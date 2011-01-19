Накануне Третьей мировой войны

В последнее время многие аналитики пришли к выводу, что мировой финансовый кризис может закончиться мировой войной. Игнорировать такое мнение нельзя – чтобы не исчезнуть, страна должна быть готова к самому плохому. Поэтому «АН» решили рассмотреть этот вопрос более подробно.

Большие войны назревают долго и имеют серьезные идеологические и экономические причины. Спусковым крючком может стать малый повод или даже провокация. Однако главная причина – элиты стран уже не способны решать миром основные вызовы, ставящие под угрозу суверенность их государств. При этом в расчет не принимается, что война может изменить их начальные замыслы и выстроить мир, о котором они вначале даже не думали. К примеру, нынешнее мироустройство все еще существует на основе Ялтинских и Бреттон-Вудских договоренностей стран антигитлеровской коалиции, хотя Мировую войну начали в 1939 г. немцы совсем с другими целями.

Во времена холодной войны мир был поделен на две части: с одной стороны – СССР, с другой – США. У каждой стороны были свои сателлиты и союзники, остальные страны служили полем для соперничества. Эта картина была относительно простой, и к ней легко привыкли. Когда же в 1991 г. рухнул СССР, единственной сверхдержавой остались США. Кто-то даже подумал – наконец-то раздавили русских.

Что изменилось с того момента?

С тех пор произошел ряд важнейших изменений в расстановке сил.

1. Россия прошла тяжелейший период очередного исторического схлопывания, сумев удержать целостность страны и влияние на всем постсоветском пространстве. Москва не допустила гражданской войны, сохранила культурную идентичность. Пусть с потерями, но все-таки сохранен критически важный для державы оборонно-промышленный комплекс.

2. Выросла мощь Китая. Глядя на него, аналитики все чаще вспоминают расцвет Поднебесной империи в звездные для страны исторические периоды. Сохранение коммунистической идеологии позволяет Китаю «играть в капитализм» по собственным правилам.

3. Япония попала в сложную экономическую ситуацию. Но, с другой стороны, там снова проснулись имперские амбиции и самурайский дух.

4. Европа объединилась и приняла свою Конституцию. Рано или поздно Франция и Германия проведут жесткую военную реконструкцию Евросоюза – это вопрос времени. К этому подталкивает отсутствие собственных энергетических ресурсов и большое (более полумиллиарда) население.

5. Исламский мир усилился за счет демографического роста. При этом в исламских странах Южной и Юго-Восточной Азии появилась военно-технологическая база для глобальных амбиций.

6. Великобритания балансирует между эффективной неоимперской культурой и вторичной по отношению к США и Евросоюзу экономической политикой.

7. Консервативная элита США прикрылась демократом Б. Обамой. Это позволяет ей проводить удачное сочетание мировой военной экспансии и одновременно навязывать ведущим странам выгодную Вашингтону «антикризисную» и «антитеррористическую» повестки дня.

В итоге после эпохи близнецов США и СССР, после холодного удушения американским Джоном брата Ивана (соратника по управлению миром), после двух десятилетий полной гегемонии США в мире образовалось семь глобальных сторон. Или, говоря коротко, – акторов (деятелей, субъектов политики). Акторов с большой буквы: США, Евросоюз, Россия, Китай, Япония, мир Ислама, Великобритания.

Правила игры

Ключевая проблема глобальных акторов состоит в том, что экономики всех стран сильно переплелись. Поэтому полное уничтожение одного из них очень плохо скажется на других. Так что борьба идет только «до первой крови». Затем победитель, вместо того чтобы отрубить поверженному голову, предпочитает поставить его на колени и заставить платить дань. Дань может выражаться как в доступе к стратегическим ресурсам, так и в покупке тех же американских гособлигаций с низким процентом, не покрывающим инфляцию. Не возбраняется заплатить тем или иным своим сателлитом.

Такой этики ведущие мировые страны придерживаются лишь в отношениях друг с другом. Ко всем остальным это применяется, мягко говоря, не в полной мере. Достаточно вспомнить Сомали, Ирак, Афганистан, Бирму, Таджикистан, Киргизию, Таиланд, Судан и далее по всей планете.

Три гребца справа, три гребца слева

Англосаксонская, китайская, японская, исламская политическая мысль очень любит метафоры и образы. Мировую политику в преддверии Третьей мировой войны можно представить в виде плота, который сплавляется по большой и бурной горной реке. На плоту много пассажиров, но весла есть только у семи. У шести гребцов тяжелые весла, у кормчего весло поменьше, и работает он им пореже.

