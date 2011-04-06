Похоронное бюро российского футбола

Разрушать намного проще, чем созидать. Эти слова наиболее точно характеризуют деятельность Сергея Фурсенко, год с небольшим назад занявшего пост президента Российского футбольного союза.

26 марта сборная России сыграла вничью (0:0) в отборочном матче Евро-2012 с командой Армении. Тремя днями позже вновь ничья в товарищеской встрече с Катаром (1:1). И Армения, и Катар – соперники, явно уступающие сборной России и в классе, и в рейтинге. Казалось бы, пора бить тревогу, потому что, по оценкам и экспертов, и болельщиков, команда Дика Адвоката не только не прибавила за последнее время в игре, а, напротив, заметно сдала. И когда 31 марта Сергея Фурсенко вызвали в Кремль, многие сочли, что руководство страны хочет получить отчет о том, что происходит в российском футболе. Прошло время, но официальные источники так и не сообщили, о чем шла речь. А ведь вопросов к Фурсенко, чья организация все больше напоминает не Российский футбольный союз, а ритуальную футбольную службу, накопилось немало.

Чего ждать от сборной

«У Армении очень хорошая скоростная команда. Поэтому считаю результат удовлетворительным, – сказал Фурсенко после игры в Ереване. – Конечно, хотелось выиграть, но в принципе и эта ничья нас устроила. Чуть-чуть не дожали, но я считаю, что мы достигли хорошего результата на выезде. Три победы и одна ничья – блестящий результат (после пяти отборочных матчей в группе, один из которых был проигран на своем поле Словакии 0:1. – Прим. «АН»)».

Результат пока действительно есть: Россия по-прежнему в лидерах группы и по-прежнему претендует на попадание на Евро-2012. Проблема только в том, что у этой сборной нет игры. И эта сборная ничем не лучше Ирландии, Словакии или даже Армении, с которой ей предстоит вновь встретиться 4 июня в Санкт-Петербурге. А потому шансы сегодня равные, и в Польшу и Украину поедет тот, кто лучше эти шансы использует.

В общественном сознании виноватых в бедах сборной двое – главный тренер Адвокат и капитан команды Андрей Аршавин. Первый упорно твердит о том, что в России не осталось футболистов для сборной и что играть надо по голландской схеме 4-3-3. Второй все последние матчи за национальную команду ходил по полю пешком. Говорят, правда, что это не мешает Аршавину давать партнерам установку на игру (что тогда делает Адвокат?). Казалось бы, чего может быть проще: Адвоката выгнать, Аршавина заставить бегать так же, как в лондонском «Арсенале».

Но ни первое, ни второе при нынешнем президенте РФС невозможно. Фурсенко никогда не признает, что приглашение Адвоката, «кинувшего» в свое время три (!) национальные сборные (ОАЭ, Австралии и Бельгии), было ошибкой. Злые языки говорят, что с голландцем, знакомым по «Зениту», где в свое время Фурсенко был президентом, гораздо проще «пилить» деньги. Именно за ними Адвокат, чьи доходы с учетом зарплаты и бонусов могут достигать в год 11 млн. евро, и приехал в Россию. Других целей у него нет. Контракт с Адвокатом заключен на два года с возможным продлением еще на два, а потому попадание сборной на ЧЕ-2012 гарантирует голландцу сытую жизнь до 2014‑го. Выйдет сборная на чемпионат мира в Бразилии или нет, уже не важно. Вот и решает Адвокат сиюминутные задачи, хотя, и в этом парадокс, президент РФС провозгласил, что наша цель – победа на чемпионате мира – 2018, который пройдет в России.

Фурсенко призывает всех сплотиться вокруг сборной: она у нас одна, и другой не будет. Но, право, с каждым днем людей, готовых ее поддерживать, становится все меньше. Они готовы болеть за сборную России, а не за сборную Адвоката и Фурсенко.

