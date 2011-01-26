Яйцо для министра Фурсенко

«Не хочу учиться, хочу жениться», – признавался своей мамаше, мадам Простаковой, 16-летний неуч Митрофанушка, герой комедии Дениса Фонвизина «Недоросль». Глубина познаний Митрофана блестяще раскрывается при сдаче экзамена по русской грамматике. Определяя, какой частью речи является слово «дверь», он заключает: «дверь «прилагательна», потому что приложена к своему месту. Вон у чулана дверь еще не навешена: так та покамест существительна».

Живы ли митрофанушки сегодня? Еще как живы, достаточно почитать школьные сочинения. Что тому причиной? Видимо, преобразования, которые с размахом ведет министр образования и науки А. Фурсенко. Напомним, он закрывает сельские школы, отправляет в «свободное плавание» деревенских учителей, отменяет льготы, режет зарплату преподавателям университетов. Педагогам, которые отдали школе десятки лет жизни, министр рекомендует идти работать в ясли.

Вообще подобные инициативы некоторых российских министров напоминают цирковые программы: у кого она короче и головокружительнее? Но в образовательном процессе ни клоунам, ни цирку не должно быть места, иначе митрофанушки заполонят все российское пространство, а не только министерские посты.

Недавно из недр ведомства Фурсенко вышел проект нового закона «Об образовании в РФ». Эта новая цирковая программа вызвала бурю возмущения среди ученой общественности, экспертов и депутатов Госдумы. Достаточно заметить, что депутаты уже внесли в проект более 600 поправок. Свою негативную оценку проекту закона дал и Союз ректоров России. Ректоры внесли в проект закона более 200 поправок.

Но помогут ли эти поправки сделать новый закон удобоваримым? Пока эксперты утверждают: новый проект закона «Об образовании РФ» – это стопроцентная американская калька.

Из почты «АН» Конечно, никого насильно не заставишь читать отечественную литературу, но необязательность Пушкина и Толстого в принципе обозначает необязательность русской культуры вообще. Да и зачем она обходчику нефтепровода «Бритиш Петролеум»? Борис Спирин, Екатеринбург

«Костюмы для покойников»

Ситуация с падением уровня грамотности в стране такова, что впору говорить о возрождении системы ликбеза (ликвидации безграмотности). Помнится, эта государственная программа сделала грамотным население советской России в возрасте от 8 до 50 лет за очень короткий отрезок времени. Руководил программой нарком просвещения Анатолий Луначарский. Не придется ли нам снова возвращаться к ликвидации безграмотности «авральными» методами?

Вот и эксперты Общественной палаты, где недавно прошел круглый стол «Образование в России: взгляд-2010», говорят о низком качестве образования в стране.

– Причина невысокого качества образования выпускников высшей школы кроется в качестве школьного образования, – считает председатель комиссии Общественной палаты по развитию образования Ярослав Кузьминов. – Срок обучения в школе должен быть увеличен как минимум до 12 лет. Сегодня студентам-первокурсникам вуз вынужден давать знания, которые они могли бы получить еще в школе.

К слову, в России на 10 тыс. населения приходится 620 студентов. Но в стране наблюдается дефицит квалифицированных специалистов во многих сферах. Не хватает грамотных юристов и экономистов, хотя ежегодно дипломы по этим специальностям получают сотни молодых людей. Это свидетельствует о процветании псевдообразования.

– Получается, мы покупаем «костюмы для покойников», – считает Я. Кузьминов. – Сегодня у нас настоящих вузов не больше ста. При этом доля предприятий, которые не сотрудничают с вузами, за последние пять лет выросла с 21% до 71%. Вузы перестали выпускать узких специалистов.

По мнению члена Общественной палаты Любови Духаниной, государство должно уделять больше внимания и дошкольному образованию. Лишь 59% российских детей посещают детские сады, 20% стоят в очереди, а остальные родители даже не рассматривают возможность посещения детсада.

И пока не будет уделено должного внимания проблемам дошкольного и школьного образования, нечего говорить о качественном высшем образовании. Это ясно как день. Но почему это неясно самому Фурсенко и его челяди?

Платное образование вытеснит бюджетное

– В новом году (согласно бюджету на 2011–2013 гг.) российская интеллигенция (в том числе педагоги школ и преподаватели вузов) станет еще беднее, – считает заместитель председателя Комитета ГД РФ по образованию Олег Смолин. – Нам обещают повышение заработной платы с 1 июня на 6,5% (в расчете на год это 3,5%). При этом ожидаемый рост цен – 7–8% (многие эксперты говорят о 10–12%). В 2011 г. вступает в силу Федеральный закон №83 «Об автономных бюджетных казенных учреждениях», который предусматривает превращение государственных муниципальных учреждений в коммерческие организации.

В пояснительной записке к Федеральной целевой программе развития образования подчеркивается, что за 2011–2015 гг. доля платных образовательных услуг в валовом внутреннем продукте должна подняться в 15 раз. Значит, уже сегодня можно говорить о постепенном вытеснении бюджетного образования платным.

