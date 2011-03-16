Сначала - Хиросима, потом - Фукусима

В 70-х годах прошлого века на мировые экраны вышел фильм-предостережение «Гибель Японии»: геологи обнаружили, что японские острова стремительно уходят под воду. Япония запросила помощи у развитых мировых держав. Но эти державы почему-то остались глухи и немы к ее просьбам. Но могли ли создатели фильма знать, что через четыре десятилетия случится жуткая катастрофа, когда к берегам Страны восходящего солнца приблизятся не только десятиметровые цунами, которые стеной пройдут 5 километров вглубь страны, сметая на своем пути все живое, но и начнется атомный Армагеддон? Вот уже несколько дней идут очень тревожные сообщения с японских атомных станций. И Япония обратилась за помощью к мировому сообществу.

На улицах Токио появились люди в противогазах со счетчиками Гейгера в руках. У кого нет противогазов – надевают марлевые повязки. В магазинах скупают прорезиненные плащи, спальные мешки и свечи. С аптечных прилавков сметают йод. Но никто пока не говорит об опасности. Более того, правительство Японии убаюкивает и собственный народ, и своих соседей (в том числе Россию): ситуация под контролем! Никаких сигналов нет со стороны государственной корпорации «Росатом»: глава ГК Сергей Кириенко успокоил премьера Путина. На атомных станциях Японии опасности расплавления топливных элементов нет, а ядерные реакторы постоянно охлаждают морской водой с борной кислотой. Господин Кириенко находится прямо в ядерном реакторе? Или он видит сквозь стены?

И научит ли чему-то российских атомщиков эта трагедия?

Три «Э» и 200 подлогов

Япония – единственная страна мира, которая подверглась масштабной ядерной атаке: в 1945 г. атомные бомбы были сброшены на города Хиросиму и Нагасаки. Страна понесла огромные человеческие потери. Поэтому странным кажется такое идолопоклонство «мирному» атому: в Японии построено 17 атомных станций (всего 55 энергоблоков). Но, несмотря на болезненность вопроса, Страну восходящего солнца всегда волновал вопрос энергоресурсов.

Многие японские СМИ в последнее время писали о том, что перед Японией постоянно стоит проблема трех «Э» – экономический рост, энергетическая безо­пасность и сохранение экологии. Именно эти цели и лежали в основе дальнейшего развития ядерной энергетики. Но в последние годы атомная отрасль постоянно сталкивалась с факторами, которые здорово осложняли ее жизнь. Один из них – рост недовольства в обществе из-за многочисленных сообщений об авариях, остановках реакторов, а также о сокрытии негативной информации.

– Недавно крупнейшая энергетическая компания страны Tokyo Electric Power Co (ТЕРСО) признала, что фальсифицировала сведения по всем своим атомным станциям на протяжении трех десятилетий, – рассказывает «АН» член Общественного совета Росатома, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов. – С какой же целью? А для того чтобы ослабить контроль со стороны правительственных инспекторов. Энергетическая компания подтвердила 200 случаев подлогов на трех атомных станциях в период с 1977 по 2002 год. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии потребовало от TEPCO проведения ревизии. Выяснилось, что компания сфабриковала результаты испытаний на АЭС «Касивазаки‑Карива», когда произошел сбой одного из насосов. И случилось это во время правительственной инспекции. В итоге президент TEPCO подал в отставку.

Справка «АН» Степень воздействия радиационного излучения на организм человека принято измерять в зивертах. При дозе эффективного облучения организма в 1 зв происходит ухудшение состава крови, при дозе в 2 зв возникают облысение и белокровие (лучевая болезнь), при дозе в 3 зв около 50% людей умирают в течение месяца.

Далее. Весной 2006 г. люди, проживающие вблизи реактора Shika-2, обратились в суд с иском об остановке. В своем обращении они написали, что реактор не соответствует требованиям безопасности. Для того чтобы избежать в дальнейшем таких прецедентов, Министерство экономики, торговли и промышленности выделило в своей структуре специальное подразделение, отвечающее за соответствие реакторов антисейсмическим стандартам. Комиссия по ядерной безопасности Японии осенью 2006 г. внесла изменения в нормы сейсмической безопасности ядерных реакторов: АЭС, расположенные вблизи активных разломов, должны проектироваться с учетом землетрясения минимум 6,8–6,9 по шкале Рихтера (старые нормы – 6 ). Но нынче тряхнуло на все девять…

Остается удивляться: почему атомный кошмар в такой развитой стране, как Япония (как-никак «третья» экономика мира), не произошел значительно раньше? Или для этого нужны были волны высотой с пятиэтажный дом, чтобы мы узнали – постоянно врут не только в Росатоме, но даже в такой цивилизованной и благочинной стране, как Япония.