Игра по понятиям

При Фурсенко заметно упала и посещаемость матчей чемпионата России. По сравнению с сезоном-2010 в первых турах на стадионы пришло на 30% меньше зрителей. Люди отказываются платить за сомнительное зрелище, исход которого предрешен заранее. Руководители РФС не раз заявляли о своей решимости бороться с договорными матчами, однако за год не сделано ничего.

«В футболе очень много ничьих, дармовых денег, которые проконтролировать непросто, – говорит бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев. – Футбол стал привлекательным занятием для жуликов всех мастей. Я догадываюсь, чем может закончиться история с избиением Никезича (футболист «Кубани» разместил в Интернете видео, в котором рассказал, как его избивали в клубе, требуя расторгнуть контракт «по собственному желанию». – Прим. «АН»). Ничем. Как и «нижегородское дело» (прошлогодние матчи земляков из «Волги» и «Нижнего Новгорода» вызвали серьезные подозрения в договорном характере. – Прим. «АН»)».

В середине апреля комитет РФС по этике должен вынести решение по делу футболиста «Кубани», который обратился с жалобой в ФИФА и УЕФА. Но уже сегодня понятно, что если кого и накажут, то стрелочников. «Зная руководителей «Кубани», сомневаюсь, что они могли использовать такие методы», – заявил Фурсенко. Правда, спустя всего несколько дней после выступления президента РФС «Кубань» выплатила Никезичу 294 тыс. долларов, косвенно признав правоту черногорского футболиста. А закончится это дело тем, что доказательств избиения Никезича не найдут. С фактом незначительного нарушения контракта в Краснодаре согласятся. Дело о «клевете», мол, Никезич все придумал, замнут. Фурсенко погрозит «Кубани» пальчиком. В итоге все останутся довольны, а российский футбол продолжит жить по понятиям.

Подарки для друзей

«В России не существует политики роста футбольных клубов, – считает полузащитник сборной России Сергей Семак. – Но дотационный футбол привел к тяжелым последствиям: рынок перегрет, оплата труда в клубах завышена донельзя, трансферные бюджеты непомерно велики. Футбол не развивается на деньги, которые дает государство, он на них существует». Добавим, что существует неплохо, если вспомнить, что каждый год клубы премьер-лиги осваивают более полумиллиарда долларов спонсорских и бюджетных денег. Когда они «вдруг» заканчиваются, как в случае с ФК «Москва» и «Сатурном», канувшими в лету в последние два года, выясняется, что руководство РФС здесь ни при чем. «Освоение денег в футболе – это одна из основных задач большинства сегодняшних футбольных менеджеров», – говорит Семак. И ради него руководство РФС легко забывает о спортивном принципе.

Разве должен был «Краснодар», занявший в прошлом году 5-е место в первом дивизионе, получить право выступать в этом сезоне в премьер-лиге? Конечно, нет. Но «КАМАЗ» и «Нижний Новгород», которые могли бы занять место выбывшего из-за банкротства «Сатурна», «неожиданно» отказались от повышения в классе. Говорят, сделать это их попросило руководство «Краснодара», разумеется, не только из дружеских чувств. Цена вопроса, по разным неофициальным оценкам, составила от 15 до 20 млн. долларов.

Еще более чудесным выглядело вознесение воронежского «Факела» из второго дивизиона (4-е место в своей зоне) в первый или, как он сейчас называется, Футбольную национальную лигу. Фурсенко хватило всего лишь письма из клуба, чтобы Воронеж занял место Краснодара. Да и как могло быть иначе, если «Факел», который стоял 11-м (!) в списке кандидатов на повышение, возглавляет Константин Сарсания, советник Фурсенко и в «Зените», и в РФС?!

За прошедший год Фурсенко и его команда похоронили не только спортивные принципы. В декабре президент РФС разогнал Профессиональную футбольную лигу, чей президент Николай Толстых резко выступал против перехода на календарь осень-весна. При Фурсенко прекратила существование Коллегия футбольных арбитров, с главой которой Сергеем Зуевым никак не удавалось договориться о лояльном отношении к друзьям президента РФС. При нем был подписан «Кодекс чести», но понятие «честная игра» потеряло свой смысл. И похоронное бюро продолжает работать...