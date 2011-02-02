«Снежный дракон» на северном морском пути

Люди старшего поколения, несомненно, помнят великолепный роман Вениамина Каверина «Два капитана». В нем один из героев – Саня Григорьев – взахлеб читал новости о продвижении по Северному морскому пути ледокольного парохода «Александр Сибиряков». Экспедицию возглавлял знаменитый полярный исследователь Отто Шмидт. Пароход прошел Северный морской путь от устья Северной Двины до Берингова пролива за два месяца и пять дней. Именно эта экспедиция сыграла огромную роль в освоении Севморпути. С середины 30-х годов ХХ века северная трасса Мурманск – Владивосток начала работать по расписанию. Мурманск, таким образом, стал «воротами» в Арктику.

Севморпуть не прекращал своей деятельности даже в годы Отечественной войны. В августе 1942-го гитлеровцы пытались разорвать Севморпуть в районе Диксона. Не получилось.

Но в лихие 90-е годы путь, в который был вложен самоотверженный труд не одного поколения, начал приходить в упадок. И за 20 минувших лет от него мало что осталось: сегодня работает лишь небольшой сегмент от Мурманска до Диксона.

Экономия – миллион «зеленых»

Меж тем в России много говорят о модернизации. Но миллиарды народных рублей вкладываются в весьма сомнительные проекты. В частности, в плавучие атомные станции. Эти бы миллиарды – и на реанимацию Северного морского пути, да в парк ледокольного флота, из которого не сегодня-завтра начнут выводить старые ледоколы. Вот это была бы истинная модернизация. Тем более что в Арктике сосредоточены не только гигантские запасы нефти и газа. А ключ ко всем этим богатствам и есть Северный морской путь.

Это очень хорошо понимают многие приарктические страны, которые пытаются перетянуть арктическое «одеяло» на себя. На Севморпуть уже положили глаз и совсем не «арктические» Китай и Южная Корея. Эти страны ударными темпами строят современные ледоколы. С чего бы такая прыть? Во-первых, всем надоели сомалийские пираты: они продолжают брать в заложники сухогрузы и тунцеловы. А путь по Севморпути не только безопаснее, а еще и короче. Судите сами: расстояние от Мурманска до Шанхая по Севморпути можно пройти за 22 дня, а через Суэцкий канал – только за 42. Экономия на топливе составляет почти 1 млн. долларов. И еще в Арктике началось потепление, и «полынья» становится все шире и шире. Вскоре, по прогнозам гляциологов, по Севморпути можно будет ходить на яхте под парусом.

Заметки на полях «Нигде так не проявляются величие человека, его мужество, его героизм, как на Севере». Иван Папанин, полярный исследователь «Невозможно представить, что перегруженная планета будет и дальше спокойно терпеть запущенную неосвоенность российских пространств. Нашей правящей олигархии, утонувшей во внутренних интригах, ничтожных расчетах и жадном обогащении, необходимо хоть когда-нибудь поднять глаза на эти божьи просторы несказанной красоты, души и богатств, которые по несчастному року достались в их вредительное владение». Александр Солженицын, «Россия в обвале»

«Ледовый апокалипсис», или Финики на Чукотке

В Арктике под парусом? Фантастика? Или просто сказки? Но на книжных прилавках можно найти книгу климатолога Николая Жарвина «Ледовый апокалипсис». Автор утверждает: глобальные изменения климата наступят не через 100–200 лет, как предсказывали большинство ученых, а уже в ближайшее время. Ледник может накрыть Мурманск, Калининград, Гамбург, Бостон и Чикаго. В Париж придут сибирские морозы. А как же глобальное потепление? По Жарвину, грядущие катаклизмы именно с ним и связаны. Земля за миллионы лет пережила несколько ледниковых эпох, между которыми были теплые периоды. По теории исследователя, за «реле», переключающее климат то на холод, то на тепло, отвечает ледовый щит Гренландии. За время ледникового периода он становится слишком тяжелым, и земная кора под ним прогибается. А теплое течение Гольфстрим течет на северо-восток, в Баренцево море.

Как это происходит сегодня? Благодаря теплым водам Гольфстрима Европа потихоньку оттаивает. Но от тепла начинает таять и лед Гренландии. И когда он совсем истончится, земная кора поднимется и океанские течения опять сменят маршруты. Гольфстрим повернет к Африке, оставив Старый Свет без обогрева, а вместо него в Северный Ледовитый океан с востока устремится теплое тихоокеанское течение Куросио. И тогда во Владивостоке заколосятся пальмы, влажные субтропики заполонят Якутию и Камчатку.

Но пусть все эти сказки не отвлекают нас от Северного морского пути. Мы вряд ли расстанемся с валенками и шапками-ушанками. И для будущей счастливой жизни огромной России нужно готовить не парусники и пляжные зонтики, а новые атомные ледоколы.