Новый законопроект «Об образовании», по мнению Смолина, предусматривает массовую реструктуризацию высших учебных заведений, в результате которой многие из них понизят свой статус и лишатся возможности готовить высококвалифицированных специалистов. Кстати, согласно целевой программе развития образования, доля студентов среди тех, кто получает профессиональное образование, должна сократиться с 71% до 50%. Есть уже и такое признание: государственная казна будет оплачивать высшее образование только 9% учащихся в возрасте от 17 до 30 лет.

Из школьных сочинений Родители Ильи Муромца были простыми колхозниками. У кавалеристов на ногах были шпроты. В Италии Гоголь отдыхал от ревизоров. Мальчик лежал в постели с ледяным компрессором на голове. Герасим бросил Татьяну и связался с Му-Му. Грушницкий тщательно целил в лоб, пуля оцарапала колено. Дубровский не струсил: когда медведь пошел на него, Дубровский молча достал свой «ТТ».

Еще авторы нового проекта предлагают отменить большую часть льгот при поступлении в вузы. Сегодня нормативными документами предусмотрено в общей сложности более 200 категорий лиц, имеющих право на льготу. Теперь преимущественное право зачисления на бюджетные места будут иметь не больше десятка категорий граждан: это сироты, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, чернобыльцы.

Кто же написал столь дикий и антинародный закон? Кому, как говорится, давать по шапке? Сегодня, как утверждают эксперты, каждый пятый россиянин не способен грамотно составить счет по оплате коммунальных услуг, заполнить таможенную декларацию, определить маршрут по карте и помочь ребенку решить школьную задачку по физике (или химии).

Повышение статуса учителя

Что удивительно. Правительство продолжает выделять немаленькие суммы для нужд образования. Деньги есть. Но почему же они не работают?

– На мероприятия федеральной программы развития образования до 2015 года планируется выделить 137 миллиардов рублей, – сообщил на заседании правительства премьер В. Путин, – в том числе 53 миллиарда рублей из федерального бюджета и 67 миллиардов рублей – из бюджетов субъектов Федерации, за счет внебюджетных источников будет привлечено 17 миллиардов рублей.

В. Путин подчеркнул, что речь идет о серьезном повышении общественного статуса учителя и качества педагогического труда. В рамках программы будет создано более 100 специальных площадок для стажировки, где учителя смогут обучаться современным методикам и программам образования. В рамках программы будут продолжены и обновление материально-технической базы федеральных вузов, строительство и реконструкция учебных корпусов, библиотек и общежитий. Будут разработаны свыше 300 новых программ по специальностям, которые максимально востребованы на рынке труда. Речь идет о подготовке современных инженерных и исследовательских кадров в области энергетики, ядерных и информационных технологий, телекоммуникаций и биохимии.

На бумаге обещано очень много. А что воплотится в жизнь?

Факт Средняя зарплата российского учителя составляет 64% от средней зарплаты в производственной сфере. В США она составляет 129%.

Забастовка в университете

Но действия министра Фурсенко, как и метаморфозы в образовательной сфере, уже вызывают резкие протестные акции в вузах страны. В декабре 2010 г. забастовали студенты и преподаватели Московского государственного университета печати (МГУП).

– Мы приняли решение подать заявления о незаконных действиях администрации вуза в Генеральную прокуратуру, – сообщил «АН» председатель Российского студенческого союза Артем Хромов.

И студенты, и преподаватели требуют отправить в отставку ректора Александра Цыганенко. Отменить повышение платы за обучение, восстановить уволенных преподавателей. В забастовке приняли участие 350 студентов и 30 преподавателей. Заведующий кафедрой рисунка и живописи МГУП Александр Котляров пояснил, что проблемы на кафедре начались с оптимизации учебного процесса. Из-за него под сокращение попали ведущие преподаватели факультета. На активные действия художники-графики пошли после того, как были уволены два ведущих педагога кафедры «Рисунок и живопись». Одной из основных причин протеста стала и попытка реформирования факультета графических искусств – старейшего и единственного в стране.

Заходите на сайт По поручению Президента РФ Дм. Медведева 1 декабря 2010 года на сайте www.zakonoproekt2010.ru опубликован текст проекта ФЗ «Об образовании в РФ» для открытого общественного обсуждения. В ходе обсуждения уже набралось почти 4 тыс. замечаний. Наибольшее число – об определении понятий платных и бесплатных образовательных услуг, роли родителей в образовательном процессе, компенсации оплаты учителям за телефон и Интернет, а также о создании единой образовательной программы для всех школ страны. Еще народ интересуется, почему в обязательных предметах значатся ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) и физкультура, а литература и биология задвигаются на второй план? И как студентам жить на стипендию в 1100 рублей? В общем, замечаний очень много. Но услышат ли их в Министерстве образования? Говорят, что у министра Фурсенко в последнее время огромные проблемы со слухом: он не слышит даже первоклассных экспертов.

