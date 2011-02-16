Ленин и теперь секретней всех живых

От 10 до 25 лет. К таким срокам молчания представители российских спецслужб приговаривают обычно своих сограждан, имевших возможность трудиться над проектом «Мемориал». Сограждане, конечно, добровольно бумаги подписывают, никто им рук не заламывает, но после подписи десять лет не могут за границу выехать, а уж если выехали – молчок по поводу того, что они вытворяли на Красной площади. В мавзолее. Там, где написано слово «Ленин».

Позвольте представить

Ульянов Владимир Ильич, он же – В. Ленин, он же – Н. Ленин, он же – В. Ильин, он же – В. Фрей, И. Петров, К. Тулин, Карпов, Старик и др. Рецидивист. Неоднократно судим. Работал на доверии. Не раз был объявлен в розыск, как нарушитель государственной границы, в частности. Теоретик красного террора. По оперативным данным, является вдохновителем серии заказных убийств, ряд которых был осуществлен и после его смерти. По оперативной версии, подозревался в шпионаже в пользу Германии ради мира во всем мире и построения коммунизма на Земле. Сам же «совершенно не способен жить в коммуне, не любит быть постоянно на людях» (Воспоминания о В.И. Ленине. Н. Алексеев, Москва, Государственное издательство политической литературы, 1956 г.).

Для борьбы с другими шпионами при первой же возможности создал структуру под аббревиатурой ЧК, которая за годы своего существования несколько раз скрывалась под другими названиями. Большинство ее руководителей были казнены своими же коллегами за шпионаж и измену Родине.

В ходе битвы за мир Ульянов сочинил текст «Социализм и война», где рекомендует превратить империалистическую войну в Гражданскую. В 1918 году превратил. На следующий год приказом Реввоенсовета был принят в почетные красноармейцы 1‑го отделения 1-го взвода 1-й роты 195‑го стрелкового Ейского полка. От прохождения службы там самоустранился, опыта ведения боевых действий не имел. Родился 22 апреля 1870 года и воспитывался в интеллигентной семье педагогов, в итоге пришел к выводу, что «интеллигенция – не мозг нации, а говно». В 1918‑м был ранен интеллигентной полуслепой женщиной еврейского происхождения отравленными пулями. Занемог. Несмотря на усилия врачей, скончался 21 января 1924 года. Имеет многочисленных поклонников в ряде стран мира. По мнению интеллигентного поэта, самоубийцы по официальной версии, Владимира Маяковского, «Ленин и теперь живее всех живых».

…И вот теперь «вечно живого» одни интеллигенты хотят закопать в землю. Другие пытаются им не позволить. По данным последнего опроса ВЦИОМ (было опрошено 1600 человек из 150 млн.), более 80% высказались за вынос останков Владимира Ильича Ульянова (Ленина) из мавзолея с последующим захоронением где-нибудь…

И тут-то начинаются проблемы, о которых даже не подозревают и противники, и поклонники Ульянова.

Ленин – тройник

Неожиданность первая – из какого мавзолея выносить и какого Ленина хоронить?

Один мавзолей, который все знают, находится на Красной площади. В районе Садового кольца столицы, под неприглядным зданием бывшего НИИ, есть еще один мавзолей – подземный.

– Там еще два Ленина лежат, – рассказал мне ученый, трудившийся над проектом «Мемориал» (как поняли читатели, это научный проект по сохранению останков Владимира Ульянова. – Авт.), – но я про это рассказывать не буду. Не потому, что подписка, а потому что я посоветовался с коллегами, и все пришли к выводу, что эта новая общественная волна о выносе Ленина чересчур политизирована, мы в ней не хотим принимать участие и называть свои имена…

– А которая по счету эта волна?

– Я даже не помню…

– Но все-таки что еще за «два Ленина»?

– Ну, там – не двойники, там тела, один был забальзамирован в то же время, что и Владимир Ильич, а другой со сходными параметрами кожи… Там основной объем исследовательских работ проводился. Только интервью я вам давать не буду…

Коллеги моего собеседника тоже все поголовно пошли «в отказ», но по крупицам удалось собрать вот что.

Вредные поклонники

С 1924 года, со времен первого бальзамирования тела Ленина, к сохранению останков были привлечены лучшие кадры отечественной науки, трудившиеся над имиджем вождя, лицезреть которого на Красную площадь приходили миллионы людей. Именно поклонники дела Ленина, по оценкам экспертов, больше всех и вредили Владимиру Ильичу своими посещениями.