«Интеллектуальные рабы»

– Судьба этого региона России очень драматична, – считал доктор географических наук, почетный полярник Григорий Агранат (ныне покойный). – Регион оказался наиболее чувствительным к ударам реформ. Перевозки по Северному морскому пути уменьшились с 7 до 1,5 миллиона тонн. Полярная авиация ликвидирована, число научных обсерваторий и наблюдательных станций сократилось в несколько раз. Атомный ледокольный флот через пять лет выработает свой технический ресурс. И страховые компании запретят судам выход в море.

Заинтересованные в Северном морском пути как международной транзитной магистрали норвежцы, шведы, финны, японцы и китайцы пытаются захватить инициативу в свои руки. Возникают совсем уж неприличные ситуации. Норвегия при участии Японии и России трудилась над программой комплексного изучения Северного морского пути. Российские специалисты составили наиболее квалифицированную часть исследователей. По итогам были опубликованы десятки исследований. Однако они были изданы только на английском языке.

Значительная часть исследований Северного Ледовитого океана сегодня выполняется российскими учеными на иностранные деньги. Как писал Григорий Агранат, мы давно стали в Арктике «интеллектуальными рабами».

Наверное, пришло время в корне менять ситуацию.

Персидский залив или сундуки Арктики?

- Арктика – кладовая сырья, содержащая около 25% мирового запаса углеводородов и других полезных ископаемых, – рассказывает «АН» доктор географических наук Владимир Дроздов. – По подсчетам Министерства природных ресурсов и экологии, российская арктическая территория может содержать до 586 миллиардов баррелей нефти (нефтяные запасы Саудовской Аравии составляют 260 миллиардов баррелей. – «АН»). Еще в Арктике есть крупные залежи угля, никеля, меди, свинца, цинка, золота, алмазов и титана. И огромная часть этих запасов находится на российских шельфах.

До начала XXI в. приарктические страны не проявляли интереса к геологоразведке в этом регионе. Но с появлением прогнозов о грядущем потеплении все большее число стран начали столбить участки на ледовом Клондайке. И стратегические интересы некоторых из них уже давно переориентировались с зоны Персидского залива на Арктику. Об этом необходимо помнить.

Интернационализация Севморпути

Из-за того что Россия махнула рукой на Севморпуть, страны Запада все чаще ставят вопрос об интернационализации пути.

Еще летом 1940 г., когда на Севморпути была осуществлена проводка каравана германских торговых кораблей в Японию, официальный Берлин обратился к Москве с предложением создать трехстороннюю компанию по эксплуатации Севморпути. Москва отказалась. Потом такую же идею выдвигали Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт. Лондону и Вашингтону тоже было отказано.

Но нынешние арктические соседи России намерены внести в Комитет ООН по морскому праву предложения по интернационализации Северного морского пути. К слову, до начала XX в. США, Канада, Норвегия и Дания осваивали только побережье Северного Ледовитого океана. Но когда выяснилось, что Арктика – это сырьевая кладовая, эти страны резво включились в борьбу за сырьевые ресурсы.

Вооруженные силы Канады провели в северных прибрежных районах военные учения «Нанук‑2009». Учения были нацелены на то, чтобы заявить, что Арктика – это важная составная часть Канады, и присутствие Канады, включая военное, будет постоянно наращиваться. Объявила Канада и о планах создания к 2012 г. арктических военно-морских сил, включающих восемь боевых кораблей ледового класса. От Страны кленового листа не отстают и США. На Аляске уже размещены 24 тыс. военнослужащих. США собираются расконсервировать тяжелый арктический ледокол «Полярная звезда». Правительство Дании одобрило план создания в 2011–2014 гг. объединенного Арктического военного командования, развертывание военной базы на севере Гренландии, а также формирование Арктической группировки сил реагирования.

А что же Россия? Мы продолжаем лишь говорить о важности региона. И о возможностях Северного морского пути. Но от слов никак не можем перейти к делу.

Информация к размышлению Россия – единственная из приарктических держав, у которой нет министерства Севера.

Заработает ли система «Поларнет»?

«Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» правительство РФ разработало несколько лет назад. Документ подписал Дм. Медведев. Что должно быть обеспечено на первом этапе (2008–2010 гг.)?

Что сделано за два года? Это обсудили в начале декабря 2010 г. члены Экспертного совета по Арктике при председателе Совета Федерации. Оказывается, мало что. Сергей Миронов обратил внимание на дальнейшее свертывание градообразующих производств, упадок инфраструктуры, отток населения, сокращение числа полярных станций, плохое состояние ледокольного флота и слабую научную базу.

И нужно реанимировать не только порты, которые находятся в упадочном состоянии, но и создать спасательную службу с опорным пунктом в Тикси. А работа спасателей невозможна без связи. Со связью в Арктике дела обстоят очень плохо. В 2011–2015 гг. запланировано создание единого информационного пространства Арктической зоны России. Рассматривают и прокладку кабеля по дну арктических морей – систему «Поларнет».

Но когда же начнутся реальные дела?

Заметки на полях «Невозможно представить, что перегруженная планета будет и дальше спокойно терпеть запущенную неосвоенность российских пространств. Нашей правящей олигархии, утонувшей во внутренних интригах, ничтожных расчетах и жадном обогащении, необходимо хоть когда-нибудь поднять глаза на эти божьи просторы несказанной красоты, души и богатств, которые по несчастному року достались в их вредительное владение». Александр Солженицын, «Россия в обвале»

Ядерные отходы на Севморпути

Заметим, что работ на трассе Севморпути предстоит очень много. Трасса щедро напичкана всякими разными потенциально опасными подводными объектами. Поэтому МЧС России планирует создать систему специализированных аварийно-спасательных центров в российском секторе Арктики. В зону ответственности войдет и вся трасса Севморпути.

Недавно в рамках подготовки к расширению движения по Северному морскому пути специалисты МЧС провели в Карском море мониторинг затопленных ядерных реакторов. Из Архангельска вышел морской спасательный буксир «Неотразимый». Он прошел от Архангельска до Анадыря. На Новой Земле экспедиция детально обследовала реакторную сборку и реакторный отсек атомного ледокола «Ленин».

– Состояние объектов в районе Новой Земли опасений не вызывает, – такой вывод сделали специалисты Курчатовского института, которые были в составе экспедиции.

Участники экспедиции определили места будущих центров МЧС: они расположатся в Архангельске, Салехарде, Дудинке, Тикси, Певеке и Анадыре. Новые подразделения оснастят пожарно-спасательным спецоборудованием, вертолетами со специально подготовленными экипажами, а также судами и катерами.

Во всяком случае, обещают…

Порт-хаб на Камчатке

Возможности Северного морского пути давно привлекают удаленные регионы России. Вопрос превращения Петропавловска в порт-хаб на Северном морском пути обсуждался недавно на заседании краевого Инвестиционного совета.

– Да, порт Петропавловска-Камчатского занимает чрезвычайно выгодное географическое положение для того, чтобы стать крупным транспортным узлом на Северном морском пути между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Северной Европой, – считает доктор географических наук Владимир Дроздов. – Помимо выгодного географического положения Петропавловский порт имеет целый ряд других преимуществ: удобную незамерзающую бухту и круглогодичную навигацию.

В крае уже создана рабочая группа, которая должна выработать и сформировать предложения по участию Петропавловска-Камчатского в строительстве порта-хаба на Севморпути.

Значит, движение есть. И никакой «Снежный дракон» не должен помешать работе Севморпути.

«Святая Анна» и 130 конвоев

Впервые о промышленном освоении Севера и превращении северных территорий в Северный морской путь еще в 1525 году сказал русский дипломат Дмитрий Герасимов. Освоение Севморпути велось и сибирскими казаками. Но настоящий расцвет для Северного морского пути или, как его называли до ХХ века Северо-Восточного прохода, начался с 1877 года. Именно тогда стали проводиться регулярные Карские экспедиции. В 1879 г. была совершена первая сквозная экспедиция Норденшельда. Для нужд Севера был построен первый российский ледокол «Ермак». Летом 1899 г. адмирал Степан Макаров на «Ермаке» совершил поход в Арктику. В 1912 г. по Северному морскому пути прошли экспедиции Георгия Брусилова на шхуне «Святая Анна» и Владимира Русанова на шхуне «Святой Фока».

Бурное освоение Арктики продолжилось в двадцатые годы. Успешно проведенные Колымские экспедиции 1923 г. подготовили почву для сквозных рейсов по Севморпути. И чтобы этот путь существовал как единая и надежная транспортная коммуникация, нужна была развитая инфраструктура. В 1932 году было организовано Главное управление Северного морского пути. Для регулярного судоходства по Севморпути были созданы пароходства, полярная авиация и сеть гидрометеостанций. Построены порты Игарка, Диксон, Певек, Провидения. Ученые, военные и строители вложили немало сил в строительство портов. Использование Севморпути требовало и постоянного изучения гидрографической обстановки в Северном Ледовитом океане. В Арктике были открыты 50 научных и метеорологических станций.

Долголетние вложения в Севморпуть оправдали себя во время Великой Отечественной войны. За четыре года арктической навигации с востока на запад было переведено 130 конвоев. Но в августе 1942 г. немцы попытались разорвать Севморпуть. Тяжелый крейсер «Адмирал Шеер» атаковал порт Диксон. Но атака гитлеровцев была отбита.