Стресс-тесты для АЭС

– Мы, к сожалению, толком ничего не знаем, что происходит на японских АЭС, – продолжает профессор Владимир Кузнецов. – Информация идет неправдивая. Но на АЭС нет воды, реактор сухой, в бассейне с ОЯТ воды тоже нет. Одно известно точно: все АЭС в Японии рассчитаны на землетрясение в шесть баллов, а грохнуло 9-балльное. Чем все это грозит России? Неправильными решениями со стороны руководства страны: они тоже получают не совсем достоверную информацию…

– Не стоит верить успокаивающим заявлениям японских властей: последствия аварии на АЭС «Фукусима» скажутся далеко за пределами Японии, – заявил известный немецкий эксперт, физик Себастьян Пфлюгбайль. – Расплавление топливных стержней в Японии, расплавление и взрыв реактора в Чернобыле – это явления одного порядка, неизбежно влекущие за собой массированную утечку радиоактивных веществ.

Пфлюгбайль отметил: существует опасность, что радиационное загрязнение ограничится локальной территорией, но будет очень сильным. Речь может идти о территории в 500 кв. км. По мнению немецкого эксперта, последствия для японцев, которые живут значительно плотнее, чем в Чернобыльской зоне, будут фатальными. И Евросоюз, послушав эксперта, уже предложил провести стресс-тесты на всех европейских АЭС.

Смелая инженерная мысль

Размах строительства атомных станций в Японии достиг максимальных масштабов в 1970–80-х годах. Японская промышленность развивалась огромными темпами. Японское общество привыкло безоговорочно верить своим инженерам, которые научились строить сейсмоустойчивые небоскребы, дамбы, дороги и мосты. Масштабные строительные проекты, такие как возведение АЭС, прекрасно вписывались в японскую программу огромных инвестиций. Но в 1979 г. случилось ЧП

на американской АЭС «Три-Майл-Айленд». В 1986 г. грохнул Чернобыль. Ситуацию в Японии изменила и целая серия инцидентов, проблем с безопасностью. В 1999 г. два человека погибли, а сотни жителей были эвакуированы после того, как на ядерном объекте в Токаимуре произошла неконтролируемая ядерная реакция. Эти люди стали первыми ядерными жертвами Японии с 1945 года. Серьезный инцидент произошел в Японии в марте 2004 г. на ядерном комплексе в «Михаме»: пятеро человек погибли, когда радиоактивный пар вырвался из поврежденной трубы. Оказывается, эту трубу не проверяли восемь лет. После каждого ЧП руководители компаний обещали поднять безопасность на новый уровень. Но почему-то не делали этого. Более того, энергетические компании скрыли на АЭС «Фукусима» сразу 12 неполадок.

Из досье «АН» На северо-восточном побережье острова Хонсю расположены четыре АЭС: «Фукусима-1», «Фукусима-2», «Онагава» и «Токай». Они обслуживают 14 ядерных реакторов.

Значит, авария на «Фукусиме-1» – это не только следствие цунами, но и последствия человеческой халатности и преступных действий руководства. Именно оно не вкладывало средства в безопасность на ядерном объекте. И как это похоже на то, что происходит и в Российской Федерации.

Атомные «бомбы» с электричеством

– Атомная энергетика является принципиально небезопасной. Не существует атомной станции, на которой полностью исключен мощный радиоактивный выброс, – продолжает профессор Игорь Острецов.

«Атомные бомбы, дающие электриче­ство» – именно так называют наши АЭС на Западе. И этому есть объяснения. Лишь по счастливой случайности после Чернобыля не произошло новых крупных аварий. В 1993 г. Россия чудом избежала японского сценария, когда из-за штормового ветра было нарушено энергоснабжение Кольской АЭС. В марте 1993 г. чуть было не случилась катастрофа на Ленинградской АЭС. Из-за отказа клапана в одном из технологических каналов охлаждения произошло повреждение тепловыделяющей сборки. Из-за выброса радиоактивных газов мощность дозы в районе АЭС увеличилась в 20 раз. На российских АЭС с января 1992 по ноябрь 1994 г. случилось более 380 аварийных ситуаций, в том числе пять серьезных, с выходом радиоактивных веществ. Сегодня у нас нет такой статистики: Росатом тщательно замалчивает ЧП на АЭС.