Протест студента Мельникова

Осенью 2010 г. в Южном федеральном университете в Ростове-на-Дону произошел неприятный инцидент. 21 октября в университет с визитом пожаловал министр образования Андрей Фурсенко. Но студенты встретили министра без особой радости, а первокурсник исторического факультета Евгений Мельников метнул в сторону Фурсенко куриное яйцо. Другие студенты во время встречи с министром начали разбрасывать листовки, в которых говорилось о коррупции в вузах страны, а также содержалась критика реформ Министерства образования.

Студента Мельникова забрали в милицию. Он получил 15 суток административного ареста. Суд расценил случившееся как «мелкое хулиганство». Потом молодой человек был исключен из университета. Кстати, студент Мельников, кидая яйцо, промахнулся. Г-н Фурсенко не пострадал.

«Учение может повредить здоровью»

Выходит, митрофанушек на просторах России будет все больше и больше?

Послушаем разговор мадам Простаковой и учителя Митрофанушки немца Адама Вральмана. Простакова беспокоится: учение может повредить здоровью сына. А Вральман сравнивает его голову с желудком: ежели Митрофанушка переел и плохо себя чувствует, что же произойдет, когда он «набьет» свою голову «лишними» знаниями?

– Не крушинься, мая матушка, – сладко поет Вральман, – какоф тфой тражайший сын, таких на сфете миллионы, миллионы. Как ему не фыпрать сепе кампаний?

Действительно, компания может быть очень внушительной, тем более если продолжатся антиконституционные деяния по Фурсенко.

А поступок ростовского студента Евгения Мельникова, который метнул куриное яйцо в министра, но не попал (видимо, сильно волновался), можно понять. Чисто по-человечески.

Эйнштейн под куском фанеры О том, какие грамотеи с высшим образованием сегодня живут среди нас, повествует такая история: конфузом закончилось открытие в ноябре 2010 г. аллеи Космонавтов в Брянске. На барельефе «12 апреля 1961 года», который должен был украсить обновленный бульвар Гагарина, оказались «неправильные» имена. Создатели скульптуры допустили несколько досадных ошибок: знаменитого основоположника космонавтики Константина Циолковского назвали Эдуардом. В фамилии знаменитого ученого, создателя теории относительности Альберта Эйнштейна, исчезла первая «й». Информация о безграмотности брянских чиновников мгновенно просочилась в СМИ. Монумент решили прикрыть от возмущенных глаз куском фанеры. Один брянский блогер заметил: «Эдуард» Циолковский и Альберт Энштейн – это запредельность! Особенно если учитывать тот факт, что в администрации половина сотрудников – выпускники истфака Брянского университета». Получается, митрофанушки уже расползлись по матушке России.

Аргумент ученого

«Образование – это слишком серьезное дело, чтобы его можно было доверить только политикам, чиновникам и юристам».

Александр Абрамов, член-корреспондент Российской академии образования

Промахи министра Фурсенко

В чем же состоят главные ошибки министра образования?

– Главный просчет министра в реформировании высшей школы – внедрение двухуровневой Болонской (включающей бакалавриат и магистратуру) системы подготовки студентов, – считает Сергей Комков, председатель Всероссийского фонда образования. – Вряд ли с ее помощью мы приб­лизимся к зарубежной системе образования. У нас не согласованы образовательные стандарты с европейцами. Еще один промах министра – отношение к средней школе. Фурсенко не понимает, что в системе среднего образования учитель является центральной фигурой. Он не только дает уроки, но и может очень серьезно заниматься развивающей деятельностью с учениками. А этого в российской школе нет. Школа работает только на обучение, но не работает на развитие.

Сокращение сельских школ, к чему активно призывает Фурсенко, приведет к тяжелым социальным последствиям. В стране, где большая часть населения проживает в небольших населенных пунктах, это фактически означает полное уничтожение образования на селе. Далее. При реформах Фурсенко страна потеряла единое образовательное пространство. Произошло расслоение: педагог из Барнаула сегодня получает в несколько раз меньше учителя из Москвы. А ставки у учителей одинаковые. Но как же такое возможно?

Ко всему сказанному добавим: за годы реформ количество детских дошкольных учреждений сократилось с 87,9 до 45,6 тысячи. Число детей в них уменьшилось с 9 до 5,1 миллиона. Если в «застойное» время ежегодно даже в сельской местности вводилось новых дошкольных учреждений на 80–85 тыс. мест, в 2009 г. их введено лишь на 19 тыс. мест. В 2010 году – еще меньше. Опять же в «застойное» время система образования ежегодно получала 200–300 тыс. новых школьных мест. За годы реформ дневных общеобразовательных учреждений убавилось на 13312 единиц: с 67 571 до 54 259.

Куда ж мы катимся? Похоже, в пропасть…

P.S. Пока номер готовился к печати, стало известно, что забастовка в Московском государственном университете печати закончилась победой студентов: ректор Александр Цыганенко ушел в отставку.