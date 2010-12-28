//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Тема номера

2011-й – год взбесившегося кролика или мудрого кота?

№ 51(241) от 29.12.2010 [«Аргументы Недели », Дежурные хироманты «АН» Александр БЕЛЯЕВ, Александр ЧУЙКОВ ]

2011-й – год взбесившегося кролика или мудрого кота?

Гадать, что произойдет в будущем, – исконно русская забава. Можно гадать на зеркале, можно в бане (девушки знают, какую часть тела надо в ее дверь засунуть, чтобы домовой схватил), можно на кофейной гуще. Есть люди, которые посвятили гаданию жизнь и даже основали целые направления в науке. Одни гадают по звездам и называются астрологи. Вторые по числам – нумерологи. Есть провидцы и предсказатели. Есть и шарлатаны.

Накануне Нового, 2011, года «АН» опросили представителей этого вида трудовой деятельности. Верить или нет – личное дело каждого. Можно просто сохранить этот номер и через год посмотреть – что сбылось, а что нет.

Взбесившийся кролик и дуумвират

Наступающий 2011 год не обещает быть легким. Причем во всех областях приложения рук человеческих. Китай продолжит ссориться с США из-за курса юаня. Южная и Северная Кореи будут выяснять, у кого ракеты длиннее. Лидер Венесуэлы Уго Чавес продолжит поливать грязью хваленые американские вооружения и вновь зачастит в Белоруссию и Россию за автоматами Калашникова. Россия, в свою очередь, обратит взор на Францию и перечислит первые миллиарды рублей за вертолетоносцы «Мистраль».

А еще в нашей стране грянут очередные выборы в здание, в котором дискуссиям не место, – в Государственную думу. И вероятно, прояснится вопрос вопросов российский действительности: кто из членов дуумвирата попытается взойти на трон в 2012 году.

Одним из первых мрачных прогнозистов года грядущего отметился тувинский шаман с обычным для таких людей именем Андрей Дондуков: «Пятилетний цикл Сатурна входит в экзальтацию. Поэтому улучшения можно ждать только в 2015 году».
Правда, в словарном запасе высококвалифицированного шамана ни до Рождества Христова, ни после оного не замечались словосочетания «цикл Сатурна» и «экзальтация». Реальный шаман вообще редко издает звуки, отличающиеся от горлового пения, и не обременяет свой очищенный от земной скверны разум названиями планет. Он оперирует терминами типа «Большая повозка», «Кол с привязью, держащей буйную кобылицу» или «Ягель предков». Наверное, данный шаман инновационный, модернизированный шаман.

Согласно прогнозам мрачного, но инновационного шамана, кто бы ни пришел на царствование в 2012 году, успеха ждать не стоит. Ему, как это ни странно, вторят и другие «видящие будущее».
Например, ректор Московской академии астрологии Михаил Левин смело заявил, что борьба между президентом и председателем правительства достигнет своего апогея. По Левину – политическая карьера того, кого нельзя называть, приблизится к своему завершению.

– Это не я, это звезды говорят, – на всякий случай подстраховался ректор. Согласно этим самым звездам, не быть председателю президентом. Либо он вообще не выставит в 2012-м свою кандидатуру, либо выставит, но проиграет, либо – смотрите внимательно – выиграет ненадолго.

Косвенно подтверждает высокую вероятность покушения на власть имущих и некая доктор психологических наук, академик РАЕН Ольга Павловская-Хохлова.

Президенту же предстоит выстоять, отражая волну обрушивающихся на страну неприятностей. Однако миссия его – выпестовать преемника, который в 2021 г. поведет государство к процветанию. Проведена аналогия – «орел снесет яйцо, из коего выйдет яркий, неординарный, решительный правитель, могучей дланью направляющий на путь роста и прогресса».
Двуглавый орел, а не орлица, вначале высиживающий, а затем несущий яйцо, – это будет посильнее, чем «Фауст» Гете.
Создатель собственной Русской астрологической школы Александр Зараев также считает, что осенью следующего года звезда по имени «Путин» должна закатиться.