Другой мой собеседник, ссылаясь на ныне покойного ученого Николая Степановича Лидоренко, рассказал, как однажды на заседании Политбюро, в середине 70‑х годов, рассматривался вопрос о реконструкции мавзолея. Врачи на этой встрече сказали, что кожа вождя пролетариата деградирует на открытом воздухе. Перепады влажности и температуры возникают из-за того, что двери открываются и закрываются. Зимой люди приносят с собой холод, летом – тепло. Все это действует отрицательно на кожу. Приняли решение – тело нужно, по-научному говоря, термостабилизировать, а по-простому – охлаждать или нагревать в зависимости от времени года. Но как это сделать на открытом воздухе?..

И вот когда предложили закрыть тело саркофагом, Леонид Ильич Брежнев изрек фундаментальную фразу: «Саркофаг должен быть НЕВИДИМ!!!» Говорят, что так и записали в решение Политбюро. Это стало началом нового направления оптической науки.

За решение этой задачи взялись лучшие оптики страны. Подключили всех и вся – в том числе и находящиеся в Ленинграде ГОИ (Государственный оптический институт) и «Ломо» (Ленинградское оптико-механическое объединение, выполнявшее секретные государственные оборонные заказы, для публики попроще и в целях секретности – предприятие выпускало бинокли, подзорные трубы и фотоаппараты. – Авт.).

– Зато какой саркофаг сделали! – продолжает мой собеседник. – Стекло, не отличить от воздуха. Оно не преломляет и почти не поглощает свет. А дальше попробуйте сами домыслить и по поводу плащей-невидимок, самолетов-невидимок и много чего, что появилось в «оборонке»… и кому обязаны все эти направления в науке и технике?

Проблема была только одна: что ни делай со стеклом, но торцы все равно видимы. Тогда, как всегда, в России приняли гениальное и простое решение. А давай в торцах поставим солдат-охранников. Так и было в Мавзолее, народ проходил, смотрел, а часовые закрывали собой торцы, делая вид, что охраняют тело вождя.

А потом пришли демократы… Если бы была академия наук рабочих профессий, то какие-нибудь лекальщики 7-го разряда были бы в ней академиками. В советское время к ним и относились как к академикам. Они сидели в ЦК на съездах партии. Генеральные директоры и конструкторы не вызывали их к себе в кабинеты. Сами ходили в их будочку и там обсуждали все тонкости производства. С одним из таких лекальщиков, который работал с нами по программе Мавзолея, я встретился в США. На берегу Тихого океана он вспоминал старые времена. Сын у него спился в России и умер достаточно молодым. Жена умерла после смерти сына. Остался один внук, который закончил физтех и поехал работать программистом в Силиконовую долину. Дед поехал вслед за внуком… – А знаешь, когда я понял, что в России все накроется медным тазом?.. Когда еще был Советский Союз. У нас тогда на предприятии был совсекретный музей, куда мы ставили все самые новые разработки, – то, чего ни в одной стране мира не было. В музей приезжали члены Политбюро, секретари ЦК, министры. Я этих посетителей как представитель пролетариата от лица всех трудящихся водил по этому музею. Партийные лидеры любили меня, я же всегда им «смачно» рассказывал. Они слушали, задавали умные и правильные вопросы. Идиотов среди них не было. И вот в середине 80-х приехал первый секретарь горкома Москвы товарищ Ельцин. Он пошел не в музей – в столовую, а потом в туалет. И разнес нашего генерального за то, что в туалете нет туалетной бумаги. И я сказал Ельцину, что готов подтираться газетой, главное, чтобы в музее стояли наши уникальные изделия.

Борьба за выживаемость великого наследия

А чуть раньше еще одна история случилась. Когда было неясно, сделают саркофаг или нет и каковы будут параметры этого саркофага, то на всякий случай (и это было правильное решение), начались разработки ламп холодного свечения.

– Мы как-то привыкли, что солнце светит и греет, – рассказывает один из ученых, не проживающих ныне в России, – так всегда в физике, если что-то светит, то оно и греет. Прожектора, направленные на Владимира Ильича, сильно бы разогревали тело. Поэтому свет в Мавзолее всегда неяркий не только из-за траура. Это не первое и не единственное применение такого холодного свечения, но Мавзолей дал серьезный импульс в этом направлении. Возникли абсолютно новые идеи, новые разработки. Но потом их резко закрыли, увидев, что саркофаг работает. Люди, которые в это направление «вгрызлись», постепенно разбрелись кто куда. Многие оказались на Западе.

