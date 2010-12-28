2011-й – год взбесившегося кролика или мудрого кота?

Гадать, что произойдет в будущем, – исконно русская забава. Можно гадать на зеркале, можно в бане (девушки знают, какую часть тела надо в ее дверь засунуть, чтобы домовой схватил), можно на кофейной гуще. Есть люди, которые посвятили гаданию жизнь и даже основали целые направления в науке. Одни гадают по звездам и называются астрологи. Вторые по числам – нумерологи. Есть провидцы и предсказатели. Есть и шарлатаны.

Накануне Нового, 2011, года «АН» опросили представителей этого вида трудовой деятельности. Верить или нет – личное дело каждого. Можно просто сохранить этот номер и через год посмотреть – что сбылось, а что нет.

Взбесившийся кролик и дуумвират

Наступающий 2011 год не обещает быть легким. Причем во всех областях приложения рук человеческих. Китай продолжит ссориться с США из-за курса юаня. Южная и Северная Кореи будут выяснять, у кого ракеты длиннее. Лидер Венесуэлы Уго Чавес продолжит поливать грязью хваленые американские вооружения и вновь зачастит в Белоруссию и Россию за автоматами Калашникова. Россия, в свою очередь, обратит взор на Францию и перечислит первые миллиарды рублей за вертолетоносцы «Мистраль».

А еще в нашей стране грянут очередные выборы в здание, в котором дискуссиям не место, – в Государственную думу. И вероятно, прояснится вопрос вопросов российский действительности: кто из членов дуумвирата попытается взойти на трон в 2012 году.

Одним из первых мрачных прогнозистов года грядущего отметился тувинский шаман с обычным для таких людей именем Андрей Дондуков: «Пятилетний цикл Сатурна входит в экзальтацию. Поэтому улучшения можно ждать только в 2015 году».

Правда, в словарном запасе высококвалифицированного шамана ни до Рождества Христова, ни после оного не замечались словосочетания «цикл Сатурна» и «экзальтация». Реальный шаман вообще редко издает звуки, отличающиеся от горлового пения, и не обременяет свой очищенный от земной скверны разум названиями планет. Он оперирует терминами типа «Большая повозка», «Кол с привязью, держащей буйную кобылицу» или «Ягель предков». Наверное, данный шаман инновационный, модернизированный шаман.

Согласно прогнозам мрачного, но инновационного шамана, кто бы ни пришел на царствование в 2012 году, успеха ждать не стоит. Ему, как это ни странно, вторят и другие «видящие будущее».

Например, ректор Московской академии астрологии Михаил Левин смело заявил, что борьба между президентом и председателем правительства достигнет своего апогея. По Левину – политическая карьера того, кого нельзя называть, приблизится к своему завершению.

– Это не я, это звезды говорят, – на всякий случай подстраховался ректор. Согласно этим самым звездам, не быть председателю президентом. Либо он вообще не выставит в 2012-м свою кандидатуру, либо выставит, но проиграет, либо – смотрите внимательно – выиграет ненадолго.

Косвенно подтверждает высокую вероятность покушения на власть имущих и некая доктор психологических наук, академик РАЕН Ольга Павловская-Хохлова.

Президенту же предстоит выстоять, отражая волну обрушивающихся на страну неприятностей. Однако миссия его – выпестовать преемника, который в 2021 г. поведет государство к процветанию. Проведена аналогия – «орел снесет яйцо, из коего выйдет яркий, неординарный, решительный правитель, могучей дланью направляющий на путь роста и прогресса».

Двуглавый орел, а не орлица, вначале высиживающий, а затем несущий яйцо, – это будет посильнее, чем «Фауст» Гете.

Создатель собственной Русской астрологической школы Александр Зараев также считает, что осенью следующего года звезда по имени «Путин» должна закатиться.