– Можно говорить, что он (В.В. Путин) выполнил ту программу, для которой он приходил, выполнил свою задачу достаточно качественно. Скорее всего, надо будет уступить место другим людям, которые на новом этапе будут продолжать цикл эволюции этноса России. Здесь можно говорить не о конкретных гороскопах конкретных людей, а о космических законах, которые работают в мунданной (от лат. mundus – «мир») астрологии. 2011 год заставит политическую элиту, хочет она этого или нет, менять методы управления страной. И те самые силы, которые сейчас сидят в правительстве, которые себя полностью и на всех уровнях дискредитировали, должны уйти. Только тогда можно будет войти в новый цикл и создавать новое. Это цикл тотального очищения, – поделился с «АН» Александр Зараев.

Однако приближенный к земным и небесным звездам заместитель ректора Астрологического института Павла Глобы Александр Непомнящий успокаивает россиян.

– Следующий год нельзя будет назвать тяжелым даже для верхов власти, по гороскопу, он не выходит за пределы средних показателей. Позитивного, во всяком случае, больше, чем негативного, – сказал «Интерфаксу» Непомнящий.
Но в 2011 г. возможен новый виток финансового кризиса, «отчасти связанный с изменением в эпоху Водолея механизмов распространения информации и ее прозрачности».

– Возможны некие пиар-акции, связанные с массовым обманом, которые будут серьезно влиять на финансовую сферу, – считает астролог-экономист.

Экономика «чеширского кота»

Не надо быть шаманом или астрологом и даже экономистом, чтобы предсказать, что будет в России с ценами. Росли, растут и будут расти. О корыстолюбии коммунальщиков скоро будут слагать неприличные былины. Как ожидается, зимой-весной-летом к ним присоединятся труженики рынка картофеля, молока, хлеба и мяса. И продавцы воздуха российской экономики – бензина. Аппетиты их так велики, что астрологи стеснительно не называют цифр, а говорят о «тренде повышения».

– Позиция Сатурна к Юпитеру и Урану во второй половине 2011 года начнет распадаться. Отношения между странами, людьми и народами будут стремиться к гармонии. Это год повышенной активности Солнца. Такое мощное противостояние Сатурна, Урана и Юпитера бывает раз примерно в 450–500 лет. Мы будем жить в аномальных космических вибрациях, избыточные космические энергии будут требовать от людей умения приспосабливаться к быстро меняющемуся ритму жизни, – добавляет пессимизма, Зараев.

С другой стороны, по словам астролога, «эффект от мощного противостояния Сатурна с Ураном и Юпитером будет заключаться в крупных переменах в законодательстве и взаимоотношениях между государством, обществом и крупным бизнесом. «В наступающем году будут подведены итоги кризисного 2008‑го, который фактически закончится в 2011-м», – подчеркнул Зараев.

– Примерно после 28 января могут повториться крупные выступления и резкое колебание курса акций и валют. Но это будут первые признаки приближающейся грозы, которая начнется в марте и продолжится до начала апреля, – сообщил астролог.
Поэтому, отметил он, можно ожидать серьезных проблем, связанных с международной экономической жизнью. Будет наблюдаться заметное колебание курса акций ведущих мировых компаний.

Но экономика тоже будет стремиться к гармонии. И придет к ней к концу года. По убеждению Зараева, в четвертом квартале произойдут рост производства, расширение делового сотрудничества, увеличение товарооборота и новых инвестиций, рост благосостояния многих людей.

От редакции. Впрочем, еще совсем недавно Минэкономразвития в лице Эльвиры Набиуллиной получило неприятный пинок сверху за неточность своих прогнозов. Так что ко всем их «долям процента» следует относиться со сдержанным скепсисом. Памятен всем и вопрос председателя правительства РФ к министру финансов Кудрину: мол, а кто это вас, господин Кудрин, назвал самым лучшим министром финансов? Кстати, заметьте, ни один из предсказателей не обмолвился ни словом насчет увеличения налогового бремени, а Кудрин хотя и сторонник повышения эффективности расходов, но скрепя сердце это ненавистное ему бремя все ж-таки подувеличит. Ну и про счастье в виде Сочи и мундиаля тоже забывать не след.

Отсель грозить соседу будем

Казалось бы, кролик просто милое, прожорливое и сексуальное животное. Ан нет. 2011‑й – год катаклизмов, войн между соседями, протестных акций и манифестаций. По мнению астрологов, так легли звездные карты.

