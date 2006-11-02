Здесь на неведомых дорожках следы невиданных зверей

Лабынкырский черт мутит воду в озере

Уже не одно десятилетие обители Оймякон­ского улуса Саха-Яку­тии живут бок о бок, как они сами говорят, с «лабынкыр­ским чертом». Местом своего обитания это Несси выбрало ледяное озеро Лабынкыр. Есть сотни свидетелей, об озерном монстре продолжают писать местные СМИ: «В озере Лабынкыр живет огромная хвостатая рептилия, которая уносит на глубину зазевавшегося теленка или пьющего воду оленя». О мерзкой твари постоянно рассказывают мест­ные рыбаки, которые никогда не выходят на рыбалку в одиночку. Они утверждают, что лабынкырский черт имеет большое туловище грязно-серого цвета, хвост с шишками, крупную голову и огромные выпуклые глаза. Жители ближайшего поселка Куйдусун рассказывают, что на берегу лабынкырский черт оставляет после себя четырехпалые метровые следы.

Озеро Лабынкыр - очень холодное. Оно находится на высоте 1020 м над уровнем моря и с севера на юг вытянуто на 14,3 км. Температура воды даже в самые жаркие дни не превышает 7-9 градусов.

В 2003 г. на озере Лабынкыр работала экспедиция МГУ во главе с доцентом кафедры биогеографии Людмилой Емельяновой. Экспедиция изучала фауну и прощупывала эхолотом озерные глубины. Эхолоты засекли на глубине 60 м крупное живое сущест­во. Но для того чтобы определить, кто живет на такой глубине, ученым была нужна более мощная аппаратура. Но исследователи скоро опять собираются на озеро Лабынкыр.

Тамбовские йети - беженцы из охваченной войной Грузии

- В сентябре 1998 г. в сад колхоза «Прог­ресс» (это было в Саратовской губернии) забрался странный грабитель, - рассказал «Аргументам неделi» московский криптозоолог Александр Резник. - Два сторожа услышали, как кто-то с остервенением и ревом валит фруктовые деревья. Мужики прокрались к месту происшествия и в кромешной тьме скрутили хулигана. Один из сторожей решил пообщаться с пленником, но в ответ услышал лишь невнятное мычание. Зажгли фонарь. И обмерли. На них смотрело мохнатое чудовище. Мужики дунули в одну сторону, а мохнатый - в другую. Позже, придя в себя, охранники твердили, что поймали сумасшедшего гиббона.

Этим случаем заинтересовались ученые из Международного центра гоминологии (центра по изучению «снежного человека»). Они приехали в колхозный сад, осмотрели место пребывания «обезьяны», измерили размер его ступни, оставленной на колхозной земле. И объявили, что в саду побывал не сумасшедший гиббон, а йети, он же снежный человек, он же бигфут, он же саскватч, метчкангми, чучунаа, сноу­мен и медведечеловек.

Оказывается, Саратовская область - не единственный регион России, куда валом повалили йети, после того как в Средней Азии и на Кавказе начали происходить вооруженные конфликты (до кровопролитных столкновений «снежные люди» спокойно жили в горах Кавказа и Средней Азии).

- В последнее время йети стали часто встречаться в Тамбовской, Костромской, Ленин­градской и даже в Мос­ковской областях, - продолжает Александр Резник. Такого не было за более чем 30-летнюю историю изучения этого феномена. В Малой Ви­шере, под Питером местные жители неоднократно видели двухметровых «снежных людей». В Подмосковье, в районе железнодорожной станции Ка­туар сторож детского санатория столкнулся с лохматым чудовищем нос к носу. Под Костромой охотники тоже частенько встречают «волосатого человека». Йети видят на Карельском перешейке. И в Архангельской области.

Известный русский путешественник, полковник Ни­колай Пржевальский в XIX в. во время своих глубоких исследований Монголии встретился с примитивными су­ществами-полулюдьми - алмастами. Но его исследования были приостановлены русским правительством и имперским судом. Царь не хотел «краснеть» перед просвещенной Европой и признавать наличие в Империи каких-то там «полулюдей».