– Можно говорить, что он (В.В. Путин) выполнил ту программу, для которой он приходил, выполнил свою задачу достаточно качественно. Скорее всего, надо будет уступить место другим людям, которые на новом этапе будут продолжать цикл эволюции этноса России. Здесь можно говорить не о конкретных гороскопах конкретных людей, а о космических законах, которые работают в мунданной (от лат. mundus – «мир») астрологии. 2011 год заставит политическую элиту, хочет она этого или нет, менять методы управления страной. И те самые силы, которые сейчас сидят в правительстве, которые себя полностью и на всех уровнях дискредитировали, должны уйти. Только тогда можно будет войти в новый цикл и создавать новое. Это цикл тотального очищения, – поделился с «АН» Александр Зараев.

Однако приближенный к земным и небесным звездам заместитель ректора Астрологического института Павла Глобы Александр Непомнящий успокаивает россиян.

– Следующий год нельзя будет назвать тяжелым даже для верхов власти, по гороскопу, он не выходит за пределы средних показателей. Позитивного, во всяком случае, больше, чем негативного, – сказал «Интерфаксу» Непомнящий.

Но в 2011 г. возможен новый виток финансового кризиса, «отчасти связанный с изменением в эпоху Водолея механизмов распространения информации и ее прозрачности».

– Возможны некие пиар-акции, связанные с массовым обманом, которые будут серьезно влиять на финансовую сферу, – считает астролог-экономист.



Экономика «чеширского кота»



Не надо быть шаманом или астрологом и даже экономистом, чтобы предсказать, что будет в России с ценами. Росли, растут и будут расти. О корыстолюбии коммунальщиков скоро будут слагать неприличные былины. Как ожидается, зимой-весной-летом к ним присоединятся труженики рынка картофеля, молока, хлеба и мяса. И продавцы воздуха российской экономики – бензина. Аппетиты их так велики, что астрологи стеснительно не называют цифр, а говорят о «тренде повышения».

– Позиция Сатурна к Юпитеру и Урану во второй половине 2011 года начнет распадаться. Отношения между странами, людьми и народами будут стремиться к гармонии. Это год повышенной активности Солнца. Такое мощное противостояние Сатурна, Урана и Юпитера бывает раз примерно в 450–500 лет. Мы будем жить в аномальных космических вибрациях, избыточные космические энергии будут требовать от людей умения приспосабливаться к быстро меняющемуся ритму жизни, – добавляет пессимизма, Зараев.

С другой стороны, по словам астролога, «эффект от мощного противостояния Сатурна с Ураном и Юпитером будет заключаться в крупных переменах в законодательстве и взаимоотношениях между государством, обществом и крупным бизнесом. «В наступающем году будут подведены итоги кризисного 2008‑го, который фактически закончится в 2011-м», – подчеркнул Зараев.

– Примерно после 28 января могут повториться крупные выступления и резкое колебание курса акций и валют. Но это будут первые признаки приближающейся грозы, которая начнется в марте и продолжится до начала апреля, – сообщил астролог.

Поэтому, отметил он, можно ожидать серьезных проблем, связанных с международной экономической жизнью. Будет наблюдаться заметное колебание курса акций ведущих мировых компаний.

Но экономика тоже будет стремиться к гармонии. И придет к ней к концу года. По убеждению Зараева, в четвертом квартале произойдут рост производства, расширение делового сотрудничества, увеличение товарооборота и новых инвестиций, рост благосостояния многих людей.

От редакции. Впрочем, еще совсем недавно Минэкономразвития в лице Эльвиры Набиуллиной получило неприятный пинок сверху за неточность своих прогнозов. Так что ко всем их «долям процента» следует относиться со сдержанным скепсисом. Памятен всем и вопрос председателя правительства РФ к министру финансов Кудрину: мол, а кто это вас, господин Кудрин, назвал самым лучшим министром финансов? Кстати, заметьте, ни один из предсказателей не обмолвился ни словом насчет увеличения налогового бремени, а Кудрин хотя и сторонник повышения эффективности расходов, но скрепя сердце это ненавистное ему бремя все ж-таки подувеличит. Ну и про счастье в виде Сочи и мундиаля тоже забывать не след.