– В 2011 году очень сильно обострится противостояние многих государств. Возможны серьезные вооруженные конфликты, которые выйдут за рамки своих регионов. Например, такой конфликт уже разгорается между Северной и Южной Кореями. А также против Ирана и между Индией и Пакистаном. Эти страны могут оказаться в состоянии крупной конфронтации и военных конфликтов, – пророчит Зараев. – 2011–2012 годы – это грань, за которую мы должны будем очень аккуратно перейти. Очень высока вероятность ядерных конфликтов. Особенно следующей осенью. Это время очень крупных террористических актов, сильной политической и общественной активности.

Виной тому будет активный солнечный ветер. Природные катаклизмы будут связаны с землей – произойдут либо в шахтах, либо в горах.

– Потому что главной планетой, которую относят к катастрофам, является Марс, он находится в знаке Козерога и в общем-то имеет поражение Сатурна, – непонятно объяснил Непомнящий.

Астролог отметил, что катастрофы, связанные с нарушением экологии Земли, в дальнейшем будут продолжаться. В следующем году будет пять различных затмений, которые будут влиять на психофизическое состояние человека.

– Наша планета несколько раз в течение года (весной и осенью) будет пересекать «реки» солнечной энергии, направленные от Солнца к планетам Солнечной системы. Можно ожидать, что это спровоцирует мощные социальные потрясения, чреватые войнами, межнациональными конфликтами и немотивированной агрессией. Кроме того, аномальные климатические изменения могут привести к вспышкам эпидемий, размножению разных насекомых (типа саранчи), уничтожающих посевы, а также вызвать повышенную и деструктивную активность людей и агрессию животных, – резюмирует Зараев.

От редакции. Насчет «немотивированной агрессии» – к гадалке, то есть, пардон, к астрологу не ходи. Мощнейший фундамент под нее заложен 11 декабря аккурат в центре Москвы, а волна колыхается до сих пор по всей стране. И когда уляжется, судя по реакции властей, неизвестно. Ну а саранча в виде чиновников никуда не делась и деваться не собирается. И размножается прекрасно, и, судя по всему, прожорливость ее ни от Марса, ни от Козерога не ухудшается. А насчет дуста для данного вида насекомых астрологи, как вы сами могли убедиться, даже дипломированные, стыдливо помалкивают.

Мэр земли московской

Если астрологи наотрез отказываются оглашать персональные гороскопы правящего двухголового орла, то по недавно назначенному мэру столицы пробежались с радостью.

Сергею Собянину пророчат, что все его начинания пойдут прахом, а таким количеством врагов, коих он наживет себе в ближайшей перспективе, не сможет похвастаться даже сам Лужков в совокупности с Батуриной. От конкретики, правда, воздержались – просто придали лицам выражение многозначительного ужаса с оттенком презрительной усмешки.

В принципе с учетом того, что изрядная часть астрологическо-шаманской тусовки весьма много времени проводит в столице, то все деяния лужковского преемника наложили недвусмысленный отпечаток на их дар провидения. Мэр за короткий срок успел завоевать репутацию человека, которого никто и никогда непонимает правильно. Ни в случае с пробками, ни в случае с ларьками, ни в случае высылки пенсионеров в волшебное замкадье. По всей видимости, надежда на то, что в один прекрасный день его все-таки поймут правильно, – ничтожно мала. Ибо любимое его занятие – передвигание номенклатурных шашечек – ничего, кроме накопления злобы шашечками, снятыми с доски, не чревата.

 

Прямая речь

2011-й – год взбесившегося кролика или мудрого кота?

Основатель Русской астрологической школы Александр Зараев:

3 февраля в 5 часов 32 минуты (по московскому времени) начинается Год белого, или металлического, Кота. У китайцев символом этого года является Кролик, который считается символом долголетия, жизненной активности и подвижности. На Востоке полагают, что духовная сущность Кота, или Кролика, создана из астральных эманаций Луны, поэтому восточный человек, наблюдающий полнолуние, представляет лунного Кота или Кролика, стоящего под деревом жизни возле скалы и держащего в лапах эликсир бессмертия. Считается, что, если в полнолуние у этого Кота попросить эликсир бессмертия, он может им поделиться, и этот эликсир принесет счастье и удачу, которые в первую очередь связываются с благополучием в семейном быту и со здоровыми творческими детьми.