Кто это ползет по нашему Приморью?

Анаконда съела солдата срочной службы

Свои «неведомы зверушки» - у жителей Приморского края России. Очевидцы рассказывают, что иногда из Японского моря на сушу выползает... анаконда. Многометровую змею экзотической раскраски как будто бы видели у населенного пункта Славянка. Что думают по этому поводу ученые? Может ли анаконда (9-метровая рептилия) обитать в морских «джунглях» Приморья? Как она могла попасть сюда из Амазонки или Ориноко?

Комментарии дает доктор биологических наук Дальневосточного отделения РАН Виктор Костенко:

- Наш амурский полоз может достигать достаточно внушительных размеров. В связи с этим ему иногда приписываются свойства и возможности чуть ли не анаконды. Помню, мой родной дядя как-то уверял меня, что был свидетелем того, как полоз проглотил солдата срочной службы. Змею-убийцу отловили, вспороли ей брюхо, в чреве обнаружили солдатские сапоги. Армейскую обувь он может проглотить, но человека зажевать не в состоянии.

За «амазонского ужа» приняли амурского полоза? Вот уж, действительно, у страха глаза велики. Этого же мнения придерживается и доктор биологических наук ДО РАН Евгений Марченко:

- Природа Дальнего Востока еще малоизученна, но каких-то неожиданных открытий или даже наблюдений здесь пока сделано не было. Самая известная находка - это, наверное, мамонтенок Дима в Якутии, у которого сохранился даже желудок. Но «живые» открытия реально возможны только среди отряда позвоночных, хотя и среди них иногда можно встретить малоизученные или вовсе не изученные виды. Например, недавно были открыты черные щучки на Чукотке.

Франкенштейн с хвостом и плавниками

А в реке Амур, с которой, как говорят, Дальний Восток начинается, в последнее время местные жители все чаще начали сталкиваться с рыбой-франкенштейном, или змееголовом. Мерзкое, надо заметить, создание: голова змеиная, зеленовато-темного цвета, тело длинное, с желтоватым брюхом. Весить змееголов может от 3 до 11 кг. И еще это чудовище может передвигаться по мокрой траве на собственных плавниках - гулять из одного озера в другое. Обитает рыба-франкенштейн только в южном бассейне Амура и является эндемиком. Чаще всего франкенштейн лежит в мелких, хорошо прогреваемых ямах. И очень любит кочкарные озера. Летом 2005 г. рыба-франкенштейн каким-то макаром смогла попасть и в Таганрогский залив, видимо, добралась на собственных котурнах-плавниках. Ну и плевались таганрогские рыбаки, когда тащили этого монстра со змеиной головой из своих сетей.

Аргумент биолога

Доктор биологических наук Юрий Манько:

- Открыть и описать новый вид или подвид сегодня - большая редкость. Это сенсация, которая становится известной во всем научном мире. Последнее открытие в этом плане принадлежит Камчатке, где был обнаружен кольчатый тюлень.

Змей до Кунсткамеры не доехал

На гербе Москвы, как известно, изображен Георгий Победоносец, пронзающий копьем Змея. И этот самый Змей - вполне реальное существо, обитавшее, если верить древним преданиям, в густых российских лесах. Да и многие легенды рассказывают о том, что когда-то в России водились кровожадные чудовища, очень похожие на драконов. Если открыть тридцатый том Полного собрания русских летописей, можно найти запись 1582 г. о том, что происходило под русским градом Новгородом: «В лето изыдоша коркодилы лютии из реки и путь затвориша, людей много поядаша, и ужосашося люди и молиша Бога по всей земле». («В тот год из реки вышли лютые крокодилы, пути преградили, много людей съели. Люди молили Бога о помощи».)