Отсель грозить соседу будем



Казалось бы, кролик просто милое, прожорливое и сексуальное животное. Ан нет. 2011‑й – год катаклизмов, войн между соседями, протестных акций и манифестаций. По мнению астрологов, так легли звездные карты.

– В 2011 году очень сильно обострится противостояние многих государств. Возможны серьезные вооруженные конфликты, которые выйдут за рамки своих регионов. Например, такой конфликт уже разгорается между Северной и Южной Кореями. А также против Ирана и между Индией и Пакистаном. Эти страны могут оказаться в состоянии крупной конфронтации и военных конфликтов, – пророчит Зараев. – 2011–2012 годы – это грань, за которую мы должны будем очень аккуратно перейти. Очень высока вероятность ядерных конфликтов. Особенно следующей осенью. Это время очень крупных террористических актов, сильной политической и общественной активности.

Виной тому будет активный солнечный ветер. Природные катаклизмы будут связаны с землей – произойдут либо в шахтах, либо в горах.

– Потому что главной планетой, которую относят к катастрофам, является Марс, он находится в знаке Козерога и в общем-то имеет поражение Сатурна, – непонятно объяснил Непомнящий.

Астролог отметил, что катастрофы, связанные с нарушением экологии Земли, в дальнейшем будут продолжаться. В следующем году будет пять различных затмений, которые будут влиять на психофизическое состояние человека.

– Наша планета несколько раз в течение года (весной и осенью) будет пересекать «реки» солнечной энергии, направленные от Солнца к планетам Солнечной системы. Можно ожидать, что это спровоцирует мощные социальные потрясения, чреватые войнами, межнациональными конфликтами и немотивированной агрессией. Кроме того, аномальные климатические изменения могут привести к вспышкам эпидемий, размножению разных насекомых (типа саранчи), уничтожающих посевы, а также вызвать повышенную и деструктивную активность людей и агрессию животных, – резюмирует Зараев.

От редакции. Насчет «немотивированной агрессии» – к гадалке, то есть, пардон, к астрологу не ходи. Мощнейший фундамент под нее заложен 11 декабря аккурат в центре Москвы, а волна колыхается до сих пор по всей стране. И когда уляжется, судя по реакции властей, неизвестно. Ну а саранча в виде чиновников никуда не делась и деваться не собирается. И размножается прекрасно, и, судя по всему, прожорливость ее ни от Марса, ни от Козерога не ухудшается. А насчет дуста для данного вида насекомых астрологи, как вы сами могли убедиться, даже дипломированные, стыдливо помалкивают.



Мэр земли московской



Если астрологи наотрез отказываются оглашать персональные гороскопы правящего двухголового орла, то по недавно назначенному мэру столицы пробежались с радостью.

Сергею Собянину пророчат, что все его начинания пойдут прахом, а таким количеством врагов, коих он наживет себе в ближайшей перспективе, не сможет похвастаться даже сам Лужков в совокупности с Батуриной. От конкретики, правда, воздержались – просто придали лицам выражение многозначительного ужаса с оттенком презрительной усмешки.

В принципе с учетом того, что изрядная часть астрологическо-шаманской тусовки весьма много времени проводит в столице, то все деяния лужковского преемника наложили недвусмысленный отпечаток на их дар провидения. Мэр за короткий срок успел завоевать репутацию человека, которого никто и никогда непонимает правильно. Ни в случае с пробками, ни в случае с ларьками, ни в случае высылки пенсионеров в волшебное замкадье. По всей видимости, надежда на то, что в один прекрасный день его все-таки поймут правильно, – ничтожно мала. Ибо любимое его занятие – передвигание номенклатурных шашечек – ничего, кроме накопления злобы шашечками, снятыми с доски, не чревата.