Хроника аварий на японских АЭС 23 июня 1986 г. – утечка плутония в ядерном комплексе в Токаимура. 12 человек подверглись облучению. 9 февраля 1991 г. – из-за разрыва металлической трубки произошло резкое повышение уровня радиации в системе охлаждения в реакторе АЭС «Михама». 18 февраля 1994 г. – из-за утечки радиоактивного топлива АЭС «Михама» была остановлена. 12 марта 1997 г. – взрыв на заводе по переработке ядерного топлива в Токаимура. Облучились 37 человек. 30 сентября 1999 г. – авария на заводе по изготовлению топлива для АЭС в Токаимура. Началась неуправляемая цепная реакция. Облучению подверглись 439 человек. Погибли два человека. 7 апреля 2000 г. –остановлен реактор на АЭС «Михама» из-за проблем в системе охлаждения. 18 апреля 2001 г. – пожар на АЭС «Симанэ». 15 ноября 2002 г. – из-за утечки радиоактивной воды из системы охлаждения на АЭС «Михама» остановлен третий реактор. Утечка продолжалась трое суток. 9 июля 2004 г. – экстренно отключен реактор на АЭС «Касивадзаки-Карива». Радиоактивного выброса не произошло. 10 октября 2005 г. – ЧП на АЭС «Фукусима»: трещина в бетонном основании.

40 «Чернобылей»

Правительство России в октябре 2006 г. приняло «Программу развития атомной энергетики» со строительством десяти новых атомных энергоблоков к 2015 г., а в апреле 2007 г. – «Схему размещения новых энергетических мощностей» со строительством ядерных реакторов в Челябинской, Томской, Костромской, Ярославской Архангельской, Курской, Смоленской, Воронежской, Саратовской областях и других регионах. Но эти решения игнорируют проблемы, делающие развитие атомной энергетики в России очень опасным.

Первое. Не решена проблема радиоактивных отходов. Активность накопившихся в России радиоактивных отходов составляет более 40 «Чернобылей». Хранилища на АЭС переполнены.

Второе. Не решена проблема создания безопасного атомного реактора. Ни в одном современном реакторе невозможно предупредить все случаи, в результате которых возникнет неконтролируемая цепная реакция, когда никакая аварийная защита не поможет. Для разработки безопасного реактора, работающего на тории, у ГК «Росатом» нет ни желания, ни средств.

Третье. Мифом является дешевизна атомного электричества: атомная энергетика не может развиваться без масштабных государственных субсидий.

Четвертое.

– Наша «мирная» атомная индустрия активно участвует в похоронах режима нераспространения атомного оружия, – считает известный ученый-эколог Алексей Яблоков. – На совести отечественного «мирного» атома – атомное оружие у Северной Кореи, готовая атомная бомба в Иране и опасные атомные контуры в Мьянме. Планы широкомасштабной государственной поддержки атомной энергетики стимулированы не заботой об энергообеспечении страны, а ведомственными и групповыми интересами. И решение о строительстве новых АЭС – опасное экологически и социально, затратное экономически, близорукое политически – должно быть пересмотрено.

Закрыть «Библис А» и «Библис Б» Швейцария с 14 марта заморозила планы по замене своих атомных реакторов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального министерства энергетики. Для начала в Швейцарии намерены проанализировать, что же случилось в Японии. И только после этого принимать решение о судьбе АЭС. В Швейцарии сегодня работают четыре АЭС и пять реакторов. Они производят около 40% всей электроэнергии. В Швейцарии развернуто одно из самых активных европейских движений, добивающихся закрытия АЭС. Правительство Германии отложило ранее принятую программу по продлению срока действия АЭС. Ранее канцлер А. Меркель заявляла, что стандарты обеспечения безопасности на немецких АЭС нуждаются в тщательной проверке. В сентябре 2010 г. правительство Меркель вышло из программы по отказу от атомной энергетики, которая была принята кабинетом Герхарда Шредера. Но после аварий на АЭС в Японии «зеленые» потребовали в срочном порядке закрыть семь самых старых станций – «Некарвестхайм», «Библис А», «Библис Б», «Унтервезер» и другие. В Баден-Вюртемберге прошла демонстрация: 60 тыс. человек образовали живую цепь, растянувшуюся на 45 км от АЭС «Некарвестхайм» до резиденции премьер-министра Германии. Ну не хотят немцы жить рядом с атомными бомбами, дающими электричество.

