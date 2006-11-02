Здесь на неведомых дорожках следы невиданных зверей
Криптозоологи предупреждают: Осторожно! Рядом с нами по-прежнему живет множество не изученных наукой существ
№ 26(26) от 02.11.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Надежда ПОПОВА ]
Лабынкырский черт мутит воду в озере
Уже не одно десятилетие обители Оймяконского улуса Саха-Якутии живут бок о бок, как они сами говорят, с «лабынкырским чертом». Местом своего обитания это Несси выбрало ледяное озеро Лабынкыр. Есть сотни свидетелей, об озерном монстре продолжают писать местные СМИ: «В озере Лабынкыр живет огромная хвостатая рептилия, которая уносит на глубину зазевавшегося теленка или пьющего воду оленя». О мерзкой твари постоянно рассказывают местные рыбаки, которые никогда не выходят на рыбалку в одиночку. Они утверждают, что лабынкырский черт имеет большое туловище грязно-серого цвета, хвост с шишками, крупную голову и огромные выпуклые глаза. Жители ближайшего поселка Куйдусун рассказывают, что на берегу лабынкырский черт оставляет после себя четырехпалые метровые следы.
Озеро Лабынкыр - очень холодное. Оно находится на высоте 1020 м над уровнем моря и с севера на юг вытянуто на 14,3 км. Температура воды даже в самые жаркие дни не превышает 7-9 градусов.
В 2003 г. на озере Лабынкыр работала экспедиция МГУ во главе с доцентом кафедры биогеографии Людмилой Емельяновой. Экспедиция изучала фауну и прощупывала эхолотом озерные глубины. Эхолоты засекли на глубине 60 м крупное живое существо. Но для того чтобы определить, кто живет на такой глубине, ученым была нужна более мощная аппаратура. Но исследователи скоро опять собираются на озеро Лабынкыр.
Тамбовские йети - беженцы из охваченной войной Грузии
- В сентябре 1998 г. в сад колхоза «Прогресс» (это было в Саратовской губернии) забрался странный грабитель, - рассказал «Аргументам неделi» московский криптозоолог Александр Резник. - Два сторожа услышали, как кто-то с остервенением и ревом валит фруктовые деревья. Мужики прокрались к месту происшествия и в кромешной тьме скрутили хулигана. Один из сторожей решил пообщаться с пленником, но в ответ услышал лишь невнятное мычание. Зажгли фонарь. И обмерли. На них смотрело мохнатое чудовище. Мужики дунули в одну сторону, а мохнатый - в другую. Позже, придя в себя, охранники твердили, что поймали сумасшедшего гиббона.
Этим случаем заинтересовались ученые из Международного центра гоминологии (центра по изучению «снежного человека»). Они приехали в колхозный сад, осмотрели место пребывания «обезьяны», измерили размер его ступни, оставленной на колхозной земле. И объявили, что в саду побывал не сумасшедший гиббон, а йети, он же снежный человек, он же бигфут, он же саскватч, метчкангми, чучунаа, сноумен и медведечеловек.
Оказывается, Саратовская область - не единственный регион России, куда валом повалили йети, после того как в Средней Азии и на Кавказе начали происходить вооруженные конфликты (до кровопролитных столкновений «снежные люди» спокойно жили в горах Кавказа и Средней Азии).
- В последнее время йети стали часто встречаться в Тамбовской, Костромской, Ленинградской и даже в Московской областях, - продолжает Александр Резник. Такого не было за более чем 30-летнюю историю изучения этого феномена. В Малой Вишере, под Питером местные жители неоднократно видели двухметровых «снежных людей». В Подмосковье, в районе железнодорожной станции Катуар сторож детского санатория столкнулся с лохматым чудовищем нос к носу. Под Костромой охотники тоже частенько встречают «волосатого человека». Йети видят на Карельском перешейке. И в Архангельской области.
Известный русский путешественник, полковник Николай Пржевальский в XIX в. во время своих глубоких исследований Монголии встретился с примитивными существами-полулюдьми - алмастами. Но его исследования были приостановлены русским правительством и имперским судом. Царь не хотел «краснеть» перед просвещенной Европой и признавать наличие в Империи каких-то там «полулюдей».
Кто это ползет по нашему Приморью?
Анаконда съела солдата срочной службы
Свои «неведомы зверушки» - у жителей Приморского края России. Очевидцы рассказывают, что иногда из Японского моря на сушу выползает... анаконда. Многометровую змею экзотической раскраски как будто бы видели у населенного пункта Славянка. Что думают по этому поводу ученые? Может ли анаконда (9-метровая рептилия) обитать в морских «джунглях» Приморья? Как она могла попасть сюда из Амазонки или Ориноко?
Комментарии дает доктор биологических наук Дальневосточного отделения РАН Виктор Костенко:
- Наш амурский полоз может достигать достаточно внушительных размеров. В связи с этим ему иногда приписываются свойства и возможности чуть ли не анаконды. Помню, мой родной дядя как-то уверял меня, что был свидетелем того, как полоз проглотил солдата срочной службы. Змею-убийцу отловили, вспороли ей брюхо, в чреве обнаружили солдатские сапоги. Армейскую обувь он может проглотить, но человека зажевать не в состоянии.
За «амазонского ужа» приняли амурского полоза? Вот уж, действительно, у страха глаза велики. Этого же мнения придерживается и доктор биологических наук ДО РАН Евгений Марченко:
- Природа Дальнего Востока еще малоизученна, но каких-то неожиданных открытий или даже наблюдений здесь пока сделано не было. Самая известная находка - это, наверное, мамонтенок Дима в Якутии, у которого сохранился даже желудок. Но «живые» открытия реально возможны только среди отряда позвоночных, хотя и среди них иногда можно встретить малоизученные или вовсе не изученные виды. Например, недавно были открыты черные щучки на Чукотке.
Франкенштейн с хвостом и плавниками
А в реке Амур, с которой, как говорят, Дальний Восток начинается, в последнее время местные жители все чаще начали сталкиваться с рыбой-франкенштейном, или змееголовом. Мерзкое, надо заметить, создание: голова змеиная, зеленовато-темного цвета, тело длинное, с желтоватым брюхом. Весить змееголов может от 3 до 11 кг. И еще это чудовище может передвигаться по мокрой траве на собственных плавниках - гулять из одного озера в другое. Обитает рыба-франкенштейн только в южном бассейне Амура и является эндемиком. Чаще всего франкенштейн лежит в мелких, хорошо прогреваемых ямах. И очень любит кочкарные озера. Летом 2005 г. рыба-франкенштейн каким-то макаром смогла попасть и в Таганрогский залив, видимо, добралась на собственных котурнах-плавниках. Ну и плевались таганрогские рыбаки, когда тащили этого монстра со змеиной головой из своих сетей.
Аргумент биолога
Доктор биологических наук Юрий Манько:
- Открыть и описать новый вид или подвид сегодня - большая редкость. Это сенсация, которая становится известной во всем научном мире. Последнее открытие в этом плане принадлежит Камчатке, где был обнаружен кольчатый тюлень.
Змей до Кунсткамеры не доехал
На гербе Москвы, как известно, изображен Георгий Победоносец, пронзающий копьем Змея. И этот самый Змей - вполне реальное существо, обитавшее, если верить древним преданиям, в густых российских лесах. Да и многие легенды рассказывают о том, что когда-то в России водились кровожадные чудовища, очень похожие на драконов. Если открыть тридцатый том Полного собрания русских летописей, можно найти запись 1582 г. о том, что происходило под русским градом Новгородом: «В лето изыдоша коркодилы лютии из реки и путь затвориша, людей много поядаша, и ужосашося люди и молиша Бога по всей земле». («В тот год из реки вышли лютые крокодилы, пути преградили, много людей съели. Люди молили Бога о помощи».)
Что это за «коркодилы» (крокодилы?) вышли из реки и напали на людей? Дело ведь происходило не в дебрях Африки. Может, летописец писал во хмелю? Но вот еще одна запись, сделанная англичанином Джеромом Гарсеем. В 1589 г. он ехал в Россию: «Я выехал вечером, переехал через реку, где на берегу лежал ядовитый мертвый крокодил, которому разорвали брюхо копьями. При этом распространилось такое зловоние, что я был им отравлен, и пролежал больной в ближайшей деревне». Описание странных ящеров встречается и в воспоминаниях (от 1526 г.) австрийского посла в России Сигизмунда Герберштейна: «...там и поныне очень много идолопоклонников, которые кормят у себя дома каких-то змей с короткими лапами наподобие ящериц с черным и жирным телом, имеющих более 3-х пядей (60-75 см) в длину и называемых гивоитами».
Три исторических источника повествуют об одном и том же.
А вот реликтовый ящер, получивший имя арзамасский монструз, впервые появился в граде Арзамасе в начале 16-го века. Потом «прилетал» еще и в 18-м. Свидетельство было найдено в архивах Арзамаса: «Лета 1719 июня 4-го дня была в уезде буря великая, и смерч, и град. И упал с неба змий, Божьим гневом опаленный, и смердел отвратно. И помня Указ Божьей милостью Государя нашего Петра Алексеевича от лета 1718 г. о Куншткамере и сбору для ея диковин разных, монструзов и уродов всяких, змия сего бросили в бочку с двойным вином».
Подписана бумага была земским комиссаром Василием Штыковым. К сожалению, бочка с монструзом не дошла до Кунсткамеры. Арзамасские мужики по дороге оприходовали из бочонка «двойное вино» (так раньше называли водку) и пустили реликтового ящера на закуску.
Чучело на морковной грядке
Дело было в селе Старое Синдрово, что в ста верстах от столицы Мордовии - Саранска. В окрестных лесах некоторое время назад объявились странные существа огромного роста, покрытые густой и жесткой шерстью. То ли гориллы, то ли снежные люди, а может быть, шиликуны (лешие). Сельчане враз перестали в лес ходить за грибами-ягодами.
Мохнатые гости меж тем очень хорошо освоились не только в непролазных чащобах. Ночами они начали совершать набеги на деревенские огороды и тащить все, что под мохнатую лапу попадется: выкапывали морковь, лук, выдергивали свеклу, трясли яблони.
Деревенские забили тревогу: это что же такое получается? Грабят посреди бела дня! Из Саранска приехали в Старое Синдрово ученые люди. Посидели в кустах, понаблюдали за волосатым выводком и заявили: в местном лесу обосновалась колония африканских горилл. Но откуда этому южному чучелу взяться в средней полосе России? С неба они, что ли, упали? Или цирк заезжий их потерял? Но циркачи вот уже лет 50 не появлялись вблизи Старого Синдрово. Загадка? Загадка.
Собака-кенгуру - результат мутации или военная разработка?
На хуторе Саперка (недалеко от райцентра Саракташ Оренбуржской области) год назад два фермерских семейства за одну ночь потеряли более 30 индюков. Трупы птиц были полностью обескровлены. Вампира никто не видел. А в деревнях Гавриловка, Шишма и Воздвиженка таинственный кровопийца за несколько ночей убил около 30 коз, овец и баранов. На шеях умерщвленных животных обнаружили следы двух укусов, похожих на пулевые ранения. Местный ученый-криптозоолог Дмитрий Мадиновский решил выследить зверя. На берегу реки он нашел пятипалые следы с огромными когтями. Криптозоолог предположил, что это чупакабра - кровосос, до этого известный лишь в Южной Америке.
Очевидцы рассказывали, что оренбургская чупакабра похожа на рыжую собаку (в холке до 1, 2 м), которая способна прыгать, как кенгуру. Передние конечности у чупакабры маленькие, задние - большие, а на спине возвышается горб. Но каким ветром это чудище задуло в Саперку и Воздвиженку? Криптозоологи выдвигают несколько версий: чупакабры - это мутанты, появившиеся в результате загрязнения окружающей среды, или, возможно, рыжий вампир - это «продукт» военных разработок. Эти существа появились еще в 1995 г. в Пуэрто-Рико, в районе расположения сверхсекретного военного объекта Пентагона, где проводились опыты с биологическим оружием. Криптозоологи отмечают удивительное сходство чупакабры с химерами и горгульями.
Кто еще может мигрировать к нам с Запада
Улитка-гулливер нашлась в дровах
Сегодня Международный союз криптозоологов объединяет 800 ученых из 20 стран мира, - говорит криптозоолог Александр Резник. - Мы продолжаем заниматься поиском загадочных животных и необъяснимых феноменов живой природы. И это, поверьте, не погоня за сенсацией, а кропотливая научная работа по познанию биосферы планеты. И у нас есть весомые победы.
Недавно криптозоологи обнаружили улитку, весящую более полутора килограммов. Ученые знали о ней по рассказам жителей Центральной Африки и даже находили гигантские раковины этих брюхоногих моллюсков. А вот живой экземпляр улитки-гулливер был обнаружен совершенно случайно - среди бревен, завезенных в Марсель торговым судном.
Среди кораллов Большого Барьерного рифа Австралии криптозоологи недавно выловили 8 новых видов экзотических рыб. В песках Аравии поймали крупную каймановую ящерицу длиной 120 см. Это прямая родственница среднеазиатского варана. Ее тщетно искали 15 лет.
У криптозоологов сегодня есть подтверждения того, что в морских глубинах обитает гигантский спрут - архитевтис. Они установили на дне Тихого океана стальной капкан с приманкой. А когда подняли его на борт океанографического корабля, обнаружили, что капкан сломан, но между решетками сохранились остатки живой ткани неведомой твари. Анализ показал: капкан сломал многорукий геркулес, способный обхватить своими щупальцами даже подводную лодку. И если судить по степени деформации легированной стали, чудовище должно весить не менее 3 тонн.
Одна из крупных побед криптозоологов - обитающая вблизи Коморских островов кистеперая рыба латимерия. Палеонтологи считали, что она вымерла еще 200 млн. лет назад. И если древняя латимерия живет и сегодня, то почему бы не здравствовать и другим ее современникам? Сенсационная находка дает хоть призрачную, но надежду, что вскоре, возможно, могут быть обнаружены и сумчатый волк, и стеллерова корова.
Кому Нинка, а кому - Нинки-нанка
-В июле наши коллеги, британские криптозоологи, решили отправиться в африканскую Гамбию, чтобы отловить знаменитого дракона Нинки-нанку, - продолжает свой рассказ Александр Резник. - В фольклоре Западной Африки есть много мифов о животном зеленого цвета с лошадиной головой и гребнем на спине. Руководитель группы, криптозоолог Ричард Фриман неоднократно заявлял, что свидетельств об этом животном очень мало, поскольку большинство очевидцев погибали сразу после встречи с этим монстром.
Одни местные жители говорят, что он похож на крокодила, другие утверждают, что он подобен змее с крыльями. Криптозоологи обратились к смотрителю Национального парка Кианг-Вест, который рассказал о своей встрече с Нинки-нанкой. По его словам, это было огромное зеленое животное длиной более 50 м. Охотники показали смотрителю несколько картинок с изображенными на них рептилиями и мифическими существами. Смотритель Национального парка ткнул в рисунок, на котором был изображен китайский дракон.
Но до сих пор ни одна экспедиция так и не смогла встретиться с неуловимой Нинкой-нанкой. Напрасной оказалась и июльская экспедиция британских криптозоологов. Правда, аборигены объяснили ученым, что те не в то время приехали. Дракон выходит из своего логова только весной! А возможно, осторожная Нинка где-то просто затаилась.
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