Влажность… Этого врага разо­блачили химики-материаловеды. Как мне объяснили, влажность в воздухе – страшный враг для кожи вождя. Но ставить осушители нельзя – шумят, как и кондиционеры. Простые адсорбенты не работают, их надо все время менять. Тогда ученые начали разрабатывать уникальные пористые вещества, которые на молекулярном уровне химически стягивают молекулы воды на себя. На Западе сейчас живет один из этих химиков, кто принимал участие в разработке уникальных материалов.

– Тогда молекулярные разработки никто не называл нанотехнологиями, но это и есть настоящая наномолекулярная технология, – говорит он. – Потом в нашем Мавзолее быстро это направление закрыли за ненадобностью, но зато теперь в Германии оно очень активно продвигается, и уже не за горами концентраторы воды для пустынь и абсолютно новые установки для сборки микроэлектроники в условиях глубокого отсутствия влажности и т.д.

Модернизация в сухом остатке

История бывшего «мавзолейного» работника.

– заманили меня в Москву, в свой родной институт. Сказали, что получили новое оборудование, есть деньги, есть молодые ребята толковые, жутко рвутся в работу. Решил попробовать. Взял отпуск и рванул на родину. Ребята действительно собрались толковые. Поразило только обилие бывших людей в погонах. Они были всюду. Даже в старые времена такого количества разведчиков и гэбэшников на своей работе не видел. Ну ладно, если не мешают – «пусть себе ходят по коридорам».

Но как человек въедливый, решил поинтересоваться историей оборудования, после чего пришел к выводу, что прессе верить нельзя! Читал я, что в российской экономике откаты 20–30, ну максимум 50%. Я насчитал – все 90%. Арифметика простая: объявляется тендер на закупку импортного оборудования. Побеждает тот, у кого ниже цена. Только вот побеждают одни и те же фирмы…

Наших, отечественных, разведчиков в Западной Европе особо не жаловали, а в Восточной они все имеют серьезные позиции. Фирмы, связанные с Россией, – в их собственности, вернее, уже в собственности детей разведчиков. Приходят эти граждане в какую-нибудь восточноевропейскую фирму и договариваются там купить за бесценок их старое оборудование. Поляки или чехи рады. Они должны были свалке заплатить, чтобы этот хлам вывезли, а тут предлагают купить.

Но это еще не все. Это оборудование у поляков-чехов тоже было не новое. Лет десять назад они его купили за 10% от его стоимости во Франции или Германии, как секонд-хэнд. И получается такой расклад – чиновники по цене нового оборудования покупают то, что после французов, чехов и наших соотечественников стало стоить 1%. Ну кругом-бегом еще 5–8% на покраску, транспортировку и таможню. Вот и получается, что реальный-то откат не менее 90%. Какая наука может делаться за 5% от того, что осталось от сворованного? И куда приведет Россию эта социальная группа молодых бизнесменов по «лубянскому наследству»?

Истоки научного прогресса

Следующий участник моего журналистского исследования сообщил, что было еще и другое направление науки и техники, которое получило толчок в своем развитии благодаря великому узнику Мавзолея.

Вот фрагмент беседы:

«…Особых успехов в микроэлектронике никогда не было в Советском Союзе. Но одно направление всегда стояло особняком: это так называемые твердотельные источники холода или тепла – термоэлектрические батареи на основе эффекта Пельтье. В зависимости от направления тока они могут или холодить, или подогревать. До сих пор на международных симпозиумах половина докладчиков и людей в президиуме – наши соотечественники, представляющие сегодня интересы американских, немецких, израильских и даже японских и корейских компаний.

Откуда корни таких успехов в термоэлектричестве? Неужели так всем нужен был «партизанский котелок», который придумал академик Абрам Федорович Иоффе во время войны, чтобы обеспечить электропитание радиостанций в лесу? Конечно, нет. Да кого волнуют эти партизаны?.. Выйдут они на связь или нет. В крайнем случае выбегут из леса и сами все расскажут.

Истоки этого развития – и научные, и финансовые – конечно, надо искать в другом направлении. И одним из таких был Мавзолей. Все дело было в том, чтобы обеспечить равномерное температурное поле по коже вождя, когда его нос освещают прожектора, а за ухом тень, можно было только специальными устройствами, компактными и бесшумными. Руководил этим направлением в мавзолее ныне покойный блестящий физик, один из последних отпрысков ученой семьи Иоффе, профессор Николай Васильевич Коломоец. Без преувеличения можно сказать, что 80% нынешних термоэлектриков – его бывшие ученики, или аспиранты, или просто те, кому он направо и налево раздавал свои идеи. Все 90‑е безумные годы он, оказавшись ненужным нашей стране, создавал термоэлектрическую науку в Корее. А ведь все это создано на деньги Владимира Ильича.