В послевоенные годы грузооборот Севморпути увеличился в несколько раз. Но перестройка принесла на Севморпуть плохие времена. Объем перевозок сократился. Народ начал уезжать. Морские пароходства были акционированы. Транспортный флот стал собственностью неких полукриминальных АО. Аварийно-спасательный, гидрографический флот, а также портовые сооружения, как и ледово-информационная система «Север» остались без надлежащего контроля. И сегодня многое развалено. Или разворовано.

Что же надо сделать, чтобы восстановить героический Северный морской путь?

Расчеты Китая

Но Китай не оставляет попыток прорваться в арктический транспортный коридор. Стокгольмский Институт исследования проблем мира недавно опубликовал исследование «Китай готовится к Арктике, свободной ото льда».

«Китай придает все большее значение последствиям таяния льдов в Северном Ледовитом океане в результате изменения климата», – говорится в этом исследовании. В КНР подсчитали, какие экономические выгоды сулит возможность доставки товаров в Европу в обход традиционных торговых путей через Малакский пролив и Суэцкий канал. Оказывается, маршрут из Шанхая до Гамбурга через Северный морской путь на 6400 км короче южного. Еще один плюс Севморпути – стоимость страхования судов, идущих через Аденский залив в Суэцкий канал, за последнее время из-за бурной деятельности пиратов возросла в 10 раз. Кому же захочется нести такие расходы?

Китайцы энергично изучают полярную зону Арктики на ледоколе «Снежный дракон». Они купили это судно у Украины еще в 1993 году. В конце 2010 г. Госсовет КНР решил: у «Снежного дракона» должны появиться «братья и сестры». Новый ледокол сойдет со стапелей уже в 2013 году.

А про новые ледоколы в России вообще ничего не слышно.

Ил-114 встанет на лыжи?

Понимают ли важность проблемы в Министерстве транспорта РФ? Видимо, нет. Иначе новый ледокол у нас давно бы строился.

Некоторую ясность внес депутат Государственной думы (от Мурманской области) Игорь Чернышенко:

– В утвержденном Госдумой законе «О федеральном бюджете на 2011 г. и на плановый период 2012 и 2013 годов» не предусмотрено финансирование строительства нового атомохода ни в текущем, ни в последующих годах. На мой запрос в Минфин и Минтранс получены ответы, что «с учетом проведенной работы по оптимизации бюджетных расходов строительство атомных ледоколов нового поколения в ближайшие годы не предусмотрено».

Игорь Чернышенко полагает, что сегодня перед Арктикой помимо строительства новых ледоколов стоит еще несколько важнейших задач.

– Предстоит провести большую работу по закреплению границ России в Арктике. Огромное значение в урегулировании пограничных споров имеет договор, подписанный в Мурманске в сентябре 2010 года между Россией и Королевством Норвегия о разграничении морских просторов и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Этот договор положил конец почти 40‑летним спорам между нашими государствами. Далее. Нужно четко определить перечень муниципальных образований, относящихся к Арктической зоне. Для этого следует обозначить южную границу Арктики. Определение этой границы позволит приступить к разработке Федеральной целевой программы по экономическому, социальному и культурному развитию арктических районов. Одна из важнейших проблем – это и освоение богатейших углеводородных запасов как в пределах национальной экономической зоны, так и на континентальном шельфе. Россия должна предпринимать более энергичные усилия по обо­снованию прав на континентальный шельф.

И еще один пункт не мешало бы добавить. Реанимация полярной авиации. В России уже завершилась разработка среднемагистрального самолета на лыжно-колесном шасси Ил-114. Говорят, что скоро начнутся испытания, связанные с посадкой самолета на лед. Но как сделать так, чтобы и этот пункт не остался прописанным только на бумаге? Ибо что Арктика без ледоколов и самолетов?

Геополитическая благодать

Какой же вывод пора сделать?

– Севморпуть при определенных капиталовложениях может стать для России геополитической благодатью, – полагал полярный исследователь Григорий Агранат.

Может быть, прислушаемся к мнению известного ученого? И сделаем такой вывод: фактически Севморпуть – это сегодня самый неотложный проект модернизации России. Но понимают ли это чиновники? Похоже, что нет. О возрождении Северного морского пути громко говорят не первый год. А ситуация не меняется. И не получится ли так, что скоро «кардиограмму» Северного морского пути вдоль и поперек начнут утюжить многочисленные «Снежные драконы»? Стройка ледоколов в КНР и Южной Корее идет с космической скоростью. Россия – на точке абсолютного «замерзания». Может быть, пора наконец выйти из долгого летаргического сна?