Что это за «коркодилы» (крокодилы?) вышли из реки и напали на людей? Дело ведь происходило не в дебрях Африки. Может, летописец писал во хмелю? Но вот еще одна запись, сделанная англичанином Джеромом Гарсеем. В 1589 г. он ехал в Россию: «Я выехал вечером, переехал через реку, где на берегу лежал ядовитый мертвый крокодил, которому разорвали брюхо копьями. При этом распространилось такое зловоние, что я был им отравлен, и пролежал больной в ближайшей деревне». Описание странных ящеров встречается и в воспоминаниях (от 1526 г.) австрийского посла в России Сигизмунда Герберштейна: «...там и поныне очень много идолопоклонников, которые кормят у себя дома каких-то змей с короткими лапами наподобие ящериц с черным и жирным телом, имеющих более 3-х пядей (60-75 см) в длину и называемых гивоитами».

Три исторических источника повествуют об одном и том же.

А вот реликтовый ящер, получивший имя арзамасский монструз, впервые появился в граде Арзамасе в начале 16-го века. Потом «прилетал» еще и в 18-м. Свидетельство было найдено в архивах Арзамаса: «Лета 1719 июня 4-го дня была в уезде буря великая, и смерч, и град. И упал с неба змий, Божьим гневом опаленный, и смердел отвратно. И помня Указ Божьей милостью Государя нашего Петра Алексеевича от лета 1718 г. о Куншткамере и сбору для ея диковин разных, монст­рузов и уродов всяких, змия сего бросили в бочку с двойным вином».

Подписана бумага была земским комиссаром Василием Штыковым. К сожалению, бочка с монструзом не дошла до Кунсткамеры. Арзамасские мужики по дороге оприходовали из бочонка «двойное вино» (так раньше называли водку) и пустили реликтового ящера на закуску.

Чучело на морковной грядке

Дело было в селе Старое Синдрово, что в ста верстах от столицы Мордовии - Саранска. В окрестных лесах некоторое время назад объявились странные существа огромного роста, покрытые густой и жест­кой шерстью. То ли гориллы, то ли снежные люди, а может быть, шиликуны (лешие). Сельчане враз перестали в лес ходить за грибами-ягодами.

Мохнатые гости меж тем очень хорошо освоились не только в непролазных чащобах. Ночами они начали совершать набеги на деревенские огороды и тащить все, что под мохнатую лапу попадется: выкапывали морковь, лук, выдергивали свеклу, трясли яблони.

Деревенские забили тревогу: это что же такое получается? Грабят посреди бела дня! Из Саранска приехали в Старое Синдрово ученые люди. Посидели в кустах, понаблюдали за волосатым выводком и заявили: в местном лесу обосновалась колония африканских горилл. Но откуда этому южному чучелу взяться в средней полосе России? С неба они, что ли, упали? Или цирк заезжий их потерял? Но циркачи вот уже лет 50 не появлялись вблизи Старого Синдрово. Загадка? Загадка.

Собака-кенгуру - результат мутации или военная разработка?

На хуторе Са­перка (неда­леко от райцентра Са­ракташ Оренбурж­ской области) год назад два фермерских семейства за одну ночь потеряли более 30 индюков. Трупы птиц были полностью обескровлены. Вампира никто не видел. А в деревнях Гавриловка, Шишма и Воздвиженка таинственный кровопийца за несколько ночей убил около 30 коз, овец и баранов. На шеях умерщвленных животных обнаружили следы двух укусов, похожих на пулевые ранения. Местный ученый-криптозоолог Дмитрий Мадиновский решил выследить зверя. На берегу реки он нашел пятипалые следы с огромными когтями. Криптозоолог предположил, что это чупакабра - кровосос, до этого известный лишь в Южной Америке.

Очевидцы рассказывали, что оренбургская чупакабра похожа на рыжую собаку (в холке до 1, 2 м), которая способна прыгать, как кенгуру. Передние конечности у чупакабры маленькие, задние - большие, а на спине возвышается горб. Но каким ветром это чудище задуло в Саперку и Воздвиженку? Криптозоологи выдвигают несколько версий: чупакабры - это мутанты, появившиеся в результате загрязнения окружающей среды, или, возможно, рыжий вампир - это «продукт» военных разработок. Эти существа появились еще в 1995 г. в Пуэрто-Рико, в районе расположения сверхсекретного военного объекта Пентагона, где проводились опыты с биологическим оружием. Криптозоологи отмечают удивительное сходство чупакабры с химерами и горгульями.



Кто еще может мигрировать к нам с Запада

Улитка-гулливер нашлась в дровах



Сегодня Международный союз криптозоологов объединяет 800 ученых из 20 стран мира, - говорит криптозоолог Александр Резник. - Мы продолжаем заниматься поиском загадочных животных и необъяснимых феноменов живой природы. И это, поверьте, не погоня за сенсацией, а кропотливая научная работа по познанию биосферы планеты. И у нас есть весомые победы.

Недавно криптозоологи обнаружили улитку, весящую более полутора килограммов. Ученые знали о ней по рассказам жителей Центральной Африки и даже находили гигантские раковины этих брюхоногих моллюсков. А вот живой экземпляр улитки-гулливер был обнаружен совершенно случайно - среди бревен, завезенных в Марсель торговым судном.

Среди кораллов Большого Барьер­ного рифа Австралии криптозоологи недавно выловили 8 новых видов экзотических рыб. В песках Аравии поймали крупную каймановую ящерицу длиной 120 см. Это прямая родственница среднеазиатского варана. Ее тщетно искали 15 лет.

У криптозоологов сегодня есть подтверждения того, что в морских глубинах обитает гигантский спрут - архитевтис. Они установили на дне Тихого океана стальной капкан с приманкой. А когда подняли его на борт океано­графического корабля, обнаружили, что капкан сломан, но между решетками сохранились остатки живой ткани неведомой твари. Анализ показал: капкан сломал многорукий геркулес, способный обхватить своими щупальцами даже подводную лодку. И если судить по степени деформации легированной стали, чудовище должно весить не менее 3 тонн.

Одна из крупных побед криптозо­ологов - обитающая вблизи Коморских островов кистеперая рыба латимерия. Палеонтологи считали, что она вымерла еще 200 млн. лет назад. И если древняя латимерия живет и сегодня, то почему бы не здравствовать и другим ее современникам? Сенсационная находка дает хоть призрачную, но надежду, что вскоре, возможно, могут быть обнаружены и сумчатый волк, и стеллерова корова.



Кому Нинка, а кому - Нинки-нанка



-В июле наши коллеги, британ­ские криптозоологи, решили отправиться в африканскую Гамбию, чтобы отловить знаменитого дракона Нинки-нанку, - продолжает свой рассказ Александр Резник. - В фольклоре Западной Африки есть много мифов о животном зеленого цвета с лошадиной головой и гребнем на спине. Руководитель группы, криптозоолог Ричард Фриман неоднократно заявлял, что свидетельств об этом животном очень мало, поскольку большинство очевидцев погибали сразу после встречи с этим монстром.

Одни местные жители говорят, что он похож на крокодила, другие утверждают, что он подобен змее с крыль­ями. Криптозоологи обратились к смотрителю Национального парка Кианг-Вест, который рассказал о своей встрече с Нинки-нанкой. По его словам, это было огромное зеленое животное длиной более 50 м. Охотники показали смотрителю несколько картинок с изображенными на них рептилиями и мифическими существами. Смотритель Национального парка ткнул в рисунок, на котором был изображен китайский дракон.

Но до сих пор ни одна экспедиция так и не смогла встретиться с неуловимой Нинкой-нанкой. Напрасной оказалась и июльская экспедиция британ­ских криптозоологов. Правда, аборигены объяснили ученым, что те не в то время приехали. Дракон выходит из своего логова только весной! А возможно, осторожная Нинка где-то просто затаилась.