Под колпаком спецслужб

До самой своей смерти главным куратором проекта «Мемориал» был Юрий Андропов. Много еще можно рассказывать: и об уникальной по тем временам электронике, и о системах регулирования, которые по сложности могут сравниться разве что только с космическими системами. Но… Нельзя. Да, Мавзолей был точкой кипения научной мысли и, как всегда, кипение распространилось по разным областям.

Как рассказал другой ученый, партия и правительство не жалели средств на поддержание объекта в форме. «Мы могли покупать спокойно даже самое дорогое американское оборудование, если оно нам было нужно. Но все это продолжалось только до 1989 года. А потом при Горбачеве все это обрушилось. И финансирование, и все институты, которые трудились над этой темой. Мы же с коллегами обслуживали четыре мавзолея – в Москве, Болгарии (Георгий Димитров, бывший генсек ЦК болгарской компартии, вынесен из мавзолея), Вьетнаме (Хо Ши Мин) и Индии (Махатма Ганди)…

– Был еще пятый мавзолей, – добавил потом другой интервьюируемый, – по нему много работали в конце 80-х. Я имею в виду ангольского вождя Агостинио Нето. Но то ли по условиям договора не сумели найти точки соприкосновения, то ли потому что в 1993–94 годах отношения охладели. В общем, мавзолей в Анголе так и не достроили. И тело Нето вроде бы кремировали.

Лампочка для Ильича Для изготовления LED-светильников (модное направление энергосберегающих технологий) Россия покупает какую-то устаревшую немецко-китайскую технологию (причем российские чиновники выдают ее за отечественные наноразработки. – Авт.), которая дает меньше 40 люменов на ватт, хотя в США уже хотят запретить лампочки меньше чем 45 люменов на ватт. Серийно выпускаются лампы за сотню люменов. Сейчас в России эти устаревшие лампочки, которые по сути своей были «лампочками для Ильича», активно пропагандируются руководством страны, считая их почему-то новым словом в науке. Слово, может, и новое, только сказано было давным-давно… Справка: Люмен (обозначение: лм, lm) – единица измерения светового потока в СИ. Один люмен равен световому потоку, испускаемому точечным изотропным источником c силой света, равной одной канделе, в телесный угол величиной в один стерадиан (1 лм = 1 кд х ср). Полный световой поток, создаваемый изотропным источником, с силой света одна кандела (или свеча), равен 4p люменам.

Минута молчания длиной в десятилетия

У советско-российских ученых, трудившихся над проектом «Мемориал», существует такой обет молчания перед наследниками ЧК – ученые десять лет являются «невыездными». Потом при хорошем поведении могут ехать отсюда куда хотят. Только подписочку будьте любезны еще на 25 лет о неразглашении тайны о Ленине. Эта схема сотрудничества науки и госбезопасности жива и до сих пор. Поэтому сразу поясню, те, с кем мне пришлось общаться, уже живут за рамками этих обязательств.

В результате всех бесед стало понятно, что перезахоронение Ульянова Владимира Ильича первым делом нанесет еще один сокрушительный удар по столь пропагандируемой нынче политике инноваций и модернизации. И так уже многие ученые, трудившиеся над проектом «Мемориал», уехали с территории СССР, созданного великой волей Ленина. Их осталось немного, интеллигентов, которые продолжают обслуживать Мавзолей на Красной площади и некоторые другие мавзолеи. Но в Северную Корею, к примеру, уже ездят как частные лица по приглашению тамошнего правительства.

А вернуться в Россию работать, где им стараются создать привлекательный климат в том же Сколково, почему-то не хотят.

Я не смог найти ответов еще на кучу вопросов, которые скопились у меня, типа, а кто одевает и обувает объект в Мавзолее, а что будет, когда его захоронят «где-нибудь», где вообще никакой охраны нет. Но самое главное я все равно спросил:

– Там хоть осталось, что хоронить?

– Да бросьте вы, там кожа одна осталась…

– А внутри?

– Это уже к другим ученым. У нас допуска не было к этой теме.

На мой вопрос, предпринимались ли попытки клонировать Ильича, все мои собеседники отвечали минутой молчания…