С правой стороны плота находятся три гребца, которые очень не любят друг друга. Но эта команда состоит из сильных бойцов с хорошей военно-психологической и физической подготовкой. У них отличное, самое современное снаряжение. Эти гребцы – США, Россия и Китай – злобно зыркают друг на друга, но все-таки придерживаются правил и договоренностей. С худеньким и умненьким Британским кормчим у трех игроков правого борта полное понимание. Британец им платит благодарностью и дает возможность приобретать свои футбольные клубы и бывшие королевские дворцы.

С левой стороны плота гребцы, которые не собирались идти по реке в майках одного цвета. Они попали в единую команду лишь потому, что так решил их гегемон – Вашингтон. Они имеют разный уровень военной подготовки, у них разный инвентарь, совсем разный опыт участия на «чемпионатах мира». Два из них в прошлую мировую драку крепко получили по морде от гребцов правого борта. Третий в последний раз мог навязывать свою волю в стародавние времена.

Гребцы левого борта – Европа, Япония и Ислам уверены, что они вместе случайно и временно. Их главная задача не выпасть из числа гребцов и не стать пассажирами. Для этого они активно работают веслами. Британского кормчего гребцы левого борта не считают самостоятельным актором. Они думают, что это Вашингтон взял своего кровного родственника и посадил на фартовое место. Британец обижается и строит козни.

Все решают кадры За что, ребята, воевать-то будем? В последних трех войнах воевали за ресурсы. Во Второй мировой войне руководители воюющих стран под этим понимали нефть, уголь, металлы. А также территории, пригодные для сельского хозяйства, проживания населения, обеспечения территориальной связности, геополитической и военной безопасности. Третья мировая война тоже будет идти за ресурсы. Но иерархия у них следующая. 1. Люди. 2. Уран. 3. Газ. 4. Нефть. 5. Уголь, горнорудное сырье, питьевая вода, сельскохозяйственная земля и так далее. Самая сложная борьба будет идти за людские ресурсы – высококачественную и образованную рабочую силу. Во вторую очередь война будет идти за уран и атомные технологии. В этих двух позициях основные игроки – англосаксы, Россия, Евросоюз, Китай. В этом коротком списке нет ни Японии, ни Индии, ни одной страны ислама или латиноамериканского игрока. Поэтому эти четыре игрока и являются основными самостоятельными участниками войны.

Быть пассажиром плохо

На плоту есть и пассажиры. Они группируются возле гребцов и помогают им. Делают они это не обязательно из меркантильных интересов и любви к деньгам. Многие – из высоких побуждений и «культурной симпатии». Часть пассажиров пока еще ни к одному гребцу не пристала. Поэтому за ними идет охота.

Нужно помнить, что гребцы не могут и не хотят сильно вредить кому-нибудь из других гребцов. Это может сказаться на устойчивости всего плота. Поэтому они с энтузиазмом бьют пассажиров. Особенно тех, которые бегают от одного гребца к другому или мешают сразу всем. Пассажиры верещат на всех языках, на плоту драйв, и мировому сообществу нескучно.

Вот это и есть примерная картина геополитического соперничества в мире в начале 2010-х годов. В десятилетие, когда начнется Третья мировая война.

Прогноз «АН» Кого из пассажиров будут лупить в первую очередь Как же действуют мировые акторы в зоне своих интересов? По отношению к остальным странам преобладает стратегия непрямых действий, подход «принуждения к миру и повиновению». Страна-пассажир ставится в безвыходное положение. Ее постепенно отрезают от источников ресурсов, а потом уже добивают цветными революциями, переворотами и прямой миротворческой оккупацией. Так сделали с Ираком, так в будущем сделают с Пакистаном и Ираном, с Индонезией и Малайзией. Правда, Пакистан добить труднее из-за наличия у страны сильной военной элиты и ядерного оружия. Однако крах Исламабада может случиться быстрее, чем предполагают сейчас в Пекине, Дели и Москве.

Отношения игроков правого борта

Уже несколько лет в мире говорят о сращивании экономик США и Китая, так называемой ЧайнАмерике (большой двойке). Китаю уже позволено покупать достаточно крупные стратегические активы в США, Австралии и Канаде. Тем не менее Китай для США – это тип партнера, которого надо постоянно бить по носу, чтобы знал свое место.

Россия сегодня – идеальный партнер для США. Достаточно сильная, чтобы иметь ядерное оружие, военную технику 4–5 поколений, быть своей в круге великих держав. Но слишком слабая, чтобы конкурировать с США даже в собственной зоне влияния. Тем более она непосредственно граничит с Китаем, Японией и Евросоюзом. А также имеет исламский мир внутри себя и на большей части южных границ. При этом Россия исправно и надежно выполняет роль мировой нефтегазовой колонки.