На ядерной пороховой бочке

По шкале INES, которая используется для оценки масштаба инцидентов на АЭС, аварии на «Фукусиме» пока присвоены четыре балла (происшествие с локальными последствиями. Но атомщики уже дают оценку «шесть»). Чернобыльская катастрофа получила «семерку». Японские власти, по всей видимости, будут до последнего настаивать на локальности аварий: крупная катастрофа поставит крест на государственных проектах по развитию атомной энергетики. Сейсмологи же рекомендуют готовиться к повторным подземным толчкам. Значит, Япония пока будет сидеть на ядерной пороховой бочке.

– Я не верю всем прилизанным и обтекаемым сводкам, которые продолжают поступать из Японии, – продолжает профессор Владимир Кузнецов. – Или они действительно не имеют средств радиационной разведки, или просто скрывают истинный масштаб катастрофы.

Можно предположить, что уже идет неуправляемая реакция. Для того чтобы избежать разрушения оболочки реактора, японцы и вынуждены стравливать радиоактивный пар, вместе с которым в атмосферу попадают не только йод, но и другие изотопы.

– Японцам пора подумать не только о собственной шкуре, но и о судьбе соседних с ними государств – КНДР, Южной Кореи, России и Китая – и предоставить полную информацию, – уверен Владимир Кузнецов.

– Что уже полетело в атмосферу из японских АЭС? – продолжает Игорь Острецов. – Полетел весь «букет»: цезий, плутоний, стронций, кобальт, тритий. Кроме плутония очень опасен тритий. Он ломает всю иммунную систему человека. А период полураспада у плутония – 24,5 тыс. лет.

По всей видимости, в Японии, объятой паникой и ужасом, это уже осознали. Но мы ведь не хотим повторения японских событий?

Прощайте, суши

- Я надеюсь, что катастрофа в Японии приведет к массовым протестам против строительства АЭС по современным технологиям, – рассказывает «АН» профессор, доктор технических наук, член Комиссии по модернизации при Президенте РФ Игорь Острецов. – Сравнительно стандартная ситуация потери питания собственных нужд АЭС в Японии уже привела к потере шести блоков. Причина – в остаточном тепловыделении активной зоны остановленного реактора. И теперь в Японии надо будет качать морскую воду через реактор. И сливать ее в океан, пока не взвоет общественность. Значит, такое японское блюдо, как суши, есть будет нельзя. А это национальная катастрофа. К тому же, поскольку вода морская, трубы, подводящие воду к реактору, могут прийти в негодность очень быстро. И реактор расплавится.

Положение усугубляется тем, что на территории АЭС хранится облученное ядерное топливо (ОЯТ). Что с ним делать? На этот вопрос ответа нет. США запретили строительство новых АЭС на своей территории до тех пор, пока не будет решена проблема с ОЯТ. От нашего Росатома мы все время слышим о «ренессансе» атомной энергетики в мире, а его все нет и нет. «Ренессанс» – это липа. Далее. И доля современной атомной энергетики в общемировом энергобалансе составляет всего 2–3% . Поэтому в этом смысле атомной энергетики просто нет. Ее «очень много» только с точки зрения всякого рода неприятностей, таких как нынешняя катастрофа в Японии. Надо пересматривать программы развития «мирного» атома.

Атомная пауза и китайский забег

Аварии на японских атомных станциях могут вернуть в мировую энергетику позабытый «чернобыльский синдром».

В начале 2000-х мировая ядерная энергетика оставалась в стагнации после имевшего большой резонанс взрыва на Чернобыльской АЭС. Эта катастрофа сказалась и на настроениях мирового сообщества. В странах Северной Америки и Западной Европы было прекращено строительство атомных станций.

После чернобыльской аварии в России также была остановлена подготовка к строительству новых АЭС на 20 площадках. А на пяти площадках, находившихся в высокой и средней степенях готовности, все работы были заморожены. Но во второй половине 2000-х годов в атомной энергетике случилось оживление. В мире начался ядерный «ренессанс». О новых атомных амбициях заявили Китай и Индия. Китай объявил о беспрецедентной атомной программе, которая предусматривает семикратное увеличение к 2020 г. мощностей АЭС. Это соответствует ежегодному запуску семи новых блоков АЭС на протяжении десятилетия.

– Однако теперь все ядерные энергетические планы снова могут быть отодвинуты, – полагает вице‑президент Международного клуба независимых ученых Валерий Волков. – События в Японии со всей очевидностью демонстрируют особую уязвимость атомной промышленности перед стихией. И это полностью разрушает миф о надежности и безопасности современной атомной энергетики. Японские события должны стать хорошим уроком для России. Атомная энергетика в принципе не может быть безопасной, а новые проекты вроде плавучей АЭС на Камчатке в цунамиопасном районе только усиливают риски.