Название «Кот» пришло к нам из Вьетнама, и для западного человека оно гораздо ближе, поскольку ярче раскрывает психологические особенности и сущность символики этого загадочного знака, который на Востоке олицетворяет таинственные космические силы, способные появляться и исчезать неожиданно, поэтому Коты непостоянны подобно фазам Луны. Этот знак связан с пассивными женскими энергиями, иньским творческим началом в природе и символизирует умение накапливать энергию для будущего прыжка. А потому Кот живет по своим, только ему понятным, законам, которые не поддаются обычной логике поведения или рациональному осмыслению: бодрствует, когда все спят, и спит среди бела дня, символизируя некую необусловленную представлениями окружающих творческую силу природы, подсознание, воображение, магию, колдовство, а также интуицию, которой наделены многие люди этого знака.

 

Нас ждет конфликтогенный год

2011-й – год взбесившегося кролика или мудрого кота?

Профессор Галина Силласте – доктор философских наук, завкафедрой «Социология» Финансового университета при Правительстве РФ

Экономика

С большой долей оптимизма можно сказать, что ее развитие – медленное и постепенное – продолжится. Этот процесс роста не будет прерван. Он проявится как рост не только в привычной «углеводородной сфере», но и в отраслях легкой и пищевой промышленности. Выход из кризиса – процесс длительный, который продлится несколько лет. В будущем году нам придется опираться на традиционные сырьевые источники доходов: нефть, газ, удобрения, металл.
Сохранится инфляция. Это означает значительное и неизбежное повышение цен, падение реальной стоимости рубля. Пока ее удается сохранять в определенных рамках. Но удастся ли удержать рубль от крутого падения, будет ясно только в ближайшее время (думаю, в начале года). Не могу не отметить, что достигнуты первые успехи в развитии инновационной политики. Несомненно, будут предприняты попытки дальнейшего вовлечения молодых ученых в инновационный процесс.

 Политика

Мартовская избирательная кампания отразит внутриполитический расклад сил в стране, возможности политических партий. «Единая Россия», скорее всего, сохранит свои позиции, но эту партию начинает захватывать ослабляющая ее внутренняя борьба. В целом сложившаяся в стране система политического противоборства сохранится. В будущем году центральной станет проблема дальнейшего существования тандема «президент – премьер-министр». В союз личных уний политических деятелей никогда не верила и не верю сейчас. Этот временный политический брак, скорее всего, окажется непрочным.  

Социальная сфера

Всегда развивается по принципу «гольфстрима»: внешнее спокойствие и глубинный водоворот. Уже сейчас приходится констатировать, что острейшей политической проблемой, осью политической борьбы останется национальная проблема. События на Манежной площади показали, какой острой конфликтогенной силой обладает национальный вопрос. То, что произошло в конце уходящего года, – тревожный выплеск скрытого социально-политического «гольфстрима», первый выплеск кипящего котла. Обострение национальных отношений и национальные конфликты неизменно начинаются с молодежи, а завершаются классовыми взрывами. Поэтому пожелание для политических лидеров – заказать для своих служебных кабинетов броскую табличку: «Осторожно: молодежь». Чем быстрее молодые люди нищают, тем агрессивнее они становятся.
Нам от социальных конфликтов не уйти, это будет конфликтогенный год. Нас ждут конфликты на базе пенсионной реформы. Несомненно возникнут социальные трения в связи с настойчивыми предложениями некоторых официальных лиц о продлении сроков выхода на пенсию, что особенно болезненно переживается работниками физического труда. Но острой социальной проблемой, которая грозит массовым социальным недовольством в будущем году, является реформа ЖКХ. Это как арсенал заржавевших боеприпасов, готовый сдетонировать.

 

Сермяга исторического материализма

Пока еще трезвых и вполне земных выводов можно сделать немного. Дуумвират сам разберется в своих проблемах. И никакие Кролики ему не помеха. Особенно если вразумленные последними мрачными событиями они решатся на смену пиарщиков, ибо так топорно и опасно подставлять людей, которые тебя кормят, – просто верх безнравственности и цинизма.

Острие вертикали власти стало настолько колким, что беспокоит теперь уже абсолютно всех, включая гадательное сообщество. Сообразно интенсивности этого покалывания сообщество свои прогнозы на будущий год и выстроило. В полном соответствии с тем градусом негатива, резко повысившимся в последний месяц уходящего года.