Это делает нашу страну идеальным тяжелым тараном в глобальной стратегии США. Так сказать, тяжелый русский танк и евразийский топливозаправочный комплекс в одном железном корпусе. На самом деле ничего хорошего для России в этом нет. Но и рассуждать в духе «мы бы американцам показали» и орать кричалки «Россия – вперед!» тоже пока не стоит.

Какими ресурсами располагают основные игроки

Позиции по ключевым факторам для ведения войны и достижения победы воюющими сторонами сведены в единую таблицу.









100% – полный плюс (+). Выделено зеленым цветом.

50% – знак вопроса (?). Частичная готовность, готовность быстро нарастить возможности. Выделено желтым цветом.

0% – полный минус (–). Выделено красным цветом.

Под людьми понимается наличие высококвалифицированной рабочей силы с сильной морально-этической мотивацией (качественный человеческий материал). Под энергетическими ресурсами понимается наличие достаточного для самообеспечения количества.

Нетрудно заметить, что в таблице есть формальные противоречия. В частности, большая обеспеченность ресурсами России дает неочевидные шансы на победу. Меньшая обеспеченность ресурсами Китая дает ему высоковероятные шансы на победу. Это и подобные противоречия таблицы снимаются следующими доводами. Россия и ее союзники обеспечены почти всеми ресурсами, необходимыми для войны. Но при этом богатые ураном и нефтегазовыми ресурсами Каспийско-Среднеазиатский, Поволжско-Урало-Западносибирский, Дальневосточный регионы будут главными целями наиболее сильных военных ударов. Так что их могут попросту выбить в начале войны.









Когда начнется?

Если взять за аналогию последнюю Мировую войну, то скорее всего, этап «предвоенная Испания» (когда ситуация движения к войне становится необратимой) произойдет после ввода войск НАТО и США, а также их пособников в Пакистан. После «предвоенного Пакистана» уже никто не сможет остановить Третью мировую. Полноценная оккупация Пакистана может произойти в любое время с 2012‑го по 2017 год. Так что ждать осталось недолго.

Не уничтожив суверенность Пакистана, США не смогут остановить строительство китайской военно-морской базы в его портах Гвадар и Пасни. Американцам так же необходимо прекратить строительство железной дороги и высокоскоростной автомобильной дороги из Китая к порту Гвадар. Допустить же военный контроль Китая над нефтеперевозками из Персидского залива США не могут в принципе.

Чтобы «афганизировать» Пакистан и передать его под контроль западной коалиции по примеру Ирака и Афганистана, надо связать руки самому Китаю. Для серьезной военной работы против Китая и Пакистана недостаточно авиабазы «Манас» в Киргизии. Американцам крайне необходимо создать масштабное военное присутствие в Узбекистане, в перенаселенной Ферганской долине. Там имеется большая людская база, необходимая для дальнейших действий на малолюдном Памире. Памир – это главный геополитический ключ всего евразийского континента.

Что делать нашей стране?

Чем больше интеллектуалов в России и СНГ будут понимать, что происходит, тем быстрее страны Таможенного союза и ОДКБ будут готовы отражать вызовы и решать критические проблемы. Сейчас главный вызов внутренний. В наших странах за период 1990–2010 гг. «сидения на финпотоках» и «разделения сфер влияния бизнес-политических групп» выжгли сословие эффективных управленцев государственного толка. Нефтегазовая элита России, возникшая в 1990-х годах, не готова к тем действиям, которые необходимы. Однако, судя по некоторым жестким выступлениям В. Путина и Дм. Медведева, кадры будут менять и будут менять саму кадровую политику. Благо в стране есть немало сильных личностей.

Важно понимать, что Россию невозможно оборонять на рубежах РФ. Необходимо создавать Новую Большую Страну (что-то подобное бывшему Советскому Союзу, но без Прибалтики и Грузии), в которой новая общая евразийская элита будет проводить экспансию по всему миру – от Венесуэлы и Анголы до Пакистана и Малайзии.

В силу десятков причин реальных достижений можно добиться лишь в режиме мобилизационных действий. С действиями, которые будут ослаблять остальных гребцов и пассажиров на плоту геополитического спуска по горной реке. Условно говоря, если горный поток Россия вместе с евразийской командой пройдет хорошо, то по равнинным рекам будет двигаться легче и спокойнее. Энергетические ресурсы Сибири и человеческие ресурсы евразийских стран позволяют твердо верить в Победу.