Прямая речь





Основатель Русской астрологической школы Александр Зараев: 3 февраля в 5 часов 32 минуты (по московскому времени) начинается Год белого, или металлического, Кота. У китайцев символом этого года является Кролик, который считается символом долголетия, жизненной активности и подвижности. На Востоке полагают, что духовная сущность Кота, или Кролика, создана из астральных эманаций Луны, поэтому восточный человек, наблюдающий полнолуние, представляет лунного Кота или Кролика, стоящего под деревом жизни возле скалы и держащего в лапах эликсир бессмертия. Считается, что, если в полнолуние у этого Кота попросить эликсир бессмертия, он может им поделиться, и этот эликсир принесет счастье и удачу, которые в первую очередь связываются с благополучием в семейном быту и со здоровыми творческими детьми. Название «Кот» пришло к нам из Вьетнама, и для западного человека оно гораздо ближе, поскольку ярче раскрывает психологические особенности и сущность символики этого загадочного знака, который на Востоке олицетворяет таинственные космические силы, способные появляться и исчезать неожиданно, поэтому Коты непостоянны подобно фазам Луны. Этот знак связан с пассивными женскими энергиями, иньским творческим началом в природе и символизирует умение накапливать энергию для будущего прыжка. А потому Кот живет по своим, только ему понятным, законам, которые не поддаются обычной логике поведения или рациональному осмыслению: бодрствует, когда все спят, и спит среди бела дня, символизируя некую необусловленную представлениями окружающих творческую силу природы, подсознание, воображение, магию, колдовство, а также интуицию, которой наделены многие люди этого знака.

Нас ждет конфликтогенный год





Профессор Галина Силласте – доктор философских наук, завкафедрой «Социология» Финансового университета при Правительстве РФ Экономика



С большой долей оптимизма можно сказать, что ее развитие – медленное и постепенное – продолжится. Этот процесс роста не будет прерван. Он проявится как рост не только в привычной «углеводородной сфере», но и в отраслях легкой и пищевой промышленности. Выход из кризиса – процесс длительный, который продлится несколько лет. В будущем году нам придется опираться на традиционные сырьевые источники доходов: нефть, газ, удобрения, металл.

Сохранится инфляция. Это означает значительное и неизбежное повышение цен, падение реальной стоимости рубля. Пока ее удается сохранять в определенных рамках. Но удастся ли удержать рубль от крутого падения, будет ясно только в ближайшее время (думаю, в начале года). Не могу не отметить, что достигнуты первые успехи в развитии инновационной политики. Несомненно, будут предприняты попытки дальнейшего вовлечения молодых ученых в инновационный процесс.



Политика



Мартовская избирательная кампания отразит внутриполитический расклад сил в стране, возможности политических партий. «Единая Россия», скорее всего, сохранит свои позиции, но эту партию начинает захватывать ослабляющая ее внутренняя борьба. В целом сложившаяся в стране система политического противоборства сохранится. В будущем году центральной станет проблема дальнейшего существования тандема «президент – премьер-министр». В союз личных уний политических деятелей никогда не верила и не верю сейчас. Этот временный политический брак, скорее всего, окажется непрочным.



Социальная сфера



Всегда развивается по принципу «гольфстрима»: внешнее спокойствие и глубинный водоворот. Уже сейчас приходится констатировать, что острейшей политической проблемой, осью политической борьбы останется национальная проблема. События на Манежной площади показали, какой острой конфликтогенной силой обладает национальный вопрос. То, что произошло в конце уходящего года, – тревожный выплеск скрытого социально-политического «гольфстрима», первый выплеск кипящего котла. Обострение национальных отношений и национальные конфликты неизменно начинаются с молодежи, а завершаются классовыми взрывами. Поэтому пожелание для политических лидеров – заказать для своих служебных кабинетов броскую табличку: «Осторожно: молодежь». Чем быстрее молодые люди нищают, тем агрессивнее они становятся.

Нам от социальных конфликтов не уйти, это будет конфликтогенный год. Нас ждут конфликты на базе пенсионной реформы. Несомненно возникнут социальные трения в связи с настойчивыми предложениями некоторых официальных лиц о продлении сроков выхода на пенсию, что особенно болезненно переживается работниками физического труда. Но острой социальной проблемой, которая грозит массовым социальным недовольством в будущем году, является реформа ЖКХ. Это как арсенал заржавевших боеприпасов, готовый сдетонировать.