А исходя из этого, вполне себе рельефно проглядывается наша с вами, дорогие читатели, линия поведения. Ознакомиться, если уж приспичило, со всеми этими предсказаниями. А потом плюнуть на них. И именно так, как плевали до исторического материализма. Слюной. Поскольку только мы с вами можем себе помочь и сделать свою жизнь, если уж не текущей сплошь молоком и медом, то хотя бы сносной. И лучшая опора для этого – вы сами. Приучите себя мыслить. Зреть в корень событий, а не в их мишурную обертку, которой вас засыпает телеэкран. Анализировать без помощи шаманов и засланцев. Мы вам поможем.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

В МИД Польши предложили способ по "устрашению" России

В МИД Польши предложили способ по "устрашению" России

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович нашёл способ, как "испугать" Россию. По его словам, РФ несколько раз подумает, прежде чем направлять военные силы на территорию государства.

//Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта с диспетчерами

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта с диспетчерами

В Сети появилась расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта "Жуковский - Симферополь" с диспетчерами. Пассажирский авиалайнер совершил жёсткую посадку с выключенными двигателями и без шасси в открытом кукурузном поле.

//Общество

В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за ливней и смерча

В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за ливней и смерча

В пятницу, 16 августа, в Сочи было объявлено штурмовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей над морем, а также поднятия уровня воды в реках. В администрации города приготовились к эвакуации жителей.

//новости партнеров

//В мире

Во Франции призвали наладить отношения с РФ раньше США

Во Франции призвали наладить отношения с РФ раньше США

Экс-министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин заявил, что необходимо наладить отношения с Россией раньше Соединённых Штатов. По его словам, это нужно сделать до переизбрания Дональда Трампа.

//Общество

Российская власть замахнулась уже на право на жизнь

Российская власть замахнулась уже на право на жизнь

Еще одна попытка купить лекарство для ребенка-инвалида закончилась уголовным делом. Женщину зовут Лена, она заказала противосудорожный препарат «Фризиум» для своего сына с эпилепсией. Заказала по интернету, так как в России Фризиум не зарегистрирован. А на почте ее приняли следователи.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

В Крыму случайно была запущена управляемая ракета

В Крыму случайно была запущена управляемая ракета

Стало известно, что Минобороны пытается взыскать более 45 миллионов рублей с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота за случайный запуск авиационной управляемой ракеты на аэродроме в Саках в Крыму.

//Интервью

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

В модной индустрии Игорь Гуляев персона знаковая. Коллекции этого дизайнера не раз становились трендами в мировой моде, а голливудские дивы выбирают его наряды для важных церемоний. Но не всё так празднично в модной индустрии. "АН" поговорили с модельером об изнанке этого многомиллионного бизнеса

//Шоу-бизнес

Максим Виторган потерял крупную сумму денег на Кипре

Максим Виторган потерял крупную сумму денег на Кипре

Известный российский актёр Максим Виторган поделился с поклонниками печальной историей, которая случилась с ним во время отдыха на Кипре. Сейчас знаменитость проводит отпуск с детьми.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Общество

Минздрав опроверг данные об облучении врачей, которые лечили ракетчиков после взрыва в Северодвинске

Минздрав опроверг данные об облучении врачей, которые лечили ракетчиков после взрыва в Северодвинске

Минздрав опровергает информацию об облучении врачей Архангельской областной больницы после взрыва в Северодвинске. Никакого радиоактивного поражения медиков не зафиксировано, сообщили в ведомстве

//Шоу-бизнес

Избранник Лопырёвой рассказал, что ему в ней нравится

Избранник Лопырёвой рассказал, что ему в ней нравится

Модель и телеведущая Виктория Лопырёва спросила у возлюбленного Игоря Булатова вопрос, что ему в ней нравится. Знаменитость не очень вдохновилась ответом бойфренда, поэтому решила посвятить целый пост и обсудить эту тему с поклонниками.

