборную России, а не за сборную Адвоката и Фурсенко.

Игра по понятиям

При Фурсенко заметно упала и посещаемость матчей чемпионата России. По сравнению с сезоном-2010 в первых турах на стадионы пришло на 30% меньше зрителей. Люди отказываются платить за сомнительное зрелище, исход которого предрешен заранее. Руководители РФС не раз заявляли о своей решимости бороться с договорными матчами, однако за год не сделано ничего.

«В футболе очень много ничьих, дармовых денег, которые проконтролировать непросто, – говорит бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев. – Футбол стал привлекательным занятием для жуликов всех мастей. Я догадываюсь, чем может закончиться история с избиением Никезича (футболист «Кубани» разместил в Интернете видео, в котором рассказал, как его избивали в клубе, требуя расторгнуть контракт «по собственному желанию». – Прим. «АН»). Ничем. Как и «нижегородское дело» (прошлогодние матчи земляков из «Волги» и «Нижнего Новгорода» вызвали серьезные подозрения в договорном характере. – Прим. «АН»)».

В середине апреля комитет РФС по этике должен вынести решение по делу футболиста «Кубани», который обратился с жалобой в ФИФА и УЕФА. Но уже сегодня понятно, что если кого и накажут, то стрелочников. «Зная руководителей «Кубани», сомневаюсь, что они могли использовать такие методы», – заявил Фурсенко. Правда, спустя всего несколько дней после выступления президента РФС «Кубань» выплатила Никезичу 294 тыс. долларов, косвенно признав правоту черногорского футболиста. А закончится это дело тем, что доказательств избиения Никезича не найдут. С фактом незначительного нарушения контракта в Краснодаре согласятся. Дело о «клевете», мол, Никезич все придумал, замнут. Фурсенко погрозит «Кубани» пальчиком. В итоге все останутся довольны, а российский футбол продолжит жить по понятиям.

Подарки для друзей

«В России не существует политики роста футбольных клубов, – считает полузащитник сборной России Сергей Семак. – Но дотационный футбол привел к тяжелым последствиям: рынок перегрет, оплата труда в клубах завышена донельзя, трансферные бюджеты непомерно велики. Футбол не развивается на деньги, которые дает государство, он на них существует». Добавим, что существует неплохо, если вспомнить, что каждый год клубы премьер-лиги осваивают более полумиллиарда долларов спонсорских и бюджетных денег. Когда они «вдруг» заканчиваются, как в случае с ФК «Москва» и «Сатурном», канувшими в лету в последние два года, выясняется, что руководство РФС здесь ни при чем. «Освоение денег в футболе – это одна из основных задач большинства сегодняшних футбольных менеджеров», – говорит Семак. И ради него руководство РФС легко забывает о спортивном принципе.

Разве должен был «Краснодар», занявший в прошлом году 5-е место в первом дивизионе, получить право выступать в этом сезоне в премьер-лиге? Конечно, нет. Но «КАМАЗ» и «Нижний Новгород», которые могли бы занять место выбывшего из-за банкротства «Сатурна», «неожиданно» отказались от повышения в классе. Говорят, сделать это их попросило руководство «Краснодара», разумеется, не только из дружеских чувств. Цена вопроса, по разным неофициальным оценкам, составила от 15 до 20 млн. долларов.

Еще более чудесным выглядело вознесение воронежского «Факела» из второго дивизиона (4-е место в своей зоне) в первый или, как он сейчас называется, Футбольную национальную лигу. Фурсенко хватило всего лишь письма из клуба, чтобы Воронеж занял место Краснодара. Да и как могло быть иначе, если «Факел», который стоял 11-м (!) в списке кандидатов на повышение, возглавляет Константин Сарсания, советник Фурсенко и в «Зените», и в РФС?!

За прошедший год Фурсенко и его команда похоронили не только спортивные принципы. В декабре президент РФС разогнал Профессиональную футбольную лигу, чей президент Николай Толстых резко выступал против перехода на календарь осень-весна. При Фурсенко прекратила существование Коллегия футбольных арбитров, с главой которой Сергеем Зуевым никак не удавалось договориться о лояльном отношении к друзьям президента РФС. При нем был подписан «Кодекс чести», но понятие «честная игра» потеряло свой смысл. И похоронное бюро продолжает работать...

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//В мире

Экс-советник Путина предрек взрыв политсистемы Украины после возвращения Донбасса

Экс-советник Путина предрек взрыв политсистемы Украины после возвращения Донбасса

Возвращение непризнанных ДНР и ЛНР под киевскую юрисдикцию взорвет политическую систему Украины изнутри. С соответствующим прогнозом выступил Андрей Илларионов, бывший советник президента РФ Владимира Путина.

//Политика

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

В понедельник, 16 сентября, стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате. Информацию политик предоставил во время разговора с журналистами.

//В мире

Опасные для Донбасса последствия воссоединения с Киевом предсказал чиновник ДНР

Опасные для Донбасса последствия воссоединения с Киевом предсказал чиновник ДНР

Возвращение в состав украинского государства будет иметь опасные последствия для республик Донбасса. Такое мнение высказал Артем Ольхин, заместитель министра информации самопровозглашенной ДНР.

//Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

//В мире

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны дало старт учениям «Центр-2019». Военные отработают вопросы применения группировок войск для обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском направлении и борьбы с международным терроризмом.

//В мире

Беззащитные страны Прибалтики

Беззащитные страны Прибалтики

Российско-белорусские учения «Щит Союза - 2019», проходят на Мулинском полигоне Нижегородской области 13-19 сентября, сообщили в Минобороны РФ. На учениях планируется отработать задачи разного спектра.

//Шоу-бизнес

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк принести в больницу к актрисе ее маленькую дочку.

//В мире

На Украине расстреляли экс-ополченца ДНР

На Украине расстреляли экс-ополченца ДНР

В понедельник, 16 сентября, в доме на улице Воинов-освободителей в украинском Мариуполе неизвестный расстреляли бывшего ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики Романа Джумаева.

//Новости партнеров

//В мире

Приходько отказалась от политики в пользу музыки

Приходько отказалась от политики в пользу музыки

Украинская певица Анастасия Приходько, которая в 2009 году выступала на Евровидении от России, решила закончить свою политическую карьеру и вернуться к музыке.

//Шоу-бизнес

Боярский не верит, что у Заворотнюк онкология

Боярский не верит, что у Заворотнюк онкология

Известный музыкант и актёр Михаил Боярский отреагировал на сообщение о заболевании Анастасии Заворотнюк. По его словам, он впервые услышал об онкологии знаменитости.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Шепелев обратился к семье Заворотнюк

Шепелев обратился к семье Заворотнюк

Телеведущий Дмитрий Шепелев дал совет родным Анастасии Заворотнюк. Недавно в СМИ появилась информация о том, что у актрисы та же болезнь, от которой умерла жена Шепелева певица Жанна Фриске.

//Здоровье

Шесть правил защиты от рака перечислили эксперты в области здравоохранения

Шесть правил защиты от рака перечислили эксперты в области здравоохранения

Специалисты в сфере медицины назвали шесть правил, которым необходимо следовать, чтобы избежать образования злокачественной опухоли. Данная информация содержится в публикации, выложенной в блогосфере.

//Шоу-бизнес

Джеки Чан по-русски извинился перед своими фанатами

Джеки Чан по-русски извинился перед своими фанатами

Всемирно известный актер Джеки Чан в понедельник извинился перед российскими поклонниками, что не сможет посетить Москву. Актёр не смог приехать из-за неожиданных изменений в рабочем графике.

//Непознанное

Какие знаки зодиака больше всех склонны к разводу?

Какие знаки зодиака больше всех склонны к разводу?

Семейная жизнь зачастую оказывается наполнена конфликтами. Одни готовы с ними бороться и продолжать строить гармоничные отношения, а другие предпочитают развод. Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, представительницам каких знаков зодиака легче всего решиться на расставание.

//Общество

Психолог: три главных признака измены

Психолог: три главных признака измены

Семейный психолог Светлана Бояринова назвала три самых главных признаков в перемене поведения партнёра, если он изменяет. По её словам, именно на них стоит обращая внимание в первую очередь.

//Общество

В Ростове-на-Дону на учителя ополчились за макияж и маникюр

В Ростове-на-Дону на учителя ополчились за макияж и маникюр

В Ростове-на-Дону мать одного из пятиклассников возмутило, что педагог её сына делает себе маникюр и пользуется декоративной косметикой. Казалось бы, обычная практика, если бы не тот факт, что учитель – мужчина.

//Новости партнеров

//Политика

МИД: безответственность США может стать причиной ядерного конфликта

МИД: безответственность США может стать причиной ядерного конфликта

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что безответственные действия администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа способствуют увеличению риска возникновения ядерного конфликта. По его словам, исходя из этого, Москва вынуждена реагировать.

//Политика

Путин помиловал пенсионера и двух женщин

Путин помиловал пенсионера и двух женщин

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании трех осужденных: двух женщин и мужчину. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

//В мире

Катастрофические последствия ядерной войны России и США спрогнозировали ученые

Катастрофические последствия ядерной войны России и США спрогнозировали ученые

Ученые смоделировали катастрофические последствия ядерного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Данной теме посвящен материал, опубликованный на страницах американских СМИ.

//В мире

В какую сумму Зеленский обходится Украине?

В какую сумму Зеленский обходится Украине?

Стало известно, в какую сумму в следующем году Украине обойдётся содержание президента страны Владимира Зеленского и его офиса. Расходы на это уже внесены в бюджет страны на 2020 год.

//Политика

Путин назвал главные темы переговоров с Эрдоганом

Путин назвал главные темы переговоров с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин рассказал подробности двухчасовых переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Отмечается, что разговор Путина с турецким коллегой проходил в закрытом режиме.

//Здоровье

Пять способов избежать «тихого инсульта» подсказали медицинские специалисты

Пять способов избежать «тихого инсульта» подсказали медицинские специалисты

Специалисты в области здравоохранения рассказали, как избежать «тихого инсульта», который, в отличие от обычного, протекает относительно незаметно. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в блогосфере.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Мария Бутырская рассказала о сложных отношениях со свекровью
2

Срок разгрома армии Украины в случае начала войны с Россией рассчитал эксперт
3

Басков показал видео с Анастасией Заворотнюк. "Много надо успеть", - пела певица
4

Китай давно обогнал США и Россию по производству баллистических ракет - СМИ КНР
5

Агрессивная медведица напала на семью в Забайкалье

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры