«Охранная грамота» для чумазого гавроша

Известный физик-ядерщик с мировым именем, академик Лев Арцимович в детстве попробовал, каково быть беспризорником. Это были жизнь в фанерном ящике под товарным вагоном и ночлег в огромном асфальтовом котле. Еще один чумазый беспризорник – а потом знаменитый ученый в области радиолокации Павел Ощепков – тоже хлебнул беспризорного лиха. Свою «путевку в жизнь» получил и бывший беспризорный, а потом знаменитый писатель-фантаст Иван Ефремов (его именем названа одна из малых планет Солнечной системы – Ефремиана). Из гаврошей вышли знаменитый иллюзионист Анатолий Шаг-Новожилов и замечательный драматург Алексей Свирский, блестящий поэт Иван Елагин и известный писатель Эфраим Севела. Кто спас всех этих детей от голодной смерти, тифа и воровских малин в 20-е годы? Государство. В то страшное и тревожное время по просторам необъятной России колесили более 7 млн. беспризорников. Но голодная страна нашла способ, как спасти миллионы ничейных детей.

Министерство по делам детей

Сегодня в России, пухнущей от нефтяных и газовых денег, по самым осторожным оценкам, – 4–6 млн. беспризорных детей. Но, поскольку четкого учета нет, их может быть больше. И некоторые эксперты утверждают: беспризорников в России уже 7 миллионов (если учесть миграционный поток в Россию из стран СНГ). Получается, как в годы Гражданской войны? Эти дети не учатся в школе, не проходят медицинские осмотры. Многие из них или не умеют читать или читают по слогам. Почти 60% беспризорников со временем пополняют ряды уголовников. Но должна ли необъятная Россия, у которой огромные возможности, так легкомысленно ломать юные судьбы? Что мешает государству наконец озаботиться судьбой миллионов беспризорников? Создать министерство по делам детей? Тем более что такой опыт у страны есть, достаточно вспомнить, как работала Деткомиссия в 1921 году.

Заметим, что еще в 2002 г. президент Владимир Путин дал тогдашнему премьеру Михаилу Касьянову поручение «принять незамедлительные меры по решению проблем детской беспризорности». Но незамедлительные меры почему-то приняты не были. Сегодня такое же поручение впору давать главе правительства В. Путину.

Один подгузник в месяц

В марте 2010 г. в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ прошло заседание попечительского совета благотворительного фонда «Центр помощи беспризорным детям» (он работает под «крышей» ТПП). Генеральный директор благотворительного фонда Леонид Романов отметил, что Федеральное Собрание РФ уделяет большое внимание проблеме беспризорных. В законодательство внесены несколько поправок касательно реабилитации беспризорных детей. Но Романов озвучил и такую цифру: из 28 млн. российских детей 6 млн. – беспризорные. Благотворительный фонд постоянно оказывает помощь проблемным детям. При бюджете в 30 млн. рублей только в 2009 г. проведено 187 благотворительных акций.

Президент Благотворительного фонда Евгений Примаков обратил внимание на проблемы, которым необходимо уделять больше внимания: в детских домах на содержание одного ребенка сегодня выделяются мизерные деньги – от 5 до 8 рублей в день.

К слову, недавно прокуроры Саратовской области проверили, как действует местный закон «Нормы питания и вещественного довольствия». И выяснили: на одного детдомовца в Саратовской области положили двое трусиков, восемь носовых платков и 10 пар носочков (в год). А младенцам досталась одна пеленка и один подгузник (в месяц).

Понятно, что одна Торгово-промышленная палата «детскую» проблему с места не сдвинет. Даже если проведет еще 187 благотворительных акций. Беспризорным детям нужны не однодневные акции, а теплый дом и заботливое отношение взрослых. Причем постоянное.

Да здравствует республика ШКИД!

А теперь полистаем славные страницы российской истории.

Первая мировая война к 1916 г. оставила без крова более 2,5 млн. детей. К 1921 г. их число увеличилось до 7 миллионов. Но уже 27 января 1921 г. постановлением Правительства РСФСР была учреждена особая Комиссия по улучшению жизни детей (Деткомиссия). В ее состав вошли представители ВЦСПС, Наркомпроса, органов здравоохранения и Всероссийской чрезвычайной комиссии, возглавлял которую Феликс Дзержинский.

Справка «АН» Гаврош – парижский беспризорник, герой романа французского писателя Виктора Гюго «Отверженные».

В первый год борьбы с беспризорностью через 200 приемников-распределителей прошли почти 550 тыс. детей. Ватага беспризорников распределялась по новым детским домам и школам, в шеренгу которых встала и Школа социально-индивидуального воспитания имени Достоевского. Обитатели со временем дали этой школе более звонкое название – ШКИД. Ликвидация беспризорности требовала немалых средств (на лечение, учебу, кормежку). И на предприятиях были введены специальные 7%‑ные квоты для производственного обучения и трудоустройства подростков.

И если в 1921 г. 43 школы ФЗО (фабрично-заводского обучения) прошли только 2 тыс. учащихся, то в 1924‑м 927 таких школ окончили более 90 тыс. подростков. Бывшие беспризорники направлялись и в музыкальные команды Красной армии. К 1925 г. были созданы 280 детских домов, 420 трудовых коммун и 880 детских городков. Беспризорников на улицах почти не осталось…

Но мог ли тогда кто-нибудь предполагать, что России еще не раз придется вернуться к этой проблеме?

Заметки на полях Для воспитания ребенка требуются более проникновенное мышление, более глубокая мудрость, чем для управления государством. Уильям Ченнинг, американский писатель

Ватные пальто и питательный поезд

В Деткомиссии понимали: своими силами голодных детей накормить не получится. И не стеснялись обращаться за помощью. В 1921 г. Деткомиссия начала сотрудничать с американской организацией помощи и Фондом помощи Нансена.

Потом Госбанк страны внес предложение: организовать какое-либо «акционерное товарищество как источник помощи детям». Именно так появилось товарищество «Ларек». Оно занималось розничной продажей табачных изделий и спичек. Со временем образовалась система производственных и торговых предприятий с отделениями во многих городах страны. Неплохой доход приносили фабрика металлической арматуры им. Скворцова-Степанова, фабрики «Кистевязальная», «Утильбюро» и «Арматуркровать», ватно-обтирочная фабрика им. Сакко и Ванцетти.

В конце апреля 1923 г. была объявлена Неделя беспризорного и больного ребенка. И повсеместно проводились денежные отчисления, шли «тарелочные» сборы в театрах Москвы и Ленинграда. И собирался 10%-ный налог с выручки буфетов.

Еще Деткомиссия создала систему лечебно-профилактических медпунктов и специальных поездов. Их называли «питательные поезда». Эти поезда ждали на вокзалах крупных городов, на узловых станциях и разъездах. Кухни-столовые каждый день кормили по 25 тыс. голодных ребятишек.

Записные книжки председателя ВЧК Феликса Дзержинского распухли от записей: «Вобла и рыба – гнилые. Сливочное масло – испорчено. Хлеба выделяют меньше, чем полагается». «Ясли, Басманный район. Приют на Покровке. Не хватает кроватей. На 25 грудных детей – одна няня». «Необходимо сшить 32 тысячи ватных пальто».

Информация к размышлению В ходе социологического опроса, проводимого GALLUP, 33% россиян видят в беспризорных детях потенциальных преступников.

Все это делалось в голодной и нищей стране. Сегодня Россия – совершенно иная. И при желании вопрос с беспризорными детьми можно решить за очень короткий отрезок времени, если, конечно, навалиться на эту проблему всем миром… Но почему не наваливаемся?

Пустые обещания Фурсенко

В сентябре 2007 г. в Госдуме прошел памятный правительственный час, посвященный детям, в том числе беспризорным. К депутатам вышли глава Минздрава Михаил Зурабов и министр образования Андрей Фурсенко. Депутаты с ходу обвинили министра Зурабова в том, что в России каждый год умирают более 70 тыс. младенцев. Зурабов отбивался как мог. Депутат Валентин Варенников спросил, почему Дзержинский за три года смог искоренить беспризорность, а нынешние министры не могут? Зурабов обиделся: «Про Дзержинского – не ко мне». Фурсенко вопрос проигнорировал.

Депутаты пришли к выводу: законодательство надо улучшать. В нем есть пробелы. Но вот министр Фурсенко поставил себе в заслугу сокращение количества зарегистрированных сирот со 133 до 127 тыс. И сообщил, что рассуждения про миллионы беспризорников – это вообще «пиар». И пообещал к 2010 году сократить на четверть количество детей в детских домах. Каким образом? За счет раздачи детей в приемные семьи. И, выходит, не обманул. Детские дома закрыты. И разорены. Воспитанники побежали на улицу.

– Сегодня около 60% беспризорников России проходят через преступные группировки, – сообщила ректор Института специальной педагогики и психологии им. Р. Валленберга профессор Людмила Шипицина на семинаре по проблемам наркомании и безнадзорности. – После трех-четырех месяцев беспризорной жизни наступает порог десоциализации.

Надо ли было закрывать детские дома и интернаты? И сельские школы? Но, похоже, министр Фурсенко до сих пор не понимает, сколько дров наломал своими «реформами».

Как сосчитать гаврошей Оказывается, в России никак не могут посчитать уличных сорванцов. Свои данные – у МВД, Генпрокуратуры, органов исполнительной власти и общественных организаций. Но целенаправленно информацию по беспризорникам никто не собирает. Экспертные оценки обнаруживают чудовищный разброс в цифрах. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев на одном из заседаний по детским беспризорным проблемам признал, что за прошедшие два десятилетия в стране произошла социальная катастрофа, сравнимая по масштабу с двумя самыми кровопролитными войнами в истории России. И сегодня получается, что в век информационных технологий государство почему-то не в силах подсчитать, сколько в стране беспризорных детей. Но скрупулезно подсчитаны налогоплательщики, призывники и уголовники в тюрьмах. А беспризорников подсчитать не могут. Даже приблизительно. Или не хотят?

Волонтеры из Канады и Голландии

Но кто ощутимо помогает сегодня беспризорным российским детям, если министр образования в корне не видит проблемы? Оказывается, иностранцы.

В Перми Фонд «Защита» и волонтеры акции «Мост любви» разработали программу «Дети без дома». Цель – помочь беспризорным детям. Волонтеры – молодые люди из США, Норвегии, Канады, Великобритании, Польши и Голландии. Они стали выходить на улицы Перми, искать беспризорников и приводить в центр «Дети без дома». В центре завшивевших и чумазых ребятишек отмывали, стригли, выдавали новую одежду. И начинали обучать грамоте. За короткий срок более 300 детей получили необходимую помощь. Вслед за центром «Дети без дома» волонтеры открыли центр «Шаг к дому». В этом центре дети смогли получать уже круглосуточную помощь. В первые же дни в центр пришли 17 ребят. На 300 кв. м разместились не только кухня, спальни, столовая, душевые, но и спортивный зал и учебные классы.

Но почему же брошенным российским детям «охранные грамоты» выдают польские, канадские или голландские волонтеры?

70 контейнеров из Тайваня Недавно от частных предпринимателей Тайваня Россия получила 70 контейнеров с гуманитарным грузом стоимостью 23 млн. долларов. В контейнерах были детская одежда и обувь, спортивные костюмы и обувь, школьные принадлежности, игрушки и постельное белье. Этот гуманитарный груз распределяли по нескольким регионам России. Неужели в такой богатой стране, как Россия, нет своих бизнесменов, которые могли бы дать детишкам на молочишко? Или наши бизнесмены заняты только покупкой алюминиевых заводов, скоростных яхт и реактивных самолетов? Мы уже насмешили весь мир: занимаем половину списка «Форбс», а с беспризорностью разобраться не можем.

Квартиры из Стабфонда

Одна из острейших проблем сегодня – обеспечение детей-сирот жильем. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» говорит о том, что такие дети должны обеспечиваться жильем вне очереди. Но что им приходится испытывать в борьбе за квадратные метры? Им могут дать ордер в аварийном доме или заставить бесконечно бегать и собирать справки. А потом все равно найдут предлог, чтобы отказать. Вот так дети оказываются на улице. И становятся беспризорными.

Заметки на полях Ребенок, который переносит меньше оскорблений, вырастет человеком, более сознающим свое достоинство. Николай Чернышевский,русский писатель

– Нужно из Стабфонда выделять регионам деньги на жилье для сирот, – считает Альберт Лиханов, президент Российского детского фонда. – История повествует: беспризорников поручали Луначарскому, Министерству просвещения. Не получилось. Брался Свердлов. Не вышло. Вышло только у Дзержинского: у него была сила. Сила нужна и сегодня. И еще. Бессмысленно отмывать, обряжать, кормить и сюсюкать с ребятами, сломанными наркотиками. Их надо лечить, часто принуждением. Кто же сделает? По моему мнению – Министерство по чрезвычайным ситуациям. Положение детей – чрезвычайное.

Мертворожденные программы Еще в мае 2001 года Совет безо­пасности РФ признал: детская беспризорность и безнадзорность несут угрозу национальной безо­пасности страны. Но прошло почти 10 лет. А проблема с места не сдвинулась. Сегодня проходят сотни межведомственных совещаний и конференций по борьбе с беспризорностью. И на свет то и дело появляются десятки мертворожденных целевых программ. До конкретных детей деньги не доходили и не доходят. Несколько лет назад была принята Федеральная целевая программа «Дети России», подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2003–2006 годы. И было обещано разработать Национальный план действий в интересах детей до 2010 года. Где же этот Национальный план? И в чьи карманы ушли деньги на все эти мертворожденные программы?

«Мустафа» в Венеции

О том непростом времени написано много книг и создано немало фильмов, но самую громкую славу получила картина «Путевка в жизнь». Ее снял молодой режиссер «Межрабпомфильма» Николай Экк (он же Ивакин). В картине играли настоящие беспризорники. Премьера состоялась 1 июня 1931 г. в столичном кинотеатре «Колосс». Фильм имел громадный успех. К ноябрю 1932 года фильм демонстрировался на экранах 27 стран мира. В Турции он шел с названием «Мустафа» (по имени одного из главных героев картины Мустафы Ферта. – «АН»).

А когда фильм показывали в Харькове, большая часть кинозала была занята беспризорниками. После просмотра чумазые мальчишки окружили Николая Экка и попросили устроить их в такую же коммуну. Фильм был признан одним из лучших на Первом Международном кинофестивале в Венеции в 1932 году.

Что мешает сегодняшним российским кинематографистам обратиться к этой жгучей теме? По ТВ идут безумные сериалы о жизни бандитов или воров в законе. Или тошнотворные сериалы об обитателях публичных домов. А о проблеме-то нужно кричать!

По лезвию бритвы

Что делать? С чего начинать?

Иван Ефремов, писатель и знаменитый на весь мир ученый-палеонтолог (и бывший беспризорник) написал за свою жизнь несколько замечательных книг – романы «Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы», «Час Быка». Ефремов как бы смотрел сквозь время. И центром его размышлений был человек: «Человек – та же Вселенная, глубокая, таинственная, неисчерпаемая…» Ефремов формулирует как главную задачу – воспитание, а образование трактует как часть воспитания. Не менее важной стороной воспитания он считал «развитие острого восприятия природы и тонкого с ней общения». Притупление внимания к природе Ефремов оценивал как остановку в развитии человека. Глобальных проблем современности – экологической, термоядерной, сырьевой, энергетической, демографической – на разобщенной Земле не решить. Взрыв безнравственности гораздо опаснее ядерной войны. Нравственность существеннее шпаг и пикирующих бомбардировщиков.

«Все разрушения империй и государств происходят через утерю нравственности», – утверждал писатель.

Не получится ли так, что и Россия начнет «сыпаться» из-за проблем с беспризорниками? К слову, 7 млн. российских беспризорных детей – это население таких европейских стран (вместе взятых), как Литва (3 млн. 350 тыс.), Латвия (2 млн. 250 тыс.) и Эстония (1 млн. 340 тыс.). Выходит, Россия на своей территории уже имеет целое «государство» беспризорников величиной с бывшую советскую Прибалтику? И в этом государстве жизнь идет по своим диким законам. Получается, мы движемся по лезвию бритвы, если учесть, какие риски и какую опасность несет это «государство» беспризорных.

Может быть, пора принимать те самые незамедлительные меры, о которых президент В. Путин сказал премьеру М. Касьянову еще в 2002 году?