//Новости СМИ2

//Общество

Одиночные пикеты в Москве. Люди с плакатами стоят на расстоянии 50 метров друг от друга

Одиночные пикеты в Москве. Люди с плакатами стоят на расстоянии 50 метров друг от друга

В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку несистемных кандидатов. К памятникам Крупской, Шухову и Высоцкому подходят люди с плакатами в руках, они стоят на расстоянии 50 метров друг от друга

//Шоу-бизнес

Надежда Грановская показала откровенные снимки в обтягивающем платье с декольте

Надежда Грановская показала откровенные снимки в обтягивающем платье с декольте

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская поделилась с поклонниками откровенными фотографиями с последней фотосессии. Поклонники оценили красивую и стройную фигуру знаменитости, несмотря на рождение трех детей.

//В мире

Тайны Латвии: постель Лачплесиса

Тайны Латвии: постель Лачплесиса

Сколько легенд, тайн, загадок хранит в себе сдержанная Латвия. А ведь у нее есть свои герои, о которых поют песни, слагают легенды, снимают фильмы. Народный герой Лачплесис.

//Шоу-бизнес

Звезда блокбастера "Аквамен" Джейсон Момоа принципиально отказался сниматься в продолжении картины

Звезда блокбастера "Аквамен" Джейсон Момоа принципиально отказался сниматься в продолжении картины

Американский актер Джейсон Момоа заявил, что не будет принимать участия в съемках продолжения блокбастера "Аквамен". Это принципиальная позиция звезды, который пытается привлечь внимание к протестам на Гавайях

//Шоу-бизнес

Елена Летучая выбрала для годовщины свадьбы белоснежное платье с открытой спиной

Елена Летучая выбрала для годовщины свадьбы белоснежное платье с открытой спиной

Телеведущая Елена Летучая, более известная по ток - шоу "Ревизорро", выбрала для празднования годовщины свадьбы белоснежное платье в "стиле Мэрилин Монро". Возлюбленные отметили в пятницу знаменательную дату на Мальдивских островах.

//Происшествия

Названы причины пожара в одесском отеле

Названы причины пожара в одесском отеле

Полиция рассматривает три причины, из-за которых мог произойти крупный пожар в отеле "Токио стар" в Одессе. Отмечается, инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 августа, погибли восемь человек.

//Новости партнеров

//В мире

Рига отмечает 818-й день Рождения!

Рига отмечает 818-й день Рождения!

В эти выходные Рига отметит 818-й День Рождения! На этот раз темой праздника стали городские легенды. Сколько же тайн хранит в себе милая, добрая Рига!

//Общество

Первомай в духе советских времен. Митинг КПРФ на проспекте Сахарова

Первомай в духе советских времен. Митинг КПРФ на проспекте Сахарова

Сегодня на проспекте Сахарова санкционированный митинг КПРФ «За честные выборы!». МВД называет цифру примерно 4 тысячи человек присутствующих, все происходящее напоминает празднование Первомая времен СССР

//Происшествия

В Сочи образовался потоп из-за прошедшего ливня

В Сочи образовался потоп из-за прошедшего ливня

В субботу, 17 августа, в городе Сочи прошёл сильный ливень. Местные жители разместили в Сети фотографии и видео с последствиями дождя. Отмечается, что на территории города действует штурмовое предупреждение, начиная с вечера пятницы.

//Происшествия

Россиянку избил спасатель на пляже в Болгарии

Россиянку избил спасатель на пляже в Болгарии

Спасатель на курортном пляже Кабакум в Болгарии ударил туристку из Москвы за нарушение правил пребывания в море. По её словам, сначала мужчина пытался её позвать на берег, а после того, как она вышла из воды начал бить по лицу.

//Происшествия

Аварийно севший Airbus начали разбирать по частям местные жители

Аварийно севший Airbus начали разбирать по частям местные жители

Самолёт "Жуковский - Симферополь", который совершил аварийную посадку в Подмосковье в открытом кукурузном поле, местные жители растаскивают по частям. Отмечается, что правонарушители перелезают через ограды, несмотря на работу следователей.

//Спорт

Сергей Хусаинов: Непоследовательность Сухого завела в Грозном стадион и игроков

Сергей Хусаинов: Непоследовательность Сухого завела в Грозном стадион и игроков

КДК РФС оштрафовала «Ахмат» на 150 000 рублей за оскорбления арбитра Сухого по громкой связи стадиона во время домашнего матча этого клуба против «Спартака». Событие для еженедельника «Аргументы недели» комментирует арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры